++ Neue Details zu Reise von ADD-Vize Hermann ++ Brautpaar: Betrugsvorwürfe Hambacher Schloss ++ Corona & Co: Noch mehr Kranke ++

Die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz (KV) befürchtet in den kommenden Jahren, dass die medizinische Versorgung im Land deutlich schlechter wird. Ein Grund sei, dass viele Hausarztpraxen keine Nachfolger finden. Viele Hausärzte würden in den kommenden Jahren in Rente gehen. Junge Ärzte würden die Gründung einer eigenen Praxis oft scheuen. Grund sei unter anderem, dass die Gründung sehr bürokratisch geworden sei. Verlockend sei es für den Nachwuchs, sich in einem medizinischen Versorgungszentrum anstellen zu lassen. Dass Investoren sogenannte Medizinische Versorgungszentren betreiben, sieht die Kassenärztliche Vereinigung kritisch. Diese Geldgeber würden häufig auf kurzfristige Gewinne setzen und sich nach wenigen Jahren wieder aus dem Betrieb zurückziehen. Die KV befürchtet, dass es danach genau so wenig Hausärzte geben könnte wie zuvor.

Es gibt neue Details zur umstrittenen USA-Reise der damaligen ADD-Vizechefin Hermann kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Gegen Hermann läuft ein Disziplinarverfahren, weil sie ihre Position in der Landesbehörde ausgenutzt haben soll, um den Urlaub machen zu können. Damals im Sommer 2021 galten wegen Corona nämlich strenge Einreisebeschränkungen in die USA. Nach SWR-Recherchen schrieb Hermann mit dem Briefkopf von ADD-Präsident Thomas Linnertz an die US-Botschaft in Berlin, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Solche Ausnahmen waren damals zum Beispiel Mitarbeitern in Gesundheitsberufen vorbehalten. Doch Hermann ging zwei Wochen nach der Flutkatstrophe privat in den USA-Urlaub, wie sie im Flut-Untersuchungsausschuss aussagte. Ihre Behörde - die ADD - hatte damals die Einsatzleitung im Ahrtal inne. Die Daten rund um die USA-Reise Hermanns werfen noch andere Fragen auf: So soll die Ausnahmegenehmigung der US-Behörden erst zwei Tage nach Hermanns Einreise ausgestellt worden sein.

Das Thema ist wichtiger denn je: Viele Menschen leiden an Long-Covid-Symptomen. In Koblenz wollen Betroffene heute Abend eine Long-Covid-Selbsthilfegruppe gründen. Nach Angaben der Initiatorin, Sabine Staaden aus Boppard-Buchholz, soll sie Long-Covid-Erkrankten helfen, Informationen und Erfahrungen auszutauschen. Es sei wichtig, voneinander zu lernen und sich gegenseitig Halt zu geben. Noch immer fühlten sich die Betroffenen von Ärzten, Krankenkassen und Behörden im Stich gelassen. Long-Covid-Selbsthilfegruppen gibt es im Norden von RLP bereits in Andernach, Ulmen, Kastellaun oder Westerburg. Interessierte können heute Abend um 18 Uhr ins Haus der Begegnung an der Liebfrauenkirche in Koblenz kommen.

Zeit für ein bisschen Gänsehaut am Morgen: Eine unbekannte Schwarmintelligenz formiert sich in dunklen Meeres-Tiefen. Sie will sich gegen die Menschheit stellen. Dieses Szenario greift eine neue Fernsehserie auf, die jetzt im März läuft. Grundlage ist Frank Schätzings Ökothriller "Der Schwarm". Meine Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion haben schon mal einen Faktencheck gemacht. Da geht es zum Beispiel darum, ob es wirklich möglich ist, dass ein gefährliches Bakterium über Hummer oder Fische auf uns Menschen übertragen werden kann und vieles mehr - alles zum Faktencheck und zur Serie erfahrt ihr hier:

In Rheinland-Pfalz sind seit Fastnacht wieder so viele Menschen krank! Auch um mich herum schnieft und hustet es ziemlich. Jetzt hat sich der Hausärzteverband gemeldet und mitgeteilt, dass die Personalsituation in den Hausarztpraxen unverändert kritisch sei. Die Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz sagte, die aktuelle Krankheitswelle belaste die Unternehmen.

Morgen gibt es in RLP ja wieder Warnstreiks im Öffentlichen Dienst - vor allem der Nahverkehr soll bestreikt werden. Aber es können auch andere Bereiche betroffen sein. Zum Beispiel gehen die Stadtwerke Trier davon aus, dass sich morgen große Teile ihrer Belegschaft am Warnstreik der Gewerkschaft ver.di beteiligen. Die Energie- und Wasserversorgung sei aber jederzeit gewährleistet. Bei den Bussen werden morgen nur die Linien auf die Strecke gehen, die von Auftragsunternehmen gefahren werden, so die Stadtwerke. Der Warnstreik soll laut Gewerkschaft morgen mit Fahrplanbeginn starten und bis Fahrplanende dauern.

Ist euer Programm heute auch so lang? Auf meiner To-Do-Liste steht heute eine ganze Menge - auf der des rheinland-pfälzischen Landtags auch! Und da schauen wir mal drauf, da geht es heute auf Antrag der AfD um die ehemalige Vizepräsidentin der Landesbehörde ADD. Sie war wegen ihres Urlaubs direkt nach der Flutkatastrophe an der Ahr in die Kritik geraten. Weitere Themen der Landtagssitzung sind unter anderem der Mittelstandsbericht der Landesregierung für das vergangene Jahr, die gestiegenen Flüchtlingszahlen und die Situation der Krankenhäuser.

Was könnte schöner sein, als über warme Unterwäsche zu reden an diesem frostigen Morgen - vor allem über die Unterwäsche unserer Polizistinnen und Polizisten! Für alle, die es gestern nicht mitbekommen haben: Die Streifenpolizei in Rheinland-Pfalz bekommt vom Land keine Thermo-Unterwäsche . Andere Berufsgruppen der Polizei dagegen schon. Und deswegen gab es Kritik. Müsste ich den ganzen Tag in der Kälte sein, würde mich das auch ärgern. Die Alternative: "Harry, hol schon mal den warmen Wagen!" oder so ähnlich ;). Aber ernsthaft, was meint ihr dazu?

Schauen wir gleich mal auf das Wetter in Rheinland-Pfalz. Es bleibt sonnig am Tag und frostig in der Nacht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und elf Grad. In der Nacht kühlt es auf null bis minus drei Grad ab, bis zu minus fünf Grad sind in höher gelegenen Tallagen möglich. Örtlich kann es glatt werden.

