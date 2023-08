per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:04 Uhr B10 bei Annweiler bis mittags gesperrt Die Bundestraße 10 ist heute bei Annweiler bis mindestens 12 Uhr voll gesperrt. Laut Polizei gibt es im Tunnel bei den Sicherheitssystemen technische Probleme die überprüft und behoben werden müssen. Davon sei die Brandmeldeanlage betroffen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

7:02 Uhr Nachrichten verfolgt? Kleine Quiz-Frage In dieser Woche habe ich eine Nachricht gelesen, die mich doch überrascht hat. Wenn ihr unsere Nachrichten hier online, oder auch im Radio oder Fernsehen verfolgt habt, dürfte sie euch auch untergekommen sein. Es ist die Antwort auf diese Frage: Seit wann wird auf dem traditionsreichen Wurstmarkt in Bad Dürkheim alkoholfreier Wein ausgeschenkt? 1993 2013 2023 irrelevant: 1993

irrelevant: 2013

richtige Antwort: 2023 Die gegebene Antwort ist In diesem Jahr, bei der 607. Auflage des Dürkheimer Wurstmarkts, gibt es zum ersten Mal alkoholfreien Wein im Ausschank. Weil alkoholfreie Varianten von Bier, Wein und Sekt seit Jahren immer mehr trenden und immer mehr Absatz in den Geschäften finden, hat mich das doch überrascht. Jahrelang habe sich der Ausschuss des Wurstmarkts dagegen gesträubt, sagte Christoph Glogger, Bürgermeister von Bad Dürkheim (SPD). Doch nun habe man den Mut zu dieser Veränderung.

6:48 Uhr Polizei stoppt 14-Jährigen auf Motorrad In der vergangenen Nacht hat die Polizei in der Gemeinde Hahnenbach bei Kirn einen 14-Jährigen gestoppt, der auf einem Motorrad unterwegs war. Anwohner hatten gegen 2:30 Uhr die Polizei alarmiert, weil jemand auf einem sehr lauten Motorrad offenbar ziellos umherfuhr. Die Polizei stoppte den Motorradfahrer und stellte fest, dass es ein 14-Jähriger aus Schneppenbach war, der keinen Führerschein hatte und auch keinen Helm trug. Das Motocross-Motorrad war nicht versichert und hatte kein Kennzeichen. Das Motorrad wurde sichergestellt und der Jugendliche zu seinen Eltern gebracht. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 25.8.2023 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden veröffentlicht heute detaillierte Informationen über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Quartal dieses Jahres. Das BIP wird vom Statistischen Bundesamt berechnet und ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft.

veröffentlicht heute detaillierte Informationen über das im zweiten Quartal dieses Jahres. Das BIP wird vom Statistischen Bundesamt berechnet und ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft. In Spanien tagt nach dem Kuss-Eklat beim Fußball-WM-Finale der Frauen die Generalversammlung des spanischen Fußballverbandes RFEF. Verbandschef Luis Rubiales hatte nach dem Sieg der spanischen Frauen Nationalspielerin Jennifer Hermoso unvermittelt auf den Mund geküsst und damit international für Aufsehen und Kritik gesorgt. Rubiales will offenbar seinen Posten räumen.

die Generalversammlung des spanischen Fußballverbandes RFEF. Verbandschef Luis Rubiales hatte nach dem Sieg der spanischen Frauen Nationalspielerin Jennifer Hermoso unvermittelt auf den Mund geküsst und damit international für Aufsehen und Kritik gesorgt. Rubiales will offenbar seinen Posten räumen. Von der Fußball-WM der Frauen zur Basketball-WM der Männer : Die startet heute. Austragungsorte sind die Philippinen, Japan und Indonesien. Deutschland spielt um 14:10 Uhr gegen Gastgeber Japan.

