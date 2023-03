Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Auf Wiedersehen und schönes Wochenende! Der Morgen ist bald rum, das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche euch ein schönes, macht es gut! Am Montag begrüßen euch an dieser Stelle meine Kolleginnen Susan Reindl und Jana Klimczak. Sie werden euch durch den Streiktag begleiten. Und nicht vergessen, die Uhr am Sonntag umzustellen! Oder auch nicht, wenn am Backofen und im Auto die Uhrzeit für ein halbes Jahr nun wieder korrekt angezeigt wird.

9:50 Uhr Filterkaffee ist bei euch am beliebtesten! Kaffee schlicht und schön, mit Papier gefiltert, ist euch am liebsten. 40,7 Prozent der Teilnehmenden unserer Umfrage haben für diese Zubereitungsmethode gestimmt. Am zweitliebsten ist euch der Vollautomat mit 27,6 Prozent. Auf Platz 3 folgt das Heißgetränk aus der Siebträgermaschine (15,9 Prozent). Mir ist übrigens auch Filterkaffee am liebsten! Vielen Dank, damit habt ihr geholfen eine Debatte hier daheim zu klären.

9:42 Uhr Bundesweiter Verkehrsstreik am Montag Der Montag wird voraussichtlich kein guter Tag für Menschen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Die Gewerkschaft ver.di und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wollen gleichzeitig streiken und so deutschlandweit große Teile des öffentlichen Verkehrs zum Stillstand bringen. Beide befinden sich in Tarifkonflikten. Der Streik soll in der Nacht auf Montag um 0:00 beginnen und dann 24 Stunden andauern. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen. Die Deutsche Bahn hat bereits angekündigt, den Fernverkehr komplett einzustellen. Auch im Nahverkehr werde "größtenteils kein Zug fahren". Eine solch große Streik-Aktion ruft aber natürlich auch Kritik auf den Plan: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände warf den Gewerkschaften überzogenes Handeln vor. Der Bundesverband Güterverkehr befürchtet nach eigener Aussage Versorgungsengpässe, weil Waren nicht transportiert werden könnten. Über dieses Thema berichtete SWR3 am Freitag, 24.3.2023, um 6:00 Uhr.

9:36 Uhr Ihr habt gesprochen: Saarland und RLP sollten eigenständig bleiben So wie die Menschen im Saarland habt ihr bei unserer kleinen Umfrage entschieden: Das Saarland und Rheinland-Pfalz sollten jeweils eigenständig bleiben. 52,9 Prozent der Teilnehmenden sprachen sich gegen eine Fusion der Bundesländer aus. Immerhin 35,3 Prozent wären allerdings dafür, dass RLP und Saarland eins werden.

9:32 Uhr Licht aus am Samstag Rund um die Welt wird am Samstag um 20:30 Uhr für eine Stunde das Licht ausgeschaltet. Mit der "Earth Hour" will die Umweltstiftung WWF jedes Jahr ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. "Es geht bei der Earth Hour nicht darum, durch das Lichtausschalten Energie zu sparen", schreibt der WWF. "Die Earth Hour ist eine symbolische und friedliche Protestaktion." Dass während dieser Stunde auch Energie gespart werde, sei ein schöner Nebeneffekt. In Deutschland haben sich laut WWF mehr als 550 Städte für die Aktion angemeldet. Dunkel wird es am Samstagabend etwa an der Porta Nigra in Trier, der Frauenkirche in Dresden und am Schloss Neuschwanstein in Bayern. In Berlin wird die Beleuchtung des Brandenburger Tors ausgeschaltet. Neben Städten können auch Unternehmen und natürlich wir als Privatpersonen an der Aktion teilnehmen.

