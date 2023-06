In Bornheim haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt, in der Pfalz hat die Frühkartoffel-Ernte begonnen und bei einem Unfall auf der B10 werden drei Menschen schwer verletzt.

9:45 Uhr Lkw-Werk Wörth will eActross 600 in Serie fertigen Das Mercedes-Benz-Werk in Wörth bereitet die Serienfertigung des neuen, langstreckentauglichen Elektro-Lkw "eActros 600" vor. Nach Angaben des Unternehmens soll die Serienversion am 10. Oktober vorgestellt werden. Der neue Elektro-Lkw aus Wörther Produktion hat nach Angaben des Unternehmens eine Reichweite von 500 Kilometern. Damit sei er dazu geeignet, im Fernverkehr die Mehrheit der Diesel-Lkw abzulösen. Derzeit entstehen rund 50 Prototyp-Testfahrzeuge. Die Serienreife des eActros ist für 2024 geplant. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 9:30 Uhr.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt im Freiburger Parkgebührenstreit. Ende des Jahres 2021 hatte die Stadt Freiburg die Gebühren für einen Anwohnerparkausweis von jährlich 30 Euro auf einen Basisbetrag von 360 Euro erhöht. Ein FDP-Stadtratsmitglied hatte geklagt, weil es diese Erhöhung für unzumutbar hält.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gehen weiter. Die Deutsche Bahn und die EVG verhandeln seit Ende Februar über Tariferhöhungen. Die Annäherung verlief bisher stockend, zweimal kam es schon zu Warnstreiks auf der Schiene. Ob die Verhandlungen diese Woche nun zu einem Abschluss führen könnten, ist noch völlig offen.

Im südfranzösischen Valence steht ein Mann ab heute vor Gericht, weil er eine Arbeitsamtsmitarbeiterin und zwei Personalleiterinnen erschossen haben soll. Außerdem wird ihm ein Mordversuch an einem weiteren Personaler angelastet. Der arbeitslose Ingenieur aus dem lothringischen Nancy wollte sich offenbar an denen rächen, die er für sein gescheitertes Berufsleben verantwortlich macht.

9:10 Uhr Gasaustritt in Idar-Oberstein gestoppt Aufregung gestern in Idar-Oberstein: Bei Bauarbeiten war mittags ein Leck in einer Erdgasleitung entstanden. Weil Explosionsgefahr bestand, wurden ein Einkaufszentrum und ein Parkhaus in der Idar-Obersteiner Fußgängerzone geräumt und das Gelände großräumig abgesperrt. Anwohnerinnen und Anwohner waren aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen. Aus Sicherheitsgründen musste zeitweilig auch der Strom abgeschaltet werden, wovon laut Feuerwehr rund 3.000 Menschen betroffen waren. Der Gasaustritt konnte dann aber am Abend gestoppt worden. Die Polizei gab Entwarnung: Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:45 Uhr Rund 100 Millionen Euro für Flutbetroffene noch nicht ausgezahlt Die Aktion Deutschland Hilft hat fast zwei Jahre nach der Flutkatastrophe rund 100 Millionen Euro noch nicht ausgegeben. Seelische Belastungen, fehlende Baugutachter und Handwerkermangel würden viele Flutbetroffene daran hindern, Anträge auf Hilfe zu stellen, so die Aktion Deutschland Hilft. Deshalb könne das Geld noch nicht ausgezahlt werden. Insgesamt seien nach der Flut über 280 Millionen Euro gespendet worden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

8:00 Uhr Probesperrung B9 in Worms Die B9 in Worms wird ab 11 Uhr zwischen der Innenstadt und dem Wormser Norden probeweise voll gesperrt. Der zuständige Landesbetrieb Mobilität will vier Stunden lang testen, ob die Umleitung für den geplanten vierspurigen Ausbau des Teilstücks funktioniert. Ab September wird es dann in Worms ernst. Voraussichtlich für zwei Jahre wird das Teilstück der B9 voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke war in den vergangenen Monaten ausgebaut worden. In zwei engen Kurven musste nachgebessert werden, damit auch die Lkw im Begegnungsverkehr problemlos aneinander vorbei kommen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr Frühkartoffel-Ernte in der Pfalz gestartet Was gibt's bei euch heute zum Mittagessen? Falls ihr noch keinen Plan habt: Wie wäre es mit einem leckeren Kartoffelgericht? Die Pfälzer Kartoffelerzeuger haben bei Hochdorf-Assenheim offiziell die Frühkartoffel-Ernte gestartet. Ab dieser Woche sind die Mengen groß genug, um die Knollen auch bundesweit als "Pfälzer Grumbeere“ in Supermarktketten zu vermarkten. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

7:30 Uhr Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B10 Pressestelle Polizeiinspektion Dahn Bei einem Unfall auf der B10 bei Hinterweidenthal im Landkreis Südwestpfalz sind gestern drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 86-Jähriger und seine Frau mit dem Auto auf der B10 aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dabei prallten sie frontal mit dem Auto einer 21-Jährigen zusammen. Alle drei kamen schwer verletzt in Kliniken. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 13. Juni 2023 um 5:30 Uhr.

