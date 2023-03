per Mail teilen

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Ihr habt abgestimmt: Wetter ist gesprächswertig Bei rund 72 Prozent von euch ist das Wetter mehrmals am Tag Gesprächsthema. Von wegen, Unterhaltungen übers Wetter sind bloße Lückenfüller, wenn man beim Smalltalk nichts Besseres weiß. Es ist aber ja auch ein gutes Thema: Es betrifft alle, jeder kennt's und daran lassen sich weitere Themen anknüpfen: Freizeitpläne, Verkehr und vieles mehr!

9:45 Uhr Beton frisch von der Tankstelle Milch-Tankstellen kenne ich. Normale Tankstellen für Benzin, Diesel und Gas sowieso. Aber eine Beton-Tankstelle ist auch mir neu. So eine gibt es in Pirmasens. Auf Knopfdruck wird der Baustoff frisch angemischt, direkt zum Mitnehmen.

8:51 Uhr Schmerzensgeldklage gegen Trierer Bischof Ackermann Das Trierer Arbeitsgericht verhandelt heute die Schmerzensgeldklage einer Mitarbeiterin des Bistums Trier gegen Bischof Stephan Ackermann. Die Frau sagt, er habe sie als Missbrauchsopfer durch Aussagen erneut traumatisiert und geschädigt. Ackermann hatte in einer Gesprächsrunde ihren Namen genannt. Die Frau verlangt 20.000 Euro Schmerzensgeld.

8:34 Uhr A6 gesperrt zwischen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn Wer heute auf der A6 bei Kaiserslautern unterwegs ist, muss sich zwischen 9 und 12 Uhr auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim zwischen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn wird für den Verkehr gesperrt. Grund seien Messungen an der Fahrbahn und Arbeiten an den Schutzplanken. Von der Sperrung sind auch die Ausfahrten Kaiserslautern-Mehlingen/Centrum und Kaiserslautern-Ost betroffen. Der Verkehr wird umgeleitet.

8:24 Uhr Worms soll mehr Überwachungskameras bekommen In der Wormser Innenstadt sollen in Zukunft mehr Videokameras hängen. Das hat der Stadtrat entschieden. Wo genau sie angebracht werden, muss noch erarbeitet werden. Im Gespräch sind die Bahnhofsgegend und die Wilhelm-Leuschner-Straße. Hintergrund ist eine Umfrage von vor drei Jahren, laut der sich 86 Prozent der Menschen in Worms nicht sicher fühlen. Objektive Daten der Polizei zeigen allerdings, dass Worms nicht besonders unsicher ist. Die Zahl der Straftaten sei über die Zeit hinweg nahezu unverändert.

8:17 Uhr Neues Heim für das Mainzer Unterhaus Das renommierte Kleinkunsttheater in Mainz soll eine neue Bleibe bekommen. Wo bis vor kurzem an der Ludwigstraße noch das Karstadt-Gebäude stand, soll Kultur ihren Platz finden. Auf dem Gelände soll ein Einkaufszentrum entstehen, in dem darüber hinaus auch das Unterhaus, das Stadtkino CinéMayence und Teile des Staatstheaters unter einem Dach zusammenkommen sollen. Die Planungen und Beratungen dazu laufen noch.

8:02 Uhr Unternehmen graben dem Hochwald das Wasser ab In heißen Sommern wie den vergangenen wird im Hochwald das Wasser knapp. Das liegt an Wetter und Klima an sich. Doch auch der große Wasserbedarf einiger Industriebetriebe spielt eine große Rolle dabei. Die Menschen etwa in Thalfang am Erbeskopf sollen im trockenen Sommer ihre Autos nicht waschen, ihren Rasen nicht wässern und Pools nicht füllen. Dabei sind es gar nicht die Privathaushalte, die das meiste Wasser verbrauchen. "Mehr als die Hälfte unseres Trinkwassers geht an nur drei Großverbraucher", ärgert sich Christian Synwoldt, der für die Grünen im Verbandsgemeinderat sitzt. Die Molkerei Hochwald Foods und die beiden Mineralwasserbetriebe Hochwald Sprudel und Sankt Nikolaus Quelle pumpen zusammen fast 350.000 Kubikmeter Wasser ab. 350.000 Kubikmeter - das sind etwa 115 olympische Schwimmbecken und rund 20.000 Kubikmeter mehr als alle Thalfanger Bürger zusammen. Die Firmen nutzen das Wasser zum Spülen von Hallen, Geräten und Flaschen. Thalfang Unternehmen verbrauchen sehr viel Wasser Wassermangel im Hochwald: Was drei große Firmen damit zu tun haben In heißen Sommern wird im Hochwald das Trinkwasser knapp. Schuld daran ist laut Naturschützern nicht nur der Klimawandel, sondern auch der große Bedarf einiger Industriebetriebe. 12:00 Uhr Am Mittag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:37 Uhr Hövels: Polizeieinsatz nach mutmaßlichen Hilfeschreien Gleich mehrere Menschen in Hövels (Kreis Altenkirchen) haben am Mittwochabend Hilferufe einer Frau gehört - und riefen die Polizei an. Die Schreie seien vermutlich aus einem Waldgebiet bei einem Sportplatz gekommen. Auch eine daraufhin alarmierte Streife habe die Rufe hören können, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Gefunden hat die Polizei trotz Hubschraubereinsatz aber niemanden. Die Ermittlungen dauern an.

