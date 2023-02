Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Auf Wiedersehen! Das war's schon wieder mit dem Newsticker für heute. Morgen bin ich ab 6 Uhr wieder für euch da und selbstverständlich könnt ihr euch auf eine formvollendete Begrüßung freuen - denn morgen ist der Tag des Kompliments! In diesem Sinne: Gehabt euch wohl! Bis dahin gibt’s News aus dem Land wie gewohnt auf unserer Homepage, in der SWR Aktuell App, auf Social Media, im Radio und im Fernsehen.

9:44 Uhr Garagenbrand - zwei Hunde sterben im Feuer Zwei Hunde sind heute am frühen Morgen bei einem Brand in Zweibrücken gestorben. Die Feuerwehr wurde gegen 3:46 Uhr zu einem Feuer in die Straße Tschifflick gerufen. Dort brannten eine Garage und ein angrenzender Hundezwinger lichterloh. Anwohnerinnen und Anwohner hatten bereits versucht, die Flammen zu löschen, doch für die Vierbeiner kam jede Hilfe zu spät. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist das Feuer ist inzwischen gelöscht. Zweibrücken Garage brennt lichterloh Hunde sterben bei Brand in Zweibrücken Am frühen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Zweibrücken zu einem Brand gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brennt eine Garage mitsamt eines Hunde-Zwingers lichterloh.

9:29 Uhr Worms schließt Vereinbarung mit ehrenamtlichen Dolmetschern Was tun, wenn bei Elterngesprächen in der Kita oder bei Arztbesuchen die deutsche Sprache eine zu große Sprachbarriere darstellt und sich Erzieherinnen oder Ärzte sich nicht mit ihrem Gegenüber verständigen können? In Worms sollen künftig mehr ehrenamtliche Dolmetscherinnen und Dolmetscher zu Einsatz kommen, um diese Barrieren zu überwinden. Die Stadt hat dafür eine Kooperationsvereinbarung mit dem Projekt "Dolmetschen im sozialen Raum" geschlossen. Hinter dem Projekt steht eine landesweite Initiative mit mehr als 300 ehrenamtlichen Dolmetscherinnen und Dolmetschern, die etwa 40 Sprachen übersetzen können. Im vergangenen Jahr zählte die Initiative eigenen Angaben zufolge 2.100 Anfragen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Februar um 7:30 Uhr.

9:16 Uhr Wissen zum Weitererzählen: Pinguine waren einmal "Monstervögel" Wollt ihr auf Arbeit mit ein bisschen Wissen glänzen? Hier gibt es etwas für euch: Der Ur-Pinguin war über dreimal so groß wie zum Beispiel die Humboldt-Pinguine, die ihr im Zoo Landau sehen könnt: Er maß zwei Meter und wog etwa 160 Kilogramm. Ein Team von Forschenden der Universität Cambridge hat das jetzt durch Knochenfunde rekonstruiert.

8:34 Uhr Neue Stationen für das Krankenhaus in Rodalben Überall im Land schließen Krankenhäuser oder einzelne Abteilungen von Kliniken. In Rodalben ist das aber anders. In der Kleinstadt in Landkreis Südwestpfalz sollen im Krankenhaus im Laufe des Jahres weitere Stationen dazukommen. Das sagte der Geschäftsführer des Pirmasenser Krankenhauses Martin Forster. Sein Haus hatte die Rodalber Klinik vor gut einem Jahr übernommen, weil sie kurz vor der Pleite stand. Damals hätten viele Mitarbeitende das Rodalber Krankenhaus wegen der Unsicherheit verlassen. Inzwischen sei die Lage bei den Angestellten stabil, so dass erst eine halbe zusätzliche Station und im Jahresverlauf eine weitere Station aufgemacht werden können, sagt Forster. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Februar um 8:30 Uhr.

8:19 Uhr Steuererklärung mit dem Smartphone machen - ohne Apps von anderen Anbietern Eine neue Smartphone-App soll die Steuererklärung vereinfachen. Die App "MeinELSTER+" soll ab heute zum Download zur Verfügung stehen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Sie wurde von Bund und Ländern entwickelt und finanziert. Mit der App können Rechnungen zum Beispiel fotografiert und direkt abgelegt werden. Eine Texterkennungssoftware soll in der Lage sein, die Belege zu scannen und wichtige Werte direkt herauszuziehen. Bisher werden solche Funktionen nur von Drittanbiertern kostenpflichtig bereitgestellt. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 28. Februar um 8:00 Uhr.

7:59 Uhr Luxemburger Verkehrsminister fordert mehr Tempo im deutschen ÖPNV-Ausbau Der luxemburgische Verkehrsminister François Bausch (Grüne) wünscht sich für den Ausbau des Nahverkehrs auf der deutschen Seite mehr Tempo. Damit gemeinsame Projekte umgesetzt werden könnten, müsste es auf deutscher Seite schneller gehen, sagte Bausch dem SWR. Beispielsweise habe Luxemburg für die Trierer Weststrecke schon neue Züge bestellt. Eigentlich sollten schon 2019 wieder Personenzüge auf der Weststrecke fahren, jetzt sei die Strecke immer noch nicht fertig. 2024 soll es nun laut der deutschen Bahn stündlich zwei Verbindungen zwischen Wittlich und Luxemburg-Stadt geben, sowie zwischen Schweich und Saarburg. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Februar um 6:30 Uhr.

