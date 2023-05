++ Prozess um vereitelte Lauterbach-Entführung ++ Streik im Einzelhandel ++ Tag gegen Queerfeindlichkeit ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss und schönen Feiertag! Es ist 10 Uhr und das heißt: Das war's schon wieder mir unserem Newsticker am Morgen.

9:56 Uhr Sonderzuschuss für Stadion des FCK beantragt Jetzt sind wir wirklich gleich am Ende, aber eine Info habe ich noch für alle FCK-Fans (oder einfach alle Menschen aus Kaiserslautern?!). Weil der FCK in der zweiten Liga spielt, zahlt er pro Saison rund 800.000 Euro weniger Stadionmiete als ursprünglich einmal vereinbart - Geld, das der Stadiongesellschaft fehlt. Deshalb möchte die Stadt Kaiserslautern die Summe ausgleichen. Sie hat bei der Aufsichtsbehörde ADD einen Antrag gestellt, dass sie der Stadiongesellschaft in der zweiten Jahreshälfte 400.000 Euro überweisen darf. Wie Oberbürgermeister Klaus Weichel mitteilt, kommt das Geld aus einem Sonderbudget, damit es nicht den Haushalt der Stadt belastet. Über dieses Thema berichtete SWR 4 Kaiserslautern um 9:25 Uhr.

9:50 Uhr Auswertung: So reist ihr gerne für Kurztrips Kurz vor Ende teile ich noch gerne mit euch das Ergebnis der Umfrage, an der ihr so fleißig teilgenommen habt. Ich habe euch (nochmal) gefragt, auf welchem Weg ihr gerne bei Kurztrips reist. Und das Ergebnis ist doch recht eindeutig: Dreiviertel von euch sind motorisiert unterwegs, mit Auto, Bus oder Bahn. 10,7 Prozent können sich aber auch mit unserer Leserin von gestern identifizieren und nehmen am liebsten das Rad. Sogar noch mehr (14,3 Prozent) sind sportliche Wanderer. Vielen Dank fürs Mitmachen!

9:40 Uhr Prozess wegen Betrugs Vor dem Mainzer Landgericht muss sich ab heute ein 47-jähriger Mann wegen Betrugs in mehr als 500 Fällen verantworten. Er soll als Mitarbeiter einer Mainzer Firma rund zwei Jahre lang unrechtmäßig Geld genommen haben. Fast eine Million Euro sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft vom Firmenkonto verschwunden. Sie geht davon aus, dass der Mann Geld für private Onlinespielwetten verwendet hat. Der 47-Jährige sei als Controller für das Mahnwesen beschäftigt gewesen. Er hatte Bankvollmachten und Bankkarten des Unternehmens. Der Angeklagte hat bereits ein Geständnis abgelegt. Über dieses Thema berichtete SWR 4 Mainz um 7:25 Uhr.

9:27 Uhr Den Schnaken den Kampf ansagen Autsch! Der Sommer kommt und damit auch die lästigen Schnaken. In diesem Jahr droht am Rhein sogar eine Schnakenplage: Wegen des vielen Regens in den letzten Wochen vermehren sich die stechenden Plagegeister in Massen. Die Mitarbeitenden der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung (KABS) haben deshalb einiges zu tun. Die Stechmückenjäger werden in den kommenden Tagen mit Hubschraubern am Oberrhein gegen das Schlüpfen vieler Larven vorgehen.

9:20 Uhr Weniger Sturm- und Hagelschäden an Autos Die gute Nachricht für alle Autobesitzer: Die deutschen Autoversicherer melden für 2022 weniger Sturm- und Hagelschäden als üblich. Die Bilanz beläuft sich auf 290.000 beschädigte Fahrzeuge. Die schlechte Nachricht: Rheinland-Pfalz steht deutschlandweit an der Spitze der Schadensmeldungen. Im Land wurden rund 17 von 1000 Autos beschädigt. Das bislang teuerste Jahr in der Statistik war übrigens 1984. Damals richtete ein Hagelsturm in Südbayern große Schäden an.

