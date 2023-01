++ Clemens in Darts-WM-Halbfinale ++ teurere Bus-Fahrkarten ++ Trauer um Benedikt XVI.

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Gelockerte Besuchsregeln in JVA Rohrbach In der Justizvollzugsanstalt Rohrbach in Wöllstein werden die Besuchsvorschriften im Zusammenhang mit Corona gelockert. Nach Angaben der Anstaltsleitung müssen Besucher keinen negativen Coronatest mehr vorlegen. Außerdem stehen wieder alle acht Besucherplätze zur Verfügung – während der Pandemie war die Hälfte der Plätze geschlossen. In der JVA Rohrbach in Wöllstein sitzen etwa 500 Menschen in Haft. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 2.1.2023 um 8:30 Uhr.

9:15 Uhr Preissteigerung bei der Fähre Altrip Noch eine Meldung aus der Rubrik "Alles wird teurer": Auch die Benutzer der Rheinfähre Altrip müssen in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen. Nach Angaben des Betreibers kostet das Übersetzen mit dem Auto künftig 4,50 Euro statt wie bisher 3,50 Euro. Der Preis für Fußgänger verdoppelt sich von 50 Cent auf künftig einen Euro. Wichtige Nachricht für Cowboys: Am stärksten erhöhen sich die Preise für Pferde und Rinder, nämlich von einem Euro auf künftig 4,50 Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 2.1.2023 um 8:30 Uhr.

8:55 Uhr Wasser in Rheinhessen und Nahe wird teurer Nicht nur Strom und Gas werden teurer, jetzt ist auch das Wasser dran: In Rheinland-Pfalz haben einige Versorger die Preise erhöht. Die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz (WVR) mit Sitz in Bodenheim erhöht die Trinkwasserpreise um durchschnittlich rund 17 Prozent. In der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen kostet der Kubikmeter jetzt 58 Cent mehr als bislang.

8:50 Uhr Neuer Landauer OB tritt Amt an Gestern hat er offiziell sein Amt angetreten - die Arbeit dürfte aber wohl erst heute so richtig losgehen: Der neue Landauer Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU) hat sich nach eigenen Angaben einiges vorgenommen. Wie sein Amtsvorgänger Thomas Hirsch wolle er wirtschaftliche und soziale Dinge in Landau miteinander verbinden. Wichtig sei auch, dass die Menschen die Energiekrise gut bewältigen könnten. Landau solle verkehrstechnisch und ökologisch weiterentwickelt werden, außerdem solle es ein größeres Kulturangebot geben. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 2.1.2023 um 8:30 Uhr.

8:18 Uhr Forstamt Germersheim will den Moorfrosch retten Er ist nur maximal sieben Zentimeter groß und sein Name eignet sich gut, wenn man beim Scrabbeln viele "o"-Täfelchen unterbringen muss: der Moorfrosch. Das Forstamt Germersheim will in den Rheinauen südlich der Stadt mehrere Teiche vertiefen, um den Fröschen einen größeren Lebensraum zu bieten. Denn die Froschart sei stark gefährdet. In der Region zwischen Neustadt und Speyer habe die Trockenheit der vergangenen Jahre dem Moorfrosch sehr zugesetzt. Der Moorfrosch ist der kleinste Frosch Deutschlands Nabu/Karin Assmus Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 31.12.2022 um 9:30 Uhr

7:59 Uhr Bahnstrecke zwischen Bingen und Koblenz wieder komplett frei Eine gute Nachricht vom Bahnverkehr: Auf der linksrheinischen Strecke zwischen Bingen und Koblenz fahren nach Angaben der Bahn wieder durchgehend Züge. Kurz vor Weihnachten war zwischen Bacharach und Oberwesel Geröll aus einem Steinbruch gerutscht, deshalb war der Streckenabschnitt vorsorglich gesperrt worden.

7:45 Uhr Trauer um emeritierten Papst Benedikt XVI. Auch in Rheinland-Pfalz wird des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. gedacht. Das Bistum Trier hat mitgeteilt, dass bis zur Beerdigung am Donnerstag täglich um zwölf Uhr die Glocken läuten werden. Außerdem sollen an Kirchen, Pfarrhäusern und anderen kirchlichen Gebäuden die Fahnen auf Halbmast gesetzt werden. Auch in Speyer hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann Trauerbeflaggung angeordnet. Im Speyerer Dom liegt ab heute ein Kondolenzbuch aus. Morgen wird es dort ein Requiem geben. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 2.1.2023 um 7:30 Uhr.

