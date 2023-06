++ Mögliche Geldautomatensprengung ++ Waldbrand ++ Apotheker-Streik ++

Ich begrüße euch dann morgen früh wieder an dieser Stelle und versorge euch mit den Nachrichten des Morgens. Also: Macht's gut, bleibt gesund und bis morgen!

Der Rest hält sich eher an die kalten Jahreszeiten. 36 Prozent von euch gehen nur baden, wenn's draußen kälter wird. So mach ich's auch, ist aktuell ja auch wirklich viel zu heiß draußen. In circa drei bis vier Monaten können wir dann wieder mit dem Schaum in der Wanne Unsinn machen. Und bis dahin ist wohl eher Sonnenbaden angesagt.

In eigener Sache: Zum Waldbrand zwischen Pirmasens und Rodalben gibt's heute Abend um 20:15 Uhr ein SWR Extra im TV. Wir werden den Stream auch online zeigen, ihr könnt also gerne auch auf unserer Website vorbei schauen.

Heute Morgen bestimmt leider das Feuer unseren Nachrichtenticker. In Worms sind in der Nacht vier Autos und eine Werbetafel in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei geriet erst ein Wagen in Brand. Die Flammen griffen dann auf die anderen Fahrzeuge und eine Werbetafel über. Ein angrenzendes Wohnhaus war zwar von der Rauchentwicklung kurzzeitig betroffen, blieb aber unbeschädigt - verletzt wurde niemand. Die Wormser Kriminalpolizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Landesschüler:innenvertretung RLP hatte den Pass am Montag scharf kritisiert. Sie bezweifelt die Gerechtigkeit und die Sinnhaftigkeit des Passes. "Was ist denn eigentlich mit denjenigen, die bereits im Lockdown 18 geworden sind?", fragte die Landesschüler:innenvertertung RLP in einer Mitteilung. Den ganzen Artikel könnt ihr hier nochmal lesen:

Achtung an alle, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern: Ab heute könnt ihr euch für den Kulturpass registrieren. Damit könnt ihr auf der digitalen Plattform kulturpass.de ein 200-Euro-Budget für Konzerte, Ausstellungen, Bücher, Musik und vieles mehr einlösen.

Auf der B41 bei Hochstetten-Dhaun ist eine Rundballenpresse in Brand geraten. Der Schaden wird auf rund 160.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Ballenpresse wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen hat. Der Traktorfahrer war in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als das Feuer ausbrach. Rasch koppelte er die brennende Presse von seinem Traktor ab und rief die Feuerwehr an.

Da hat wohl jemand zu viel Need for Speed gespielt: Auf der A602 in Richtung Trier hat am Dienstag womöglich ein illegales Autorennen stattgefunden. Eine Zeugin schilderte der Polizei, wie ein Kleinwagen und eine Limousine sich bei Geschwindigkeiten von 150 km/h mehrfach rechts überholten. Kurz vor der Abfahrt habe eines der Autos dann stark abbremsen müssen, um nicht in ein normal fahrendes Auto zu krachen. Immerhin: Ins Stadtgebiet sollen die beiden Raser mit angepasster Geschwindigkeit gefahren sein. Die Polizei ermittelt.

Heute legen zahlreiche Apothekerinnen und Apotheker im Land ihre Arbeit nieder. Sie klagen unter anderem über Arbeitsverdichtung, ausufernde Bürokratie und zu geringe Honorare für verschreibungspflichtige Medikamente. Allein in den vergangenen zehn Jahren hätten deshalb in Rheinland-Pfalz rund 200 Apotheken geschlossen, heißt es vom Landesapothekerverband. Der Verband befürchtet: Wenn die Politik jetzt nicht handelt, drohen weitere Schließungen.

Und täglich grüßt das Murmeltier: In der Innenstadt in Andernach ist nach Polizeiangaben womöglich ein Geldautomat gesprengt worden, es kommt zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich. Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeitende des Bauhofes suchten momentan den Bereich rund um die Breite Straße nach möglichem Sprengstoff ab. Der Bereich wurde vorerst gesperrt. Eine Gefahr für die Anwohnenden besteht laut Polizei nicht.

Strand in Panama am Pazifischen Ozean.

