Streiks im Einzelhandel, Steinewerfer-Prozess in Trier, Datenschutz-Bericht

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:37 Uhr Äpfel pflücken erlaubt! Mhm, ich liebe Obst! Aber für eigene Sträucher oder gar Bäume habe ich auf meinem kleinen Stadt-Balkon keinen Platz. Dafür gibt es andere, die eine Menge Äpfel, Birnen oder Pflaumen übrig haben und gerne teilen. Haltet beim Spazierengehen doch mal nach einem gelben Band an Obstbäumen Ausschau! Dann dürft ihr nämlich gerne zugreifen. Meine Social Media-Kolleginnen und -Kollegen haben alles Wichtige zu der Aktion zusammengefasst:

8:28 Uhr Ein Blick zurück: Das geschah am 29. August... ...1897: Der vom österreichischen Journalisten Theodor Herzl einberufene Erste Zionistische Weltkongress beginnt in Basel. Auf dem dreitägigen Treffen wird die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina gefordert. ...1952: Der 1942 entstandene Spielfilm "Casablanca“ mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman kommt in gekürzter Fassung erstmals in die deutschen Kinos. Alle Bezüge zur Nazi-Zeit und zum Krieg wurden zuvor herausgeschnitten. ...1992: Bei einem Bombenanschlag auf dem Altstadtfest in Hannover werden mindestens 14 Menschen zum Teil schwer verletzt. In einem Papierkorb war eine mit Sprengstoff gefüllte Bierdose explodiert. ...1997: Die Software-Unternehmer Reed Hastings und Marc Randolph gründen in Los Gatos in Kalifornien den Online-Filmverleih Netflix.

7:40 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt Es brodelt in Bayern: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses wegen des Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) einberufen. Nach den Erklärungen seines Stellvertreters Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten hat Söder noch Klärungsbedarf. Frieden nach den Streitigkeiten der letzten Monate in Sicht? Das wird sich heute auf Schloss Meseberg in Brandenburg klären, wenn die Ampel zur Halbzeit-Klausur des Bundeskabinetts zusammenkommt. Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seine 16 Ministerinnen und Minister wird es um neuen Schwung für die zweite Halbzeit der Wahlperiode gehen. Im Mittelpunkt der Regierung aus SPD, Grünen und FDP wird die wirtschaftliche Lage stehen. Und noch zum Sport: Es ist das letzte WM-Vorrundenspiel für die deutschen Basketballer. In der Okinawa Arena in Japan treffen die Deutschen auf die Mannschaft aus Finnland. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit geht es los.

7:31 Uhr Steinewerfer-Prozess in Trier Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, steht ab heute ein 44-Jähriger aus Trier wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Er soll im Februar als Fahrradfahrer gezielt Pflastersteine auf Passanten geworfen haben. Einer der angegriffenen Männer erlitt einen Schädelbruch und wurde bewusstlos in der Trierer Innenstadt gefunden. Ein anderer schaffte es noch selbst, die Polizei zu rufen. Eine Frau wurde fast am Kopf getroffen, der Stein prallte vorher ab. Der Angeklagte war schon vorher straffällig geworden und ist aktuell in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Trier Vorwurf des versuchten Mordes Attacke mit Pflastersteinen: Prozess gegen Radfahrer in Trier hat begonnen Vor dem Landgericht Trier muss sich seit Dienstag der Mann verantworten, der im Februar als Radfahrer mehrfach Pflastersteine gezielt auf Passanten geworfen haben soll. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

7:20 Uhr Neues zum mutmaßlichen Spion der Bundeswehr Erinnert ihr euch noch? Dieser Fall hat vor einigen Wochen ganz schön für Aufsehen gesorgt: Ein Mitarbeiter des Beschaffungsamtes der Bundeswehr in Koblenz soll Russland seine Dienste als Spion angeboten haben. Er wurde Anfang August festgenommen und sitzt seitdem als Verdächtiger in Untersuchungshaft. Jetzt gibt es Neues, herausgefunden von meinen SWR-Kollegen und -Kolleginnen: Der mutmaßliche Spion soll im Sommer 2022 zum ersten Mal sein Insiderwissen angeboten haben - und zwar Mitgliedern des Verteidigungsausschusses der Linken im Bundestag. Warum das Bundesamt für Beschaffungswesen so eine wichtige Rolle spielt, erklären wir euch hier nochmal: Video herunterladen (87 MB | MP4)

7:00 Uhr Wie sieht es auf den Straßen aus? Es sieht ruhig aus auf den Straßen, gute Fahrt! Alle Verkehrsmeldungen im Überblick findet ihr hier: SWR Verkehrsmeldungen

6:50 Uhr Wieder Freiwillige für Corona-Studie gesucht Bleiben wir beim Thema Corona. Eine Studie der Mainzer Unimedizin geht in die zweite Runde. Dafür werden jeweils 2.800 Freiwillige aus Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier und Koblenz gesucht. Die Teilnehmenden müssen einmal in der Woche einen Corona-Selbsttest machen. Die Daten sollen dabei helfen, eine App zu entwickeln, die das Infektionsgeschehen in einer Region erheben und abbilden kann. Da die Teilnehmenden eine möglichst repräsentative Bevölkerungsgruppe abbilden sollen, können sich nur Menschen beteiligen, die eine Einladung bekommen haben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 29.8.2023 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr Schwerverletzter in Gaststätte in Ludwigshafen gefunden Noch eine Nachricht von gestern Abend: Eine Frau hatte einen schwerverletzten Mann in einer Gaststätte in der Innenstadt von Ludwigshafen entdeckt. Er konnte vor Ort noch reanimiert werden, starb aber kurz darauf im Krankenhaus. Ob der Mann durch eine Gewalttat oder einen Unfall ums Leben kam, ist bisher nicht bekannt.

6:08 Uhr So wird das Wetter heute Heute wird es ziemlich nass: Mit etwas Regen geht es schon am Morgen los, bis sich die Schauer am Nachmittag dann im gesamten Land ausbreiten. Das Ganze bei maximal 17 bis 20 Grad. Doch Meteorologe Karsten Schwanke macht Hoffnung für die zweite Wochenhälfte: Video herunterladen (29,8 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig Der rheinland-pfälzische Landesdatenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann legt heute einen Bericht über seine Arbeit in den vergangenen 18 Monaten vor. Als "Best of Datenschutz" will er zwei besonders kuriose Fälle vorstellen. Aber er wird auch über den Einsatz von Blitzern gegen Handy-Missbrauch und über das KI-Sprachmodell ChatGPT berichten.

Ein Runder Tisch hat seit dem Frühjahr Konzepte und Strategien erarbeitet, jetzt folgt das Ergebnis. Heute Nachmittag informiert das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Nachmittag darüber, wie Post-Covid-Betroffene künftig im Land besser versorgt werden können.

werden können. Anfang des Jahres waren mehrmals Passanten in Trier nachts mit Steinen beworfen oder geschlagen worden. Einige von ihnen wurden damals schwer verletzt. Heute muss sich der mutmaßliche Täter vor dem Landgericht Trier verantworten. Er befindet sich seit seiner Festnahme in der Psychiatrie.