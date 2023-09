Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Schönes Wochenende! Das war's für heute und für diese Woche! Am kommenden Montag ab 6 Uhr ist Susan Reindl für euch da und berichtet über das Geschehen in Rheinland-Pfalz. Bis dahin gibt’s Nachrichten aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App und auf Social Media. Ich wünsche euch einen schönen Tag!

9:45 Uhr Was uns heute noch erwartet Der Limburger Bischof Georg Bätzing stellt um 11 Uhr die Ergebnisse des Projektes zur Missbrauchsprävention in der Diözese vor. Seit drei Jahren verantwortet der Theologe Caspar Söling als Bischöflicher Beauftragter die dauerhafte Umsetzung des 2019 auf den Weg gebrachten Projekts "Betroffene hören - Missbrauch verhindern". Mehr als 70 Expertinnen und Experten hatten daran mitgewirkt und rund 60 Maßnahmen entwickelt, mit denen nach Angaben des Bistums ein Kulturwechsel befördert, Betroffene unterstützt und sexueller Missbrauch "bestmöglich" verhindert werden soll. Kurz vor Abschluss des Filmfestivals in Ludwigshafen ziehen die Organisatoren heute Mittag eine erste Bilanz der Veranstaltung in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. Dazu lädt Intendant Michael Kötz um 13 Uhr zu einer Pressekonferenz auf die Parkinsel im Rhein. Vor dem Start der Filmschau Ende August hieß es, man hoffe auf Zahlen wie vor der Corona-Pandemie - also etwa 100.000 Besucherinnen und Besucher. Mit einem traditionellen Konzert auf dem Ludwigsplatz beginnt um 17 Uhr der Dürkheimer Wurstmarkt. Anschließend ziehen Schausteller und Winzer feierlich zum Festareal. Das pfälzische Spektakel mit jährlich mehr als 600.000 Besucherinnen und Besuchern gilt als größtes Weinfest der Welt. Zum Auftakt wird auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet.

9:00 Uhr RLP und BW arbeiten bei Bildungsplattform zukünftig zusammen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben sich auf eine Zusammenarbeit bei digitalen Bildungsplattformen für den Schulunterricht geeinigt. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) und ihre baden-württembergische Amtskollegin Theresa Schopper (Grüne) unterzeichneten am Donnerstag in Mannheim eine entsprechende Vereinbarung, wie das Bildungsministerium in Mainz mitteilte. Das in Rheinland-Pfalz erprobte Plattformsystem solle nun gemeinsam optimiert werden. Geplant seien auch einheitliche Schulungs- und Fortbildungskonzepte in beiden Ländern. Die Plattform soll der Unterrichtsplanung und -gestaltung, aber auch der Schulorganisation dienen und ist sowohl für Lehrer als auch für Schüler gedacht.

8:30 Uhr Was bisher am 8. September geschah 1966: Erste Folge von Raumschiff Enterprise wird im US-Fernsehen ausgestrahlt. Die Ur-Besatzung wurde geführt von Captain Kirk, dem Ersten Offizier Mr. Spock, Chef-Ingenieur "Scotty", Steuermann Sulu, Kommunikationsoffizier Lieutenant Uhura, Navigator Pavel Chekov und Schiffsarzt "Pille". 1962: Das sowjetische Frachtschiff Omsk legt mit Atom-Mittelstreckenraketen in Havanna an. Schließlich kommt es zur sogenannten Kubakrise, in der die Welt am Rand eines Atomkrieges steht. Am Ende der Krise, am 28. Oktober 1962 erklärt sich die Sowjetunion bereit, die Raketen abzuziehen. Im Gegenzug geben die USA eine Sicherheitsgarantie gegenüber Kuba ab. 2020: Im überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brechen Brände aus, das Aufnahmezentrum wird völlig zerstört. 12.000 Menschen, darunter etwa 4.000 Kinder, verlieren Obdach und Habe. Angeblich hatten Bewohner das Feuer aus Protest gegen die unhaltbaren Zustände gelegt.

8:00 Uhr Blick über den Tellerrand Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) – auch Heizungsgesetz genannt – soll nach dem Willen der Koalition aus SPD, Grünen und FDP heute im Bundestag verabschiedet werden. Zuvor gab es heftigen Streit zwischen den Ampel-Parteien. Der EM-Frust ist abgehakt, jetzt will die deutsche U21-Fußball Nationalmannschaft wieder in die Erfolgsspur. Nur drei Spieler, die beim EM-Debakel im Juni in Georgien dabei waren, stehen noch im Kader für das Testspiel gegen die Ukraine (18:15 Uhr) in Saarbrücken. Die deutschen Basketballer spielen gegen Olympiasieger USA um den erstmaligen Einzug ins WM-Finale. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist am Freitag (14:40 Uhr MESZ) in Manila trotz einer makellosen WM-Bilanz Außenseiter. Gelingt gegen den Gold-Favoriten ein Sieg, wäre die zweite WM-Medaille nach Bronze 2002 sicher. Um ohne Störung schlafen zu können, soll eine Frau in einem Mannheimer Krankenhaus das Sauerstoffgerät einer Mitpatientin abgeschaltet und diese in Lebensgefahr gebracht haben. Der mutmaßlichen Täterin wird ab heute vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gemacht - wegen des Verdachts des versuchten Mordes .

7:30 Uhr Abstimmung: Star Trek oder Star Wars - in welchem Universum lebt Ihr? Es ist der 8. September 2022 und es ist "Star Trek Day". Warum? 1966 ist die erste aller "Star Trek"-Serien, "Raumschiff Enterprise", erstmals im US-Fernsehen gestartet - und das genau am 8. September. Wir nehmen den Tag zum Anlass und fragen Euch, zu welchem Science-Fiction-Universum ihr Euch zählt. Seit Ihr "Trekkies" oder Anhänger der zweiten gigantischen Weltraum-Saga "Star Wars"? Die Abstimmung ist bereits beendet. Star Trek oder Star Wars - in welchem Universum lebt Ihr? Star Trek - Beam me up, Scotty 35,6%

Star Wars - Möge die Macht mit Euch sein! 28,8%

Bin in beiden Galaxien zuhause. 35,6% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:25 Uhr Elfjähriger wird von Wildschweinrotte umzingelt Ein 11-jähriger Junge ist in Gemünden im Rhein-Hunsrück-Kreis von einer Wildschweinrotte verfolgt worden. Der Junge floh laut Angaben der Polizei auf einen Felsen und wurde dort von den Wildschweinen (eine Bache mit ihren Frischlingen) umzingelt. Der Junge rief die Polizei, die die Tiere vertrieb. Den Beamten sagte der Junge, er habe seine Eltern nicht anrufen wollen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Weder er noch die Wildschweine wurden verletzt.

7:00 Uhr Sollen Schulen in RLP Kleiderordnung erlassen? Mit Jogginghose oder Top im Klassenzimmer? Wie Schülerinnen und Schüler sich kleiden, löst immer wieder Diskussionen aus. Der Bundeselternrat empfiehlt Schulen, sich zu einigen. Was Eltern und Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz davon halten, lest Ihr im Beitrag meiner Social-Kolleginnen.

6:50 Uhr Aus der Nacht: Zwei Unfälle bei Trier Gestern Abend kam es kurz vor neun Uhr zu einem Unfall auf der Landstraße zwischen Zemmer und Trier-Quint. Zwei Fahrzeuge sind dort frontal zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, fuhr einer der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Gesamtschaden an beiden Autos beträgt ungefähr 40.000 Euro. Außerdem ist ein Motorradfahrer auf der B 53 bei Trier schwer verletzt worden. Der 54-jährige Fahrer war an einem Stau in Fahrtrichtung Schweich vorbeigefahren und kollidierte mit dem Pkw einer 41-Jährigen. Die Fahrerin des Autos versuchte zu diesem Zeitpunkt ein Wendemanöver. Der Motorradfahrer musste ins Krankenhaus gebracht werden. In beiden Fällen waren die Straßen zur Unfallaufnahme voll gesperrt.

6:30 Uhr So sieht es auf den Straßen in RLP aus Wo ihr auf den Straßen Geduld braucht, könnt ihr hier nachsehen: Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:05 Uhr Der Sommer geht weiter Raus aus den Federn - es erwartet euch ein hochsommerlicher Tag mit Temperaturen bis zu 31 Grad und dazu bleibt es trocken! Das Beste: Auch am Wochenende bleibt das so, also beste Voraussetzungen für eine Grillparty oder chillen im Freien oder für einen Sprung ins kühle Nass. Video herunterladen (28,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Bad Dürkheim wird das größte Weinfest der Welt eröffnet: der 607. Wurstmarkt. Um 18 Uhr gibt es den traditionellen Fassanstich und anschließend wie gewohnt kein Halten mehr. Das Volksfest geht bis zum 18. September. In Trier findet das Flutlicht-Meeting der Leichtathletik statt. Es ist bereits die 21. Auflage. Die Zuschauer können sich auf eine tolle Atmosphäre und die Leichtathlet:innen auf gute Bedingungen freuen. Im vergangenen Jahr nutzte Konstanze Klosterhalfen diese bei ihrem deutschen Rekord über 2.000 Meter (5:34,53 Minuten). In Leiwen wird heute die Mosel-Weinkönigin gewählt. Drei Kandidatinnen treten an: Amelie Fritschle aus Klotten, Franziska Fritzen aus Maring-Noviand und Marie-Sophie Schwarz aus Klüsserath. Die Wahl ist im Forum Livia in Leiwen, teilte der Moselwein e.V. in Trier mit.