7:30 Uhr 200 Euro Entlastung bereits für zehntausende Studis in RLP Mehr als 55.500 Studierende haben in Rheinland-Pfalz bereits die 200-Euro-Energiepreispauschale beantragt. Davon seien 55.283 Anträge bereits bewilligt worden, teilte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums in Mainz mit. Seit einer Woche können Studenten und Fachschüler die Energiepreispauschale online unter Einmalzahlung200.de beantragen. In Rheinland-Pfalz haben aktuell rund 117.000 Menschen Anspruch auf dieses Geld. Es soll von den stark gestiegenen Energiepreisen entlasten.

7:15 Uhr Stimmt ab: Wie oft sprecht Ihr täglich über das Wetter? Es ist Welttag der Meteorologie! Und es wird behauptet, dass in keinem Land so viel über das Wetter gesprochen wird wie in Deutschland. Wetter, Klima, Wolken und Regen - alles muss vor dem Weg ins Freie gecheckt werden. Stimmen die Klamotten, das Schuhwerk, braucht's die Übergangsjacke oder noch die Winterjacke? Diese Unterhaltungen haben bei vielen Menschen einen schlechten Ruf. Belangloser Smalltalk sei es. Dabei retten einen gerade diese Gespräche doch, wenn sich ein Moment unbehaglicher Stille einschleicht: "Soll ja morgen wieder sonniger werden ..." Hand aufs Herz: Wie oft sprecht ihr täglich übers Wetter?

7:05 Uhr Abschied von der getöteten Luise Die Stadt Freudenberg hat gestern Abend Abschied genommen von der zwölfjährigen Luise. Zwei Mädchen hatten laut Staatsanwaltschaft zugegeben, sie am 11. März in einem abgelegenen Waldstück an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. "Uns allen ist jetzt unsäglich schwer ums Herz", sagte Gemeindepfarrer Thomas Ijewski am Mittwochabend in der kleinen evangelischen Kirche von Freudenberg. Die Trauerfeier fand nur für geladene Gäste statt. Luises Familie hatte sich einen schlichten Gottesdienst gewünscht. Die Kirche war mit zartrosa Blumen geschmückt. Vorn stand der weiße Sarg. "In dieser Kirche haben wir Luise getauft. Haben sie Gott ans Herz gelegt. Hier nehmen wir auch von ihr Abschied", sagte Pfarrer Ijewski.

7:00 Uhr Der Ramadan beginnt Eid mubarak allen Musliminnen und Muslimen! Für die rund 200.000 Muslime in Rheinland-Pfalz beginnt heute der Fastenmonat Ramadan. In der Fastenzeit, die immer 29 oder 30 Tage dauert und mit dem Zuckerfest endet, verzichten Fastende zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang auf Essen, Trinken und Rauchen. Wusstet ihr, dass sich der Beginn des Ramadan meist erst kurzfristig festlegen lässt? Dafür ist ein ganz genauer Blick in den Himmel nötig, denn erst wenn sich der Neumond auch wirklich zeigt, ist es soweit. Als Termin wurde für den Ramadan 2023 der 23. März berechnet - tatsächlich ausgerufen wird der Fastenmonat, sobald nach dem Neumond die Sichel des zunehmenden Mondes erscheint. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Hinrich Bäsemann | Hinrich Bäsemann Ihr selbst fastet nicht, seid aber etwas unsicher, wie ihr euch muslimischen Freundinnen, Freunden, Kolleginnen oder Kollegen gegenüber während des Ramadan verhalten solltet? Auf dem SWR-Instagram-Kanal "naber? Was geht!" und "mädelsabende" haben die Kolleginnen einen Beitrag dazu veröffentlicht.

