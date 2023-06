++ Großbrand in Linz ++ Demo gegen Bildungspolitik ++ Ermittlungen nach Unfall in Neuwied ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:31 Uhr Schwerer Unfall auf Straußenfarm Kurios, aber überhaupt nicht lustig: In Remagen (Landkreis Ahrweiler) ist ein 58-Jähriger auf einer Straußenfarm schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall im Zusammenhang mit dem Touristenzug, der die Gäste über die Farm fährt. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29. Juni 2023 um 8:30 Uhr.

9:15 Uhr Eine Seilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim? Ich finde Seilbahnen ja toll. Oder Sessellifte. Es gibt kaum ein Verkehrsmittel, dass einen mehr entschleunigt. Zumindest wenn so eine Seilbahnkabine nicht bis auf den letzten Platz vollgestopft ist. Heute wird in Mannheim eine Studie vorgestellt, in der geprüft wurde, ob eine Seilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim über den Rhein eine Alternative für alle Pendlerinnen und Pendler sein könnte. Spoiler: Sie wird "als wenig sinnvoll" erachtet. Warum muss denn auch immer alles einen Sinn ergeben? Kann doch auch einfach nur unnötig, aber lustig sein, oder? Nein? Na gut. Bin trotzdem etwas enttäuscht. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

9:05 Uhr Ein Sport-Quiz anlässlich des FKP-Geburtstages Ich habe euch ganz früh am Morgen ja schon erzählt, dass der FK Pirmasens ab heute seinen 120. Geburtstag feiert. So ein Jubiläum will ich natürlich auch im Newsticker würdigen und zwar mit einem kleinen Quiz. Für alle Fans des FKP dürfte die Frage nicht allzu schwierig sein, aber alle anderen sind auch herzlich eingeladen, ihr Fußball-Fachwissen zu testen. Welchen Bundesligisten warf "die Klub" 2006 sensationell aus dem DFB-Pokal? Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt SV Werder Bremen irrelevant: Borussia Dortmund

irrelevant: Eintracht Frankfurt

richtige Antwort: SV Werder Bremen Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort ist: SV Werder Bremen Dem FK Pirmasens gelang die Sensation in der ersten Runde des DFB-Pokals der Saison 2006/07, als die Pfälzer den SV Werder nach Elfmeterschießen mit 5:3 nach Hause schickten. Bremen war damals immerhin amtierender Vizemeister, vorne stürmte Torschützenkönig Miroslav Klose und Werder war noch regelmäßig in den internationalen Pokalwettbewerben dabei. Es half alles nichts: Am Ende jubelte Pirmasens vor allem über Torwart Reiner Schwartz, der mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden des Tages wurde. In der zweiten Runde war die Sensation für den FKP leider auch schon wieder vorbei. Gegen Unterhaching gab es eine 0:3-Niederlage.

8:52 Uhr Mit drei Promille den Kapitän geben? Schlechte Idee! Man möge es mir verzeihen, dass ich bei der folgenden Meldung direkt an einen gewissen Harald K., selbsternannter "Kapitän zur See", denken musste, der in einer kultigen Doku über einen Discounter auf der Reeperbahn darauf verwies, dass er nur "die dicken Pötte" fahre. Grüße an dieser Stelle! Bei Bingen hat nämlich gestern ein ziemlich betrunkener Schiffsführer mit seinem Schiff auf dem Rhein ein anderes Schiff gerammt. Kurz darauf hätte er fast noch ein zweites Schiff erwischt, bevor die Wasserschutzpolizei dem ein Ende setzte. Stattdessen ließ sie den Mann pusten. Ergebnis: drei Promille. Immerhin wurde niemand verletzt bei der Aktion. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:38 Uhr B9 bei Koblenz nach Unfall gesperrt Gerade meldet die Polizei, dass die B9 bei Koblenz in Höhe der IKEA-Filiale dort derzeit in Richtung Andernach komplett gesperrt ist. In Richtung Innenstadt ist immerhin noch eine Spur frei. Ein Lkw ist dort durch die Mittelleitplanke gekracht. Mehr ist zum Unfall noch nicht bekannt.