7:20 Uhr Prachtkäfer macht Eichen zu schaffen Der Klimawandel macht dem Wald zu schaffen - das an sich ist leider nicht neu. Viele Baumarten halten die zunehmende Trockenheit nicht aus, die ja auch gerade im Moment wieder herrscht. Die Eiche kommt damit im Vergleich recht gut zurecht - doch für sie gibt es jetzt eine neue Bedrohung: den Prachtkäfer. Meine Kollegin Annika Kercher hat einen Förster am Donnersbeg in den Wald begleitet und sich ein Bild von der Lage gemacht.

6:45 Uhr Oldtimer-Betrug: Händler aus Mülheim-Kärlich "sieht doppelt" Von Falschgeld, gefälschten Kunstwerken und gefälschtem Schmuck habe ich schon gehört - dass es aber auch gefälschte Oldtimer gibt, war mir neu. Ein Oldtimer-Händler in Mülheim-Kärlich hatte einen Mercedes SL 300 aus den 60er Jahren gekauft. Als der diesen anmelden wollte, teilte ihm die Zulassungsstelle mit, dass es einen baugleichen Oldtimer mit derselben Fahrgestellnummer schon gab. Der Händler geht davon aus, dass dieses andere Fahrzeug eine Fälschung ist. Die Staatsanwaltschaft hat nun Ermittlungen aufgenommen. Die ganze Geschichte gibt`s hier zum Nachlesen:

6:30 Uhr Kaiserslautern tritt Entschuldungsfonds bei Die Stadt Kaiserslautern will am Entschuldungsprogramm des Landes teilnehmen. Der Stadtrat hat gestern Abend mit großer Mehrheit dafür gestimmt, einen entsprechenden Antrag beim Land zu stellen. Mit der Teilnahme am Entschuldungsprogramm könnte Kaiserslautern von Liquiditätskrediten in Höhe von 420 Millionen Euro entlastet werden. Allerdings wäre das für die Stadt auch mit Auflagen verbunden. Unter anderem fordert das Land einen ausgeglichenen Haushalt. Für die Bürger dürfte das höhere Steuern bedeuten. In der Diskussion sind beispielsweise eine Übernachtungs- und eine Verpackungssteuer. Eine Entscheidung darüber hat der Kaiserslauterer Stadtrat gestern Abend allerdings vertagt. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr Reithallen-Brand in Ralingen-Godendorf In einer Reithalle in Ralingen-Godendorf in der Verbandsgemeinde Trier-Land hat es gestern gebrannt. Das Feuer rauchte so stark, dass die Anwohner aufgefordert wurden, Fenster und Türen zu schließen. Verletzt wurde niemand - sowohl Menschen als auch Tiere konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Leuten im Einsatz. Vor Ort ist nach wie vor eine Brandwache. Der Schaden ist nach Angaben der Feuerwehr erheblich. Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Ralingen-Godendorf (Kreis Trier-Saarburg). Winkler TV/SWR Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 12. Juni 2023 um 18:30 Uhr.

6:05 Uhr Geldautomat in Bornheim gesprengt Und täglich grüßt das Murmeltier: Was wäre unser Ticker ohne eine Meldung über eine nächtliche Geldautomaten-Sprengung. Dieses Mal hat es einen Automaten im südpfälzischen Bornheim erwischt. Wie die Polizei mitteilte, stand der Automat auf dem Gelände eines Baumarkts. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Außerdem ist noch unklar, ob die Täter Geld erbeuten konnten. Unsere Reporterin ist unterwegs nach Bornheim. Sobald es neue Infos gibt, melde ich sie hier im Ticker. Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 13. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:03 Uhr ☀️ Das Wetter: Weiter sonnig und warm Habt ihr eure Ventilatoren inzwischen aus der Rumpelkammer geholt? Ihr könnt sie heute wieder zum Einsatz bringen, denn auch der Dienstag beschert Rheinland-Pfalz jede Menge Sonnenschein. Die Höchstwerte im Land: zwischen 24 und 29 Grad. Mit der anhaltenden Trockenheit steigt allerdings auch die Waldbrandgefahr. Die Böden sind viel zu trocken - wer einen Garten hat, muss jetzt ordentlich gießen. Video herunterladen (25,4 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Am Oberlandesgericht in Koblenz wird heute der Prozess gegen eine 37-jährige Frau fortgesetzt, die Mitglied der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" gewesen sein soll. Am heutigen Verhandlungstag wird das Plädoyer der Nebenklage erwartet. Die Angeklagte soll eine Jesidin als Sklavin gehalten haben. Ihr wird unter anderem Beihilfe zum Völkermord vorgeworfen. Die AfD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag stellt heute ihre Kernkraftkampagne vor. Sie trägt den Titel "Leg den Hebel um! Energiewende 2.0". Unter anderem werden Fraktionschef Michael Frisch und der energiepolitische Sprecher der AfD, Ralf Schönborn, die Kampagne im Detail erläutern. Anlässlich des Frühkartoffeltages gibt es heute beim frisch renovierten Deutschen Kartoffelmuseum in Maxdorf (Rhein-Pfalz-Kreis) einen ersten Blick in die neuen Räume. Das Museum wurde 1987 gegründet und wird derzeit überarbeitet. Bei dem Termin heute soll auch gezeigt werden, was das Museum noch für die Zukunft plant.