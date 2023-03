Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:30 Uhr Knapp daneben: Laster doppelt so schwer als erlaubt Auf der B10 in der Südwestpfalz hat die Polizei einen Lastwagen gestoppt, der doppelt so schwer war als erlaubt. Bei Ruppertsweiler wurde der Laster mit polnischem Kennzeichen gewogen. Das Ergebnis: 7.120 Kilogramm. Erlaubt wären 3.500 gewesen. Weiterfahren dürfte der Brummi-Fahrer nicht, ein Strafzettel gab es obendrein.

9:10 Uhr Nino Haase wird als Mainzer Oberbürgermeister vereidigt Zwei Wochen nach seiner Wahl findet jetzt die Amtseinführung von Nino Haase als Mainzer Oberbürgermeister statt. Neben der Ernennungsurkunde bekommt der Parteilose auch die Amtskette überreicht. Haase hatte mit 63,6 Prozent der Stimmen die Stichwahl gegen Christian Viering von den Grünen gewonnen. Was Haase als erstes plant? Der ÖPNV in Mainz soll günstiger werden. Nino Haase wird als neuer Mainzer Oberbürgermeister vereidigt

8:55 Uhr Mehrweg-Pfand-System bei Weinflaschen - geht das denn? Warum gibt es eigentlich kein Mehrweg-Pfand-System bei Weinflaschen? Die gibt’s ja bereits bei Bierflaschen. Und die könnte es auch für Weinflaschen geben. Sowohl die Idee, Wein in Mehrweg-Bierflaschen zu füllen, als auch eine eigene Wein-Mehrwegflasche zu entwickeln, sind Ansätze, um in Zukunft auch Pfand auf Weinflaschen einzuführen. Das würde auch CO2 bei der Herstellung von Glasflaschen einsparen, denn Mehrwegflaschen können bis zu 50 Mal gespült werden, bevor sie brechen. Wir zeigen, was hinter der Idee steckt.

7:10 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gibt heute ein Fernsehinterview zum Rentenstreit. Nach der Verabschiedung der Rentenreform hält das Gezerre an. Die Regierung hat die Misstrauensanträge aus den Reihen der Opposition nur knapp überlebt. Auf der Straße entlädt sich Wut. Die Reform sieht vor, dass das Renteneintrittsalter in Frankreich von 62 auf 64 Jahre angehoben wird. Der schwedische Reichstag stimmt über einen Antrag auf Nato-Beitritt ab. Stimmt das Parlament wie erwartet zu, kann Schweden nach jahrzehntelanger Bündnisfreiheit Nato-Mitglied werden – allerdings nur, wenn alle derzeitigen Nato-Mitglieder ebenfalls zustimmen. Aus der Türkei steht das Ja noch aus. Nach dem tödlichen Angriff am Rande des Christopher Street Days in Münster wird heute das Urteil gegen den Angeklagten erwartet. Der 20-Jährige soll den Transmann Malte C. im vergangenen August gegen den Kopf geschlagen haben, als dieser sich schützend vor CSD-Teilnehmende stellte. Der 25-Jährige fiel mit dem Hinterkopf aufs Pflaster und starb Tage später an den Folgen eines Schädelhirntraumas. Die Staatsanwaltschaft führt die Tat auf eine Persönlichkeitsstörung des Angeklagten zurück.

7:00 Uhr Anwohnerparken bald richtig teuer? Auch das noch: Schon vor drei Jahren hatte der Bund die Deckelung fürs Anwohnerparken abgeschafft. Jetzt hat RLP eine Verordnung beschlossen, die es den Kommunen ermöglicht, die Parkgebühren für Anwohnerinnen selbst festzulegen. Bisher zahlen Anwohnerinnen maximal 30 Euro im Jahr. Dabei wird es wohl nicht mehr bleiben.

6:55 Uhr Gedenkfeier für getötete Luise aus Freudenberg Das Entsetzen über den Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg ist weiterhin groß. Am Abend findet eine Gedenkfeier für sie statt. In einer Traueranzeige, die Luises Eltern am Samstag in der "Siegener Zeitung" veröffentlicht hatten, heißt es neben einem Foto des getöteten Mädchens: "Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still." In dieser Traueranzeige haben Luises Eltern auch die Gedenkfeier am Mittwochabend angekündigt. Sie findet um 18 Uhr im engen persönlichen Kreis in der Evangelischen Kirche in Freudenberg statt.

6:50 Uhr Gen Z faul, verwöhnt und zu anspruchsvoll? 4-Tage-Woche, flexible Arbeitszeiten, arbeiten von egal wo auf der Welt - Junge Menschen, die heute ins Berufsleben eintreten, fordern viel. Zu viel? Besonders Arbeitgeber behaupten häufig, dass die Gen Z faul, verwöhnt und zu anspruchsvoll sei. Sie würde zu viel Wert auf die Work-Life-Balance legen und wenig Kritik vertragen. Der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) sieht das ganz anders. Man müsse akzeptieren, dass es einen Werte- und Kulturwandel gebe und die Chancen darin sehen.

6:20 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz Beim Wetter ist heute leider nur minimal Besserung zu erwarten: Der Tag startet in der Mitte und im Süden des Landes sonnig, später ziehen dann aber von Norden her Regenwolken ins Land. Mit Höchstwerten zwischen 10 und 19 Grad wird es jedoch etwas milder als gestern. Zumindest frieren müssen wir also nicht! Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:10 Uhr Warnstreiks gehen in Rheinland-Pfalz heute weiter Neuer Tag, neue Warnstreiks im öffentlichen Dienst: Wie schon am Dienstag trifft es in Mainz sämtliche Busse und Straßenbahnen, in Koblenz wollen Beschäftigte der Mosel-Schleuse die Arbeit niederlegen, zudem sind Mitarbeiter der Koblenzer Krankenhäuser und der Stadtwerke zum Warnstreik aufgerufen. Außerdem gibt es einige Kundgebungen im ganzen Land. Warnstreiks gehen in Rheinland-Pfalz heute weiter

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die CDU-Landtagsfraktion wählt heute einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf hatte im Dezember 2022 seinen Rücktritt für Ende März angekündigt. Die Fraktion hatte sich im Januar darauf verständigt, den Abgeordneten Gordon Schnieder aus der Vulkaneifel zum Nachfolger Baldaufs zu wählen. In der heutigen Sitzung des Stadtrates Mainz wird der neue Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) in sein Amt eingeführt. Der frühere OB und jetzige Innenminister von Rheinland-Pfalz, Michael Ebling (SPD), will ein Grußwort sprechen. In der evangelischen Kirche von Freudenberg (NRW) findet am Abend eine Gedenkfeier für die getötete zwölfjährige Luise statt. Geladen sind nur Familie und Freunde des Mädchens. Die Polizei will eine Sperrzone einrichten, um die Privatsphäre der Angehörigen zu schützen. Die Feier wird als Audiostream in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule übertragen, die Teilnehmenden offen steht.