9:00 Uhr Trierer aufgepasst: Straßensperrungen in der Stadt! Diese Nachricht geht raus an alle, die in Trier leben: Wegen des Firmenlaufs heute Abend, an dem sich mehr als 4.700 Menschen beteiligen, gibt es einige Straßensperrungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, sind zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr die Herzogenbuscher, Paulin- und Simeonstraße für den Verkehr gesperrt. Auch die Wind-, Dewora und Kochstraße sowie die Theodor-Heuss-Allee und die Christophstraße sind betroffen. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Firmenlauf ist der bisher größte Lauf in Trier, teilte der Verein Silvesterlauf Trier mit. Über dieses Thema berichtete SWR 4 Trier um 8:30 Uhr

8:30 Uhr Quiz-Time! Wie habt ihr's mit den Feiertagen? Für viele Menschen sind sie ein Segen, wenn auch nicht im kirchlichen, religiösen Sinne: die zahlreichen Feiertage der kommenden Wochen. Doch was steckt eigentlich dahinter? Findet's heraus in unserem Quiz! Was steckt hinter diesen christlichen Feiertagen?

8:18 Uhr U17 auf dem Weg nach Speyer Na, verfolgt ihr U17 auch seit Tagen ganz gespannt? Dann hier ein kleines Update: Das ausgemusterte U-Boot der Bundesmarine wird heute von Mannheim weiter in Richtung Speyer transportiert. Am Sonntag soll es im Technik Museum Speyer ankommen. Dort wird es dann ungefähr ein Jahr lang fit gemacht für die Reise zu seinem endgültigen Ziel, dem Technik Museum Sinsheim.

8:04 Uhr Was bringen Balkon-Solaranlagen? Zwar scheint die Sonne gerade nicht sooo viel, aber man kann ja schonmal an den Sommer denken: Wie wäre es mit einer kleinen Solaranlage auf dem eigenen Balkon? Der Stadtrat Trier hat gestern beschlossen, dass jeder, der sich so ein Balkonkraftwerk zulegt, mit 100 Euro unterstützt wird. Unsere Social-Kollegen haben sich auch mit dem Thema beschäftigt und sich vor allem eine Frage gestellt: Was bringt so eine Solaranlage? Über dieses Thema berichtete SWR 4 Trier um 7:30 Uhr.

7:50 Uhr Umfrage: Wie reist ihr gern für Kurztrips? Gestern haben wir euch an dieser Stelle gefragt, wie ihr bei Kurztrips oder Ausflügen wie an dem (für viele) anstehenden langen Wochenende reist. Eine aufmerksame Leserin merkte jedoch an, dass bei der Umfrage eine wichtige Option fehlte: mit dem Fahrrad! Denn die möglichen Antworten beschränkten sich auf motorisierte Fortbewegungsmittel. Daher nun nochmal neu: Die Abstimmung ist bereits beendet. Auf welchem Wege reist ihr gern bei Kurztrips? Ob nah oder fern - ich fahre motorisiert mit Auto, Bus oder Bahn! 75,9%

Am liebsten mit dem Rad, auch für mehrere Tage! 10,3%

Am allerliebsten mache ich mich zu Fuß auf den Weg, vielleicht auch mal als Fernwanderung! 13,8% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:38 Uhr Entscheidung über verkaufsoffene Sonntage in Zweibrücken Ich bin ehrlich, ich war noch nie an einem verkaufsoffenen Sonntag shoppen. Den letzten Tag der Woche verbringe ich irgendwie lieber anders, draußen in der Natur zum Beispiel. Wie ist das bei euch? Diejenigen von euch, die gerne mal am Sonntag einkaufen gehen, dürfte dieses Urteil auf jeden Fall interessieren: Der Bundesgerichtshof entscheidet heute, ob das Fashion Outlet Zweibrücken weiterhin an Feriensonntagen öffnen darf. Das Problem nämlich: Die häufigen verkaufsoffenen Sonntage sind so nur wegen des nahegelegenen Flughafens erlaubt. Nur: Dort gibt es schon seit Jahren keine Linienflüge mehr. Die Geschichte verfolgen meine Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern.

7:26 Uhr Das Wichtigste aus Deutschland und der Welt Heute berät der Europarat weiter in der isländischen Hauptstadt Reykjavik. Es geht um ein Register, das alle Kriegsschäden in der Ukraine dokumentiert. Es soll heute beschlossen werden. Zum Auftakt des Treffens gestern hatte Bundeskanzler Scholz betont, Russland müsse für die Schäden aufkommen. Am Rande des Gipfeltreffens des Europarats haben sich Großbritannien und die Niederlande auf weitere militärische Unterstützung für die Ukraine verständigt: Sie wollen eine internationale Kampfjet-Koalition aufbauen. Die Ukraine soll demnach F-16-Kampfflugzeuge erhalten und auch bei der Ausbildung unterstützt werden. In Italien und Kroatien hat heftiger Regen zu Überschwemmungen geführt. In der Stadt Senigallia in der Nähe von Ancona musste die Notaufnahme des Krankenhauses wegen der Überschwemmungen geräumt werden. In Riccione, einem Badeort an der Adria, retteten Feuerwehrleute Menschen aus überfluteten Häusern und Geschäften. Auch in Kroatien gab es nach tagelangen Regenfällen Überflutungen. Lokale Medien berichten, dass unter anderem in Ortschaften südlich von Zagreb der Notstand ausgerufen worden sei. Die Filmfestspiele in Cannes wurden eröffnet! Michael Douglas bekam die Goldene Ehrenpalme und als Auftaktfilm wurde "Jeanne du Barry" mit Johnny Depp gezeigt. In Cannes sind in diesem Jahr etwa 100 Filme zu sehen.

