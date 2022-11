Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss, bis morgen! Unser erster Tag mit dem Rheinland-Pfalz-Newsticker ist vorbei! Mir hat’s Spaß gemacht! Ich hoffe, euch auch? Ich freue mich über Feedback, beispielsweise per Mail: rlp-newsticker@swr.de. Vielen Dank fürs Mitlesen, morgen um 6 Uhr bin ich wieder am Start. Bis dahin, einen schönen Dienstag!

9:45 Uhr Wie sinnvoll ist Wasserstoff für RLP? Die Landesregierung hat angekündigt, dass Rheinland-Pfalz Modellregion für Wasserstoff werden soll. Eine Studie dazu wird heute Nachmittag vorgestellt. Ich frag mich ja: Was habe ich eigentlich davon? Antworten hab ich hier gefunden... Spoiler: Aktuell hat eher die Wirtschaft etwas davon. Audio herunterladen (2,9 MB | MP3)

9:35 Uhr Gastronomie: Wenig Hoffnung für Weihnachten Bleiben wir beim Thema Weihnachten: Das Geschäft läuft einfach nicht richtig an, sagen Gastgewerbe und Gastronomie in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Verbands Dehoga gibt es beispielsweise bei den Weihnachtsfeiern so viele freie Plätze wie seit fünf Jahren nicht. Und das, obwohl Corona-Beschränkungen weggefallen sind. Grund für die Zurückhaltung seien eher die gestiegenen Energiepreise und die Inflation. Verbandschef Gereon Haumann sagt: "Ich hab die Hoffnung auf Spätbucher." Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 15. November 2022 um 9:00 Uhr. Viele Menschen in Rheinland-Pfalz sind in diesem Jahr an Weihnachten sparsamer als im vergangenen. Privat - Steffi Renk

9:30 Uhr Hättet ihr's gewusst? Ich geb's zu: Als die Deutsche Umwelthilfe kürzlich an uns alle appelliert hat, an der Weihnachtsbeleuchtung zu sparen, hab ich kurz geschluckt. Fakt ist aber: Die Energiekrise macht auch vor Weihnachten nicht halt. Und wenn ich mir so angucke, wie viel Geld es kostet, eine Lichterkette brennen zu lassen, komme ich schon ins Grüben... Wie teuer ist der Betrieb einer Lichterkette? Wie viel kostet der Stromverbrauch für eine klassische Lichterkette (50 Watt) pro Stunde? 0,15 Cent 1,5 Cent 15 Cent irrelevant: 0,15 Cent

richtige Antwort: 1,5 Cent

irrelevant: 15 Cent Die gegebene Antwort ist

8:55 Uhr ARD Jugendmedientag - jetzt live Ich sehe an meinen Kindern: Es ist eine Daueraufgabe, ihnen beizubringen, Medien kritisch zu nutzen. Beispielsweise ist nicht jedes Produkt, das von Influencer:innen beworben wird, so toll, wie es angepriesen wird. Beim deutschlandweiten ARD Jugendmedientag geht's genau um dieses Thema: verantwortungsbewusster und kritischer Umgang mit Medien. Dazu laufen jetzt auf ard.de/jugendmedientag die Livestreams mit unseren Medienprofis, das Ganze bis 12:45 Uhr. Reinklicken lohnt sich auch für Erwachsene! Ich bin dann mal kurz weg...

8:00 Uhr Lehrer:innen am Limit Viele wissen schon als Kind, was sie werden wollen. Ich wusste schon früh, was ich nicht werden wollte: Lehrerin. Mir war schon früh klar, dass dieser Job mächtig an die Substanz gehen kann. Das belegt jetzt auch eine Umfrage der Lehrergewerkschaft VBE: Demnach haben bundesweit zwei Drittel der Schulleitungen in den vergangenen fünf Jahren Beleidigungen, Belästigungen und Bedrohungen an der eigenen Schule erlebt. Die Zahlen zur Situation der Lehrkräfte für Baden-Württemberg sind schon veröffentlicht, heute folgen die Zahlen für Rheinland-Pfalz.

7:45 Uhr Run auf Kaminöfen Heizt ihr schon? Wegen der stark gestiegenen Energiepreise habe die Nachfrage nach Kaminöfen in Deutschland deutlich zugelegt, sagt der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. Ein weiterer Grund ist offenbar die Angst vor einem Blackout.

7:15 Uhr Was uns mal interessieren würde... IMAGO IMAGO / CHROMORANGE Zur Umfrage bitte hier entlang! Falls ihr in den vergangenen Jahren am Hahn eure Reise gestartet habt: Wohin seid ihr geflogen? Und fliegt ihr regelmäßig vom Hunsrück aus in den Urlaub oder auch auf Geschäftsreise? Schreibt uns an rlp-newsticker@swr.de. Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:20 Uhr Hurra, Tanken ist wieder günstiger! Vielleicht ist es euch auch so ergangen: In den vergangenen Wochen haben mir beim Tanken angesichts der Spritpreise regelrecht die Schweißperlen auf der Stirn gestanden. Die gute Nachricht ist: Zurzeit können wir so günstig tanken, wie lange nicht mehr. Das zeigt eine SWR-Datenanalyse. Wie teuer ist Sprit bei Euch vor Ort? Hier könnt ihr nachschauen!

6:05 Uhr Das Wetter: Regenschirm raus! Handschuhe und Schal brauchen wir noch nicht, aber: In den kommenden Tagen wird es deutlich kälter und ungemütlicher in Rheinland-Pfalz. Vor allem wird's nass, sagt Meteorologin Claudia Kleinert. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Werfen wir zusammen einen Blick auf den Tag. Was steht an? Im Hunsrück wird's heute spannend, denn heute entscheidet sich, ob der insolvente Flughafen Hahn an die SWIFT Conjoy verkauft wird. Die Zahlungsfrist endet um Mitternacht. Wie geht's den Lehrerinnen und Lehrern im Land? Diese Frage hat die Bildungsgewerkschaft VBE den Schulleitungen gestellt. Am Nachmittag werden die Ergebnisse vorgestellt. Schon jetzt zeichnet sich ab: Das Ergebnis ist ernüchternd. Personalmangel, Überlastung und Gewalt gegen Lehrkräfte sind große Probleme. Wie weit ist Rheinland-Pfalz beim Thema Wasserstofftechnologie? Wo gibt's noch Baustellen? Die Ergebnisse einer Studie werden heute präsentiert. Das Ziel ist hoch gesteckt: Die Landesregierung möchte Rheinland-Pfalz zu einer Modellregion für Wasserstoff machen.