++ Warnstreik in Kliniken ++ Geständnis in Brandanschlagsprozess ++ Tag der verlorenen Socken ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Blick nach Deutschland und in die Welt

Tag der verlorenen Socken

Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz 6:12 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Die Tagebücher des früheren Chefs der Warburg-Bank, Christian Olearius, sind heute Thema am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Der BGH verhandelt über die Frage, ob die Süddeutsche Zeitung bei ihrer Berichterstattung über den Cum-Ex-Skandal Auszüge aus den Tagebüchern veröffentlichen durfte. Durch die Veröffentlichung wurde bekannt, dass Olearius sich mit dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen hatte, der damals Hamburger Bürgermeister war. Das "Baltic Offshore Wind Forum" soll eine Schnittstelle zwischen Deutschland und Dänemark für Themen wie Energie- und Sicherheitspolitik sein. Heute wird das Forum von Dänemarks Außenminister Lars Løkke Rasmussen und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) eröffnet. Heute wird in Berlin das Jahresgutachten zum Thema Klimawandel und Migration vorgestellt. Auf globaler, nationaler und regionaler Ebene soll laut dem Gutachten nicht nur die Asylpolitik verbessert werden, sondern auch der migrationspolitische Hebel besser genutzt werden. 6:06 Uhr Tag der verlorenen Socken Manchmal ist es wie verhext: Man ist sicher, dass man die Socken als komplettes Paar in die Maschine gesteckt hat - aber nach dem Waschen ist dann doch nur eine übrig. Und das passiert in Tausenden Haushalten nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Deshalb haben zwei Britinnen am 9. Mai, heute vor 25 Jahren, zum ersten Mal den "Lost Socks Memorial Day" ausgerufen. Ulrike Till aus der SWR Wissenschaftsredaktion hat für uns recherchiert, wohin die Socken verschwinden: 6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund ruft die Mediziner in zehn Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz zu einem Warnstreik auf. Mit der Aktion will die Gewerkschaft Druck auf die Arbeitgeber im Tarifkonflikt um mehr Geld für die bundesweit rund 55.000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken ausüben. An den betroffenen Kliniken könnten planbare Operationen verschoben werden. Laut dem Marburger Bund werden in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ungefähr 1.000 Ärztinnen und Ärzte streiken. Im Prozess um einen tödlichen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim vor mehr als 30 Jahren in Saarlouis will der Angeklagte heute voraussichtlich ein Geständnis ablegen. Es sei eine "geständige Einlassung" geplant, sagte der Verteidiger. Damit könnte es in dem Verfahren eine überraschende Wende geben. Bisher hatte der 51-jährige Angeklagte die Vorwürfe bestritten. Die Veranstalter der Nibelungen-Festspiele in Worms stellen das Ensemble für die diesjährige Veranstaltung vor. Bekannt ist bereits, dass die Schauspielerin Lena Urzendowsky die namensgebende Hauptrolle als Brynhild übernimmt. In dem Stück, das vom 7. bis 23. Juli gezeigt wird, will Regisseurin Pinar Karabulut unter anderem Weiblichkeits- und Männlichkeitsbilder hinterfragen. 6:00 Uhr Guten Morgen! Ich freue mich, euch beim Start in den Tag begleiten zu dürfen! Ich bin Mark Kalbus und halte euch bis 10 Uhr über die wichtigsten Ereignisse aus Rheinland-Pfalz auf dem Laufenden. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr mir gerne eine Mail schicken unter rlp-newsticker@swr.de. Habt ihr Fotos vom Morgen, die ihr mit uns teilen wollt? Nur zu! Hier könnt ihr Bilder hochladen: Schickt uns eure Fotos