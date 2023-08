Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Die Quiz-Auflösung: Es waren 500 Mark Mit den heutigen Summen hat das nichts mehr zu tun: Zum Start der Bundesliga bekamen die Vertragsamateure in der ersten Saison - laut DFB-Vorschrift - 500 Mark im Monat. Mit Prämien durften es 1.200 Mark werden. In den frühen 1960er Jahren war das dennoch eine Menge Geld.

9:40 Uhr Abschleppwagen offenbar zum Einkaufen auf der Autobahn geparkt Die Polizei hat gestern einen Abschleppwagen auf der Autobahn 650 abschleppen lassen. Der Wagen stand auf dem Beschleunigungsstreifen, als die Polizei eintraf - vom Fahrer keine Spur. Der kam jedoch kurze Zeit später, mit einer gefüllten Einkaufstasche und für die Beamten offenkundig unter Drogeneinfluss. Die Polizei nahm den Mann mit, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 24.8.2023 um 8:30 Uhr.

9:37 Uhr Protest wegen geplanter Vollsperrung der B260 an der Lahn Unternehmen aus dem Rhein-Lahn-Kreis kritisieren, dass die Bundesstraße 260 zwischen Lahnstein und Fachbach monatelang wegen Bauarbeiten voll gesperrt wird. Mehr als zehn Betriebe haben deshalb den Bundestagsabgeordneten Josef Oster (CDU) um Unterstützung gebeten. Der Landesbetrieb Mobilität plant nach eigenen Angaben jeweils zwei Vollsperrungen der B260: von September bis Ende Dezember und von April bis August kommenden Jahres. Unternehmen dort befürchten dadurch erhebliche wirtschaftliche Schäden. Die Zu- und Anlieferung sei nicht mehr möglich, auch Hotels und Campingplätze seien betroffen. Der Betreiber des Fachbacher Campingplatzes und seine Unterstützer fordern, dass eine Fahrspur während der Bauarbeiten frei bleibt. Nach Ansicht der Straßenbaubehörde ist das aber zu gefährlich für die Bauarbeiter. Heute Vormittag wollen sich Vertreter des Landesbetriebs und Gegner der Vollsperrung treffen, um sich vor Ort auszutauschen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 24.8.2023 um 9:30 Uhr.

9:01 Uhr Luchse in RP breiten sich offenbar aus Das rheinland-pfälzische Umweltministerium geht davon aus, dass sich der Luchs im Land in Richtung Norden ausbreitet. Inzwischen seien die Wildkatzen auch im Hunsrück und am Mittelrhein nachgewiesen worden. Es handle sich dabei um junge Luchse, die vermutlich aus dem Pfälzerwald abgewandert seien und neue Territorien suchten. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 24.8.2024 um 9:00 Uhr.

8:40 Uhr Mwene kehrt zu Mainz 05 zurück Mainz 05 verstärkt sich in der Defensive mit einem alten Bekannten: Phillipp Mwene kehrt zurück. Der österreichische Nationalspieler, der vor zwei Jahren aus Mainz zur PSV Eindhoven gewechselt ist, hat am Bruchweg einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mainz am 24.8.2023 um 8:25 Uhr.

7:59 Uhr Kfz-Beiträge steigen wegen Unwetter-Schäden Für Hunderttausende Autofahrer in Rheinland-Pfalz verschlechtert sich die Risikobewertung für die Kfz-Versicherung. "In Rheinland-Pfalz werden nach der heute veröffentlichten Regionalstatistik über 40 Prozent der rund 2,1 Millionen Kaskoversicherten in höheren Regionalkassen eingestuft", erklärte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Regionalklassen sind ein Tarifmerkmal, mit denen Versicherer die Höhe der Kfz-Beiträge festlegen. Ursache der Entwicklung sind Unwetterschäden. In den Bezirken Ahrweiler, Koblenz und Mayen-Koblenz steigt die Einstufung in der Teilkaskoversicherung um zwei Klassen, in Ahrweiler auch die der Vollkaskoversicherung. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 24.3.2023 um 7:00 Uhr.

7:51 Uhr Das war am 24. August ... ... 1995: In den USA erscheint das Betriebssystem Windows 95. Es entwickelt sich schnell zum Marktstandard und begründet die Windows-Reihe des Herstellers Microsoft. Die ikonische Startmelodie komponiert der britische Musiker Brian Eno. ... 1963: Die neu gegründete Fußball-Bundesliga feiert ihre Premiere. Auch der 1. FC Kaiserslautern ist Gründungsmitglied. In der ersten Begegnung stehen sich Werder Bremen und Borussia Dortmund gegenüber. Das allererste Bundesliga-Tor schießt der Dortmunder Timo Konietzka. ... 1961: Der DDR-Bürger Günter Litfin wird bei seiner Flucht über die Berliner Mauer erschossen und ist damit der erste Mauertote. Der 24-Jährige überwindet die Außenmauer der Charité und springt ins Wasser des Humboldthafens. Grenzsoldaten treffen ihn mit einer Kugel in den Hinterkopf.

