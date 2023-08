35. Jahrestag Ramstein-Katastrophe, Blutspenden Zoo Neuwied, Einigung Kindergrundsicherung

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr Betrunkener Fußballfan fällt aus Wohnmobil Na ich hoffe mal, euch allen, die gestern beim Spiel der Mainzer waren, ging es danach besser als diesem Fan hier: Der Mann schlief auf der Rückfahrt - verbotenerweise - im Wohnmobilbett seinen Rausch aus. Dabei rollte er gegen eine nicht richtig geschlossene Seitenklappe, die sich dann öffnete. Mitten während der Fahrt fiel der Mann auf der B327 bei Morbach im Hunsrück aus dem Wohnmobil. Andere Autofahrer sahen ihn mit Platz- und Schürfwunden am Fahrbahnrand stehen. Sie informierten die Freunde des Fußballfans - die beiden hatten den Verlust gar nicht bemerkt.

9:36 Uhr Drohen wieder Streiks bei der Bahn? Ich drücke allen Bahn-Vielfahrern - und mir selbst- die Daumen. Heute entscheidet sich nämlich, ob es zu einem unbefristeten Streik kommen kann oder nicht. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will am Nachmittag das Ergebnis der Urabstimmung unter ihren Mitgliedern bekanntgeben. Sie konnten entscheiden, ob sie ein Schlichtungsergebnis aus den Tarifverhandlungen mit der Bahn annehmen oder streiken wollen. Die EVG und die Deutsche Bahn stecken seit Ende Februar im Tarifkonflikt. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 28.8.2023 um 9 Uhr.

9:21 Uhr Schlägereien auf Volksfesten Die Polizei ist am Wochenende wegen mehrerer Schlägereien auf Volksfesten rund um Mainz ausgerückt. Unter anderem gab es in Waldalgesheim, Grolsheim und Sprendlingen Auseinandersetzungen mit Sachbeschädigungen und Körperverletzungen. Auslöser war laut Polizei meist übermäßiger Alkoholkonsum. Unter anderem gab es bei der Sprendlinger Kerb eine Schlägerei. Nachdem ein 15-Jähriger und ein 20-Jähriger beim Autoscooter heftig zusammengeprallt waren, gingen sie mit Fäusten aufeinander los. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mainz am 28.8.2023 um 8:30 Uhr.

9:12 Uhr Winzer im Ahrtal suchen Helfer Wer hat Lust anzupacken? Auch mehr als zwei Jahre nach der Flut im Ahrtal suchen viele Winzerbetriebe noch immer Hilfe bei der Weinlese. Auf der Internetseite des Vereins Ahrtal-Tourismus gibt es eine Liste mit etwa 20 Weingütern, die ab Mitte September noch Unterstützung gebrauchen können. Bereits in den vergangenen Jahren haben viele Helferinnen und Helfer die Betriebe unterstützt, weil die Transportbahnen in die Weinberge nach der Flut oft noch beschädigt waren oder es schwer war, im Tal Personal zu finden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 28.8.2023 um 8:30 Uhr.

9:00 Uhr Was war am heutigen Tag los im Jahr ... ...1833: Im britischen Empire wird die Sklaverei abgeschafft. ... 1963: Mehr als 200.000 schwarze sowie weiße Menschen beteiligen sich in den USA am Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit. Dort hält Martin Luther King seine berühmte Rede "I Have a Dream". ... 1981: In Frankfurt am Main wird mit einer Aufführung von Mahlers 8. Sinfonie die Alte Oper wiedereröffnet. Sie wurde 1944 fast völlig zerstört. ... 1996: Die Ehe von Charles, inzwischen King Charles III., damals Prinz von Wales, und Diana, Prinzessin von Wales, wird geschieden.

8:47 Uhr Blutspenden vor dem Zoo Neuwied Wenn das nicht mal eine schöne Idee ist: Heute und morgen steht vor dem Zoo Neuwied ein Blutspendemobil des Roten Kreuzes. Und wer spendet, wird belohnt: Wenn Mama oder Papa mitmachen, bekommt die ganze Familie freien Eintritt in den Zoo. Hintergrund der Aktion ist laut DRK, dass immer noch zu wenige Leute bereit sind, ihr Blut zu spenden. Deshalb würden auch diesen Sommer Blutkonserven knapp. Wer interessiert ist, kann im Internet unter "Blutspende jetzt" schon einen Termin reservieren oder aber auch spontan vorbeikommen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 28.8.2023 um 8:30 Uhr.

8:23 Uhr Einigung bei Kindergrundsicherung Die Ampel-Regierung hat sich in der Nacht auf Eckpunkte beim Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Sobald das Kabinett einen Gesetzentwurf ausgearbeitet hat, wird dieser im Bundestag diskutiert.

