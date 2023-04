++ Dreyer besucht Schottland ++ Prozess um Drogenhandel beginnt ++ Züge in Gerolstein fahren wieder ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss und bis morgen! Und plötzlich ist es 10 Uhr. Das war sie also schon, meine Ticker-Premiere. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr fühlt euch gut informiert! Morgen früh um 6 Uhr lesen wir uns dann wieder. Bis dahin gibt’s Nachrichten aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Habt einen schönen Tag!

9:50 Uhr Außenbeleuchtung in Städten - So habt ihr abgestimmt Wir sind zwar schon fast am Ende angelangt, das Voting-Ergebnis möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Ich hatte euch gefragt, wofür ihr seid: Licht an oder Licht weiter aus in Städten? Und das Ergebnis ist relativ eindeutig. Mehr als die Hälfte von euch meint: "Beleuchtung ausgeschaltet lassen. Wir müssen weiter Energie sparen". Etwas mehr als 20 Prozent hätten gerne wieder mehr Beleuchtung, weil sie sich so in der Stadt sicherer fühlen. Danke fürs Mitmachen!

9:42 Uhr Prozess wegen Angriff auf Polizisten In Mainz stehen heute zwei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Sie sollen in der Halloween-Nacht 2019 vor einer Mainzer Diskothek einen Polizisten angegriffen und verletzt haben. Nach Angaben des Gerichts hatte der Polizist dem Sicherheitspersonal der Diskothek geholfen, eine Gruppe von zehn jungen Männern rauszuschmeißen, die sich aggressiv verhalten hatten. Gemeinsam schafften sie es, die Gruppe nach draußen zu drängen - die beiden Angeklagten gehörten dazu. Laut Anklage schlug dann der erste Angeklagte dem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der andere Angeklagte sprang von hinten auf seinen Rücken. Dadurch ging der Beamte zu Boden. Dort schlugen und traten die beiden Angeklagten und andere Unbekannte aus der Gruppe noch weiter auf ihn ein. Der Polizist erlitt unter anderem Platzwunden an Stirn und Auge und Blutergüsse an Kopf und Oberkörper. Über das Thema berichtete SWR 4 Mainz am 17. April um 8:30 Uhr.

9:30 Uhr Heute ist BlaBlaBla-Tag…ja, richtig gelesen! Es gibt ja allerhand kuriose Aktionstage, aber dieser hier gefällt mir schon besonders gut: Heute ist BlaBlaBla-Tag. Klingt, als sollte man die Kollegen im Büro bis zum Umfallen zutexten? Nicht ganz! An diesem Aktionstag geht es laut den Erfindern darum, sich um das BlaBlaBla zu kümmern, das einen alltäglich begleitet. Also: die gut gemeinten Ratschläge von Freunden, Verwandten und Bekannten, mit dem Rauchen aufzuhören, den Job zu wechseln oder sich mehr Zeit für sich selbst zu nehmen. Von diesen Tipps sollte man sich am 17. April befreien - indem man sie entweder endlich befolgt oder den Menschen um sich herum klar macht, dass ihr Rat nicht erwünscht ist. Gar nicht schlecht, oder? Bestimmt habt ihr da auch schon ein paar Ideen im Kopf…

8:56 Uhr Neues Konzept für Rhein in Flammen? Hoteliers im Norden von Rheinland-Pfalz fordern ein neues Konzept für die traditionelle Veranstaltung Rhein in Flammen. Im vergangenen Jahr musste der Schiffskonvoi wegen des niedrigen Pegelstands des Rheins abgesagt werden. Deshalb fordert der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands aus Koblenz, den Termin für die Veranstaltung zu überdenken und gegebenenfalls zu verlegen. Auch über eine mögliche Alternative zum traditionellen Feuerwerk müsse gesprochen werden. Über das Thema berichtete SWR 4 Koblenz am 17. April um 8:30 Uhr.

