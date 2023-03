Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

7:03 Uhr FC Bayern trennt sich von Trainer Nagelsmann - Ex-Mainzer soll Nachfolger werden Fußball-Rekordmeister Bayern München trennt sich nach SWR-Informationen von Trainer Julian Nagelsmann. Und das kurz vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund. Dass die Münchner nach der WM-Pause ihren großen Vorsprung auf den BVB verspielten, kostete Nagelsmann anscheinend vor dem Saison-Endspurt den Job. Als Nachfolger soll ausgerechnet ein früherer Dortmund-Trainer kommen: Thomas Tuchel ist Top-Favorit auf den Posten beim Rekordmeister - so schreibt es das Magazin "Kicker". Tuchel ist auch bei uns in Mainz kein Unbekannter: Von 2009 bis 2014 trainierte er vor seinem Abgang zum BVB den FSV Mainz 05. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am Freitag, 24.3.2023, um 6:00 Uhr.

6:53 Uhr Umfrage: Was ist die beste Methode der Kaffeezubereitung? Kaffee ist das liebste Heißgetränk der Menschen in Deutschland. Pro Kopf und Jahr trinken sie laut dem Marktforschungsunternehmen statista 168 Liter davon. Das ist ungefähr eine Badewanne voll. Auch bei mir gehört Kaffee zum Morgen-Ritual. Während ich hier schreibe, dampft eine Tasse vor mir. Doch eine Frage treibt mich um: Was ist - eurer Meinung nach - die beste Methode um Kaffee zuzubereiten? Um bei der Frage auch Liebhaberinnen und Liebhaber von Kaffeegetränken wie Cappuccino und Latte Macchiato einzubeziehen: Hier zielt die Frage auf die Zubereitung des zugrunde liegenden Espressos ab. Abstimmung: Welche ist die beste Art der Kaffeezubereitung?

6:47 Uhr Warnstreiks im Öffentlichen Dienst auch heute Die Gewerkschaften lassen nicht locker: Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Rheinland-Pfalz werden fortgesetzt. Landesweit bleiben viele Kitas zu. Schwerpunkt sollen nach dem Willen der Gewerkschaft ver.di die Süd- und die Vorderpfalz mit Ludwigshafen sein. Kommunale Kitas sollen geschlossen bleiben, Einschränkungen soll es in der Verwaltung, den Krankenhäusern und im Öffentlichen Nahverkehr geben. In Mainz und dem Landkreis Mainz-Bingen streiken am Freitag wieder die Mitarbeitenden der Entsorgungsbetriebe. Deswegen wird dort nach Angaben von ver.di an vielen Stellen der Müll nicht abgeholt. Auch die Straßen würden vielerorts nicht gereinigt. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am Freitag, 24.3.2023, um 6:00 Uhr.

6:36 Uhr Der Blick über die RLP-Grenzen Was bringt der Tag außerhalb von Rheinland-Pfalz? Der EU-Gipfel in Brüssel geht heute nach zwei Tagen zu Ende. Die Themen der Staats- und Regierungschefs sind die wirtschaftliche und finanzielle Lage. Erwartet wird auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Konkret soll es um die Koordinierung der Finanzpolitik und die wirtschaftspolitische Steuerung gehen.

Und auch die UN-Wasserkonferenz in New York wird heute beendet. Es handelt sich bei ihr um eine Überprüfung, inwieweit international beschlossene Ziele zum Thema Wasser - unter anderem das UN-Nachhaltigkeitsziel (Zugang für alle Menschen zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen) - erreicht werden können.

6:20 Uhr Das Wetter am Freitag und zum Wochenende Das sieht nun nicht so gut aus mit dem Wetter in Rheinland-Pfalz fürs Wochenende. In der Nacht sind bereits mehr und mehr Regenwolken aufgezogen, vereinzelt kann es laut Wetterdienst heute gewittern. Dabei wird es windig, im Bergland sogar stürmisch. Immerhin bleibt es mild bei 13 bis 17 Grad. Für Samstag sieht die Prognose nicht besser aus, dazu wird es kälter mit 9 bis 14 Grad, in höheren Lagen maximal 8 bis 10 Grad. Video herunterladen (28,7 MB | MP4)

6:10 Uhr Die Lage auf den Straßen in RLP Die Straßen sind an diesem Morgen weitgehend frei im Land. Nur die Sperrung auf der A3 im Westerwaldkreis bei Ebernhahn nach einem tödlichen Unfall dauert noch an. Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Tödlicher Lkw-Unfall auf der A3 Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 bei Ebernhahn im Westerwaldkreis ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Der 54-Jährige war am Abend mit seinem Sattelzug in einen Lastwagen an einem Stauende gekracht, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Er wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und starb noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Sattelzugs wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Schätzungen der Polizei zufolge bewegt sich der Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Wegen des Unfalls staute sich der Verkehr auf einer Länge von rund sieben Kilometern. Die Strecke in Richtung Frankfurt am Main ist - Stand 6:00 Uhr - gesperrt.

6:01 Uhr Das bringt der Tag in Rheinland-Pfalz Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), muss heute erneut vor dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal Rede und Antwort stehen. Die Opposition wirft Dreyer vor, in der Flutnacht im Juli 2021 nicht die Führung übernommen zu haben.

Heute beginnt das Mandelblütenfest in Gimmeldingen in der Pfalz. Das ganze Wochenende steht im Zeichen der rosa-weiß blühenden Bäume. Das Fest wird an zwei Terminen begangen, an diesem Wochenende und ein weiteres Mal am kommenden Wochenende, vom 31. März bis 2. April.

Auch heute rufen die Gewerkschaften zum Warnstreik im Öffentlichen Dienst auf - Schwerpunkt sind nun die Vorder- und Südpfalz. In Ludwigshafen werden bei einer Demo ab 9:30 Uhr mehrere hundert Teilnehmer erwartet. Landesweit bleiben viele Kitas zu.