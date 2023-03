Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Heute Morgen habe ich euch anlässlich des internationalen Tag des Glücks gefragt, wie es euch gerade so geht. Spontan würde ich sagen: ausbaufähig. Immerhin sagen fast zehn Prozent von euch, dass sie gerade quasi platzen vor Glück. Aber etwa jeder Vierte hat in unserer Umfrage gesagt, er sei gerade nicht so glücklich. Der Rest, nämlich genau 66,7 Prozent, bezeichnet sich als "normal glücklich".

9:14 Uhr A61 wird für mehr als ein Jahr zum Nadelöhr Pendler, ihr müsst jetzt stark sein: Auf der A61 wird zwischen Pfalzfeld und Boppard ab heute eine Baustelle eingerichtet. Die Autobahn GmbH erneuert dort die Fahrbahn. Immerhin: Für beide Richtungen sollen weiterhin je zwei Fahrstreifen frei bleiben, allerdings verengt mit maximal erlaubten 80 Kilometern pro Stunde. Derzeit gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Sanierung der A61 im Sommer 2024 fertig ist. Gewöhnt euch also schon mal an die Baustelle, das wird etwas dauern. Hoffentlich bald kein Alltag: Stau auf der A61 bei Boppard. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Darüber berichtete SWR4 Rheinland-Pfalz am 20. März 2023 um 6:30 Uhr.

9:03 Uhr Gleich zwei ungewöhnliche Fälle von Autodiebstahl Zwei Geschichten vom Wochenende will ich euch nicht vorenthalten. In beiden Fällen geht es um geklaute Autos und beide sind irgendwie nicht die übliche Blaulicht-Meldung. In Simmern hat ein Mann eine Probefahrt mit einem rund 100.000 Euro teuren Luxus-SUV gemacht. Leider ist er von der Probefahrt nie zum Autohaus zurückgekehrt. Die Firma ließ die Papiere des Mannes überprüfen: alle gefälscht. Noch kurioser: Der Mann hat wohl am selben Tag in Nordrhein-Westfalen ein Cabrio auf die gleiche Art geklaut. Auch einer Frau aus Pirmasens wurde das Auto gestohlen. Die gute Nachricht: Es ist wieder da. Die schlechte Nachricht: Jugendliche hatten mit dem Wagen insgesamt vier Spritztouren unternommen, nachdem sie den Autoschlüssel gefunden hatten. Den hatte die Besitzerin kurz zuvor verloren. Im Auto fand die Frau unter anderem einen Fußball und Desinfektionsmittel. Nette Geste der jungen Autodiebe: Sie hatten auch getankt. Die Polizei ermittelt jetzt trotzdem. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 19. März 2023 um 19 Uhr.

8:21 Uhr Oldtimer-Fans und das Ende des Verbrenners Achtung, Geständnis: Ich bin ja ein großer Fan von alten Autos. Die hatten einfach noch Stil. Alles, was in den vergangenen Jahren gebaut wurde: Gähn! Doch wie geht es Menschen mit Benzin im Blut eigentlich im Hinblick auf das drohende Aus für Verbrennermotoren? Wir haben uns mal umgehört und zwar auf dem Beda-Markt für Sportwagen und Oldtimer in Bitburg. Spoiler: E-Autos haben wir keine gefunden. Video herunterladen (56,7 MB | MP4)

7:48 Uhr Rheinland-Pfalz hat ein Alkoholproblem Immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz sind alkoholkrank. Die Zahlen steigen nach Angaben der Krankenkasse Barmer seit 2016 kontinuierlich an. Die Fachleute gehen davon aus, dass im Land etwa 50.000 Menschen ein ernsthaftes Alkoholproblem haben. Das entspricht ziemlich genau der Einwohnerzahl von Speyer, um das mal ins Verhältnis zu setzen. Mehr zur aktuellen Studie findet ihr auf unserem Instagram-Kanal.

7:32 Uhr Meteorologisch? Kalendarisch? Frühlingsanfang kurz erklärt! Warum gibt es den Frühlingsanfang eigentlich zweimal? Einmal als meteorologischen Frühlingsbeginn, einmal als kalendarischen Frühlingsbeginn? Ich sag's euch kurz: Der meteorologische Frühlingsanfang fällt immer auf den 1. März. Das liegt daran, dass die Wetterexperten die vier Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst und Winter) immer in volle Monate einteilen. Der Frühling umfasst dementsprechend die Zeit vom 1. März bis zum 31. Mai. Der kalendarische Frühlingsanfang ist hingegen vom Stand der Sonne abhängig und fällt immer auf den Tag der sogenannten Tag-und-Nachtgleiche, also wenn Tag und Nacht nach dem dunklen Winter wieder gleich lang sind. Der Tag kann immer mal ein bisschen wechseln, fällt aber in diesem Jahr auf den 20. März - also heute. Am Rheinufer in Koblenz standen am Wochenende bereits alle Zeichen voll auf Frühling. SWR

7:17 Uhr Nachts gibt es kein Bargeld mehr Ganz grob geschätzt würde ich sagen, dass wir in den vergangenen Monaten mindestens zweimal die Woche hier im Newsticker über einen weiteren Geldautomaten in Rheinland-Pfalz berichtet haben, den Kriminelle in die Luft gejagt haben. Die Banken ziehen daraus jetzt ihre Konsequenzen: Die Volksbank RheinAhrEifel und die VR Bank Rhein-Mosel sind ab sofort nur noch erreichbar, wenn auch die Filialen geöffnet haben. Nach Dienstschluss werden die Automaten geleert. Dadurch erhoffen sich die Banken, kein Ziel der Automatensprenger zu werden. Video herunterladen (43,5 MB | MP4)