8:26 Uhr Erfolgreiches erstes BUGA-Wochenende Habt ihr euch gleich am Eröffnungswochenende die Bundesgartenschau in Mannheim angeschaut? Dann wart ihr nicht die Einzigen! Rund 27.500 Besucher kamen in den letzten zwei Tagen auf das Gelände. Ausstellungsleiter Hanspeter Faas zeigte sich im SWR-Interview zufrieden. Er sei sicher, dass die BUGA23 die Besucherzahl von zwei Millionen knacken wird, so Faas. Über das Thema berichtete SWR 4 Mannheim-Ludwigshafen am 17. April um 7:30 Uhr.

8:10 Uhr In manchen Städten in RLP wird es wieder heller Licht an oder Licht aus? Das ist hier die Frage. Vielleicht habt ihr es gestern Abend schon selbst bemerkt: Einige Städte in Rheinland-Pfalz beleuchten ihre Denkmäler wieder. Das dürfen sie, weil die bundesweiten Energiesparvorgaben, die seit 1. September galten, am Samstag ausgelaufen sind. Andere Kommunen, darunter auch Mainz, Koblenz und Kaiserslautern, haben sich dazu entschieden, die Lichter trotzdem vorerst aus zu lassen oder nur einen Teil der Beleuchtung einzuschalten. Wie seht ihr das, was sollten Städte und Gemeinden jetzt machen? Beleuchtung in Kommunen an oder aus? Beleuchtung ausgeschaltet lassen. Wir müssen weiter Energie sparen. Wieder beleuchten. So fühle ich mich in der Stadt sicherer. Nur die wichtigsten Gebäude/Denkmäler anstrahlen. Ist mir egal. Ich nehme die Beleuchtung sowieso nicht wahr. Abschicken Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer:innen und ist nicht repräsentativ.

7:48 Uhr Prozess um Drogenhandel beginnt Ab heute müssen sich ein Vater und sein Sohn wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Trier verantworten. Laut Anklage soll der Sohn von der Wohnung seines Vaters aus Amphetamin und Marihuana im Kreis Vulkaneifel verkauft haben. Die Drogen sollen einen Wert von mindestens 1.500 Euro gehabt haben. In einem Fall soll er eine Schusswaffe bei sich gehabt haben. Der Vater war laut Anklage nicht direkt an den Taten beteiligt. Er soll aber von den Drogen und den Geschäften aus seiner Wohnung gewusst haben. Über das Thema berichtete SWR 4 Trier am 17. April um 7:30 Uhr.

7:38 Uhr Deutschland und die Welt - Was passiert außerhalb der Landesgrenzen? Die Hannover Messe beginnt. Auf der für die weltweite Industriebranche wichtigen Schau stehen Klimaschutz und Künstliche Intelligenz im Fokus. Nach Angaben des Veranstalters stellen mehr als 4.000 Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft ihre Lösungen für die Produktion und Energieversorgung der Zukunft vor. Polen und Ungarn haben den Import von Getreide aus der Ukraine gestoppt. Das sorgt für Kritik aus der EU. Heute soll es zu diesem Thema Gespräche geben. Seit gestern tagen die G7-Außenminister in Karuizawa in Japan. Annalena Baerbock (B90/Grüne) kündigte ein klares Signal zum Ukraine-Krieg an. Auch der Taiwan-Konflikt ist Thema. Die Teilnehmer sind sich einig, dass die konstruktioven Beziehungen zu China erhalten bleiben müssen. Gleichzeitig sei es wichtig, die Lage im Indopazifikraum zu stabilisieren, sagte der japanische Außenminister Hayashi. Die leistungsstärkste jemals gebaute Rakete soll am Nachmittag in Texas abheben. Das "Starship" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ist 120 Meter hoch und soll weit über 100 Tonnen Ladung transportieren können. Der Testflug dauert 90 Minuten. Mit der Rakete will die Nasa Astronauten auf den Mond bringen, später sogar bis zum Mars.

