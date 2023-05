Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:55 Uhr Umfrage: Ihr verreist am liebsten mit dem Auto Das ist ein deutliches Votum. Mehr als 45 Prozent der Umfrage-Teilnehmenden unter euch sagen: Das Auto ist für Ausflüge und Kurztrips am praktischsten. Insgesamt nur rund 21 Prozent von euch nehmen Bus und Bahn für solche Anlässe - ob nun mit oder ohne Deutschlandticket. Deutlich mehr, rund 30 Prozent, nehmen offenbar aber auch nicht jedes verlängerte Wochenende zum Anlass für einen Kurztrip, denn daheim ist's auch einfach schön. Eine Leserin hat mich jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass eine ganz entscheidende Option gefehlt hat: der Ausflug und die Kurzreise mit dem Fahrrad! Aber keine Sorge, das holen wir morgen nach und fragen grundsätzlicher nach. Danke für eure Stimmen! Die Abstimmung ist bereits beendet. Wie verreist ihr für kurze Ausflüge? Das Auto ist für mich noch immer am praktischsten. 46,2%

Mit dem Deutschlandticket nehme ich jetzt mal Bus und Bahn! 9,2%

Ob Deutschlandticket oder nicht - der ÖPNV ist für mich am entspanntesten. 13,8%

Bei einem Vier-Tage-Wochenende fliege ich auch schon mal ins Ausland. 0,8%

Ich bleibe lieber daheim, da ist's auch schön. 30,0% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:31 Uhr Fährverbindung Nierstein-Kornsand in Gefahr Seit Monaten laufen die Geschäfte für die Rheinfähre Landskrone zwischen Nierstein und Kornsand schlecht. Laut der Fährbetreiberin liege das an den Bauarbeiten an der L3096 auf hessischer Seite und den Arbeiten an einer Bahnunterführung in Nierstein. Seit diese liefen, kämen bedeutend weniger Fahrgäste, sagte sie dem SWR. Ihr Umsatz sei um zwei Drittel eingebrochen. Nun steht die Fährverbindung auf der Kippe. Die Bürgermeister auf beiden Seiten des Rheins wollen den Betrieb aber erhalten. Heute wollen sie Ideen dafür vorstellen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 10.5.2023 um 10:25 Uhr.

9:26 Uhr Hornbach-Kette legt Geschäftszahlen vor Der Baumarkt-Riese Hornbach aus dem pfälzischen Bornheim veröffentlicht am späten Vormittag die offiziellen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022/2023. Zuletzt war bekanntgeworden, dass der Konzernumsatz in dem Zeitraum auf fast 6,3 Milliarden Euro gestiegen ist. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern brach allerdings um ein Fünftel auf 290 Millionen Euro ein. Gründe könnten die Kombination aus Inflation und steigenden Kosten sein.

9:15 Uhr Zwei Wochen lang weniger Fluglärm über Rheinhessen Die Nordwest-Landebahn am Frankfurter Flughafen ist seit dem späten Abend gesperrt. In den nächsten zwei Wochen wird die Bahn gesäubert und saniert. Durch die Sperrung sinkt in der Zeit die Zahl der Flüge von 94 auf 84 Flugzeuge pro Stunde. Freuen dürfen sich daher grundsätzlich alle, die Fluglärm stört. Am meisten aber profitieren die Gemeinden und Stadtteile im nördlichen Rheinhessen. Alle Landungen werden nämlich auf den südlicheren Haupt-Bahnen des Flughafens abgewickelt. Bei den zweiwöchigen Arbeiten auf der Nordwest-Landebahn soll der Gummiabrieb der Flugzeuge beseitigt werden. Zudem bekommt die knapp drei Kilometer lange Bahn einen neuen Spezialbelag. Er soll sie rutschfest machen und gleichzeitig den Beton versiegeln. Der Flughafen-Betreiber Fraport hofft zudem, im Winter ein Viertel Enteisungsmittel einsparen zu können. Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 16.5.2023 um 8:25 Uhr.

8:26 Uhr Die Reise der U17 geht weiter Pünktlich hat das U-Boot U17 - genauer gesagt das dazugehörige Transportschiff - heute in Mainz abgelegt. Nun geht die Reise des tonnenschweren Stahlkoloss weiter Richtung Mannheim, dem Halt für die nächste Nacht. Morgen soll das U-Boot dann in Speyer ankommen, wo es dann an Land gehievt wird, um ins Technik Museum gebracht zu werden. Dort wird es ausgemistet und für die Weiterreise zu seinem Endhalt, dem Technik Museum in Sinsheim, gebracht. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 16.5.2023 um 8:00 Uhr.

8:13 Uhr Feuerwehrmann bei Bad Sobernheim überfahren - Urteil gegen Fahrer erwartet Vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach wird heute das Urteil gegen einen Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung erwartet. Er hatte auf der B41 einen Feuerwehrmann angefahren und tödlich verletzt. Der 28-jährige Feuerwehrmann war im Februar vergangenen Jahres auf der B41 bei Bad Sobernheim im Einsatz, um in Höhe der Abfahrt Steinhardt einen Unfall abzusichern. Laut Anklage standen zwei Feuerwehrautos mit Blaulicht auf der Fahrbahn, auf der der Angeklagte fuhr. Der Feuerwehrmann wollte hinter einem der Einsatzfahrzeuge die Fahrspur mit Warnkegeln absperren, als er von dem Auto des Angeklagten erfasst wurde. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 61-jährige Autofahrer soll aus Unachtsamkeit die Gefahr nicht rechtzeitig wahrgenommen haben. Beim Zusammenstoß mit dem Feuerwehrmann war sein Auto laut Anklage noch etwa 70 km/h schnell.

8:05 Uhr SWR-Recherche: Diesel-Klagen könnten Justiz jederzeit wieder überlasten Diesel-Klagen bringen Gerichte nach wie vor an Belastungsgrenzen. Eine Situation, die sich nach neusten Erkenntnissen der ARD-Rechtsredaktion und SWRdata auch in Zukunft wiederholen kann. Ein Beispiel: Mit Volkswagen verbindet Ludwig Briehl viel. In den 1960er Jahren macht er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker bei einem großen VW-Händler. Jahrelang fährt er VW-Käfer. Später kauft er beim VW-Tochterunternehmen einen Audi. Doch dann fliegt im Herbst 2015 der Abgasskandal auf. Briehl stellt fest, dass auch sein Fahrzeug betroffen ist - und verklagt Volkswagen. Und das würde er wieder tun: "Definitiv. Auch wenn ich weiß, es dauert drei Jahre. Das wäre mir egal." Wie Briehl würden 86 Prozent der befragten Diesel-Kläger wieder vor Gericht ziehen. Das hat eine nicht-repräsentative Umfrage des SWR unter tausenden Klägerinnen und Klägern ergeben. 93 Prozent gaben sogar an, keinen anderen Weg als die zivilrechtliche Schadensersatzklage zu sehen, um ihr Ziel zu erreichen. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 16.5.2023 um 7:00 Uhr.

7:59 Uhr Horst Eckels Nachlass zieht nach Dortmund Die wertvollsten Exponate aus dem Nachlass von Fußball-Weltmeister Horst Eckel aus Kaiserslautern werden künftig im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gezeigt. Wie die Deutsche Presseagentur meldet, wurden die Stücke wenige Monate nach ihrer Versteigerung vom anonymen Käufer dem Museum als Dauerleihgabe überlassen. Eckels Tochter Dagmar hatte den Nachlass verkauft, weil sie Geld für die Pflege ihrer Mutter braucht. In Dortmund zu sehen sein werden unter anderem Horst Eckels Fußballschuhe aus dem WM-Finale von 1954 in Bern. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 16.5.2023 um 6:30 Uhr.

