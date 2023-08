Long-Covid-Hilfe, Steinewerfer-Prozess in Trier, Datenschutz-Bericht

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:00 Uhr Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Guten Morgen, da seid ihr ja wieder! Ich bin Lisa Müller und ich begleite euch heute bis 10 Uhr durch den Vormittag - damit ihr gut versorgt seid mit allem, was in und für Rheinland-Pfalz wichtig wird. Ist zwar noch dunkel draußen, aber ein bisschen Motivation und los geht's! Ihr habt Fragen, Kritik oder Anregungen? Dann schreibt mir gerne eine E-Mail an rlp-newsticker@swr.de. Und über schöne Bilder aus Rheinland-Pfalz freue ich mich ganz besonders. Die könnt ihr hier hochladen: Schickt mir eure Fotos!