7:38 Uhr Dackenheim: Keine Veranstaltungen wegen falscher Unterschrift? Die Gemeinde Dackenheim (Kreis Bad Dürkheim) muss in ihrem Ortskern den Bau eines Einfamilienhauses hinnehmen. Das hat das Neustadter Verwaltungsgericht wegen einem Formfehler so entschieden, der offenbar weder der Gemeinde noch der Verbandsgemeinde Freinsheim bekannt war: Statt des Dackenheimer Bürgermeisters hat ein Sachbearbeiter der Verbandsgemeinde die Erklärung für ein Vorkaufsrecht unterschrieben. Das macht die Erklärung laut der Gemeindeordnung von RLP ungültig. Die Gemeinde wollte sich das Vorkaufsrecht für das Grundstück sichern, um auch zukünftig Feiern und Jubiläen im nahe gelegenen Dorfgemeinschaftshaus veranstalten zu können. Der Grundstücksbesitzer hatte dagegen geklagt, um den Bau eines Einfamilienhauses auf dem Grund durchzusetzen. Die Verbandsgemeinde Freinsheim will nun herausfinden, wie viele Verträge in der Vergangenheit unrechtmäßig unterschrieben wurden und welche Folgen das haben könnte. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Februar um 6:30 Uhr.

7:13 Uhr Der Blick in die Welt An der französischen Normandie-Küste sind an einem Strand mehrere Hundert Kilogramm Kokain angeschwemmt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Cherbourg wurden insgesamt 30 Päckchen mit den Drogen gefunden. Über die Hintergründe ist nichts bekannt. Möglichweise haben Schmuggler die Kokain-Päckchen aus Angst vor dem Erwischtwerden vom Schiff geworfen. Der frühere Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird neuer Nationaltrainer in Südkorea. Nach Angaben des südkoreanischen Fußballverbands tritt er sein neues Amt kommende Woche an. Klinsmann soll Südkoreas Nationalmannschaft fit machen für die Fußball-WM 2026. Lionel Messi ist von der FIFA zum Fußballer des Jahres 2022 gewählt worden. Der 35 Jahre alte Argentinier setzte sich gegen Kylian Mbappé und dessen Landsmann Karim Benzema durch. Für Messi war es die siebte Auszeichnung als Weltfußballer durch die FIFA seit 2009. Bei den Frauen gewann die Spanierin Alexia Putella vom FC Barcelona die Auszeichnung.

7:00 Uhr Kritik an Ausbau von und um B10 im Pfälzerwald Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) befürchtet, dass der geplante Ausbau an der B10 überdimensioniert sei. Durch einen geplanten Lkw-Parkplatz und ein Gewerbegebiet bei Wilgartswiesen könnte auch neuer Verkehr angelockt werden. Gerade das könnte das vorhandene Verkehrsnetz überlasten und damit zu Forderungen nach neuen Straßen führen. Die Naturschützer fürchten, dass der Pfälzerwald in den nächsten Jahren weiter zerschnitten wird. Das gefährde den Status des Pfälzerwaldes als UNESCO-Biosphärenreservat. Schon seit über 15 Jahren gibt es Kritik an den Bauplänen der B10. Wirtschafts-Verbände betonen hingegen immer wieder: Der Ausbau sei dringend notwendig für die wirtschaftliche Entwicklung der Region. Über dieses Thema berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 28. Februar um 6:30 Uhr.

6:45 Uhr Nordlichter über Deutschland - habt ihr sie gesehen? Bei klarer Nacht kann man im Moment Nordlichter sogar über Deutschland beobachten! Habt ihr das Himmelsspektakel sehen können? Schickt uns gerne ein paar Fotos! Schickt uns eure Fotos

6:32 Uhr Der Blick nach Deutschland Die Streikwelle rollt, bald könnte es zu weiteren Ausfällen bei der Bahn kommen. Bei den Verhandlungen geht es um mehr Geld für rund 180.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn, die Tarifverhandlungen finden in Fulda statt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) fordert unter anderem mindestens 650 Euro monatlich mehr für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gewerkschaft ver.di ruft zu weiteren Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Bei der zweiten Verhandlungsrunde der Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen hatte es vergangene Woche noch keine Einigung gegeben. Ver.di und der dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer ist mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern geehrt worden. Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) überreichte die Auszeichnung in der deutschen Botschaft in Paris, teilte ihr Büro mit. Kiefer erfahre in seiner Wahlheimat Frankreich höchste Anerkennung als kultureller Vermittler. Auch dank seiner Arbeit habe es in Deutschland die Erkenntnis gegeben, dass es eine Kultur jenseits nationaler Zuschreibungen gebe.

6:14 Uhr So ist die Lage auf den Straßen Außer ein paar gesperrten Fahrspuren und defekten Fahrzeugen sind die Straßen in RLP im Moment frei, kommt gut durch! Alle Verkehrsmeldungen gibt es für euch aktualisiert hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Das Wetter am Dienstag - Sonnenschein bis Donnerstag Nach einer frostigen Nacht mit Temperaturen unter 0 Grad startet der Dienstag mit viel Sonnenschein - und das sonnige Wetter bleibt uns bis Donnerstag erhalten. Hier gibt's die Vorhersage: Video herunterladen (4,3 MB | MP4)