7:51 Uhr Warum Eis so teuer geworden ist Bis zu zwei Euro kostet die Kugel Eis in Rheinland-Pfalz dieses Jahr. Im Norden und Süden des Landes ist sie in der Regel allerdings günstiger. Doch woher kommt der Preisanstieg in vielen Orten? Wer jetzt seinen lokalen Eismacher verdächtigt, er wolle sich die Taschen voll machen, liegt aber falsch. Die Eisherstellung ist energieintensiv, daher machen sich die gestiegenen Energiekosten stark bemerkbar. Außerdem sind die Rohstoffe wie Zucker, Milch und Sahne um bis zu 100 Prozent gestiegen. Vor allem in den Städten kommen dann noch oftmals gestiegene Mietkosten für die Eisdielen hinzu.

7:38 Uhr Eltern fordern mehr Kinderärzte in der Vulkaneifel Eltern aus der Vulkaneifel fordern in einer Petition, dass sich die Kommunen um die Eröffnung einer neuen Kinderarztpraxis bemühen. Denn die bestehenden Praxen in der Region seien überlastet. Wie ein Kinderarzt aus Daun mitteilte, versorge er 2.000 Patienten aus der Vulkaneifel und dem angrenzenden Landkreis Cochem-Zell. Denn in den Verbandsgemeinden Ulmen und Kaisersesch gebe es seit Jahren keinen Kinderarzt mehr. Eltern klagen über lange Wartezeiten und besetzte Telefonleitungen. Jetzt fordern sie Kommunalpolitiker dazu auf, Kinderärzte zu organisieren. Die Landrätin des Vulkaneifelkreises verweist jedoch auf die Kassenärztliche Vereinigung, die dafür zuständig sei, Kassensitze von Ärzten neu zu besetzen. Verschärfen könnte sich das Problem, wenn der Dauner Kinderarzt bis Ende des Jahres keinen Nachfolger findet. Denn mit 73 Jahren will er die Praxis nicht mehr alleine weiterführen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 16.5.2023 um 6:30 Uhr.

7:26 Uhr Wird Ludwigshafener Kita zur besten Deutschlands gekürt? Heute Nachmittag entscheidet sich, ob die Kita Regenbogen aus Ludwigshafen den Deutschen Kita-Preis 2023 gewinnt. Die protestantische Einrichtung war aus 750 Bewerbungen bereits unter die besten 10 gekommen. Daraufhin wurde ihr Konzept vor Ort von einer Jury begutachtet. Was die Kita so besonders macht, haben wir bei Instagram vorgestellt:

7:05 Uhr Ausflug geplant? Stau einplanen! Christi Himmelfahrt naht und damit steht für viele Menschen mit Brückentag ein langes Wochenende vor der Tür! Der ADAC erwartet viele Staus, vor allem auf Autobahnen rund um Ballungsräume, auf den Straßen in Naherholungsgebiete und auf den gängigen Routen an die Küste und in die Berge. Mit den ersten Stauspitzen rechnet der Automobil-Club bereits am Mittwochnachmittag. Naturgemäß wird am Sonntag in der Rückreisewelle der nächste Stau-Höhepunkt erwartet. In und um RLP geht der ADAC davon aus, dass die meisten Staus auf diesen Autobahnen entstehen werden: A3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg

A5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

6:51 Uhr Komparsinnen und Komparsen in Kaiserslautern gesucht! Kamera! Und Action! Ihr träumt davon, mal für einen Film vor der Kamera zu stehen? Dann ist hier eure Chance: In Kaiserslautern werden für die Dreharbeiten zum SWR-Spielfilm "Ein Mann seiner Klasse" Komparsinnen und Komparsen gesucht. Anders als Statisten haben Komparsen feste Rollen, also verkörpern tatsächlich einen Charakter. Allerdings brauchen auch sie keine speziellen Vorkenntnisse in Sachen Schauspiel und müssen wenig bis gar keinen Text lernen. So auch für die vorgesehenen Komparsen-Rollen in Kaiserslautern. Gedreht wird an einzelnen Tagen zwischen dem 1. Juni und 11. Juli dieses Jahres. Die Tages-Gage liegt bei mindestens 120 Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 16.5.2023 um 6 Uhr.