7:33 Uhr Quiz: Was verdienten Bundesliga-Kicker vor 60 Jahren? Morgen startet die Fußball-Bundesliga in den zweiten Spieltag ihrer 60. Saison - und hat mit Harry Kane bei Bayern München einen neuen Superstar bekommen. Der Engländer soll dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro im Jahr verdienen, also mehr als zwei (!) Millionen Euro im Monat. Auf den Tag genau 60 Jahre ist es her, dass zum ersten Mal die Schuhe für ein Bundesligaspiel geschnürt wurden - naturgemäß noch zu anderen finanziellen Konditionen. Zwar galten auch für die frühen Superstars wie Uwe Seeler schon Sonderregeln, aber das reguläre Salär eines Bundesliga-Kickers klingt aus heutiger Sicht doch sehr bescheiden. Was meint ihr? Wie viel durfte ein Bundesliga-Spieler 1963 maximal verdienen (ohne Prämien)? 500 Mark 1.000 Mark 5.000 Mark richtige Antwort: 500 Mark

7:21 Uhr Bundestags-Ausschuss besucht das Ahrtal Mitglieder des Bundestags-Bauausschusses kommen heute ins Ahrtal. Sie wollen sich darüber informieren, wie der Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe vorankommt. Die Abgeordneten treffen unter anderem Vertreter der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler und der Gemeinde Altenahr. Im Ahrtal wurden bei der Flutkatastrophe vor zwei Jahren rund 9.000 Gebäude beschädigt. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 24.8.2023 um 7:00 Uhr.

7:14 Uhr Ladendiebe verletzen Supermarktmitarbeiter in Trier Nach einem Angriff auf zwei Supermarktmitarbeiter im Trierer Alleen Center sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge hatten zwei Männer gestern Nachmittag in dem Markt zunächst mehrere Gegenstände gestohlen. Mehrere Mitarbeiter hätten daraufhin versucht zu verhindern, dass die Männer das Gebäude verlassen. Einer der beiden habe daraufhin ein Messer gezogen und zwei Angestellte verletzt. Die Schnittverletzungen seien nicht lebensgefährlich, so die Polizei. Der Angreifer konnte überwältigt werden. Beide Männer wurden festgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, soll sich bei der Polizei Trier melden. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Trier am 24.8.2023 um 6:30 Uhr.

7:04 Uhr Prigoschin soll bei Absturz getötet worden sein Und noch ein Blick über die Landesgrenze von Rheinland-Pfalz hinweg: Zwei Monate nach der Revolte der russischen Söldnergruppe Wagner ist deren Anführer Jewgeni Wiktorowitsch Prigoschin offenbar bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Mehrere russische Medien berichten, dass Prigoschin und auch sein Stellvertreter Dmitri Walerjewitsch Utkin an Bord eines Privat-Flugzeugs waren, das gestern nördlich von Moskau abgestürzt ist. Zuvor hatte auch ein Social-Media-Kanal, der der Wagner-Guppe nahesteht, den Tod Prigoschins gemeldet. Die Hintergründe sind unklar. Mehr zu dem Thema bei den Kolleginnen und Kollegen der tagesschau: Russische Luftfahrtbehörde Wagner-Chef Prigoschin soll bei Flugzeugabsturz getötet worden sein Söldner-Chef Prigoschin war laut der russischen Luftfahrtbehörde an Bord des Flugzeugs, das in der Region Twer abstürzte. Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell am 24.8.2023 um 6:30 Uhr.

6:58 Uhr Polizei rettete Mann aus dem Rhein bei Mainz Die Wasserschutzpolizei hat gestern Nachmittag einen verletzten Mann an der Mainspitze gegenüber von Mainz aus dem Rhein gerettet. Wie die Polizei bestätigt, war ihm mindestens ein Badegast an der Zufahrt zum Gustavsburger Hafen zur Hilfe gekommen. Die Polizei konnte den verletzten Mann schließlich an Land bringen, von wo aus er in die Unimedizin Mainz gebracht wurde. An dem Großeinsatz waren mehrere Boote der Wasserschutzpolizei und ein Hubschrauber beteiligt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mainz am 24.8.2023 um 6:25 Uhr.

6:43 Uhr Als Polizisten ausgegeben: Betrüger geschnappt In der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach haben zwei Betrüger richtig Pech gehabt. Sie wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Sie hatten versucht, eine Seniorin reinzulegen. Die Frau hatte einen Anruf bekommen, bei dem sich ein Mann als Polizist aus Wiesbaden ausgab. Er wollte der Seniorin weismachen, dass Unbekannte mehrere Bankkonten leergeräumt hätten. Ihr Konto könnte das nächste sein. Deshalb sollte sie 25.000 Euro abheben. Jemand von der Polizei würde das Geld dann zur Sicherheit abholen. Der Angerufenen kam das merkwürdig vor und sie erkundigte sich bei der "richtigen" Polizei. Die hatte einen Plan: Als der Geldbote vor der Tür stand, warteten auch Polizisten auf ihn. Er versuchte noch, zu flüchten, wurde aber dann doch festgenommen. Genauso wie sein mutmaßlicher Komplize, der in der Nähe in einem Auto gewartet hatte. Beide sitzen jetzt in U-Haft. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Kaiserslautern am 24.8.2023 um 6:25 Uhr.

