9:49 Uhr Verkehrschaos rund um Annweiler Rund um Annweiler (Kreis Südliche Weinstraße) staut sich der Verkehr. Der Grund: Die Tunnel auf der B10 sind gesperrt. Dazu kam noch ein brennender Lastwagen auf der Umleitungsstrecke in Rinnthal. Der Lkw war auf der Landstraße 490 bei Rinnthal unterwegs, als die Ladefläche zu brennen anfing, so die Polizei in Annweiler. Warum, ist noch unklar. Die L490 wird als Umleitungsstrecke genutzt, da die Tunnel auf der B10 wegen eines technischen Defekts gesperrt sind. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 25.8.2023 um 9:30 Uhr.

9:46 Uhr Bahnverkehr nach Unwetterschaden bei Kaiserslautern läuft wieder Die Züge zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer fahren wieder. Der Schaden in einem Stellwerk wegen des Unwetters konnte schnell behoben werden, der Bahnverkehr läuft wieder normal. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Kaiserslautern und Neustadt wurde auf die Schnelle eingerichtet - wurde dann aber gar nicht gebraucht.

9:19 Uhr Deutsche Bahn stellt bundesweit so viele Azubis ein wie noch nie Die Deutsche Bahn stellt in diesem Jahr so viele Azubis ein wie noch nie - insgesamt 5.500. Die Bahn hat mitgeteilt, dass die meisten von ihnen für den Lokführerberuf ausgebildet werden. Erst vor ein paar Tagen sind neue Zahlen zum Ausbildungsstart im September veröffentlicht worden: Deutschlandweit ist noch jeder dritte Ausbildungsplatz nicht besetzt. Die Arbeitsagentur sagt: Wer noch einen Platz sucht, sollte sich kurzfristig bewerben. Über dieses Thema berichtete DasDing am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

9:05 Uhr Deutscher Staat macht Minus im ersten Halbjahr 2023 Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Schulden gemacht - also mehr Geld ausgegeben als eingenommen. Das hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. Insgesamt liegen die zusätzlichen Schulden von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bei etwa 42 Milliarden Euro. Der Hauptgrund sind die hohen Energiekosten. Es ist das größte Finanzloch seit zwei Jahren. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 25.8.2023 um 9:00 Uhr.

9:02 Uhr 🐢 Achtung: Liebestolle Schildkröten unterwegs 😉 Liebe macht ja bekanntermaßen blind - aber offenbar auch unternehmungslustig. Nun sind Schildkröten ja nicht unbedingt die allerschnellsten Zeitgenossen, aber wenn es warm wird und sich die männlichen Exemplare auf die Suche nach einer Lebensabschnittsbegleiterin machen, lassen sie sich kaum aufhalten. Neugierig geworden? Dann gibt es hier die ganze Geschichte über die liebestollen Tiere von einem Kollegen aus dem Studio Mainz: Liebestolle Schildkröten fliehen aus Wiesbadener Gärten Manche solcher Schildkröten verschwinden aus ihren Gärten auf der Suche nach einem Partner. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul

8:36 Uhr Unwetter erreichen Rheinland-Pfalz - erste Schäden Auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Hochspeyer können derzeit keine Züge mehr fahren. Das hat die Bahn auf X (ehemals Twitter) mitgeteilt. An einem Stellwerk soll wegen des Unwetters ein Schaden entstanden sein, womöglich durch einen Blitzeinschlag. Ein Ersatzverkehr mit Bussen vom Hauptbahnhof Kaiserslautern zum Hauptbahnhof Neustadt ist eingerichtet. Bahnreisende werden gebeten, ihre Zugverbindung frühzeitig zu überprüfen.

8:33 Uhr Messerverbot auf Weinfest in Cochem Wer an diesem Wochenende in Cochem das Weinfest besucht, darf keine Messer oder gefährlichen Gegenstände dabei haben. Das hat die Verbandsgemeinde mit einer Allgemeinverfügung festgelegt. Hintergrund ist die tödliche Messer-Attacke auf der Säubrennerkirmes in Wittlich. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem sagte dem SWR, Messer und andere gefährliche Gegenstände hätten auf dem Weinfest nichts zu suchen. Weil es aber grundsätzlich erlaubt sei, kleinere Messer mit sich zu führen, habe sich die Verwaltung für ein solches Verbot entschieden. So habe die Polizei die Möglichkeit, die Messer einzuziehen oder auch Platzverweise zu erteilen. Es sei in der letzten Zeit häufiger zu Gewaltausbrüchen in der Region gekommen, daher sei diese Maßnahme wichtig, um die Sicherheit des Festes zu garantieren, sagte der Bürgermeister. Neben dem Verbot werde aber auch die Polizei auf dem Fest noch häufiger Streife laufen. Auf dem Weinfest in Cochem werden an diesem Wochenende tausende Besucher erwartet. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 25.8.2023 um 8:30 Uhr.

8:07 Uhr Was war eigentlich heute im Jahr ... ... 1875: Matthew Webb schwimmt als erster Mensch durch den Ärmelkanal. Nach dem Start in England erreicht er nach 21 Stunden und 45 Minuten Calais in Frankreich.

... 1960: Die XVII. Olympischen Sommerspiele werden in Rom eröffnet.

... 1992: Die ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen werden mit dem Einsatz von sieben Wasserwerfern beendet.

... 2002: Zum ersten Mal treten in Deutschland vor einer Bundestagswahl die Kandidaten um das Kanzleramt in einem Fernsehduell gegeneinander an. Amtsinhaber Gerhard Schröder (SPD) und Edmund Stoiber (CSU) traten vor die Kameras.

7:57 Uhr Federweißer-Lese an der Mosel beginnt Im Weinanbaugebiet Mosel wird ab heute Federweißer geerntet. Das teilte einer der größten Produzenten an der Mosel, Günther Meierer mit. Die Qualität und die Menge der Trauben sei gut. Der Regen der vergangenen Wochen hätte den Trockenstress, den es im Juni gab, beendet. Dadurch hätten die Trauben auch einen Wachstumsschub bekommen, so Meierer. Die Trauben hätten durch den Regen ordentlich Saft und Zucker bilden können. Nach Angaben von Meierer werden für den Federweißer frühe Traubensorten verwendet, wie Solaris und Ortega. Die Federweißer-Produktion spielt im Weinanbaugebiet Mosel allerdings nur eine untergeordnete Rolle - nach offiziellen Statistiken werden weniger als ein Prozent der Fläche mit Trauben für die Produktion bepflanzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

7:49 Uhr Tierrettung Contwig streikt - Mitarbeiter wurden angegriffen Immer wieder werden Rettungskräfte im Einsatz bedroht oder angegriffen. Auch die Tierretter aus Contwig mussten zuletzt solche Erfahrungen machen. Täglich rücken die Helfer nach eigenen Angaben zu 20 bis 30 Einsätzen aus, um Tieren in Not zu helfen. Der jüngste Fall war dann einer zuviel - eine Tierbesitzerin forderte ihren Hund zurück, mehrere Personen belagerten das Büro der Tierrettung und randalierten. Die ehrenamtlichen Helfer haben nun zu einer drastischen Maßnahme gegriffen - sie stellen ihre Arbeit ein. Die ganze Geschichte auf Instagram:

7:44 Uhr SEK-Einsatz im rheinhessischen Appenheim Die Polizei hat bei einem Großeinsatz im rheinhessischen Appenheim einen Mann festgenommen. Appenheim war wegen des Einsatzes für drei Stunden gestern Nachmittag großräumig abgesperrt. Angehörige des 27-jährigen Mannes hatten die Polizei am Nachmittag alarmiert und mitgeteilt, dass sie von ihm in einem Wohngebäude bedroht werden. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann eine Schusswaffe besitzt und sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei rückte daraufhin mit rund 100 Einsatzkräften an und sperrte Appenheim ab. Die Familienangehörigen konnten im Laufe des Einsatzes das Gebäude unverletzt verlassen. Das Spezialeinsatzkommando brach dann die Türe zur Wohnung des Mannes auf und konnte ihn widerstandslos festnehmen. Eine Waffe hat die Polizei bisher weder bei dem Mann noch in der Wohnung gefunden. Warum er seine Angehörigen bedroht hatte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mainz am 25.8.2023 um 7:25 Uhr.

7:41 Uhr Historisches Foto eines US-Präsidenten Okay okay, es ist nun keine Nachricht aus Rheinland-Pfalz. Aber in der Nacht ist ein Foto entstanden, das mit Sicherheit von historischer Bedeutung ist und so noch nie da war: ein "Mugshot" eines ehemaligen US-Präsidenten. "Mugshots" werden die Fotos genannt, die die Polizei von Verdächtigen im Zuge der sogenannten erkennungsdienstlichen Behandlung macht. Und das war nun bei Ex-US-Präsident Donald Trump der Fall. Im Zuge dessen hat er auch eine Häftlingsnummer bekommen. Sie lautet: PO1135809. Er hat sich in einem Gefängnis in Georgia seiner Anklage gestellt. Dort wurden seine Personalien aufgenommen und das Foto gemacht. Trump wird versuchter Wahlbetrug vorgeworfen. Nach dem Termin kritisierte Trump die Justiz und unterstellte ihr politische Motive. Das hat es bislang noch nie gegeben: Ein "Mugshot" eines ehemaligen US-Präsidenten. Donald Trump hatte sich in Georgia erkennungsdienstlich durch die Polizei behandeln lassen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Fulton County Sheriff's Office/AP | Uncredited Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 25.8.2023 um 7:00 Uhr.

7:15 Uhr Schauspieler Axel Milberg bei Festival des deutschen Films geehrt Den Grimme-Preis und die Goldene Kamera hat er schon. Jetzt also auch den Preis für Schauspielkunst des deutschen Film-Festivals: Axel Milberg, der im ARD-Tatort aus Kiel regelmäßig Ermittler Klaus Borowski spielt. Bei der Premiere des neuen Tatorts im Kinozelt auf der Parkinsel gab es viel Applaus für den 67-Jährigen. Video herunterladen (55,5 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

7:04 Uhr B10 bei Annweiler bis mittags gesperrt Die Bundestraße 10 ist heute bei Annweiler bis mindestens 12 Uhr voll gesperrt. Laut Polizei gibt es im Tunnel bei den Sicherheitssystemen technische Probleme die überprüft und behoben werden müssen. Davon sei die Brandmeldeanlage betroffen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

Seit wann wird auf dem traditionsreichen Wurstmarkt in Bad Dürkheim alkoholfreier Wein ausgeschenkt?

irrelevant: 2013

In diesem Jahr, bei der 607. Auflage des Dürkheimer Wurstmarkts, gibt es zum ersten Mal alkoholfreien Wein im Ausschank. Weil alkoholfreie Varianten von Bier, Wein und Sekt seit Jahren immer mehr trenden und immer mehr Absatz in den Geschäften finden, hat mich das doch überrascht. Jahrelang habe sich der Ausschuss des Wurstmarkts dagegen gesträubt, sagte Christoph Glogger, Bürgermeister von Bad Dürkheim (SPD). Doch nun habe man den Mut zu dieser Veränderung.

6:48 Uhr Polizei stoppt 14-Jährigen auf Motorrad In der vergangenen Nacht hat die Polizei in der Gemeinde Hahnenbach bei Kirn einen 14-Jährigen gestoppt, der auf einem Motorrad unterwegs war. Anwohner hatten gegen 2:30 Uhr die Polizei alarmiert, weil jemand auf einem sehr lauten Motorrad offenbar ziellos umherfuhr. Die Polizei stoppte den Motorradfahrer und stellte fest, dass es ein 14-Jähriger aus Schneppenbach war, der keinen Führerschein hatte und auch keinen Helm trug. Das Motocross-Motorrad war nicht versichert und hatte kein Kennzeichen. Das Motorrad wurde sichergestellt und der Jugendliche zu seinen Eltern gebracht. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht heute detaillierte Informationen über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal dieses Jahres. Das BIP wird vom Statistischen Bundesamt berechnet und ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft.

veröffentlicht heute detaillierte Informationen über das im zweiten Quartal dieses Jahres. Das BIP wird vom Statistischen Bundesamt berechnet und ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. In Spanien tagt nach dem Kuss-Eklat beim Fußball-WM-Finale der Frauen die Generalversammlung des spanischen Fußballverbandes RFEF. Verbandschef Luis Rubiales hatte nach dem Sieg der spanischen Frauen Nationalspielerin Jennifer Hermoso unvermittelt auf den Mund geküsst und damit international für Aufsehen und Kritik gesorgt. Rubiales will offenbar seinen Posten räumen.

die Generalversammlung des spanischen Fußballverbandes RFEF. Verbandschef Luis Rubiales hatte nach dem Sieg der spanischen Frauen Nationalspielerin Jennifer Hermoso unvermittelt auf den Mund geküsst und damit international für Aufsehen und Kritik gesorgt. Rubiales will offenbar seinen Posten räumen. Von der Fußball-WM der Frauen zur Basketball-WM der Männer : Die startet heute. Austragungsorte sind die Philippinen, Japan und Indonesien. Deutschland spielt um 14:10 Uhr gegen Gastgeber Japan.

: Die startet heute. Austragungsorte sind die Philippinen, Japan und Indonesien. Deutschland spielt um 14:10 Uhr gegen Gastgeber Japan. Naturschützer laden am Wochenende in mehr als 30 Ländern zur Internationalen Batnight - Fledermausnacht - ein, um auf den Schutz von Fledermäusen aufmerksam zu machen. In Deutschland finden laut Naturschutzbund (NABU) am Samstag und Sonntag bis zu 200 Batnight-Veranstaltungen statt - unter anderem im Mayener Grubenfeld in der Eifel.

6:11 Uhr A6 nach Lkw-Unfall noch immer teils gesperrt Nach einem Unfall zweier Lkw auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn sind die Fahrspuren in Richtung Mannheim weiterhin gesperrt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Sperrung noh bis mindestens 12 Uhr andauern wird. Gestern Nachmittag ist ein Autotransporter auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Dabei riss der Tank des Transporters auf und das Fahrzeug geriet in Brand. Das Feuer griff auch auf den angrenzenden Wald über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Am Nachmittag war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt, die Fahrspuren in Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 24.8.2023 um 17:25 Uhr.

6:10 Uhr Das ist in der Nacht passiert In der Nacht hat es im pfälzischen Annweiler in der Lagerhalle eines Holzverarbeitungsbetriebs gebrannt. Am frühen Morgen hatte die örtliche Feuerwehr den Brand jedoch eigenen Angaben zufolge unter Kontrolle und war nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden trotzdem angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu lassen.

6:05 Uhr Gewitter statt Hitze - der Wetterumschwung kommt Die Gewitter von gestern können sich laut Deutschem Wetterdienst auch heute fortsetzen. Zum Start des Wochenendes wird's wechselhaft bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad, in den Höhenlagen um 23 Grad. Am Samstag setzt es sich so fort, allerdings ohne Regen und bei kühleren Temperaturen bis maximal 25 Grad, in höheren Lagen sogar unter 20 Grad. Video herunterladen (24,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für und in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) überreicht heute in der Gemeinde Dümpelfeld (Landkreis Ahrweiler) Förderbescheide in Höhe von etwa 13,5 Millionen Euro. Das Geld ist für den Wiederaufbau der zentralen Kläranlage der Verbandsgemeinde Adenau. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde die Anlage stark zerstört und wurde bisher nur im provisorischen Zustand betrieben.

überreicht heute in der Gemeinde Dümpelfeld (Landkreis Ahrweiler) in Höhe von etwa 13,5 Millionen Euro. Das Geld ist der Verbandsgemeinde Adenau. Bei der wurde die Anlage stark zerstört und wurde bisher nur im provisorischen Zustand betrieben. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Bundeswehrsoldaten wegen Mordes fortgesetzt. Dem 32-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin im Dezember 2022 erstochen zu haben. Danach soll er mit dem Auto der Getöteten ziellos und alkoholisiert umhergefahren sein.

fortgesetzt. Dem 32-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin im Dezember 2022 erstochen zu haben. Danach soll er mit dem Auto der Getöteten ziellos und alkoholisiert umhergefahren sein. In der 2. Fußball-Bundesliga reist der 1. FC Kaiserslautern heute nach Paderborn. Um 18:30 Uhr ist Anstoß.

heute nach Paderborn. Um 18:30 Uhr ist Anstoß. Und zu guter Letzt: Bei der Leichtathletik-WM greifen heute auch die beiden rheinland-pfälzischen Medaillenhoffnungen ins Geschehen ein. Im Zehnkampf geht es für Europameister und Doha-Weltmeister Niklas Kaul vom USC Mainz mit den ersten Disziplinen los. Vereinskollege Julian Weber will im Speerwurf die Qualifikation für das Finale am Sonntag schaffen.