Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Voting: Mainz ohne Sorgen durch die Saison Davon gehen zumindest die meisten aus, die bei unserer Abstimmung mitgemacht haben. Fast die Hälfte glauben, dass Mainz 05 am Ende im gesicherten Mittelfeld (auch gerne als Niemandsland der Tabelle verpönt) der Bundesliga landet. Ein Viertel der Umfrage-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer denkt, dass die 05er gegen den Abstieg spielen, sich aber am Ende knapp retten. Ein weiteres Viertel hat eine eher düstere Saisonprognose und rechnet mit Relegation oder Abstieg und ein paar Wagemutige trauen Mainz nicht nur die Qualifikation für die internationalen Plätze, sondern sogar die Meisterschaft zu.

9:38 Uhr U-Boot in Speyer: Erst die Feier, dann der Kater Noch am Wochenende feierte das Technik Museum in Speyer, dass das U-Boot U9 bereits seit 30 Jahren zu den Ausstellungsstücken auf dem Gelände des Museums gehört. Da wirkt es jetzt ein wenig so wie der morgendliche "Kater" nach der Party, wenn wir den Blick auf den U-Boot-Transport in diesem Jahr und die damit verbundenen und umstrittenen Baumfällungen legen. Oder macht das vielleicht eher wieder schnell nüchtern, um in der Bildsprache zu bleiben? Unser Studio Ludwigshafen hat mal nachgefragt, wie der aktuelle Stand der Ermittlungen ist. Siehe da: Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter gefunden, doch der wird noch Monate brauchen. Mehr gibt's im Artikel dazu. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 19. August 2023 um 10:30 Uhr.

In Budapest haben am Wochenende die Leichtathletik-Weltmeisterschaften begonnen. Aus Landessicht schauen wir natürlich auf die beiden Europameister vom USC Mainz, Zehnkämpfer Niklas Kaul und Speerwerfer Julian Weber. Die sind aber beide erst nächstes Wochenende im Einsatz. Ein legendärer Leichtathlet steht heute schon im Fokus, er hat nämlich Geburtstag. Der Jamaikaner Usain Bolt, berühmt-berüchtigt für seine Jubelpose - als würde er einen Pfeil abschießen. Pfeilschnell war der Sprinter tatsächlich. Sein Weltrekord über die 100 Meter, unglaubliche 9,58 Sekunden, hat seit 2009 Bestand.

richtige Antwort: 2009 bei den Weltmeisterschaften im Berliner Olympiastadion

irrelevant: 2011 bei der WM in Daegu (Südkorea)

Usain Bolt erreicht bei seinem Weltrekord zwischen der 60- und der 80-Meter-Marke eine Geschwindigkeit von 44,72 Kilometer pro Stunde. Er holte damals übrigens auch noch die Goldmedaille im 200-Meter-Lauf und erzielte auch dabei mit 19,19 Sekunden einen neuen Weltrekord. Berlin: ein gutes Pflaster für Usain Bolt.

9:02 Uhr Das "Ja-Wort" neben dem größten Schuh der Welt Viele von euch wissen natürlich, dass der größte Schuh der Welt in Rheinland-Pfalz steht. Genauer gesagt (oder geschrieben): im Schuhmuseum in Hauenstein. Dort können Paare seit Neuestem auch heiraten - quasi im Schatten des Riesenschuhs. Das Studio Kaiserslautern hat die erste Trauung dort begleitet und ich muss sagen: Es sieht schon ziemlich witzig aus, das winzige Brautpaar neben dem Schuh. Die Hochzeitsgäste und das Brautpaar sitzen direkt neben dem größten Schuh der Welt bei der Trauung. SWR Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 18. August 2023 um 13:30 Uhr.

8:44 Uhr B267 im Ahrtal ab heute voll gesperrt Vorhin habe ich noch behauptet, ich hätte keine Verkehrsmeldungen für euch, dabei ist die hier ziemlich wichtig: Die B267 ist ab heute immer werktags zwischen Altenahr und Reimerzhofen gesperrt. Bis zum 1. September wird dort eine Brücke der Ahrtalbahn abgerissen. Der Umweg: rund eine halbe Stunde. Dass es noch zehn Jahre lang immer wieder Straßensperrungen im Gebiet der Flutkatastrophe geben wird, berichtet Michael Lang in seinem Artikel. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 21. August 2023 um 7:30 Uhr.

8:31 Uhr Hitzetipps von sellemols (oder hochdeutsch: damals) Dass wir die nächsten Tage weiter schwitzen, hab ich euch ja bereits verraten. Was man dagegen tun kann? Wir sind mal ins SWR-Archiv abgetaucht und haben nachgeschaut, welche Tipps wir aus den Hitzewellen vor einigen Jahrzehnten mitnehmen können. Überraschung: So sehr unterscheiden sich die Tipps von damals nicht von heute. Nur die Optik...