9:16 Uhr Dreyer muss erneut im Flut-U-Ausschuss aussagen Knapp ein Jahr nach ihrer ersten Befragung im Untersuchungsausschuss des Landtags muss die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin erneut in den Zeugenstand. Damals erklärte Malu Dreyer (SPD), dass sie am 14. Juli 2021 keinerlei Hinweise auf die drohende Katastrophe gehabt habe. Viele Sitzungen des U-Ausschusses später ist klar: Beim Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz gibt es erhebliche Mängel sowie Unklarheiten bei den Zuständigkeiten, die nun neu geregelt werden sollen. Zudem tauchten diverse Beweismittel auf, die belegen, dass das Ausmaß der Überflutungen im Ahrtal schon am Abend des 14. Juli erkennbar war. Über das Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am Freitag, 24.3.2023, um 9:00 Uhr

9:03 Uhr Vermisste 15-Jährige aus Zell ist wieder daheim Das vermisste 15-jährige Mädchen aus Zell an der Mosel ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Nach Polizeiangaben wurde das Mädchen im Rahmen der Fahndung gestern Abend im Saarland gefunden. Sie sei ihren Erziehungsberechtigten in Zell übergeben worden. Die Polizei hat nach eigenen Angaben bisher keine Hinweise darauf, dass das Mädchen einer Straftat zum Opfer gefallen ist.

8:24 Uhr Menschen im Saarland wollen keine Rheinland-Pfälzer werden - was meint ihr? Wer im Saarland lebt, möchte offenbar in der Regel Saarländer oder Saarländerin bleiben - und nicht zu Rheinland-Pfalz gehören. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Umfrage Saarlandtrend des Saarländischen Rundfunks. "Mir sinn doch kenn Pälzer": Eine Fusion von #Saarland und Rheinland-Pfalz lehnen wie seit Jahren die meisten Saarländer ab #Saarlandtrend https://t.co/M3VJ9v5oQz pic.twitter.com/nzaKfU12r3 Wie steht ihr dazu? Wäre es eine Bereicherung, wenn das Saarland mit unserem Bundesland fusionieren würde? Oder soll es eher bleiben, wie es ist? Sollten das Saarland und RLP fusionieren?

8:10 Uhr Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf Parkplatz Ein Auto ist auf einem Parkplatz bei Bad Breisig (Landkreis Ahrweiler) mit hoher Geschwindigkeit scheinbar ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren. Die beiden Insassen wurden bei den Unfall am Freitagmorgen schwer verletzt, wie die Polizei am Morgen berichtete. Das Fahrzeug verkeilte sich nach dem Aufprall in den geparkten Lastwagen. Die schwer verletzte und eingeklemmte Beifahrerin wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Der ebenfalls schwer verletzte Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Wieso der Fahrer nicht bremste, ist unbekannt.

7:43 Uhr A3 im Westerwald nach tödlichem Unfall wieder frei Nach einem tödlichen Unfall bei Ebernhahn im Westerwaldkreis ist die A3 in Richtung Frankfurt wieder frei. Die Fahrbahn war für Stunden gesperrt, nachdem ein Lkw an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren war. Der Fahrer des Lkw starb noch am Unfallort.

7:38 Uhr Weltklimarat-Bericht: Was bedeutet der Temperaturanstieg für RLP? Der Klimawandel schreitet schneller voran, die Folgen sind verheerender als bisher gedacht. Das schreibt der Weltklimarat in seinem neuesten Bericht. Massig Studien rund um den Klimawandel haben die Fachleute dafür ausgewertet. Die Erwärmung der Erde liegt demnach schon bei rund 1,1 Grad. Ohne drastische und schnelle Schritte im Klimaschutz werde die 1,5-Grad-Grenze schon im Zeitraum von 2030 bis 2035 erreicht. Was bedeutet das für Rheinland-Pfalz? Janina Schreiber aus der SWR-Umweltredaktion hat die Antworten:

7:03 Uhr FC Bayern trennt sich von Trainer Nagelsmann - Ex-Mainzer soll Nachfolger werden Fußball-Rekordmeister Bayern München trennt sich nach SWR-Informationen von Trainer Julian Nagelsmann. Und das kurz vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. Dass die Münchner nach der WM-Pause ihren großen Vorsprung auf den BVB verspielten, kostete Nagelsmann anscheinend vor dem Saison-Endspurt den Job. Als Nachfolger soll ausgerechnet ein früherer Dortmund-Trainer kommen: Thomas Tuchel ist Top-Favorit auf den Posten beim Rekordmeister - so schreibt es das Magazin "Kicker". Tuchel ist auch bei uns in Mainz kein Unbekannter: Von 2009 bis 2014 trainierte er vor seinem Abgang zum BVB den FSV Mainz 05. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am Freitag, 24.3.2023, um 6:00 Uhr.