6:45 Uhr Rechte Netzwerke im Westerwald Anhänger rechtsextremer Ideologien haben offenbar Gefallen gefunden am Westerwald. Seit einiger Zeit haben sie sich vermehrt Veranstaltungsorte in der Region ausgesucht. Viele Menschen, die dort leben, halten da wenig von. "Das Entsetzen war sehr groß, als die ersten Berichte aufkamen", sagt etwa Thomas Schnabel, Ortsbürgermeister von Mehren, einem Dorf im Landkreis Altenkirchen. Der Verfassungsschutz beobachtet Lokale und Gaststätten, die in rechten Netzwerken beliebte Treffpunkte sind. Doch warum eigentlich der Westerwald? Dass es Rechtsextreme aufs Land zieht, ist keine neue Beobachtung, in Sachsen etwa ist es ähnlich. In dünner besiedelten ländlichen Gegenden können sie unauffälliger agieren. Im Westerwald kommt die geografische Lage hinzu: Er grenzt an mehrere Bundesländer und ist gut erreichbar. Der Verfassungsschutz beobachtet, dass insbesondere aus Nordrhein-Westfalen Personen dieser Kreise in den Westerwald kommen.

6:35 Uhr Die Lage auf den Straßen im Land Ein paar Baustellen, aber ansonsten kommt ihr derzeit ohne größere Behinderungen durchs Land. Fahrt vorsichtig, wenn ihr unterwegs seid! Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:25 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Nicht nur in Rheinland-Pfalz ist einiges los, auch außerhalb unseres Bundeslands ist für heute viel angekündigt: Die geplante Krankenhausreform ist heute Thema der Sitzung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe in Berlin. Es ist bereits das dritte von sechs vereinbarten Treffen der Gruppe. Am Nachmittag werden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), Baden-Württembergs Minister Manfred Lucha (Grüne) sowie Hamburgs Senatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) eine Pressekonferenz dazu geben. Gestreikt wird auch heute wieder in Frankreich. Die Französinnen und Franzosen zieht es wegen der geplanten Rentenreform (Renteneintritt mit 64 statt wie bisher 62) auf die Straße. Gerechnet wird mit erheblichen Störungen des Zug- und Flugverkehrs. Neben vielen anderen Berufsgruppen legen auch Lehrerinnen und Lehrer die Arbeit nieder. Streiks in Raffinerien und bei der Müllabfuhr sollen fortgesetzt werden. In Großbritannien gibt es Bedenken wegen des geplanten Besuchs von König Charles. Nach der gestrigen Durchsuchung im "Reichsbürger"-Milieu in mehreren Bundesländern wird das Thema auch heute die Polizei beschäftigen - neue Details werden erwartet. In Reutlingen war eine Razzia mit einem Schuss auf einen Polizisten eskaliert, der Beamte wurde verletzt. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft. In London ist heute Nationaler Gedenktag anlässlich des dritten Jahrestags des Covid-19-Lockdowns in Großbritannien. Damit wird an die Toten der Corona-Pandemie und ihre Angehörigen und Freunde erinnert.

6:10 Uhr So wird das Wetter heute Die Chancen auf Sonne sind leider gering heute. Nass kann es obendrein werden. Dafür können sich die Höchsttemperaturen sehen lassen: 11 bis 17 Grad, in Hochlagen bleibt es etwas kühler. Video herunterladen (30,4 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Auch heute gehen die Warnstreiks weiter - und zwar bis inklusive morgen. Gestreikt wird im öffentlichen Dienst, unter anderem in Verwaltungen, bei der evangelischen Kirche der Pfalz und der Bundesagentur für Arbeit. Die GEW ruft Kita-Beschäftigte zu einem landesweiten Warnstreik mit Demonstration und Kundgebung in Kirchheimbolanden auf. Es beteiligen sich auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sowie die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU). Familienministerin Katharina Binz (Grüne) besucht heute die neue Kinderinterventionsstelle in Mainz. Sie soll eine erste Beratungs- und Anlaufstelle bei Gewalt an Frauen und Kindern in Mainz sein und Auswege aus der Gewaltspirale in den Familien aufzeigen.