7:31 Uhr Bus- und Bahnfahren wird vielerorts teurer Es ist schon irgendwie merkwürdig: Auf der einen Seite soll das 49-Euro-Ticket kommen und Bus- und Bahnfahren attraktiver machen. Auf der anderen Seite steigen in vielen Orten in Rheinland-Pfalz die Preise für Tickets im ÖPNV. Im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) haben sich die Fahrkarten zum Jahreswechsel besonders stark verteuert: um durchschnittlich fast neun Prozent. Ich verstehe ja, dass die Verkehrsbetriebe mit steigenden Energie- und Personalkosten zu kämpfen haben. Aber ob man so die Menschen wirklich dazu bewegen kann, das Auto stehen zu lassen? Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 2.1.2023 um 6:30 Uhr.

6:55 Uhr Blick in die Welt Der Leichnam des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. wird heute im Petersdom in Rom aufgebahrt. Ab 9:00 Uhr können die Menschen Abschied von ihm nehmen. Am Donnerstag sind der Trauergottesdienst auf dem Petersplatz und anschließend die Beisetzung im Petersdom geplant. Totengedenken auch in Brasilien: Im Stadion des FC Santos können Fans Abschied von der brasilianischen Fußball-Legende Pelé nehmen. Der dreimalige Weltmeister wird in der Spielfeldmitte aufgebahrt. Pelé war am vergangenen Donnerstag im Alter von 82 Jahren gestorben. Ebenfalls in Brasilien ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er will heute das Amazonasgebiet besuchen und sich einen Eindruck von der Abholzung des Regenwalds verschaffen. Begleitet wird Steinmeier von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

6:45 Uhr Neue Unis braucht das Land Aus zwei mach zwei! Klingt komisch, ist aber irgendwie so. Viele Jahre war die Universität Koblenz-Landau ein fester Begriff in der rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft, genauso die Technische Universität Kaiserslautern. Seit gestern ist das alles Geschichte. Kaiserslautern und Landau sind zur jetzt zweitgrößten Universität im Land mit dem etwas sperrigen Namen "Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau" fusioniert. Die Universität Koblenz ist in Zukunft solo unterwegs. Über dieses Thema berichtete SWR4 RP am 31.12.2022 um 12:30 Uhr

6:10 Uhr Das ist Gaga: Gabriel Clemens im Halbfinale der Darts-WM Er spielt für den Dartsverein Kaiserslautern und hat am Sonntagabend die nächste Sensation geschafft: Nach seinem spektakulären Einzug ins Viertelfinale gewinnt der Saarländer Gabriel Clemens eben dieses gegen Gerwyn Price in 5:1 Sätzen. Damit steht Gabriel "Gaga" Clemens im Halbfinale der Darts-WM in London. Dort trifft er schon heute Abend auf den Vierten der Darts-Weltrangliste Michael Smith. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 2.1.2023 um 6:00 Uhr

6:03 Uhr Das ist heute wichtig in Rheinland-Pfalz Seit diesem Jahr sind Restaurants und Cafés verpflichtet, ihre Speisen oder Getränke zum Mitnehmen auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Rheinland-Pfalz sieht in dieser Regelung eine enorme Belastung für die Betriebe. Es gibt aber auch Gastronome, die das neue System begrüßen. Für die rheinland-pfälzische CDU wird 2023 ein Jahr mit vielen Herausforderungen. Fraktionschef Christian Baldauf steht vor seinem angekündigten Rücktritt, will aber offenbar Parteivorsitzender bleiben. Dazu die Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2024 und mit einem Auge schon der Blick auf die Landtagswahl 2026. Heute Abend spielt Gabriel Clemens vom Dartsverein Kaiserslautern im Halbfinale der Darts-WM in London. Er trifft dabei auf Michael Smith, der aktuell auf Platz 4 der Order of Merit, der Darts-Weltrangliste, steht. Clemens belegt dort aktuell den 25. Platz. Sein Einzug ins Halbfinale gilt schon als Sensation.

6:01 Uhr Das Wetter am Montag: mild und regnerisch Der Winter setzt auch in der ersten Woche des neuen Jahres erstmal aus: Es wird wechselhaft und mild in Rheinland-Pfalz bei Temperaturen zwischen 10 und 16 Grad. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)