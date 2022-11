Warnstreiks der Metaller, Verdienstmedaille "Flut 2021", Urteil gegen Pfleger

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das Wetter: Es wird ungemütlich

Das wird heute wichtig 6:10 Uhr Das Wetter: Es wird ungemütlich Starker Wind, Regen, örtlich auch Sturm oder Gewitter - der Donnerstag in Rheinland-Pfalz hat's in sich, sagt Meteorologin Claudia Kleinert. Und die Aussichten für die kommenden Tage? Brrr... Video herunterladen (5,3 MB | MP4) 6:02 Uhr Das wird heute wichtig Die Trillerpfeifen und Transparente dürften schon gerichtet sein, denn heute ist im Norden von Rheinland-Pfalz zentraler Warnstreik der IG Metall. Die Gewerkschaft erwartet am Mittag in Koblenz rund 1.000 Beschäftigte zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Ich finde: So viele Medaillen gibt es gar nicht, die man den Helferinnen und Helfern der Flut verleihen müsste. Hunderttausende kamen ins Ahrtal, um zu helfen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeichnet am Nachmittag stellvertretend 150 von ihnen mit der Verdienstmedaille "Flut 2021" aus. Vor dem Landgericht Trier soll heute das Urteil im Prozess gegen einen Krankenpfleger fallen: Der Mann hatte gestanden, Patientinnen in einem Trierer Krankenhaus Medikamente eingeflößt zu haben, um sie wehrlos zu machen und sich an ihnen zu vergehen. 6:00 Uhr Guten Morgen! Ich bin Sibille Lozano, und ich freue mich, dass ich euch auch heute durch den Morgen begleiten darf! Was erwartet uns an diesem Donnerstag in Rheinland-Pfalz? Das Wichtigste für den Tag gibt's wie immer kurz und knackig hier im Morningticker. Ihr habt Feedback dazu? Dann schreibt gern eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Ich beiße nochmal schnell in ein Brötchen, dann können wir auch schon starten… Kommt gut in den Tag!

