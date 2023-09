Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:00 Uhr Keine Hunde mehr auf Kreuznacher Jahrmarkt Hunde zwischen Kettenkarussell, Schießbuden und Losständen? In dem ganzen Lärm und Gedränge? Dieses Bild wird es wegen einer Online-Petition auf dem Kreuznacher Jahrmarkt wohl erstmal nicht mehr geben. Denn die Vierbeiner sind ab dem nächsten Jahr auf dem Festgelände verboten. Warum lest Ihr im Beitrag meiner Social-Kolleg:innen.

9:00 Uhr Was bisher am 7. September geschah Zeit, mal wieder etwas durch die Geschichtsbücher zu blättern. Am 7. September war historisch gesehen - im Gegensatz zu heute - einiges los: 1822: Brasilien erklärt seine Unabhängigkeit von Portugal. 1949: In Bonn treten der 1. Deutsche Bundestag sowie der Bundesrat zur konstituierenden Sitzung zusammen. Erster Bundesratspräsident wird Karl Arnold, der somit bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten am 12. September auch amtierendes Staatsoberhaupt ist. Außerdem gibt die Deutsche Bundespost ihre erste Briefmarke heraus und die Deutsche Reichsbahn wird in Deutsche Bundesbahn umbenannt. 1888: Das erste Mal wird ein Baby in einen Brutkasten gelegt, 1911: Der Elbtunnel wird als erster Flusstunnel auf dem europäischen Kontinent eröffnet und 1919: Die erste Waldorfschule wird in Stuttgart eröffnet.

8:45 Uhr Update zur versuchten Geldautomatensprengung: Schule wieder frei Nach einer versuchten Geldautomatensprengung in Stromberg überprüft die Polizei weiterhin, ob noch eine Gefahr besteht. Die IGS Stromberg am Rother Weg ist davon jedoch nicht mehr betroffen und darf wieder angefahren werden. Die Polizei verkleinerte den Gefahrenbereich von 300 auf 100 Meter. Die IGS befindet sich nun außerhalb des gesperrten Bereichs, sodass der Schulbetrieb stattfinden kann.

8:00 Uhr Lösung vom gestrigen Quiz Meine Kollegin Rafaela Rübsamen wollte gestern allen Spätaufstehern und -tickerlesern noch die Chance lassen, beim Quiz mitzumachen und hat es daher zum Ende nicht aufgelöst. Das hole ich hiermit nach: Die richtige Antwort war: Jürgen Vogel hat noch nie den Preis für Schauspielkunst gewonnen. Gestern hingegen wurden Justus von Dohnányi und Axel Milberg mit der Auszeichnung geehrt.

8:00 Uhr Blick über den Tellerrand Nicht nur in Rheinland-Pfalz ist es nachrichtlich heute eher überschaubar. Auch sonst muss man die Termine mit der Lupe suchen. Die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen treffen sich heute in Brüssel zu einer Konferenz. Voraussichtliche Themen, die besprochen werden: Voraussichtliche Gesprächsthemen: Klimaschutz und Industriepolitik, Energiepolitik, Naturschutz und Akzeptanz, Migration und Umgang mit antidemokratischen und antieuropäischen Tendenzen. Der Bundestag befasst sich weiter mit dem Haushalt. Während gestern die Generaldebatte war, steht heute die erste Lesung mit Debatten über die Einzeletats von Wirtschafts- Gesundheits-, Justiz-, Innen-, Agrar- und Bildungsministerium an. Außerdem wird es eine Abstimmung über den Vizepräsidenten-Kandidaten Jörg Schneider (AfD) geben. Im bayrischen Landtag gibt es eine Sondersitzung wegen der Vorwürfe gegen den Vize-Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger. Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird auf Antrag von Grünen, SPD und FDP den sogenannten Zwischenausschuss einberufen. Das Gremium kann nach der letzten Plenarsitzung vor einer Landtagswahl dringliche Angelegenheiten behandeln.

7:24 Uhr Versuchte Geldautomatensprengung in Stromberg In der Königsberger Straße in Stromberg haben Unbekannte vergeblich versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Derzeit untersuchen Experten der Polizei, ob von dem manipulierten Automaten noch Gefahr ausgeht. Im Umkreis von 300 Metern darf der Tatort deshalb nicht betreten werden. In diesem Radius liegt auch die Integrierte Gesamtschule Stromberg am Rother Weg. Eltern werden gebeten, ihre Kinder noch nicht zur Schule zu schicken. Kinder die bereits unterwegs sind, werden auf dem Sportplatz der IGS von Polizistinnen und Polizisten in Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft betreut. Die Polizei empfiehlt, dass Eltern bitte über die Binger Straße in die Michel-Obentraut-Straße fahren sollen, dann in die Sankt-Jakobus-Straße und am Ende nach rechts in den Rother Weg zum Sportplatz der IGS. Die Polizei hat Sperrungen eingerichtet und weißt den Weg.

