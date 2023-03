Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Zeitreise durchs Kabarett - Ausstellung in Mainz Auf der Suche nach einem Ausflugstipp für trübe Tage? Da hätte ich einen Vorschlag - der im besten Fall auch noch zum Lachen, Nachdenken oder zumindest Schmunzeln anregt: Das Deutsche Kabarettarchiv in Mainz hat am Sonntag die Ausstellung "Immer am Verstand lang. Eine Zeitreise in Plakaten des Kabaretts" eröffnet. Präsentiert werden dabei 47 Plakate der Kabarettgeschichte von 1895 bis heute. Ergänzt wird die Schau durch eine Auswahl an Fotos, Ton- und Filmbeispielen. Die Ausstellung ist noch bis nächsten Januar zu sehen.

9:30 Uhr Berberaffe "Louis" ist gefunden Der Vollständigkeit halber - Berberaffe "Louis", der aus dem Tierpark Niederfischbach ausgebüxt war, ist gefunden. Er sitzt - nach Auskunft von Tierpflegern - auf einer Fichte ganz in der Nähe. Eingefangen werden konnte er, Stand jetzt, noch nicht. Das will das Team im Laufe des Tages mit einer Lebendfalle versuchen. Bis dahin wird Louis gefüttert, es scheint ihm gut zu gehen.

9:15 Uhr In Bad Ems wird der Quellenturm saniert In Bad Ems beginnen von heute an die Sanierungsarbeiten am Quellenturm. Seit mehr als einem Jahrhundert prägt der 38 Meter hohe Turm das Stadtbild von Bad Ems. Unter dem Bauwerk aus dem Jahr 1907 liegen die Tanks für das Quellwasser. Nach Angaben der Staatsbad GmbH sind sie undicht. Das habe dafür gesorgt, dass der Turm mit der Zeit baufällig geworden ist. Deshalb müsse zunächst die Statik des Quellenturms verstärkt werden. Die Sanierungsarbeiten sollen voraussichtlich zwei Jahre dauern.

8:30 Uhr Ortstermin im US-Gefahrstofflager Es ist ein eher ungewöhnlicher Ortstermin heute in Germersheim: Fünf Mitglieder des Petitionsausschusses des Bundestags besuchen das dortige umstrittene Gefahrstofflager der US-Armee. Das Problem: Militärische Gefahrstofflager unterliegen nicht den gleichen Sicherheitsbestimmungen wie zivile Einrichtungen dieser Art. Eine Bürgerinitiative kämpft darum, das zu ändern - und zwar schon seit Jahren. Die ganze Geschichte haben die Kolleginnen aus dem Studio Ludwigshafen: Abgeordnete des Bundestags im Depot der US-Armee in Germersheim

8:20 Uhr Berberaffe aus dem Tierpark Niederfischbach entwischt Augen auf in Niederfischbach und Umgebung - aus dem Tierpark im Kreis Altenkirchen ist ein Berberaffe entwischt. Das 20 Jahre alte Tier sei wohl durch eine offene Tür geschlüpft, so Tierparkleiter Kay Dobenecker. Seitdem suchen er und seine Mitarbeiter nach dem ausgebüxten Affen.

7:45 Uhr Zivilbeschäftigte der NATO-Truppen streiken für mehr Geld Auch die zivilen Beschäftigten des US- Militärs in Rheinland-Pfalz streiken für mehr Einkommen. Die Gewerkschaft ver.di erwartet zu einer Demo in Kaiserslautern heute rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz und nochmal 100 aus Wiesbaden. Vom Messeplatz aus wollen die Demonstrierenden zum Stiftsplatz laufen. Durch den Protestzug werde kurzeitig der Verkehr beeinträchtigt, hieß es. Ver.di fordert für die bundesweit 12.000 Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften 9,5 Prozent mehr Lohn. Kaiserslautern Kundgebung in Kaiserslautern Zivilbeschäftigte der NATO-Truppen im Westen der Pfalz streiken Die Gewerkschaft ver.di hat die Zivilbeschäftigten der NATO-Truppen erneut zum Warnstreik aufgerufen. Eine Kundgebung in Kaiserslautern stieß am Vormittag auf großen Zuspruch.