7:24 Uhr Immer weniger Bäckereien in Deutschland Für alle, die jetzt erst dabei sind: Guten Morgen und guten Appetit! Was gibt es bei euch zum Frühstück? Bei mir ist es meistens Müsli, aber ich bin auch ein großer Fan von deutschem Brot, Brezeln und Semmeln (wie man in meiner Heimatstadt München sagt). Deshalb hat mich diese Nachricht gerade schon getroffen: In Deutschland gibt es immer weniger Bäckereien. Zahlen des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks zeigen, dass rund 780 Bäckerei-Unternehmen im letzten Jahr vom Markt verschwunden sind. Das ist ein Rückgang von knapp vier Prozent. Gründe sind laut des Verbands unter anderem die steigenden Energie - und Rohstoffkosten. Über das Thema berichtete SWR 1 Baden-Württemberg am 17. April um 7 Uhr.

7:05 Uhr Wie sieht es auf den Straßen aus? Baustelle, Stau oder Sperrung wie auf der B255? Damit ihr auch auf den Straßen gut durch diesen Montagmorgen kommt, findet ihr hier unsere Verkehrsmeldungen: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:55 Uhr Sanierung und Vollsperrung auf B255 Die Bundesstraße 255 zwischen Höhn und Hellenhahn-Schellenberg im Westerwald ist ab heute komplett gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, muss auf der Strecke die Fahrbahn erneuert werden. Umleitungen seien ausgeschildert. Die Bauarbeiten sollen mindestens neun Wochen dauern. Die Bundesstraße 255 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung im Westerwald und wird auch von vielen Lkw genutzt. Über das Thema berichtete SWR 4 Koblenz am 17. April um 6:30 Uhr.

6:46 Uhr Züge zwischen Kyllburg und Gerolstein rollen wieder Gleich mal eine gute Nachricht am Morgen: Seit heute fahren wieder stündlich Züge auf der durch die Flut 2021 zerstörten Teilstrecke nach Gerolstein. Darüber freuen sich vor allem Schüler und Pendler. Die zwei Jahre mit Schienenersatzverkehr haben für sie endlich ein Ende. Wenn weitere Abschnitte der Eifelstrecke von Gerolstein Richtung Köln voraussichtlich im Spätherbst wiederhergestellt sind, sollen noch mehr Züge fahren. Das kündigte der der Vorsitzende des zuständigen Zweckverbands SPNV Nord an. Kyllburg/Gerolstein Eifelstrecke zwischen Kyllburg und Gerolstein Nach Flut endlich wieder Züge in Gerolstein Nach der Flut mussten Pendler, Schüler und Touristen fast zwei Jahre darauf warten: Seit Montag fahren wieder Züge bis Gerolstein. Die Erleichterung ist groß. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:09 Uhr Das Wetter in RLP - bedeckt und nass Typisches Aprilwetter zum Wochenstart: Es wird unbeständig und kühl. Regenschirm und Regenjacke sind heute unsere treuen Begleiter. Der Regen wechselt sich mit bedecktem Himmel und ein bisschen Sonne ab, in höheren Lagen ist sogar Schnee möglich. Video herunterladen (27,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Heute Abend bricht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zusammen mit Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) zu einer Dienstreise nach Schottland auf. Begleitet werden sie von mehreren Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Nach der Flutkatastrophe mussten Pendler, Schüler und Touristen fast zwei Jahre darauf warten: Ab heute verkehren die Züge auf der Eifelstrecke für alle Fahrgäste wieder bis Gerolstein. Vergangene Woche wurde das Teilstück mit einer Pressefahrt wieder eröffnet. Der nächste Sommer steht bevor und damit auch die nächste Saison für Waldbrände. Ist das Land darauf vorbereitet? Darum geht es beim diesjährigen Binger Waldsymposium. Die Experten beschäftigt unter anderem, wie der Wald vor Feuer geschützt werden kann und wie Behörden im Ernstfall zusammenarbeiten sollen.