8:15 Uhr Pilze sammeln - aber wie? Apropos Wetter: Das war in den letzten Wochen ziemlich Pilz-freundlich. Also nichts wie los in den Wald und auf Sammel-Tour gehen! Allerdings muss man natürlich wissen, wie. Unsere Social-Kolleginnen und -Kollegen haben deshalb mal was vorbereitet:

7:55 Uhr Speerwerfer Weber verpasst Podestplatz Und nochmal ein bisschen Sport: Der Mainzer Speerwerfer Julian Weber hat gestern Abend einen Podestplatz bei der Leichtathletik-WM in Budapest verpasst. Mit seinem Wurf über 85,79 Meter kam er auf den vierten Platz. Für eine Bronzemedaille fehlten ihm 88 Zentimeter. Schon bei den Olympischen Spielen in Tokio und bei der Weltmeisterschaft in Eugene belegte Weber den "undankbaren" vierten Platz. Über dieses Thema berichtete SWR4 Mainz am 28.8.2023 um 7:25 Uhr.

7:42 Uhr Bikepark auf Skihang Ich muss ja sagen, ein riesiger Wintersport-Fan war ich - obwohl nahe der Alpen aufgewachsen - noch nie. Und die schwierige Schneelage der letzten Jahre und das schlechte ökologische Gewissen haben das nicht gerade besser gemacht. Umso toller finde ich die Idee, die der Ski-Club Wissen hatte: Seit Samstag gibt es dort einen Mountainbikepark auf einem Skihang. Der Verein reagiert damit, so sagt er selbst, auf den Klimawandel. Wie das aussieht, seht ihr hier:

Video herunterladen (75,2 MB | MP4) Und keine Sorge, liebe Ski-Ultras: Wenn genug Schnee fällt, könnt ihr weiterhin die Piste herunterjagen. Der Park lässt sich auch wieder umfunktionieren.

7:22 Uhr Wieder abends Geld abheben in der Südwestpfalz Gute Nachrichten für Sparkassen-Kunden in der Südwestpfalz: Ab heute könnt ihr wieder bis 23 Uhr in Filialen Geld abheben. Nach mehreren Automatensprengungen war das für eine Weile nicht möglich. Jetzt wurden die Bankautomaten aber mit Farbpatronen ausgestattet. Sollten sie gesprengt werden, färben die Patronen die Geldscheine ein - und machen sie damit unbrauchbar. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 28.8.2023 um 6:25 Uhr.

7:13 Uhr Der Blick über die RLP-Landesgrenze Im Verfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit Wahlbetrug und der Attacke auf das US-Kapitol findet heute eine Anhörung statt. Der 77-Jährige muss dazu aber nicht persönlich erscheinen. Wahrscheinlich wird sich die Richterin mit der Frage beschäftigen, wann der Prozess offiziell beginnen soll. Die Anklage gegen Trump war Anfang August verlesen worden. In der 45-seitigen Schrift werden Trump vier formale Punkte zur Last gelegt, darunter Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten. Die SPD-Bundestagsfraktion kommt heute zu ihrer traditionellen Klausurtagung nach der Sommerpause zusammen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird daran teilnehmen. Im Mittelpunkt wird die Diskussion über einen staatlich subventionierten Industriestrompreis stehen. Die Fraktion will dazu ein Konzept beschließen, Scholz hat sich bisher skeptisch zu der Staatshilfe geäußert. Die Bahngewerkschaft EVG gibt am Nachmittag das Ergebnis der Urabstimmung über den Schlichtervorschlag bekannt. Nach monatelangen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der EVG waren die Gewerkschaftsmitglieder in den vergangenen Wochen aufgerufen, über einen Schlichtervorschlag abzustimmen. Sollten sich weniger als 25 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für den Vorschlag aussprechen, drohen erneut tagelange Arbeitsniederlegungen bei der Bahn.

6:56 Uhr Ramstein-Unglück jährt sich zum 35. Mal Es begann als Spektakel für 350.000 Zuschauer und endete in einer Katastrophe. Auf der Air Base Ramstein stießen am 28. August 1988 bei einer Kunstflugvorführung drei Militärflugzeuge zusammen. Das Wrack einer Maschine stürzte daraufhin in die Zuschauermenge. 70 Menschen starben, Hunderte wurden verletzt. In diesem Jahr gedenken die Hinterbliebenen zum 35. Mal ihrer Angehörigen. Um 15:44 Uhr, zur Uhrzeit des Unglücks, wird es eine Schweigeminute geben.