6:45 Uhr Der Blick über Rheinland-Pfalz hinaus Auf Schloss Meseberg in Brandenburg geht die Klausurtagung des Bundeskabinetts weiter. Bei der Tagung stehen Themen wie die Energiewende und Datenpolitik auf der Tagesordnung. Am Rande dürften auch die Spannungen vor allem zwischen Grünen und FDP in der Ampel-Regierung eine Rolle spielen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am frühen Nachmittag über Ergebnisse informieren. Im Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Starnberg wird in München voraussichtlich das Urteil gefällt. Ein Mann soll seinen Freund und dessen Eltern umgebracht, ein weiterer ihn zum Tatort gefahren haben. Der Guide Michelin für Frankreich wird heute vorgestellt. Der berühmte Restaurantführer veröffentlicht seine Auswahl für das Jahr 2023. Berichten zufolge sollen zwei berühmte Drei-Sterne-Köche einen ihrer Sterne verlieren.

6:30 Uhr Die Verkehrslage in RLP Zum Start in die Woche interessiert euch bestimmt, wie die Lage auf den Straßen im Land ist. Hier haben wir für euch den schnellen Überblick, bevor es ins Büro geht: SWR Verkehr

6:20 Uhr Klimaaktivisten auf der A643 - Autobahn musste gesperrt werden Kurzer Blick zurück auf Sonntag - da ging auf der A643 stundenlang gar nichts mehr. Klimaaktivisten seilten sich von einer Brücke ab, um gegen den geplanten Ausbau der Autobahn zu protestieren. Das Ordnungsamt der Stadt Mainz hatte die Demonstration samt Abseilaktion im Vorfeld genehmigt. Wie die Aktion ablief, haben die Kolleginnen auf Instagram zusammengefasst.

6:15 Uhr Haase wird neuer Oberbürgermeister von Mainz Die Mainzerinnen und Mainzer haben einen neuen Oberbürgermeister gewählt. In der Stichwahl am Sonntag setzte sich der parteilose Nino Haase mit 63,6 Prozent deutlich gegen Christian Viering von den Grünen (36,4 Prozent) durch. Der 39-jährige Haase wird am 22. März als Oberbürgermeister vereidigt. Er ist damit der Erste seit 70 Jahren auf dem Posten, der nicht der SPD angehört. Mainz Parteiloser gewinnt Stichwahl in Mainz Nino Haase wird neuer OB von Mainz Die Stimmen zur OB-Wahl in Mainz sind ausgezählt. Laut vorläufigem Endergebnis hat der Parteilose Nino Haase klar gewonnen und wird neuer Mainzer Oberbürgermeister.

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt am Vormittag die Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 vor. Dabei wird es wohl nicht nur um die reine Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz und die Aufklärungsquote gehen. Schwerpunkte werden unter anderem Cyberkriminalität, die vermehrten Geldautomaten-Sprengungen und Gewalt gegen Einsatzkräfte sein. Abzusehen ist vorab schon: Nach den Pandemie-Jahren 2021 und 2020 hat die Kriminalität im Land wieder zugenommen. In Mannheim beginnt der Prozess gegen einen Mann, der im rheinland-pfälzischen Ellerstadt seinen Vater erstochen haben soll. Im Auto seiner Mutter fuhr er - laut Anklage - dann nach Mannheim und rammte mit dem Wagen absichtlich eine Gruppe Radler. Eine 71 Jahre alte Frau starb sofort, ihr 78-jähriger Mann später im Krankenhaus. Der Angeklagte leidet an paranoider Schizophrenie. Nach den Taten, die ihm vorgeworfen werden, war er in den Rhein gesprungen, die Wasserschutzpolizei konnte ihn retten. Die Zivilbeschäftigten der Stationierungsstreitkräfte in Rheinland-Pfalz sind heute zu Warnstreiks aufgerufen. In Mainz wollen sie am Vormittag demonstrieren und vom Messeplatz zum Stiftsplatz laufen. Dort werden der Bundesfachgruppenleiter Nils Kammradt aus Berlin, sowie der Bundestagsabgeordnete Mathias Mieves (SPD) sprechen. Erwartet werden rund 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz, sowie 100 aus Wiesbaden.

6:01 Uhr Das Wetter in RLP: Um die 0 Grad, Schneeregen Heute morgen begrüßt uns die neue Woche mit Temperaturen um den Gefrierpunkt und Regen oder Schnee. Auch der Blick zur Wochenmitte sieht nicht anders aus.