8:32 Uhr Wie grün sind die Städte in RLP? Muss gestehen: Ich habe die Bäume vor meinem Fenster noch nie gezählt. Ist allerdings auch nicht so schnell erledigt, da ich genau auf den Hochberg im Pfälzerwald schaue und da doch einige Bäume stehen. Ganz anders ist das in vielen Städten im Land: Da kommt auf einen Einwohner oder eine Einwohnerin im Schnitt nicht mal ein Baum. Wie sich Bäume auf das Klima in den Städten auswirken, zeigt unsere Grafik. Was meine Kolleginnen Susanne Weber und Sibille Lozano sonst noch Spannendes zu den Stadtbäumen recherchiert haben, lest ihr im Artikel. SWR

8:19 Uhr Ermittlungen zum schweren Unfall in Neuwied Sechs Menschen wurden gestern bei einem Unfall in der Fußgängerzone in Neuwied verletzt, vier von ihnen schwer. Heute gehen die Ermittlungen zur Unfallursache weiter. Ein Polizeisprecher sagte, dass ein technischer Defekt oder ein medizinischer Notfall in Frage kommen. Einen Anschlag schließt die Polizei aus. Die Ermittler haben bereits die Unfallstelle ausgemessen, sowohl auf der Straße als auch per Helikopter aus der Luft, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Unfallstelle in der Innenstadt von Neuwied. SWR Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:04 Uhr Austrittswelle bei der katholischen Kirche Bleiben oder gehen? Immer mehr Katholiken entscheiden sich dafür zu gehen: In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr mehr als 37.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten - ein neuer Rekord. Insgesamt hatte die katholische Kirche Ende 2022 noch rund 1,49 Millionen Mitglieder im Land. Auf unserem Instagram-Kanal kommentieren Userinnen und User beispielsweise: "Ja, ich bin ausgetreten, da ich nicht mehr Teil dieser für mich unehrlichen Gemeinschaft sein möchte." Oder: "Um zu glauben, muss ich nicht einem solchen Verein angehören." Wie ist das bei Euch?

7:48 Uhr Der FK Pirmasens feiert 120. Geburtstag Nur einmal habe ich es bisher in meinem Sportreporter-Leben leider auf die Husterhöhe geschafft: Zum Verbandspokal-Viertelfinale des FK Pirmasens gegen den 1. FC Kaiserslautern 2019. Es war November, schweinekalt und am Ende gewann der FCK nach Elfmeterschießen gegen den FKP, was die Stimmung im Stadion eher noch frostiger werden ließ. In diesem Jahr gibt es abseits aller sportlichen Erfolge und Misserfolge allerdings Grund zum Feiern in Pirmasens: Der FKP wird 120 Jahre alt und heute beginnt die große Party. Wer noch ein bisschen in Erinnerungen an die spannende Geschichte des Traditionsvereins schwelgen will, ist hier genau richtig: Pirmasens Jubiläum im Stadion auf der Husterhöhe 120 Jahre FK Pirmasens: Feier mit Traditionsderby gegen FCK Der FK Pirmasens feiert sein 120-jähriges Bestehen. Unter anderem mit Live-Musik und dem traditionsreichen Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern. 10:00 Uhr Am Vormittag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:37 Uhr Bahnstrecke bei Linz am Rhein bald wieder frei Gute Nachrichten für alle, die mit der Bahn entlang des Rheins unterwegs sind: Die Strecke bei Linz wird nach dem Brand bald wieder freigegeben. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis sich der Fahrplan normalisiert, schreibt die Deutsche Bahn: #RE8+#RB27, Feuerwehreinsatz auf der Strecke im Raum #Linz (Rhein) beendet. Züge verkehren in Kürze auf dem Regelweg. In der Folge kann es noch zu #Verspätungen und ggf. zu #Teilausfällen kommen. Reiseauskunft prüfen. Ein #Ersatzverkehr eingerichtet. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

7:29 Uhr Ecstasy: Auch in Rheinland-Pfalz ein (tödliches) Problem Der Fall einer 13-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern, die nach dem Konsum von hoch dosiertem Ecstasy gestorben ist, schockiert gerade das ganze Land. Dass das kein Einzelfall ist, bestätigt die Polizei in Rheinland-Pfalz mit Blick in die Statistik: Auch bei uns sind in den vergangenen Jahren zwei Jugendliche ums Leben gekommen, die Ecstasy eingeworfen hatten. Auch zu möglichen kostenlosen Drogentests in Rheinland-Pfalz hat sich das Land geäußert. Eine blaue "Blue Punisher"-Ecstasy-Pille. dpa Bildfunk dpa/Keystone, Ennio Leanza

