9:52 Uhr Erfindergeist in Andernach Apropos Erfinder: Ich weiß ja nicht, was ihr so in euren jungen Jahren so alles erfunden habt, aber bei mir ist die Liste mit angemeldeten Patenten doch sehr kurz. Anders als beim Andernacher Studenten Jan Heinemann. Der angehende Wirtschaftsingenieur hat nämlich ein spezielles Löschgerät für brennende E-Autos entwickelt und stößt damit auf großes Interesse bei den Feuerwehren seiner Region. Denn von solchen Autos gibt es auf den Straßen ja inzwischen immer mehr - gefährlich ist vor allem der Akku, der in Notfällen nicht so einfach zu löschen ist. Andernach Feuerwehren sind interessiert an Erfindung Brennende Elektroautos: Andernacher Student entwickelt Löschsystem Immer mehr Menschen fahren E-Autos. Doch wenn die anfangen zu brennen, ist das für die Feuerwehr ein Problem. Ein Student aus Andernach hat dafür eine einfache Lösung entwickelt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:43 Uhr Auflösung Quiz Ich bin euch noch die Auflösung auf meine Frage nach Erfinder Denis Papin schudig. Viele von euch haben richtig getippt: Der Mann hat den Schnellkochtopf entwickelt - und übrigens auch eine erste Dampfmaschine sowie, Achtung, ein U-Boot. Leider war Papin seiner Zeit aber etwas voraus und auch nicht wirklich vom Glück verfolgt: Als er den Mitgliedern der Londoner Royal Society 1679 seine jüngste Erfindung, einen Dampfdrucktopf, vorführen wollte, hielt der Topf dem Druck nicht Stand und explodierte. Zum Glück sind heutige Geräte ein bisschen sicherer. 😉

9:35 Uhr Aufregung um Stromrechnung Der Fall, den meine Kollegin Laura Schindler hier recherchiert hat, ist ein echtes Aufregerthema: Eine Frau aus Neustadt an der Weinstraße erhält immer wieder Rechnungen und Mahnungen von E.ON - für Strom, den sie nie bekommen hat. Denn ihr Haus in Ahrweiler, für dessen Stromversorgung der Energiebetreiber Rechnungen stellt, wurde durch die Flutkatastrophe im Ahrtal schwer beschädigt. Nach der Flut wurden betroffene Haushalte über sieben Monate von den Ahrtal-Werken kostenlos mit Notstrom beliefert. Auch Christiane Hartmann nahm dieses Angebot für das Haus, das sie im Januar 2022 verkauft hat, in Anspruch. Ein halbes Jahr später holt sie ihre Vergangenheit ein, sie soll nun doch zahlen - aber lest selbst: Neustadt an der Weinstraße/Ahrweiler Nach Flutkatastrophe im Ahrtal Neustadt: E.ON fordert über Jahre unberechtigt Stromkosten Christiane Hartmann aus Neustadt an der Weinstraße erhält Rechnungen und Mahnungen vom Energiebetreiber E.ON – immer und immer wieder. Für Strom, den sie nie bekommen hat. 21:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR Fernsehen RP

9:18 Uhr RLP feiert 75 Jahre Israel Wart ihr denn schon einmal in Israel? Ich bin vor ein paar Jahren durch das Land gereist und mit wirklich vielen spannenden Eindrücken nach Hause zurückgekehrt - auch zur Geschichte. 2023 jährt sich die Staatsgründung Israels zum 75. Mal und dazu finden in Rheinland-Pfalz in dieser Woche zahlreiche Feierlichkeiten statt. SWR Aktuell hat geschaut, wie die Beziehungen zwischen dem Land im Nahen Osten und Rheinland-Pfalz aussehen, und hat dafür mit David Rosenberg gesprochen. Er ist 27 Jahre alt, wohnt als gebürtiger Pfälzer in Speyer, seine Mutter ist Israelin. David lebt seinen jüdischen Glauben und wünscht sich, dass mehr Menschen Israel besuchen - etwa Schulklassen aus Rheinland-Pfalz. Video herunterladen (67,5 MB | MP4)

