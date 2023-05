Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:25 Uhr Jugendliche bespucken und schlagen Busfahrer in der Eifel Sichtlich alkoholisiert haben zwei Jugendliche in Prüm gestern Abend von einem Busfahrer einen außerplanmäßigen Stopp verlangt. Weil dieser ihrem Wunsch nicht nachkam, sollen die Jugendlichen laut Polizei mehrfach in den Bus gespuckt haben. Als der Fahrer schließlich anhielt, um die Jugendlichen rauszulassen, spuckten sie ihn vor dem Aussteigen an. Einer der mutmaßlichen Täter schlug dem 42 Jahre alten Fahrer zudem gegen den Kopf. Die Täter flüchteten und wurden trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr gefunden.

6:22 Uhr Autounfall mit schwangerer Frau und Kindern bei Trier Insgesamt sechs Personen wurden gestern Nachmittag bei einem Unfall auf der L151 bei Trier verletzt - darunter auch zwei Kinder. Das teilte die Polizei am späten Montagabend mit. Zu dem Unfall kam es, weil eine schwangere Frau an einer Kreuzung nach links abbiegen wollte und einen entgegenkommenden Pickup übersah. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen der Frau in einen Straßengraben geschleudert. Die 38-Jährige und ihre fünf und sieben Jahre alten Kinder wurden schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Pickup krachte gegen einen wartenden Kleintransporter. Hierbei wurden der Pickup-Fahrer schwer, sein Beifahrer und der Fahrer des Transporters leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung war bis in den Abend hinein gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 15.5.2023 um 17:30 Uhr.

6:16 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Heute wird der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und zwei Ingenieure fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren wegen Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Juni 2023 dauern. Nach einer Verständigung mit Gericht und Staatsanwaltschaft haben Stadlers Anwälte für diesen Verhandlungstermin ein umfassendes Geständnis ihres Mandanten angekündigt. In Frankreich werden heute zum 76 Mal die Internationalen Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Nach der Zeremonie wird der Historiendrama Eröffnungsfilm "Jeanne du Barry" mit Johnny Depp gezeigt. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) besucht die Golf-Staaten Saudi-Arabien und Katar. Bei dem Besuch dürften die Krisen im Sudan und im Jemen sowie Klima- und Energiethemen im Mittelpunkt stehen.

6:02 Uhr Das Wetter in RLP Die Regenschauer von gestern sollen heute im Laufe des Tages langsam nach Osten abziehen. Packt den Regenschirm aber lieber nochmal ein. Die Höchstwerte liegen im Tagesverlauf bei 13 bis 16 Grad, im höheren Bergland bei 11 Grad. Der Mittwoch startet wolkig mit etwas Sprühregen. Später wird es zunehmend heiter und trocken bei Temperaturen bis 17 Grad. Tja, und dann heißt es allmählich: Röcke, Kleider, Shorts und T-Shirts raus, denn zum Wochenende hin soll es sommerlich werden - Anfang nächster Woche mit Höchstwerten um 24 Grad, sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert: Video herunterladen (27,4 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Gestern ist das U-Boot U17 in Mainz angekommen. Hunderte Schaulustige kamen zum Rheinufer. Heute geht es weiter bis nach Mannheim und am Mittwoch zur Anlegestelle in Speyer. Die Ludwigshafener Kita Regenbogen könnte heute zur besten Kita Deutschlands ernannt werden. Am Nachmittag verleiht Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) den Deutschen Kita-Preis 2023. Auf die beste Einrichtung warten 25.000 Euro Preisgeld. Der Landtag in Rheinland-Pfalz gedenkt heute in Mainz mit einer Gedenktafel der Reichstagsabgeordneten Franziska Kessel, die gegen den Nationalsozialismus kämpfte.