: Die startet heute. Austragungsorte sind die Philippinen, Japan und Indonesien. Deutschland spielt um 14:10 Uhr gegen Gastgeber Japan. Naturschützer laden am Wochenende in mehr als 30 Ländern zur Internationalen Batnight - Fledermausnacht - ein, um auf den Schutz von Fledermäusen aufmerksam zu machen. In Deutschland finden laut Naturschutzbund (NABU) am Samstag und Sonntag bis zu 200 Batnight-Veranstaltungen statt - unter anderem im Mayener Grubenfeld in der Eifel.

6:27 Uhr Die Verkehrslage in RLP Stau oder freie Fahrt? Das verrät euch unsere Verkehrsübersicht: Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:11 Uhr A6 nach Lkw-Unfall noch immer teils gesperrt Nach einem Unfall zweier Lkw auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn sind die Fahrspuren in Richtung Mannheim weiterhin gesperrt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Sperrung noh bis mindestens 12 Uhr andauern wird. Gestern Nachmittag ist ein Autotransporter auf ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei aufgefahren. Dabei riss der Tank des Transporters auf und das Fahrzeug geriet in Brand. Das Feuer griff auch auf den angrenzenden Wald über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Am Nachmittag war die Autobahn in beide Richtungen gesperrt, die Fahrspuren in Richtung Kaiserslautern/Saarbrücken konnten inzwischen wieder freigegeben werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 24.8.2023 um 17:25 Uhr.

6:10 Uhr Das ist in der Nacht passiert In der Nacht hat es im pfälzischen Annweiler in der Lagerhalle eines Holzverarbeitungsbetriebs gebrannt. Am frühen Morgen hatte die örtliche Feuerwehr den Brand jedoch eigenen Angaben zufolge unter Kontrolle und war nur noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Anwohnerinnen und Anwohner wurden trotzdem angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu lassen.

6:05 Uhr Gewitter statt Hitze - der Wetterumschwung kommt Die Gewitter von gestern können sich laut Deutschem Wetterdienst auch heute fortsetzen. Zum Start des Wochenendes wird's wechselhaft bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad, in den Höhenlagen um 23 Grad. Am Samstag setzt es sich so fort, allerdings ohne Regen und bei kühleren Temperaturen bis maximal 25 Grad, in höheren Lagen sogar unter 20 Grad. Video herunterladen (24,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig für und in Rheinland-Pfalz Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) überreicht heute in der Gemeinde Dümpelfeld (Landkreis Ahrweiler) Förderbescheide in Höhe von etwa 13,5 Millionen Euro. Das Geld ist für den Wiederaufbau der zentralen Kläranlage der Verbandsgemeinde Adenau. Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal wurde die Anlage stark zerstört und wurde bisher nur im provisorischen Zustand betrieben.

überreicht heute in der Gemeinde Dümpelfeld (Landkreis Ahrweiler) in Höhe von etwa 13,5 Millionen Euro. Das Geld ist der Verbandsgemeinde Adenau. Bei der wurde die Anlage stark zerstört und wurde bisher nur im provisorischen Zustand betrieben. In Koblenz wird der Prozess gegen einen Bundeswehrsoldaten wegen Mordes fortgesetzt. Dem 32-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin im Dezember 2022 erstochen zu haben. Danach soll er mit dem Auto der Getöteten ziellos und alkoholisiert umhergefahren sein.

fortgesetzt. Dem 32-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, seine Lebensgefährtin im Dezember 2022 erstochen zu haben. Danach soll er mit dem Auto der Getöteten ziellos und alkoholisiert umhergefahren sein. In der 2. Fußball-Bundesliga reist der 1. FC Kaiserslautern heute nach Paderborn. Um 18:30 Uhr ist Anstoß.

heute nach Paderborn. Um 18:30 Uhr ist Anstoß. Und zu guter Letzt: Bei der Leichtathletik-WM greifen heute auch die beiden rheinland-pfälzischen Medaillenhoffnungen ins Geschehen ein. Im Zehnkampf geht es für Europameister und Doha-Weltmeister Niklas Kaul vom USC Mainz mit den ersten Disziplinen los. Vereinskollege Julian Weber will im Speerwurf die Qualifikation für das Finale am Sonntag schaffen.