7:17 Uhr Schulsystem: Grundlegende Änderungen oder einfach mehr Geld? Als Eltern hofft man ja immer so ein bisschen darauf, dass die eigenen Kinder schon irgendwie ohne größere Schäden durch die Schule kommen und dabei auch was lernen. Unsere Tochter ist in der ersten Klasse und seitdem bekomme ich dann auch mal mit, wie krass der Personalmangel an Schulen zum Teil ist. Da fallen komplette Schultage aus oder es werden mal alle vier Klassen unserer kleinen Dorfschule zusammengelegt. Aber genug von mir, vermutlich können jede Mutter und jeder Vater im Land ähnliche Geschichten erzählen. Gestern Abend ging es auf dem Hambacher Schloss um genau diese Themen: Wie schlimm steht es um unser Schulsystem? Unser Korrespondent Dirk Rodenkirch hat die Veranstaltung begleitet und dabei spannenden Diskussionen zugehört: Rheinland-Pfalz Demokratieforum Hambacher Schloss Jusochefin: "Wir müssen mehr Ressourcen in die Schulen stecken" Braucht das deutsche Schulsystem eine grundlegend neue Struktur, um besser zu werden oder einfach nur mehr Geld - vor allem für mehr Lehrer? 16:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:59 Uhr So ist die Lage am Bahnhof Linz Nach dem Brand in der Nacht ist der Bahnhof in Linz am Rhein nach Angaben der Deutschen Bahn weiterhin gesperrt. Ein Ende der Sperrung sei noch nicht abzuschätzen. Die Züge der Linie RB 27 fahren jeweils nur bis Unkel. Seit 6:30 Uhr setzt die Bahn Ersatzbusse ein, um ihre Fahrgäste weiter nach Koblenz zu befördern. Die Züge der Linie RE 8 fallen laut Bahn komplett aus. #RE8+#RB27, Feuerwehreinsatz auf der Strecke im Raum #Linz (Rhein). Der Bahnhof #Linz (Rhein) ist zur Zeit gesperrt. Weitere Informationen auf https://t.co/hJO3fkbp58. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 29. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:44 Uhr Das ist auf den Straßen in RLP los Wer jetzt gleich in Richtung Arbeit startet, kann das einigermaßen entspannt tun. Bis auf den üblichen Berufsverkehr habe ich nur eine Verkehrsmeldung für euch: Auf der A60 Richtung Wittlich liegt zwischen Prüm und Waxweiler ein totes Reh auf der Fahrbahn. Euch allen eine gute Fahrt! SWR Verkehrsmeldungen

6:35 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt In Brüssel ist für heute und morgen ein EU-Gipfel angesetzt. Die Staats- und Regierungschefs beraten unter anderem darüber, wie die EU die Ukraine weiter finanziell und militärisch im Kampf gegen Russland unterstützen soll. Außerdem steht die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO auf der Agenda. Experten stellen in Berlin ihren Abschlussbericht zur Muslimfeindlichkeit in Deutschland vor. Das Bundesinnenministerium hatte einen unabhängigen Expertenkreis nach dem Anschlag in Hanau 2020 berufen. Ein Rechtsextremist hatte damals neun Menschen mit Migrationshintergrund getötet, danach seine Mutter und sich selbst. Die AfD hat für den Abend im baden-württembergischen Rottweil eine Veranstaltung unter dem Titel "Der Nationalstaat zwischen Föderalismus und Europäischer Union" angekündigt. Erwartet werden unter anderem der Co-Vorsitzende Tino Chrupalla und der Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Björn Höcke. Das Bündnis für Demokratie und Vielfalt hat im Vorfeld eine Protestkundgebung mit mehreren Hundert Teilnehmenden angekündigt.

6:05 Uhr Das Wetter: Es wird nasser So, Regenumhang raus oder Schirm eingepackt, denn heute kann es euch feucht erwischen! Laut Vorhersage gibt es örtlich Schauer und die können auch ein bisschen kräftiger ausfallen. Dafür soll es recht warm werden mit bis zu 29 Grad in Rheinland-Pfalz. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig im Land Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz will im Rahmen ihrer Sommerkundgebung heute in Kaiserslautern auf aktuelle bildungspolitische Themen aufmerksam machen. Unter anderem geht es dabei um den Personalmangel an Schulen, die Forderung nach mehr Lohn für Grundschullehrkräfte und bessere Bedingungen für inklusive Bildung. Mehrere Institutionen, darunter der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) fordern den sofortigen Bau eines Radwegs entlang der Mosel. Der Weg soll von Koblenz nach Niederfell führen. Bislang müssen Radfahrer dort auf einem schmalen Schutzstreifen neben der B49 fahren. Mit einer Fahrraddemo wollen die Beteiligten ihre Forderungen untermauern. Der FK Pirmasens feiert ab heute seinen 120. Geburtstag. Die Feierlichkeiten zum "Klubfeschd" starten heute mit einem Spiel zwischen den Allstars des 1. FC Kaiserslautern und des FK Pirmasens. "Die Klub", wie der Verein von seinen Fans genannt wird, blickt auf eine große Fußballhistorie zurück. In den 1970ern scheiterte Pirmasens nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga.