9:55 Uhr René Weller ist tot Eine traurige Meldung aus Baden-Württemberg habe ich noch für euch: Die Pforzheimer Box-Legende René Weller ist tot. Der 69-Jährige starb am Dienstagabend an den Folgen einer Demenz-Erkrankung, die er 2021 öffentlich gemacht hatte. Weller, bekannt als "der schöne René" und vom "Spiegel" einst als "Pforzheims Antwort auf Muhammad Ali" geadelt, gewann in seiner Karriere 52 von 54 Profi-Kämpfen und wurde zweimal Europameister im Leichtgewicht. Fünfmal wurde er zu Deutschlands Boxer des Jahres gewählt. Bei Instagram haben wir seine schillernde Karriere auch abseits des Rings noch einmal nachgezeichnet:

9:49 Uhr Voting: Mehrheit findet Flugpreise gerechtfertigt Okay, das ist eindeutig: Mehr als zwei Drittel von euch (68 Prozent) finden, dass die gestiegenen Flugpreise berechtigt sind und Flugreisen kein Schnäppchen sein sollen. Danke euch fürs Mitmachen! Gründe für die Preissteigerungen gibt es übrigens mehrere: Zum Beispiel sind in Deutschland die Steuern und Gebühren etwa bei der Flugsicherung so stark gestiegen, dass frühere Dumpingpreise schon rein rechnerisch nicht mehr möglich sind. Hinzu kommen gestiegene Kosten für Personal, Ersatzteile und Wartungsdienste. Und nicht zuletzt auch das für Verbraucher ungünstige Verhältnis von Angebot und Nachfrage: Der deutsche Luftverkehrsmarkt hatte im ersten Halbjahr 2023 nur knapp 75 Prozent des Aufkommens aus 2019 erreicht.

9:36 Uhr Dreyer zum Ampel-Streit Man könnte ja schon den Eindruck gewinnen, in der Ampelkoalition auf Bundesebene gehe es bisweilen zu wie im Kindergarten. Streitigkeiten und Querelen sind im Kabinett aktuell eher die Regel als eine Ausnahme. In Rheinland-Pfalz funktioniert die Koalition aus SPD, Grünen und FDP zumindest nach außen hin wesentlich geschmeidiger. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Chefin von Deutschlands einziger Ampelkoalition auf Länderebene, findet den öffentlich ausgetragenen Streit der Bundes-Ampel "sehr unglücklich", lenke er doch von den Leistungen der Koalition ab. Sie habe den Anspruch an die Bundesregierung, "dass sie diesen Konflikt auflöst", sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur. Rheinland-Pfalz Konflikt um Kindergrundsicherung Malu Dreyer: Streit in der Bundesregierung "sehr unglücklich" Bereits seit zwei Wahlperioden gibt es in RLP eine Ampel-Koalition. Der Streit in der Bundes-Ampel lenke von den Leistungen der Regierung ab, sagt Ministerpräsidentin Dreyer (SPD). 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

9:21 Uhr Cäsars Brücke gefunden? Na, könnt ihr euch für römische Geschichte begeistern? Falls ja, dann werdet ihr diese Meldung sicher spannend finden: Bei Duppach in der Vulkaneifel sorgt seit Anfang August eine archäologische Ausgrabung für Aufsehen. Bei Grabungen an einer römischen Straße von Köln nach Trier hat man sehr alte Holzpfeiler entdeckt - ein Hinweis auf die vermutlich älteste bisher gefundene römische Brücke in Deutschland. Handelt es sich dabei vielleicht sogar um die legendäre "Cäsars Brücke", die bislang am Rhein gesucht wurde? Der römische Herrscher selbst hat deren Bau in seinem Werk "De Bello Gallico" ausführlich beschrieben. Experten vermuten, die jetzt gefundenen Brückenreste stammen aus dem Jahr 53 vor Christus. Video herunterladen (74,6 MB | MP4)

9:05 Uhr 27 Sparkasse-Filialen schließen vorübergehend Falls ihr Kunde bei der Sparkasse Kaiserslautern seid, dann kann es sein, dass eure Filiale ab dem kommenden Montag nur sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Insgesamt werden 27 Filialen in der Stadt und im Kreis für vier Wochen geschlossen. Der Grund dafür ist laut Sparkasse Kaiserslautern Personalmangel. Der Selbstbedienungsbereich bleibt aber überall geöffnet. Heißt also: Überweisungen und Geldabheben sind kein Problem. Man kann in den vier Wochen allerdings nicht spontan zu einer Bankberatung gehen. Alle weiteren Infos hat meine Kollegin Michelle Habermehl für euch:

8:48 Uhr Mal was anderes: Schaukeln in der Kirche Schon als Kind lernt man, dass in Kirchen nicht herumgetollt wird - also, eigentlich. In der Frankenthaler Versöhnungskirche ist etwas Action nun ausdrücklich erwünscht: Die Pfarrerin hatte eine ungewöhnliche Idee, wie man "Schwung in den Laden" bringen könnte. Der Gedanke kam ihr, wie es bei allen guten Ideen nunmal so ist, unter der Dusche. Und nun hängt in der Kirche eine Doppelschaukel des Künstlers Mario Haunhorst. Hier ist die ganze Geschichte bei Instagram:

8:31 Uhr Long-Covid-Ambulanzen sollen starten Der Start von fünf sogenannten Ankerzentren für Menschen mit Post-Covid-Symptomen steht laut Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kurz bevor. "Wir sind zuversichtlich, dass wir noch in diesem Monat in allen Landesteilen den Startschuss geben können", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Die Ambulanzen sind in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen geplant. Dort sollen Menschen mit dem Long-Covid-Syndrom systematisch Hilfe bekommen. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 23. August 2023 um 8 Uhr.

7:56 Uhr RLP startet in die Leichtathletik-WM Zugegeben, für einen Frühdienst bin ich gestern Abend etwas spät ins Bett gekommen. Aber wenn die Leichtathletik-WM in der ARD läuft, dann ist das für mich als Sportfan natürlich ein Pflichtprogramm. Heute steigen in Budapest zwei der insgesamt vier Aktiven aus Rheinland-Pfalz ins Geschehen ein: Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) versucht, über 800 Meter ins Halbfinale einzuziehen. Das klare Ziel von Stabhochspringer Oleg Zernikel (ASV Landau) ist direkt das Finale. Er bestreitet ebenfalls heute Vormittag seinen Qualifikationswettkampf. Für die zwei anderen Rheinland-Pfälzer, die beide mit großen Ambitionen antreten, geht es erst am Wochenende um die Wurst, beziehungsweise hoffentlich sogar um die Medaille: Speerwerfer Julian Weber und Zehnkämpfer Niklas Kaul (beide USC Mainz) sind am Freitag dran. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 23. August 2023 um 7:30 Uhr.

7:21 Uhr Wichtiges aus Deutschland und der Welt Das Bundeskabinett will heute den Entwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zu einem neuen Staatsangehörigkeitsrecht verabschieden. Die Ampel will es Ausländern erleichtern, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Unter anderem sollen Menschen mit einem qualifizierten Aufenthaltsrecht künftig nach fünf Jahren eingebürgert werden können statt wie bisher nach acht Jahren. Besonders gut integrierte Menschen sollen bereits nach drei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Im südthüringischen Landkreis Sonneberg legt der AfD-Kommunalpolitiker Robert Sesselmann heute den Amtseid als Landrat im Kreistag ab. Sesselmann ist der erste gewählte Landrat der AfD. Die Thüringer AfD, der Sesselmann angehört, wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und beobachtet. In Köln beginnt heute die Gaming-Messe Gamescom. Anfangs sind nur Fachbesucher sowie Journalisten und einige ausgewählte Fans zugelassen. Von Donnerstag bis Sonntag darf dann jeder in die Hallen der Kölner Messe. Offiziell eröffnet wird die Gamescom von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Das Motto lautet in diesem Jahr "Upgrade für die Wirklichkeit".

