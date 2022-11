Mordprozess nach 31 Jahren, Hahn-Entscheidung, Tourismus der Zukunft

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Das Wetter: Nass, nässer, RLP

Das wird heute wichtig 6:10 Uhr Das Wetter: Nass, nässer, RLP Gefühlt hat's die ganze Nacht geregnet! Zumindest in Kaiserslautern, wo ich wohne. Auch in den nächsten Stunden bleibt's nass, und zwar überall im Land. Die Sonne lässt sich heute kaum blicken, sagt unsere Meteorologin Claudia Kleinert. 6:02 Uhr Das wird heute wichtig Es ist ein Aufsehen erregender Prozess: Nach mehr als 30 Jahren muss sich vor dem Oberlandesgericht in Koblenz ein Mann verantworten, der einen Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis verübt haben soll. Dabei war ein Mann ums Leben gekommen. Unsere Reporterinnen und Reporter sind beim Auftakt des Mordprozesses dabei. Wie geht's weiter am insolventen Flughafen Hahn? Diese Frage hat uns schon gestern umgetrieben. Heute soll es Antworten darauf geben, denn um Mitternacht ist die Frist für den neuen Investor abgelaufen. Hat er das Geld für den Airport überwiesen oder nicht? Dazu will sich der Insolvenzverwalter noch im Laufe des Tages äußern. Urlaub ist eines meiner Lieblingsthemen, denn ich liebe es, zu reisen. Deswegen schaue ich gespannt auf den Deutschen Tourismustag, der heute in Mainz beginnt. Themen sind unter anderem Trends beim Tourismus. Dazu gibt's einen Vortrag von einem Zukunftsforscher. Beam me up, Scotty! 6:00 Uhr Guten Morgen! Steht die Tasse Kaffee oder Tee bereit? Prima, dann kann's ja losgehen mit unserem heutigen Morningticker! Ich bin Sibille Lozano, und zusammen schauen wir auf diesen Tag: Was bringt der Mittwoch an Themen? Nach einer Tasse seid ihr auf dem aktuellen Stand! Wie immer gilt: Ich freue mich über Rückmeldungen, Ideen und Kritik, gerne per Mail an rlp-newsticker@swr.de. Guten Start in diesen Mittwoch!

