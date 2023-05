Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das wird heute wichtig in RLP 6:15 Uhr Der Blick über die RLP-Landesgrenze In drei Tagen stehen in der Türkei die Präsidentschaftswahlen an. Nachdem Muharrem Ince am Donnerstag seine Kandidatur zurückgezogen hat, sind nun nur noch drei Kandidaten im Rennen. Neben Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan treten Kemal Kilicdaroglu vom Oppositionsbündnis "Nationale Allianz" und Sinan Oğan vom rechtsnationalistischen Bündnis ATA zur Wahl an. Im Oktober hatte Elon Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar übernommen und damit für viel Trubel in dem Unternehmen gesorgt. Jetzt hat er seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze angekündigt: Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in sechs Wochen die Leitung übernehmen, teilte der Tesla-CEO in einem Tweet mit. Wer seine Nachfolge antritt, hat er nicht verraten. Immer dieser Michel! Die Autorin Astrid Lindgren hat mit Michel aus Lönneberga eine Romanfigur geschaffen, die Generationen von Kindern zum Lachen gebracht hat. An diesem Wochenende wird Michel 60. Happy Birthday, liebster Frechdachs! 6:05 Uhr Der Blick auf die Straßen in RLP Stau oder nicht Stau, das ist hier die Frage! Unsere Verkehrsübersicht weiß die Antwort: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz 6:04 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz - für heute und das Wochenende Der Trend aus Wolken und Regen setzt sich auch am Freitag bei Maximaltemperaturen zwischen 16 und 20 Grad fort. In Hochlagen sind 15 Grad möglich. Während es am Samstag im Norden zu sonnigen Abschnitten kommen kann, ist es nach Süden hin bei vereinzelten Schauern und Gewittern stärker bewölkt. Video herunterladen (28,9 MB | MP4) 6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags beginnt heute mit einer mündlichen Fragestunde. Die Ampel-Fraktionen fragen die Landesregierung nach der Transformationsagentur des Landes, dem Start des Klimapakts und der Fachkräftegewinnung aus dem Ausland. Die CDU macht den Betrieb der integrativen Kita der Lebenshilfe Rhein-Lahn zum Thema. Zu den Deutschkenntnissen in den Schulen will die AfD der Regierung Fragen stellen. Die Freien Wähler haben das Thema "Vertragsbeziehungen zwischen der ADD und der m2artitude Betriebs GmbH" im Ahrtal eingereicht. Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Morgen ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 23-Jährigen. Der Mann soll im November 2022 in einer Ferienwohnung in Speyer mit etwa 50 Stichen und Schnitten mit einem Küchenmesser seine Lebensgefährtin getötet haben. Das Paar war aus Rumänien zum Arbeiten eingereist. In Trier wird heute der Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet. Bis Sonntag können Bürgerinnen und Bürger viele Veranstaltungen im Palastgarten, vor der Basilika und im Innenhof des Kurfürstlichen Palais besuchen. Zeitgleich findet das "Fringe Theaterfestival-Open Air" auf dem Trierer Kornmarkt statt. Hier werden Tanz, Akrobatik, Clownerie und viel Musik geboten. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Auf zum Wochen-Endspurt! Ich freue mich, euch, liebe Leserinnen und Leser, an diesem Freitag zu unserem Newsticker für Rheinland-Pfalz begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Tim Stobbe und ich begleite euch durch den Morgen und somit quasi ins Wochenende hinein. Ihr habt interessante Infos, Meinungen, Kritik oder Anregungen? Dann schreibt mir gern eine E-Mail an rlp-newsticker@swr.de. Wenn es eher ein spannendes oder ein schönes Foto ist, könnt ihr es uns auch direkt über das Formular schicken: Schickt uns eure Fotos