6:45 Uhr OB Weichel verabschiedet sich Ihr habt es ja schon in den wichtigsten Meldungen des Tages gesehen: Nach 16 Jahren an der Spitze von Kaiserslautern verabschiedet sich Oberbürgermeister Klaus Weichel heute. In der Zeit hat er so einiges erlebt - darunter wirtschaftspolitische Erfolge, persönliche Angriffe und nervenaufreibende Sondersitzungen zum 1. FC Kaiserslautern. Video herunterladen (59,6 MB | MP4)

6:37 Uhr Katzenbabys bei Stromberg ausgesetzt Meldungen über ausgesetzte Tiere hatten wir in den vergangenen Monaten leider sehr viele - gestern kam eine weitere dazu: Drei Katzenbabys wurden auf einem Parkplatz bei Stromberg in Kreis Bad Kreuznach ausgesetzt. Passanten entdeckten die Tiere und fingen sie zusammen mit der Polizei ein. Nun sind die Babys erstmal beim örtlichen Katzenschutzverein untergebracht. Meine Prognose: Die süßen Tiere werden schnell wieder Frauchen oder/und Herrchen finden. Stromberg Zeugen gesucht Katzenbabys bei Stromberg ausgesetzt Drei süße kleine Katzenbabys haben Passanten am Sonntagvormittag auf einem Parkplatz bei Stromberg entdeckt. Die Polizei versucht jetzt herauszufinden, wer sie dort ausgesetzt hat. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

6:25 Uhr Mainz 05 verpasst den ersten Saisonsieg Beim Thema Fußball entfachen in unserer sonst sehr liebenswürdigen Redaktion ja regelmäßig hitzige Debatten - vor allem wenn die lokalen Rivalen Mainz 05 und Eintracht Frankfurt gegeneinander auf dem Platz stehen. Nur 41 Kilometer sind die Stadien der beiden Bundesligisten voneinander entfernt. Und mit welchem Team haltet ihr es? Beim Aufeinandertreffen in Mainz haben die Gastgeber gestern jedenfalls den ersten Saisonsieg nur knapp verpasst. Lange Zeit waren die 05er das dominierende Team auf dem Rasen und führten durch ein Tor von Jae-sung Lee mit 1:0. Doch Omar Marmoush gelang in der Nachspielzeit der glückliche Ausgleich für die Hessen.

6:13 Uhr Betrunkener Autofahrer strapaziert sein Glück über Aus der Kategorie "Kurioses aus der Nacht": Gegen 1 Uhr fiel der Verkäuferin einer Tankstelle in Bingen ein offensichtlich betrunkener Autofahrer auf, der bei ihr Alkohol kaufte. Sie entschied sich anlässlich des schwankenden Gangs des 50-Jährigen dazu, lieber die Polizei zu informieren. In der Zwischenzeit kehrte der Mann nochmal an die Ladentheke zurück und kaufte noch mehr Alkohol. Er kam offenbar zurück, weil er sein Auto nicht hatte finden können. Als die Beamten eintrafen und einen Alkoholtest machten, stellten sie einen Wert von 2,61 Promille fest. Einen Führerschein hatte der Mann nicht dabei.

6:08 Uhr So wird das Wetter Alle, die in der vergangenen Woche unter der Hitzewelle gelitten haben, können sich freuen: Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz deutlich kühler. Auf gerade mal 16 bis 20 Grad klettert das Quecksilber heute. Dazu wird es heiter bis wolkig. Am Nachmittag kann es in der Westeifel etwas regnen. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in und für Rheinland-Pfalz Die neue Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern, Beate Kimmel (SPD), tritt heute ihr Amt an. Ab 17 Uhr findet in der Fruchthalle in Kaiserslautern die offizielle Amtseinführung statt. Der amtierende Rathauschef Klaus Weichel (SPD) war 16 Jahre im Amt. Bei der Direktwahl im Februar hatte sich Kimmel gegen sechs Konkurrentinnen und Konkurrenten durchgesetzt. Heute ist der 35. Jahrestag des Unglücks bei einer Flugshow auf dem US-Stützpunkt Ramstein. 70 Menschen starben am 28. August 1988, mehr als 500 wurden verletzt. Bei Flugvorführungen an einem Tag der offenen Tür waren drei Flugzeuge einer italienischen Kunstflugstaffel bei der Figur "Durchstoßenes Herz"" in rund 40 Metern Höhe zusammengestoßen. Eine Maschine stürzte brennend in die Menschenmenge. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden - das geht heute und morgen im Zoo in Neuwied. Denn dort steht ein modernes Blutspendezentrum auf Rädern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Wer zwischen 10 und 16 Uhr Blut spendet, erhält freien Eintritt in den Zoo.