Aber seht selbst:

7:58 Uhr Ein Blick zurück: Der 21. August historisch betrachtet 2003: Das argentinische Parlament hebt mit großer Mehrheit die Amnestiegesetze für Verbrechen unter der Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 auf. 1991: Die Unabhängigkeitserklärung der baltischen Republik Lettland tritt in Kraft. 1968: In der Tschechoslowakei werden Parteichef Alexander Dubcek, Parlamentspräsident Josef Smrkovsky und Ministerpräsident Oldrich Cernik verhaftet. In der Nacht hatten Truppen des Warschauer Paktes das Land besetzt. Der Reformprozess, der sogenannte Prager Frühling, wird gewaltsam beendet. 1526: Alonso de Salazar sichtet als erster Europäer ein Atoll der Marshallinseln im Westpazifik.

7:53 Uhr Prozess gegen AstraZeneca wegen möglichem Impfschaden Im März 2021 geht eine 40-jährige Zahnärztin aus Mainz gemeinsam mit Kollegen aus der Praxis zur Corona-Impfung. Drei Tage danach kann sie nach Angaben ihres Anwalts auf dem rechten Ohr nicht mehr hören. Ein Gutachten der Uniklinik Würzburg bescheinigt der Frau einen Impfschaden. Die Zahnärztin reicht Zivilklage ein und fordert vom Impfstoff-Hersteller AstraZeneca Schmerzensgeld und Schadenersatz. Es geht um mindestens 150.000 Euro. Vor dem Landgericht Mainz könnte der Prozess heute zu Ende gehen. Das Urteil wird mit Spannung erwartet, da es sich um den ersten Prozess zu einem möglichen Impfschaden in Mainz handelt. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 21. August 2023 um 7:30 Uhr.

7:41 Uhr Abkühlung? Badesee! Wenn ich hier ein bisschen Abkühlung in der Natur suche, fahre ich von Sankt Martin aus immer über die Totenkopfstraße zum Helmbachweiher im Elmsteiner Tal. Ist jetzt nicht unbedingt der Klassiker unter den Badeseen, aber es ist schön schattig und kühl dort unter den Bäumen. Da bei der Hitze heute sicher jeder Abkühlungs-Tipp gut tut: Hier ist unsere Karte mit den schönsten Badeseen in Rheinland-Pfalz. Wo plantscht ihr am liebsten?

7:13 Uhr Säubrennerkirmes geht nach tödlichem Streit zu Ende In Wittlich geht heute die Säubrennerkirmes zu Ende und nach den Ereignissen vom Wochenende dürfte die Stimmung auf dem fröhlichen Volksfest dabei ziemlich gedrückt sein. In der Nacht zum Samstag wurde ein 28-Jähriger wohl nach einem Streit auf der Kirmes erstochen. Im Verdacht stehen zwei junge Männer, Angehörige des US-Militärs. Die amerikanischen Behörden haben die Ermittlungen übernommen. Alles, was zur Tat bekannt ist und welche Fragen noch offen sind, könnt ihr hier nachlesen: Wittlich Obduktionsergebnis bekannt gegeben Tödlicher Streit auf Kirmes in Wittlich: Opfer ist verblutet Für den Tod eines 28-Jährigen auf der Säubrennerkirmes sind laut Obduktion mehrere Messerstiche im Oberkörper ursächlich. Das sagte Oberstaatsanwalt Manfred Stemper. 10:00 Uhr Am Tag SWR4 Rheinland-Pfalz

7:00 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Die Streitkräfte Südkoreas und der USA beginnen mit einem gemeinsamen Sommermanöver. Die elftägigen Sommerübungen "Ulchi Freedom Shield" (UFS) sollen die gemeinsame Verteidigungs- und Reaktionsfähigkeit stärken. Sie richten sich vor allem gegen die Bedrohungen durch Nordkoreas Raketen- und Atomwaffenprogramme. Nordkoreas Streitkräfte halten derzeit selbst Manöver ab. Rund einen Monat nach der Parlamentswahl in Spanien startet König Felipe VI. Konsultationen zur Regierungsbildung. Das nominelle spanische Staatsoberhaupt könnte den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sanchez von den Sozialisten oder den konservativen Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo mit der Regierungsbildung beauftragen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet seine Entscheidung über das Verbot des Salafisten-Vereins "Ansaar International". Das Bundesinnenministerium hatte den Verein und acht Ableger 2021 verboten. Ansaar International und zwei weitere Vereine hatten dagegen geklagt.