6:49 Uhr Die Nacht war (ziemlich) ruhig in RLP Eine ruhige Nacht liegt hinter uns in Rheinland-Pfalz. Eine Meldung kommt heute Morgen aus dem Studio Mainz. Dort haben die Kolleginnen und Kollegen erfahren, dass die Polizei am Abend einen betrunkenen Autofahrer auf der A63 bei Wörrstadt gestoppt hat. Der 45-Jährige war wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Die Streife hielt ihn an und ließ ihn pusten. Ergebnis: 3,3 Promille. Ebenfalls betrunken am Steuer war ein Lkw-Fahrer auf der A498 bei Koblenz unterwegs. Zeugen hatten über den Polizeinotruf gemeldet, dass der Mann mehrere Fahrspuren benötigte, um mit seinem Lastwagen "geradeaus" zu fahren. Bei ihm ergab ein Alkoholtest einen Wert von 3,53 Promille. Außerdem hat sich in Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) ein Zwölfjähriger das Auto seiner Eltern "geliehen". Die Spritztour endete laut Polizei allerdings nach nur wenigen Metern im Vorgarten eines Nachbarn. Der Schaden sei groß, der Junge unter Schock. Darüber berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 20. März 2023 um 6:30 Uhr.

6:31 Uhr Blick auf Deutschland und die Welt Nicht nur in Rheinland-Pfalz ist einiges los, auch außerhalb unseres Bundeslandes ist für heute viel angekündigt: Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) veröffentlicht das Familienbarometer mit Allensbach-Daten zur Krisenbewältigung und Aufgabenteilung bei Familie und Beruf. Es wird darauf geschaut, wie es Familien bei der aktuellen Krisenbewältigung geht, was Familien von der Politik erwarten und wo Weichen für die Aufgabenteilung in Familie und Beruf gestellt werden können. Der Weltklimarat mit Sitz in Genf hat in den vergangenen gut 18 Monaten drei Arbeitsgruppenberichte über den Forschungsstand beim Klimawandel vorgelegt. Jetzt werden die wichtigsten Thesen aus den drei Teilen und aus drei Sonderberichten in einem Synthesebericht auf den Punkt gebracht. Das altpersische Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz wird heute gefeiert. Es findet jährlich zur Tag- und Nachtgleiche im Frühling statt, weshalb das genaue Datum variiert. Gefeiert wird es vor allem im iranischen Kulturraum, aber auch die iranischen Menschen in Deutschland feiern das Fest mit größeren Veranstaltungen. Darüber berichtete SWR3 am 20. März 2023 um 6 Uhr.

6:18 Uhr So läuft es auf Straße und Schiene So ganz allmählich machen sich die Ersten wohl auf den Weg ins Büro, in die Werkstatt, in die Schule, in die Kita oder wo auch immer ihr heute eben so hin müsst. Deswegen ein schneller Blick auf die aktuellen Verkehrsmeldungen:

auf der A61 zwischen Schifferstadt und Speyer gab es einen Unfall auf der rechten Spur

gab es einen Unfall auf der rechten Spur weiter nördlich auf der A61 musste die Einfahrt Niederzissen bis um 6 Uhr gereinigt werden, da sollte aber bereits wieder alles normal laufen Aktuelle Verkehrsmeldungen Auf der Schiene ist heute morgen noch nicht viel los. Oder besser gesagt: Es wurden bislang keine Probleme gemeldet. Hoffen wir, dass es so bleibt und ihr gut und heile ankommt.

6:04 Uhr So wird das Wetter zum Frühlingsanfang Heute ist kalendarischer Frühlingsanfang. Juhu, endlich haben wir offiziell die Aussicht auf Sonne und blauen Himmel. Ob das Wetter sich auch an den Kalender hält, wissen die Kollegen und Kolleginnen aus der Wetter-Redaktion. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Unter dem Motto "Misch dich ein" beginnt heute die internationale Woche gegen Rassismus. Wir nehmen das zum Anlass, um zu schauen, wie es mit dem Thema Rassismus bei uns aussieht. SWR-Reporterin Lena Bathge spricht mit zwei Menschen in Trier über ihre Erfahrungen mit Rassismus. Das rheinland-pfälzische Sozialministerium stellt heute eine erste Bilanz zu dem Projekt "GemeindeschwesterPlus" vor. Bei dem Projekt unterstützen Fachkräfte ältere Menschen in Rheinland-Pfalz, möglichst lange, aktiv und selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause zu leben. Als Modellprojekt der Landesregierung gestartet, sind heute 60 Fachkräfte im Einsatz. In Koblenz beginnt heute der Prozess gegen einen 28-Jährigen, der seine Mutter getötet haben soll. Der an einer paranoiden Schizophrenie erkrankte Mann soll im gemeinsam bewohnten Haus seine Mutter mit einem Messer und einem Beil getötet haben. Danach soll der Beschuldigte den Leichnam angezündet haben, sodass das Haus in Brand geraten sein soll. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus zu beantragen.