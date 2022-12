++ Bahnstrecke bei Bacharach nach Felssturz weiter gesperrt ++ Kundgebung gegen Gewalt im Iran ++

6:48 Uhr Was ist in der Nacht in RLP passiert? Wieder mal ist in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat in die Luft geflogen: Unbekannte haben am frühen Morgen in Hochdorf-Assenheim in der Vorderpfalz einen Geldautomaten gesprengt. Laut Polizei hatten Zeugen einen lauten Knall gehört, dann sahen sie ein dunkles Auto wegfahren. Ob oder wie viel Geld geklaut wurde, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, wie hoch der Schaden ist. Aktuell ist die Feuerwehr vor Ort, um das Gelände abzusichern. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 23. Dezember 2022 um 6:30 Uhr.

6:32 Uhr Fragwürdige Rollenspiele der "Letzten Generation" Ich hatte euch ja gestern Morgen schon erzählt, dass die Aktivisten der "Letzten Generation" gerade eine Art Trainingscamp in Kusel abhalten. Ich hatte null Vorstellung davon, was die da genau trainieren. Jetzt weiß ich es! David Kerszis war für den SWR dabei, und sein Film zeigt: Die Aktivisten üben unter anderem, wie man sich "friedlich" von der Straße tragen lässt. Die Polizeigewerkschaft findet das übrigens nicht ganz so witzig: "Dem erteilen wir eine klare Absage. Wir lehnen das ab, dass man das auch noch schult", sagt der Landesvorsitzende Thomas Meyer. Aber seht selbst! Video herunterladen (12,5 MB | MP4)

6:16 Uhr Was passiert heute in Deutschland und der Welt? Das Landgericht Frankfurt verkündet heute sein Urteil gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SDP). Feldmann wird Vorteilsannahme in mehreren Fällen zur Last gelegt. Es geht konkret um die Frage, ob er in korrupte Machenschaften der früheren Leitung der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Frankfurt und Wiesbaden verwickelt ist. Im Prozess um die blutige Messerattacke in einem ICE in Bayern im November 2021 wird ebenfalls ein Urteil erwartet. Der damals 27-jährige Angeklagte wird beschuldigt, auf der Fahrt nach Nürnberg unvermittelt vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen schwer verletzt zu haben. Das Oberlandesgericht München muss entscheiden, ob es die Tat vorrangig als Werk eines islamistischen Extremisten oder eines psychisch Kranken ansieht. Die USA bereiten sich auf einen arktischen Wintersturm vor, der über die Weihnachtstage extreme Kälte mit sich bringen soll. Der US-Wetterdienst sagt vor allem für den Norden und den mittleren Westen heftigen Schneefall und Temperaturen bis zu minus 50 Grad voraus. Die Behörden warnen, es werde teilweise so kalt, dass innerhalb von Minuten Erfrierungen drohten.

6:05 Uhr Das Wetter: Schmuddelwetter an Weihnachten Rein wettertechnisch gesehen werden die Weihnachtsfeiertage ziemlich trüb: viele Wolken, viel Regen und viel Wind. Schon heute gibt's Dauerregen in Rheinland-Pfalz, die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Davon lassen wir uns die Festtagsstimmung aber nicht vermiesen! Video herunterladen (5,2 MB | MP4)