Was erstmal recht harmlos klingt - eine Straße voller Hafermilch - war es leider überhaupt nicht: Die Aufräumarbeiten haben die ganze Nacht über gedauert. Nach Angaben der Autobahnpolizei wurde die Autobahn in Richtung Süden erst heute Morgen um kurz nach vier Uhr wieder komplett freigegeben. Während der Aufräumarbeiten sind sogar Spezialmaschinen zum Einsatz gekommen - ob ich sowas auch für meinen Milchaufschäumer brauche?

Also so viel Schaum wie dieser Junge, hatte ich als Kind nie in meiner Wanne! Naja, wie auch immer. Aber wieso rede ich hier überhaupt vom Baden? Neben dem Weltblutspendetag ist heute nämlich auch internationaler Bade-Tag – wahrscheinlich gehört letzterer eher zu den kuriosesten Feiertagen, die so durch die Zeitgeschichte geschleppt werden. Und deswegen ist er doch eine Erwähnung wert, oder? Baden ist für mich die absolute Entspannung – aber bitte nur im Winter! Im Sommer kann ich mir schwerlich vorstellen, im warmen Blubber-Wasser zu entspannen und allmählich schrumpelig zu werden.

Geht ihr zur Blutspende? Während meines Studiums war ich regelmäßiger Gast bei der Transfusionszentrale der Universitätsmedizin in Mainz. Seither schaffe ich es leider nur noch circa ein Mal im Jahr zur Blutspende. Aber wie schön, dass es den Weltblutspendetag gibt, der mich heute Morgen ans Spenden erinnert hat. Mit dem Motto "Give blood, give plasma, share life, share often" möchte die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemeinsam mit Blutspendeeinrichtungen bundesweit zur Blut- und Plasmaspende motivieren.

Ein herzliches Guten Morgen auch an die Pendler unter euch. Ich hoffe ihr kommt heute ohne größere Staus an euer Ziel. Ob auf eurer Strecke ein Stau auf euch wartet, könnt ihr hier nachsehen:

Gestern hatte der Landesbetrieb Mobilität die B9 in Worms in einem Probedurchlauf streckenweise voll gesperrt. Das Fazit fällt sehr positiv aus: Lediglich an der Ampelschaltung will der Landesbetrieb Mobilität nachbessern. Ab Anfang September wird die B9 zwischen der Innenstadt und dem Wormser Norden für einen vierspurigen Ausbau dann voraussichtlich für zwei Jahre voll gesperrt.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Ems ist am Dienstagabend erheblicher Sachschaden entstanden. Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine leicht.

Nicht nur in der Südwestpfalz hat es am Dienstagabend gebrannt. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Bad Ems sind drei Menschen verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus ist laut Polizei unbewohnbar. Der Sachschaden sei erheblich.

Seit Wochen berichten wir bereits von erhöhter Waldbrandgefahr im Land - gestern ist es dann passiert: Ein Waldstück zwischen Rodalben und Pirmasens brennt. In der Nacht konnten die Feuerwehren eine erste Entwarnung geben: Das Feuer konnte inzwischen unter Kontrolle gebracht werden, die Einsatzkräfte bereiten sich aber dennoch auf weitere Einsätze in dem Bereich vor. Für Anwohner und Anwohnerinnen hat die Verbandsgemeinde Rodalben ein Bürgertelefon eingerichtet. Ihr erreicht es unter 06331-1410536. Ich hoffe sehr, dass diese Nummer heute nicht mehr benötigt wird.

6:00 Uhr

Guten Morgen Rheinland-Pfalz

Warum musste der Wecker heute Morgen nochmal klingeln? Richtig, die Arbeit ruft. Dabei lag ich doch in meinen Träumen am Strand in Costa Rica - die Sonne strahlte so wunderschön und wärmte mir den Bauch. Es sah so aus wie in meinem letzten Urlaub:

Ein wunderschöner Strand in Tamarindo, Costa Rica. SWR Andrea Lischtschuk

Die Realität zeigt mir dann heute Morgen meinen Schreibtisch samt Laptop. Aber macht nichts - der nächste Urlaub kommt ja. Bei mir dauert's nur noch ein wenig bis dahin. Wohin es gehen soll, ist noch unklar. Falls ihr also tolle Urlaubsziele in petto habt, schickt mir gerne eure Ideen per Mail unter: rlp-newsticker@swr.de. Ich bin Andrea Lischtschuk und führe euch bis 10 Uhr durch die wichtigsten Nachrichten des Morgens.