7:01 Uhr Voting: Was denkt ihr über die Flugpreise? Aus der Kategorie "Feiertage", die vor allem in Zeiten des Klimawandels niemand braucht, stammt dieser Kandidat: In den USA ist heute "Cheap Flight Day" - ein Tag, an dem Flugtickets besonders günstig sein sollen. In Deutschland stiegen die Flugpreise im ersten Halbjahr gegenüber 2022 im Schnitt übrigens um knapp 25 Prozent, Europaflüge kosteten sogar 32 Prozent mehr als vor einem Jahr. Inlandsflüge hingegen wurden mit plus 4 Prozent nur leicht teurer. Was meint ihr: Die Abstimmung ist bereits beendet. Sind die gestiegenen Preise für Flüge berechtigt? Ja, fliegen sollte kein Schnäppchen sein 68,5%

6:49 Uhr Warnstreiks im Einzelhandel Falls ihr den Sommertag zum Shoppen nutzen wolltet, dann dürfte euch das hier interessieren: In mehreren Städten in Rheinland-Pfalz gibt es heute wieder Warnstreiks im Einzelhandel. Die Gewerkschaft ver.di hat beispielsweise Beschäftigte von Primark und Hornbach in Kaiserslautern aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Mainz sollen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von H&M und Douglas beteiligen. Im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz laufen seit Monaten Tarifverhandlungen, ver.di lehnt das Angebot der Arbeitgeber bislang ab. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 30. August angesetzt. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 23. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:36 Uhr Das war am 23. August ... ... 1999: Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) bezieht seinen neuen Regierungssitz in Berlin. Bis das neue Kanzleramt fertiggestellt ist, regiert Schörder aus dem ehemaligen DDR-Staatsratsgebäude. Auch der Bundestag und weitestgehend alle Ministerien ziehen im gleichen Jahr von Bonn nach Berlin. ... 1990: Die DDR-Volkskammer in Ost-Berlin beschließt zum 3. Oktober den Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland - mit 294 zu 62 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Das Parlament folgt in einer Nachtsitzung damit einem Antrag der Fraktionen von CDU/DA, SPD, FDP und DSU. ... 1942: Die deutsche Luftwaffe eröffnet den Angriff auf Stalingrad (heute: Wolgograd). Es ist der Auftakt einer monatelangen Schlacht um die sowjetische Stadt, die schließlich mit der Niederlage der deutschen Truppen endet.

6:11 Uhr Das ist auf den Straßen los Auch heute Morgen werfen wir einen kurzen Blick auf die Verkehrslage im Land - und dort herrscht auf den allermeisten Strecken freie Fahrt. Vorsicht aber auf der A65 von Ludwigshafen in Richtung Landau. Dort ist zwischen Dannstadt-Schauernheim und Hochdorf-Assenheim nach einem Unfall die rechte Spur gesperrt. Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:06 Uhr Das Wetter: Letzter heißer Tag der Woche Von wegen Wetter genießen, es soll ja auch eine andere Fraktion geben, die dem Sommer nicht so viel abgewinnen kann. Diese müssen in Rheinland-Pfalz noch einmal stark sein: Denn auch heute werden Temperaturen von bis zu 32 Grad das Land im Griff haben. Dazu gibt es Sonne satt. Linderung ist erst ab morgen zu erwarten. Video herunterladen (28 MB | MP4)

6:04 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Vor dem Landgericht Koblenz beginnt heute der Prozess gegen einen 62-Jährigen. Er soll im Zeitraum von Dezember 2006 bis November 2013 in über 70 Fällen sexuelle Handlungen an zwei Kindern vorgenommen haben, unter anderem in Andernach. Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) stellt heute einen neuen Wolfsmanagementplan für Rheinland-Pfalz vor. Er soll die Grundlage zum Umgang mit dem Raubtier auf Basis des Bundesnaturschutzgesetzes und Empfehlungen des Bundesamtes für Naturschutz liefern. In Ludwigshafen beginnt heute das 19. Festival des deutschen Films. Bis zum 10. September präsentieren die Veranstalter in zwei Zeltkinos und einem Freiluftkino auf der Parkinsel im Rhein insgesamt 54 Produktionen. Zum Auftakt läuft der Film "Gäste zum Essen".