6:50 Uhr Aus der Nacht: Flucht mit E-Scooter misslingt Ein E-Scooter-Fahrer hat sich in der Nacht bei Grolsheim im Landkreis Mainz-Bingen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Zuvor haben die Beamten den Mann gegen 23:35 Uhr auf einer Landstraße kontrollieren wollen, doch der 23-Jährige wendete und startete durch. Er flüchtete nach Grolsheim, doch dort endete die kurze Flucht. Die Polizeibeamten stellten 1,07 Promille Alkohol in seinem Atem fest. Die Fahrt war für ihn ab dann beendet.

6:30 Uhr Bericht zu "Sicherheit im Einsatz" wird vorgestellt Im Kreis Mainz-Bingen hat sich der Verein "Helfer sind tabu" ausführlich mit dem Thema Übergriffe auf Einsatzkräfte beschäftigt. Es gibt Deeskalationstrainings für Helfer, auch wurde ein Tool entwickelt, mit dem für die Jahre 2019 bis 2022 alle Vorfälle im Rettungsdienstbereich Rheinhessen auf einfachem Wege erfasst werden sollten. Erfahrungen daraus und gewonnene Erkenntnisse sind Teil eines Berichts mit dem Titel "Sicherheit im Einsatz" geworden, der heute vorgestellt wird.



An dem vor fünf Jahren gegründeten Verein sind alle in der Region tätigen Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser Hilfsdienst und der Rettungsdienst Corneli sowie das Innenministerium, der Kreis Mainz-Bingen, Polizei und Feuerwehr beteiligt.

6:20 Uhr Wasserleiche bei Eltville entdeckt - Vermisster aus Worms? Im Rhein bei Eltville im Rheingau-Taunus-Kreis ist einer Wasserleiche geborgen worden. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um den Mann, der am Samstag im Rhein bei Worms untergegangen war. Die Wasserleiche wurde gestern Mittag in Höhe eines Schiffanlegers bei Eltville entdeckt. Ob es sich tatsächlich um den 53-jährigen Mann aus Worms handelt, ist noch unklar. Es sei aber davon auszugehen, so ein Polizeisprecher. Derzeit sei man dabei, den Toten zu sicher zu identifizieren. Ob der Mann dann noch obduziert werde, werde danach entschieden. Am Samstagabend war bei Worms-Rheindürkheim ein Mann ins Wasser gelaufen und untergegangen. Eine großangelegte Suchaktion mit 60 Einsatzkräften im Anschluss blieb erfolglos. Über dieses Thema berichtete das Studio Mainz am 7. September um 6:00 Uhr.

6:10 Uhr So sieht es auf den Straßen aus Nach einem Unfall mit zwei Holztransportern bei Talling im Hunsrück hat die Polizei die L150 wieder für den Verkehr freigegeben. Wo ihr sonst auf den Straßen Geduld braucht, könnt ihr hier nachsehen: Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:05 Uhr Ausgebüxter Emu ist tot Tagelang hielt ein ausgebüxter Emu die Menschen in der Westpfalz in Atem - gestern Abend wurde bekannt, dass das Tier tot ist.

6:05 Uhr Der Sommer geht weiter Und auch heute haben wir in der Wetter-Rubrik nur Gutes zu vermelden: Der Sommer hält weiter an. Vereinzelt gibt es wieder mehr als 30 Grad und überall Sonne pur. Wer hätte das nach all den Regenwochen gedacht? Für den September ist dieses Wetter "außergewöhnlich sonnig", meint unser Wetterexperte. Video herunterladen (27 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Trier geht der Prozess gegen einen Mann weiter, der von seinem Fahrrad aus Menschen attackiert haben soll. Dem psychisch kranken Mann wird vorgeworfen, dabei ein Opfer schwer verletzt zu haben. In ganz Deutschland geht es heute um das Thema Gewalt gegen Rettungskräfte. Anlässlich des Aktionstages stellt in Mainz der Verein "Helfer sind tabu" eine Studie vor, wie Gewalt gegen Einsatzkräfte verhindert werden kann. In Bad Neuenahr-Ahrweiler unterzeichnen gleich mehrere Landkreise und Kommunen eine Vereinbarung, um überregional Hochwasser und Starkregen vorzubeugen. Daran beteiligt sind die rheinland-pfälzischen Landkreise Ahrweiler und Vulkaneifel und auf nordrhein-westfälischer Seite der Landkreis Euskirchen, die Stadt Bad Münstereifel und die Gemeinde Blankenheim.