6:43 Uhr Hitzewarnung gilt auch heute wieder Als ich am Wochenende Freunde im Norden besucht habe, haben dort auch alle über die "Hitze" geächzt. Dabei waren es echt angenehme 26 Grad, leicht bedeckt, dazu ein bisschen Sommerregen. Gestern Abend habe ich dann nach sechs Stunden Autofahrt im Hof zu Hause in der Südpfalz die Autotür geöffnet und stand selbst gegen 18 Uhr noch vor einer Wand aus Hitze. Dann hab ich auch mal kurz geächzt. Die Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke bleiben uns noch etwas erhalten. Die einen freut es, für andere wiederum kann es gefährlich werden. Deswegen hat der Deutsche Wetterdienst für heute eine Hitzewarnung veröffentlicht. Also: Passt auf euch auf! Was ist eine Hitzewarnung? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt eigenen Angaben zufolge dann vor Hitze mit einer starken Wärmebelastung, wenn die gefühlte Temperatur über etwa 32 Grad steigt und auch nachts nur eine geringe Abkühlung zu erwarten ist. Die gefühlte Temperatur beschreibt laut DWD das Temperaturempfinden eines Menschen, das neben der eigentlichen Lufttemperatur auch von Luftfeuchte, Wind und Strahlung abhängt. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 21. August 2023 um 6 Uhr.

6:28 Uhr Die aktuelle Verkehrslage Montagmorgen in Rheinland-Pfalz und auf den Straßen gibt es keine größeren Verzögerungen bislang. Bis auf den üblichen Berufsverkehr solltet ihr also alle gut durchkommen. Eine Gefahrenmeldung habe ich für euch von der A48 Koblenz Richtung Dernbach: Dort befindet sich zwischen Bendorf/Neuwied und Höhr-Grenzhausen eine ungesicherte Unfallstelle auf der rechten Spur. Die aktuelle Verkehrslage im Südwesten

6:16 Uhr Anstrengendes Wochenende für die Polizei Die Nacht war sehr ruhig in Rheinland-Pfalz, vermutlich waren einfach viele Menschen zu erschöpft von der Hitze, um dummes Zeug zu machen. Das sah am Wochenende noch etwas anders aus. Bei Neuwied hat beispielsweise ein 29-Jähriger versucht, den Rhein zu durchschwimmen. Dadurch löste er einen Großeinsatz aus, sogar ein Polizeihubschrauber wurde angefordert. Immerhin konnte der junge Mann unverletzt aus dem Wasser geholt werden. In Frankenthal hat sich am Wochenende ein 28-Jähriger mehrere Knochenbrüche zugezogen, weil er bei einer Party vom Dach gestürzt ist. Er wollte offenbar betrunken über den Balkon auf das Nebengebäude klettern und stürzte dabei etwa zehn Meter in die Tiefe. Auch nicht ganz nüchtern war eine Frau in Rammelsbach (Landkreis Kusel), die mit einem Hammer auf ihre Nachbarin losging. Die 43-Jährige schlug damit auch auf ein Auto und eine Tür ein, bevor die Polizei sie festnehmen konnte. Zuvor hatte sie noch mit einem Messer nach einem Polizisten geworfen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund drei Promille. Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 21. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:05 Uhr Das Wetter: Wir schwitzen vorerst weiter Wer nach dem schweißtreibenden Wochenende Abkühlung sucht, darf nicht auf Beistand vom Wettergott hoffen. Denn es bleibt erstmal heiß, zumindest heute und morgen. Ab wann die Temperaturen wieder kühler werden, weiß SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (35,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Nach dem tödlichen Streit auf der Säubrennerkirmes in Wittlich werden die Ermittlungen heute fortgesetzt. Die Polizei hat den Fall allerdings an die amerikanischen Behörden übergeben, da es sich bei den Verdächtigen um zwei US-Militärs handelt. Bei dem Volksfest war in der Nacht auf Samstag ein 28-Jähriger erstochen worden. Der Staat Israel feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass und aufgrund der vielfältigen und engen Beziehungen zwischen Israel und Rheinland-Pfalz erinnert der Landtag an dieses besondere historische Ereignis und würdigt die Partnerschaft. Bei den Feierlichkeiten sollen vor allem junge Menschen aus beiden Ländern im Mittelpunkt stehen. Ludwigshafen wird in dieser Woche wieder den Roten Teppich für die Film- und TV-Szene ausrollen. Am Mittwoch startet das 19. Filmfestival auf der Parkinsel. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden die Veranstalter heute bekanntgeben, welche Filme zu sehen und welche Stars in diesem Jahr dabei sind. Am Landgericht Mainz wird heute eine spannende Entscheidung in einem Zivilprozess erwartet: Eine Mainzer Zahnärztin hatte das Pharmaunternehmen AstraZeneca auf 150.000 Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt, weil sie seit ihrer Corona-Schutzimpfung auf einem Ohr taub ist.