6:43 Uhr Mord, versuchter Mord, Brandanschlag: Große Prozesse am Dienstag In Trier wird der Mordprozess gegen einen bereits verurteilten Mörder fortgesetzt. Der 56-Jährige soll im März 2012 eine Frau nach einem Streit in ihrer Wohnung in Trier mit einem Wollschal erdrosselt haben. Der Mann war 2015 vom Landgericht Darmstadt wegen Mordes zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden, weil er einen Monat nach der heute zu verhandelnden Tat im hessischen Rüsselsheim einen Obdachlosen mit roher Gewalt getötet hatte. In Frankenthal beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der im Oktober 2022 versucht haben soll, eine Bekannte und ihre Mutter zu erstechen. Als Tatmotiv wird dem Mann Eifersucht vorgeworfen. Die beiden Frauen konnten sich verletzt zu einer Nachbarin retten und mussten mehrere Tage stationär behandelt werden. In Koblenz wird heute der Prozess wegen des Brandanschlags auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis fortgesetzt. Der 27-jährige Asylbewerber Samuel Yeboah aus dem westafrikanischen Ghana war 1991 infolge der Flammen gestorben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 51-jährigen Angeklagten vor, das Feuer aus rassistischer Gesinnung gelegt zu haben.

6:37 Uhr Verunreinigte Kohl-Büste in Speyer ist wieder sauber Die am Wochenende in Speyer verunreinigte Büste des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl ist wieder sauber. Die Polizei sucht nach den Tätern, die das Denkmal mit Kot beschmiert hatten. Die Stadtreinigung konnte den Kot auf Büste und Sandsteinsockel rückstandlos entfernen. Der Geschäftsführer der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer bedauerte den Vorfall und sprach von einem "unwürdigen Angriff". Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner zeigte sich entsetzt über die Verschmutzung. Die Polizei hat noch keine Hinweise auf Täter oder Motiv. Derzeit sucht sie nach Zeugen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 16.5.2023 um 6:30 Uhr.

6:25 Uhr Jugendliche bespucken und schlagen Busfahrer in der Eifel Sichtlich alkoholisiert haben zwei Jugendliche in Prüm gestern Abend von einem Busfahrer einen außerplanmäßigen Stopp verlangt. Weil dieser ihrem Wunsch nicht nachkam, sollen die Jugendlichen laut Polizei mehrfach in den Bus gespuckt haben. Als der Fahrer schließlich anhielt, um die Jugendlichen rauszulassen, spuckten sie ihn vor dem Aussteigen an. Einer der mutmaßlichen Täter schlug dem 42 Jahre alten Fahrer zudem gegen den Kopf. Die Täter flüchteten und wurden trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr gefunden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 16.5.2023 um 6:30 Uhr.

6:22 Uhr Autounfall mit schwangerer Frau und Kindern bei Trier Insgesamt sechs Personen wurden gestern Nachmittag bei einem Unfall auf der L151 bei Trier verletzt - darunter auch zwei Kinder. Das teilte die Polizei am späten Montagabend mit. Zu dem Unfall kam es, weil eine schwangere Frau an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte und einen entgegenkommenden Pickup übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen der Frau in einen Straßengraben geschleudert. Die 38-Jährige und ihre fünf und sieben Jahre alten Kinder wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Pickup krachte gegen einen wartenden Kleintransporter. Hierbei wurden der Pickup-Fahrer schwer, sein Beifahrer und der Fahrer des Transporters leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war bis in den Abend hinein gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 15.5.2023 um 17:30 Uhr.

6:16 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Heute wird der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und zwei Ingenieure fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren wegen Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Juni 2023 dauern. Nach einer Verständigung mit Gericht und Staatsanwaltschaft haben Stadlers Anwälte für diesen Verhandlungstermin ein umfassendes Geständnis ihres Mandanten angekündigt. In Frankreich werden heute zum 76 Mal die Internationalen Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Nach der Zeremonie wird der Historiendrama Eröffnungsfilm "Jeanne du Barry" mit Johnny Depp gezeigt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht die Golf-Staaten Saudi-Arabien und Katar. Bei dem Besuch dürften die Krisen im Sudan und im Jemen sowie Klima- und Energiethemen im Mittelpunkt stehen.