7:17 Uhr Prozess gegen mutmaßliche Terrorgruppe beginnt Sie hatten sich zu einer Gruppe zusammengeschlossen mit dem Ziel, Deutschland in bürgerkriegsähnliche Zustände zu versetzen. Ab heute stehen fünf mutmaßliche Mitglieder der Gruppe "Vereinte Patrioten" in Koblenz vor Gericht. Die Gruppe, die Ermittler dem "Reichsbürger"-Milieu zuordnen, soll der Anklage zufolge einen dreistufigen Plan ausgearbeitet haben: Zunächst sollte durch Sprengstoffanschläge ein mindestens zweiwöchiger Stromausfall herbeigeführt werden. Anschließend sollte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gewaltsam entführt werden. Bei einer Versammlung in Berlin sollte schließlich die Regierung abgesetzt und neue "Führungspersonen" bestimmt werden. Auch eine pensionierte Gymnasiallehrerin aus Neustadt an der Weinstraße ist unter den Angeklagten. Die 75-Jährige soll der ideologische Kopf der Truppe gewesen sein. Video herunterladen (14,1 MB | MP4)

6:52 Uhr Verkehrsunfall bei Nomborn Bei einem Autounfall in der Nähe von Nomborn im Westerwald sind gestern eine Mutter und ihre beiden Teenager im Alter von 13 und 15 Jahren schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt. Demnach übersah er beim Abbiegen von einer Kreisstraße das Auto der Familie. Über dieses Thema berichtete SWR4 Koblenz um 6.30 Uhr.

6:40 Uhr Streiks im Einzelhandel in RLP Ihr habt es weiter unten im Ticker vielleicht schon gelesen: Wer heute einen Großeinkauf oder eine kleine Shopping-Tour geplant hatte, könnte eine Überraschung erleben. Die Gewerkschaft ver.di hat nämlich Beschäftigte im Einzelhandel zum Warnstreik aufgerufen. Das heißt: nicht besetzte Kassen und kein Service. Wenn genügend Mitarbeitende mitmachen, könnten manche Geschäfte sogar komplett geschlossen bleiben. Grund für den Warnstreik ist nach Angaben von ver.di der aktuelle Tarifstreit, der rund 150.000 Beschäftigte im rheinland-pfälzischen Einzel- und Versandhandel betrifft. Ein Angebot der Arbeitgeber wurde Anfang des Monats abgelehnt. Die betroffenen Geschäfte haben euch meine Kollegen in diesem Artikel zusammengefasst: Kaiserslautern/Pirmasens Geschäfte in Kaiserslautern offen Bisher kaum Probleme bei Warnstreik im Einzelhandel in RLP Der Warnstreik im Einzelhandel hat in Kaiserslautern nur geringe Auswirkungen. Laut ver.di legen rund 100 Beschäftigte von IKEA, Primark und Co. die Arbeit nieder. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:22 Uhr Glückwunsch an die Kita Regenbogen! Mit dieser guten Nachricht lässt es sich doch wunderbar in den Tag starten: Die protestantische Kita Regenbogen aus Ludwigshafen ist einer der besten Kitas Deutschlands. Sie kam beim deutschen Kita-Preis, der gestern in Berlin verliehen wurde, auf den zweiten Platz. Was zeichnet die Kita Regenbogen aus? In der Begründung der Jury hieß es, die Kita arbeite interreligiös und das Team setze dieses Konzept "sensibel und beherzt" um. Das überzeugt auch viele Eltern.

6:09 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Auch wenn frühmorgens schon die Vögel draußen zwitschern, so richtig schön frühlingshaft wird es heute leider (mal wieder) nicht. Vor allem in der Nordwesthälfte von Rheinland-Pfalz bleibt es stark bewölkt, hier und da kann es etwas Sprühregen geben. Im Tagesverlauf wird das Wetter besser und trockener. Die Temperaturen klettern bis auf 18 Grad. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)