Salzsäure ist abgepumpt, U-Ausschuss zur Flut tagt, WM und Weihnachtsmärkte

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Vorlesetag: 24 Stunden Bibel lesen Es ist sicher nicht jedermanns Sache, aber ich finde die Aktion bemerkenswert: In der Melanchthonkirche in Ludwigshafen startet um 10 Uhr eine 24-stündige Bibellesung. Heißt: 29 Menschen wechseln sich dabei ab, das komplette Neue Testament vorzulesen. Für Besucherinnen und Besucher stehen laut Kirche Liegestühle bereit. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 18. November 2022 um 9:30 Uhr.

7:38 Uhr Verkehr: Überall in RLP freie Fahrt Gleich auf dem Weg zur Arbeit? Dann guckt doch noch schnell, wie die Lage auf den Straßen ist! In unseren Verkehrsmeldungen seht ihr direkt, was auf welcher Strecke los ist. Stand jetzt sieht's noch ruhig aus, einzig auf der A6 Kaiserslautern Richtung Mannheim gibt's eine Sperrung wegen einer Baustelle im Kreuz Frankenthal. Kommt gut an!

6:08 Uhr Das Wetter: Der erste Schnee ist in Sicht Die Aussichten für den Freitag sind eher ungemütlich: teils heftiger Regen, dazu örtlich Gewitter - und im Norden von Rheinland-Pfalz könnten ab morgen sogar die ersten Schneeflocken fallen. Die Schneeschippe können wir allerdings getrost im Gartenhäuschen lassen, denn es ist noch mild. Video herunterladen (4,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Der Durchbruch kam am frühen Morgen: Während die meisten von uns noch selig schlummerten, einigten sich die Tarifparteien im Streit um höhere Löhne für die Metall- und Elektroindustrie. Nach wochenlangem Kampf endlich mal eine gute Nachricht für die Metallerinnen und Metaller im Südwesten! Am Vormittag kommt in Mainz wieder der U-Ausschuss zur Flut zusammen. Thema heute: der Wiederaufbau der Campingplätze. Wie läuft die Bewältigung der Katastrophe? Gab oder gibt's zu viel Bürokratie? Als Zeugin ist unter anderem Cornelia Weigand, die parteilose Landrätin des Kreises Ahrweiler, geladen. Als Bücherfan möchte ich noch auf den bundesweiten Vorlesetag aufmerksam machen: Auch bei uns in Rheinland-Pfalz gibt's heute viele Aktionen, um vor allem Kinder fürs Lesen zu begeistern. Vielleicht springt ja auch bei dem ein oder anderen Erwachsenen der Funke wieder über? In Ludwigshafen gibt's jedenfalls eine ungewöhnliche Aktion: eine 24-Stunden-Bibel-Lesung.