6:38 Uhr Alles Wichtige zum Wurstmarkt 2023 in Bad Dürkheim Die Verantwortlichen des Wurstmarkts in Bad Dürkheim haben die wichtigsten Infos und Neuerungen zur diesjährigen, 607. Auflage des Weinfests vorgestellt. In diesem Jahr soll im Weindorf eine Bühne für ein wechselndes Programm aufgebaut werden. 21 Fahrgeschäfte sind dabei. Insgesamt können die Gäste beim Wurstmarkt 307 Wein- und Sektsorten aus Bad Dürkheim probieren - darunter auch alkoholfreie. Die Rieslingschorle wird in den traditionellen Schubkarchständen in diesem Jahr 5,50 Euro kosten. Das Parken verteuert sich um einen auf bis zu 7 Euro, bewachte Fahrradstellplätze kosten 3 Euro. Leichtere Anreise soll die Straßenbahn bieten, die alle zehn Minuten fährt. Der Dürkheimer Wurstmarkt gilt als das größte Weinfest der Welt. Er findet vom 8. bis 18. September statt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Mannheim-Ludwigshafen am 24.8.2023 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr Kreis Mayen-Koblenz: Zwei Kinder angefahren und verletzt Zwei Kinder sind am Abend zwischen Trimbs und Welling im Kreis Mayen-Koblenz von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das zwölf Jahre alte Mädchen und der ein Jahr ältere Junge seien an einer Bushaltestelle hinter einen dort wartenden Bus auf die Straße gelaufen. Dabei seien sie frontal von einem Pkw erfasst und auf die Motorhaube geschleudert worden, so die Polizei. Die Kinder kamen unter anderem mit Prellungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 24.8.2023 um 6:30 Uhr.

Wichtiges aus Deutschland und der Welt Japan leitet seit heute Kühlwasser aus dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima in den Pazifik. Damit es verklappt werden kann, wurde es zuvor gereinigt und stark verdünnt. Das Vorhaben wird mehrere Jahrzehnte dauern. Es wird in Japan, aber auch im Ausland teils heftig kritisiert.

Heute wird in der Ukraine der Unabhängigkeitstag gefeiert. Der Nationalfeiertag wird seit 1991 jährlich am 24. August gefeiert. Dazu findet heute um 16 Uhr auch in Koblenz eine Kundgebung statt.

Die Deutsche Umwelthilfe hält eine Online-Pressekonferenz zum Thema Balkonkraftwerke ab. Dabei sollen rechtliche Schritte vorgestellt werden, die es Mieterinnen und Mietern ermöglichen, mehr auf Solarenergie zu setzen - und das ohne vorher die Zustimmung der Vermieter oder Vermieterin einzuholen.

Das Bundesfinanzministerium lädt zum Zukunftstag für ökonomische und finanzielle Bildung ein. Dabei soll Schülerinnen und Schülern ein Verständnis über Themen wie Miete, Steuern oder Versicherungen vermittelt werden

6:17 Uhr Nach Flutkatstrophe: Keine Ermittlungen gegen Präsident der ADD Schnell noch eine Nachricht vom frühen Abend gestern: Die Staatsanwaltschaft Mainz wird nicht gegen den Präsidenten der Landesbehörde ADD, Thomas Linnertz, ermitteln. Die CDU-Fraktion im Landtag hatte Anzeige wegen falscher uneidlicher Aussage gegen ihn erstattet. Linnertz soll im Untersuchungsausschuss zur Flutkatstrophe im Ahrtal falsche Aussagen gemacht haben. Diese Vorwürfe hatte Linnertz zurückgewiesen, die Staatsanwaltschaft sieht nun keinen Anfangsverdacht und ermittelt nicht. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 23.8.2023 um 19:30 Uhr.

6:11 Uhr Und so wird das Wetter Achtung, es wird ungemütlich! Am Donnerstagnachmittag und -abend kommt der Wetterwechsel in Rheinland-Pfalz - mit kräftigen, teils unwetterartigen Regenschauern und Gewitter. Möglich seien auch schwere Sturmböen und Hagel, sagt Wetterexperte Karten Schwanke. Zuvor wird es noch mal heiß, mit Werten bis 33 Grad. Video herunterladen (30,8 MB | MP4)

Das wird heute wichtig in RLP Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe verhandelt heute über den Fall der Cyberbunker-Bande von Traben-Trarbach. Es geht darum, ob die acht Angeklagten für die Inhalte auf den von ihnen an Kunden vermieteten Servern verantwortlich zu machen sind. Die sieben Männer und eine Frau waren wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung im Dezember 2021 überwiegend zu Haftstrafen verurteilt worden. Anklage und Verteidigung hatten Revision eingelegt. Ob schon ein Urteil fällt, ist nicht klar.

Im Mainzer Stadtpark eröffnen Oberbürgermeister Nino Haase, und die rheinhessische Weinkönigin Sarah Schneider den Mainzer Weinmarkt 2023.

Beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen wird der Schauspieler Axel Milberg heute mit dem Preis für Schauspielkunst geehrt.