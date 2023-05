++ Auffahrunfall auf A3 ++ Warnstreik in Kliniken ++ Tag der verlorenen Socken ++

6:30 Uhr

Lkw-Auffahrunfall bei Montabaur - ein Schwerverletzter

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A3 in Höhe Montabaur ist am Morgen ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sind an dem Unfall drei Lastwagen beteiligt. Die A3 in Fahrtrichtung Köln sei derzeit voll gesperrt, in Kürze könne aber wohl der linke Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Einer der Sattelzüge habe Farbe geladen, die aufwändig umgelagert werden müsse. Weitere Verkehrsmeldungen findet ihr hier:

9. April 2023 um 6:30 Uhr