9:01 Uhr Was passiert mit dem Bischoff-Gelände? Mit allzu vielen Biermarken sind wir in Rheinland-Pfalz ja nicht gerade gesegnet - sieht man mal vor allem von einem recht bekannten Hersteller in der Eifel ab. Im vergangenen Herbst schloss mit der Brauerei Bischoff in Winnweiler ein weiteres Traditionsunternehmen endgültig seine Pforten. Für das Gelände in Winnweiler gibt es nun mehrere Interessenten, berichten meine Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern. Damit könnte eine Zwangsversteigerung vermieden werden. Auf dem Areal soll es demnächst vermutlich zu einer "aufsehenerregenden Aktion" kommen - was genau, will der Insolvenzverwalter aber noch nicht verraten. Winnweiler Kommt es doch nicht zu einer Zwangsversteigerung? Bischoff: Mehrere Interessenten für Brauereigelände in Winnweiler Für das Gelände der ehemaligen Bischoff-Brauerei in Winnweiler gibt es mehrere Interessenten. Damit könnte eine Zwangsversteigerung vermieden werden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:31 Uhr Wie geht's dem Einzelhandel in RLP? Es ist ja nicht erst seit der Corona-Pandemie ein Thema, aber klar ist: Die Jahre seit 2020 haben die Situation der Ladenbesitzerinnen und Ladenbesitzer in Rheinland-Pfalz nicht gerade verbessert. Wie es den Händlerinnen und Händlern geht und wie die Innenstädte wieder attraktiver werden können, diesen Fragen haben sich unsere Reporterinnen und Reporter aus Trier, Idar-Oberstein und Kaiserslautern gewidmet und sich vor Ort umgesehen. Video herunterladen (151,3 MB | MP4)

8:16 Uhr Diese Promis kommen zum Festival des deutschen Films Ab morgen wird die Parkinsel in Ludwigshafen schon zum 19. Mal zum Paradies für Kino-Fans. Vom 23. August bis 10. September werden dort in Zeltkinos und einem Freiluftkino verschiedene Filme gezeigt. Dabei sind auch viele bekannte Gesichter aus der Filmszene - darunter Nastassja Kinski, Karoline Herfurth, Jan Josef Liefers und Ulrich Matthes "Wir erwarten so viele Schauspielstars und Mitwirkende, dass es kaum einen Tag geben wird, an dem der Rote Teppich nicht bevölkert ist“, so Festivalintendant Michael Kötz. Na dann schauen wir mal! Ludwigshafen am Rhein So viele Besucher wie vor Corona erwartet 19. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen in den Startlöchern In zwei Tagen beginnt in Ludwigshafen das 19. Festival des deutschen Films. Der Karten-Vorverkauf läuft laut Veranstalter so gut wie lange nicht. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

8:01 Uhr Wasser marsch in Mainz! Manche "News" kann man eigentlich kaum glauben: Die Stadt Mainz, immerhin eine moderne Landeshauptstadt und mit vielen versiegelten Flächen bekannt für die Gluthitze in der City, nimmt heute ihren ersten (!) Trinkwasserspender in Betrieb. In vielen anderen Ländern - und auch in anderen rheinland-pfälzischen Städten - ist man da schon wesentlich weiter. Fairerweise muss man sagen: Der Trinkwasserspender am Rebstockplatz in der Nähe des Doms war bis zur Corona-Pandemie schon einmal in Betrieb und wird jetzt wieder genutzt. Er soll der Startschuss sein für weitere, die noch folgen. Wie viele das sein werden, gibt die Stadt am Vormittag bei der Einweihung des Brunnens bekannt. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 22. August 2023 um 7:25 Uhr.

7:48 Uhr Erneut Hitzewarnung in RLP Im Südwesten nicht Neues - ihr habt ja in der Wettervorschau schon gesehen, dass die hohen Temperaturen uns noch voraussichtlich zwei Tage erhalten bleiben. Der Deutsche Wetterdienst warnt daher auch heute wieder vor Hitze, vor allem in der Pfalz und in Rheinhessen. Was eine solche Hitzewarnung genau bedeutet, erfahrt ihr hier: Was ist eine Hitzewarnung? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt. Also, passt auf euch auf, trinkt ausreichend und sucht den Schatten - auch wenn wir am Wochenende erstmal wieder auf die sommerlichen Temperaturen werden verzichten müssen. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 22. August 2023 um 6 Uhr.

7:34 Uhr Sekundenschlaf löst schweren Lkw-Unfall aus Alles andere als eine saubere Angelegenheit war am Montagnachmittag der Transport von 16 Tonnen Waschpulver auf der A6. Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer war bei Wattenheim von der Fahrbahn abgekommen, der Sattelzug kippte seitlich um. Grund dafür sei wohl ein Sekundenschlaf des Fahrers gewesen. Durch den Aufprall sei der Tank der Sattelzugmaschine aufgerissen - etwa 700 Liter Diesel liefen nach Polizeiangaben ins Erdreich. Der Fahrer hatte noch Glück und zog sich nur Schürfwunden zu. Wattenheim Großer Sachschaden auf A6 bei Wattenheim Sekundenschlaf löst schweren Lkw-Unfall aus Auf der A6 bei Wattenheim ist am Montagnachmittag ein Sattelzug umgekippt. Die Autobahn war für eine Stunde in Richtung Mannheim voll gesperrt. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:17 Uhr Ein Quiz für alle Küchenhelden Ich muss zugeben: Der Name Denis Papin war mir bis jetzt nicht allzu geläufig, aber der Mann hat Großes geleistet. Geboren heute vor genau 376 Jahren war der Franzose als Physiker, Mathematiker und Erfinder tätig. Die meisten seiner Patente entwickelte er während seiner Zeit als Professor in Deutschland - unsere Vorfahren hatten gegenüber den Franzosen wohl schon damals Nachholbedarf in der Küche ... So, jetzt aber zum Quiz. Eine von Papins Errungenschaften schaffte es in jeden gut sortierten Haushalt. Welche Erfindung von Papin hat das Kochen revolutioniert? Der Pürierstab (damals noch ohne Elektrik) Der Schnellkochtopf Die Knoblauchpresse irrelevant: Der Pürierstab (damals noch ohne Elektrik)

richtige Antwort: Der Schnellkochtopf

irrelevant: Die Knoblauchpresse Die gegebene Antwort ist Die richtige Antwort lautet: Der Schnellkochtopf Denis Papin hat den Schnellkochtopf oder, wie es damals korrekt hieß, den Dampfdruck-Kochtopf erfunden. 1679 war das. Den Gebieten Dampf und Druck blieb Papin ein (Erfinder-)Leben lang treu. So war er unter anderem auch maßgeblich an der Entwicklung der Dampfmaschine und des U-Boots beteiligt.

7:06 Uhr Deutschland und die Welt In Südafrika kommen heute die sogenannten Brics-Staaten aus fünf aufstrebenden Volkswirtschaften zu einem dreitägigen Gipfel zusammen. Russlands Präsident Putin ist nur per Videoschalte dabei. Im Fokus des Treffens dürften Pläne für eine Erweiterung der Allianz stehen, der neben Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehören. Saudi-Arabien soll einer von mehr als 20 Staaten sein, die formal eine Aufnahme in den Brics-Club beantragt hätten. In der Nacht hat das US-Außenministerium dem Verkauf von 96 Militärhubschraubern an Polen zugestimmt. Polen hatte den Kauf vergangenes Jahr bei den USA beantragt, weil es sich von Russland bedroht fühlt und nun massiv aufrüsten will. Auch wenn die Zahl der Corona-Infektionen derzeit wieder zunimmt, sieht das Bundesgesundheitsministerium keinen Anlass zur Sorge. Eine Sprecherin sagte, das Schutzniveau in der Bevölkerung sei wegen vieler Impfungen und früherer Infektionen hoch.

6:50 Uhr Das war am 22. August... ... 1992: Im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen beginnen mit einer Versammlung vor der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber ausländerfeindliche Ausschreitungen. In deren Verlauf wird unter anderem ein Wohnheim durch Molotov-Cocktails in Brand gesetzt, in dem sich noch mehr als 100 Menschen aufhalten. ... 1950: Das Technische Hilfswerk (THW) wird in Deutschland als Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes gegründet. Zuletzt meldete das THW rund 86.000 ehrenamtliche und etwa 1.800 hauptamtliche Mitglieder. ... 1902: In Detroit gründet Henry Leland die Cadillac Automobile Company. Bereits seit den 1910er-Jahren gehört Cadillac zu General Motors. Berühmt wurde die Marke vor allem in den 1950ern, als insbesondere die Luxus-Modelle der Marke mit markanten Heckflossen ausgestattet wurden.

6:38 Uhr Tödlicher Messerangriff in Wittlich: So geht's weiter Der mit dem Tod eines 28-Jährigen geendete Streit auf der Säubrennerkirmes in Wittlich hat am Wochenende das Land erschüttert. Inzwischen hat die Ermittlungsbehörde der US Airbase Spangdahlem, das Office of Special Investigations, die Ermittlungen übernommen, weil es sich bei den Verdächtigen um zwei Angehörige des US-Militärs handelt. Aber wie geht es nun weiter? Es handelt sich hierbei um einen Fall der sogenannten konkurrierenden Gerichtsbarkeit, erklärte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern dem SWR. In der Regel überlassen die deutschen Behörden dann den Amerikanern die Strafverfolgung. Das Strafverfahren findet bei den US-Militärgerichten statt und unterliegt der dort geltenden Prozessordnung. Alles zu den Regelungen haben meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Trier zusammengefasst: Wittlich Verdächtige von der US-Airbase Spangdahlem Wie geht es weiter nach tödlichen Messerstichen in Wittlich? Nach den tödlichen Messerstichen in Wittlich wurden zwei Verdächtige an US- Ermittler übergeben, weil es um Militärangehörige aus Spangdahlem geht. Was bedeutet das rechtlich? 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in RLP In Alzey können sich Interessierte seit dem 1. August in Teilzeit zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann ausbilden lassen. Weil die Ausbildung an der Berufsbildenden Schule des DRK-Landesverbands zertifiziert ist, kann man auch finanzielle Unterstützung dafür beantragen. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es keinen anderen Landesverband, der so etwas anbietet. Heute gibt die Schule einen Einblick in die Ausbildung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) ist heute zu Gast im Landkreis Kusel, um mit Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Im Rahmen der "Im Land daheim-Tour" informierte sie sich bereits unter anderem über mehrere Demokratie-Initiativen sowie das "Netzwerk im Alter". Im Rahmen eines Bürgerempfangs haben die Menschen in Kusel am Abend die Möglichkeit, sich direkt mit Dreyer zum Ehrenamt auszutauschen. Der Deutsche Bauernverband gibt heute seinen Erntebericht für das laufende Jahr heraus. Die Ernte habe 2023 unter großen Herausforderungen gestanden: erst die Trockenheit im Frühjahr, dann der Regen im Sommer. SWR Aktuell spricht mit Landwirten aus Rheinland-Pfalz, wie ihre Erntebilanz ausfällt.

6:07 Uhr Das ist auf den Straßen los Zunächst mal ein kurzer Blick auf die Verkehrslage im Land - noch sieht es auf den Straßen im Land ganz gut aus. Ein Hinweis allerdings für alle, die nach Hessen pendeln müssen: Die A67 Darmstadt Richtung Mönchhof-Dreieck ist zwischen Rüsselsheim-Ost und Mönchhof-Dreieck nach einem Unfall gesperrt. Es geht über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:05 Uhr Das Wetter: Es wird wieder heiß Abkühlung ist heute keine in Sicht. Auch am Dienstag steigen die Temperaturen im Laufe des Tages mancherorts auf über 30 Grad. Es wird sonnig und heiß bei nur schwachem Wind. Wie sich das Wetter in den kommenden Tagen entwickeln wird, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (24 MB | MP4)