6:53 Uhr Umfrage: Was ist die beste Methode der Kaffeezubereitung? Kaffee ist das liebste Heißgetränk der Menschen in Deutschland. Pro Kopf und Jahr trinken sie laut dem Marktforschungsunternehmen statista 168 Liter davon. Das ist ungefähr eine Badewanne voll. Auch bei mir gehört Kaffee zum Morgen-Ritual. Während ich hier schreibe, dampft eine Tasse vor mir. Doch eine Frage treibt mich um: Was ist - eurer Meinung nach - die beste Methode um Kaffee zuzubereiten? Um bei der Frage auch Liebhaberinnen und Liebhaber von Kaffeegetränken wie Cappuccino und Latte Macchiato einzubeziehen: Hier zielt die Frage auf die Zubereitung des zugrunde liegenden Espressos ab. Abstimmung: Welche ist die beste Art der Kaffeezubereitung?

6:47 Uhr Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auch heute Die Gewerkschaften lassen nicht locker: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz werden fortgesetzt. Landesweit bleiben viele Kitas zu. Schwerpunkt sollen nach dem Willen der Gewerkschaft ver.di die Süd- und die Vorderpfalz mit Ludwigshafen sein. Kommunale Kitas sollen geschlossen bleiben, Einschränkungen soll es in der Verwaltung, den Krankenhäusern und im Öffentlichen Nahverkehr geben. In Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen streiken am Freitag wieder die Mitarbeitenden der Entsorgungsbetriebe. Deswegen wird dort nach Angaben von ver.di an vielen Stellen der Müll nicht abgeholt. Auch die Straßen würden vielerorts nicht gereinigt. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am Freitag, 24.3.2023, um 6:00 Uhr.

6:36 Uhr Der Blick über die RLP-Grenzen Was bringt der Tag außerhalb von Rheinland-Pfalz? Der EU-Gipfel in Brüssel geht heute nach zwei Tagen zu Ende. Die Themen der Staats- und Regierungschefs sind die wirtschaftliche und finanzielle Lage. Erwartet wird auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Konkret soll es um die Koordinierung der Finanzpolitik und die wirtschaftspolitische Steuerung gehen.

in geht heute nach zwei Tagen zu Ende. Die Themen der Staats- und Regierungschefs sind die wirtschaftliche und finanzielle Lage. Erwartet wird auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Konkret soll es um die Koordinierung der Finanzpolitik und die wirtschaftspolitische Steuerung gehen. Und auch die UN-Wasserkonferenz in New York wird heute beendet. Es handelt sich bei ihr um eine Überprüfung, inwieweit international beschlossene Ziele zum Thema Wasser - unter anderem das UN-Nachhaltigkeitsziel (Zugang für alle Menschen zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen) - erreicht werden können.

6:20 Uhr Das Wetter am Freitag und zum Wochenende Das sieht nun nicht so gut aus mit dem Wetter in Rheinland-Pfalz fürs Wochenende. In der Nacht sind bereits mehr und mehr Regenwolken aufgezogen, vereinzelt kann es laut Wetterdienst heute gewittern. Dabei wird es windig, im Bergland sogar stürmisch. Immerhin bleibt es mild bei 13 bis 17 Grad. Für Samstag sieht die Prognose nicht besser aus, dazu wird es kälter mit 9 bis 14 Grad, in höheren Lagen maximal 8 bis 10 Grad. Video herunterladen (28,7 MB | MP4)

6:10 Uhr Die Lage auf den Straßen in RLP Die Straßen sind an diesem Morgen weitgehend frei im Land. Nur die Sperrung auf der A3 im Westerwaldkreis bei Ebernhahn nach einem tödlichen Unfall dauert noch an. Aktuelle Verkehrsmeldungen