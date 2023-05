Sonne, Wolken und angenehm warm: Der Brückentag startet zunächst heiter, bevor später vor allem in der Pfalz einige Wolken durchziehen. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 17 und 20 Grad. Jeden Tag soll es nun immer sommerlicher werden. 23 bis 27 Grad sind für den Sonntag vorhergesagt.

Keine Geldautomaten in der Nacht gesprengt

So gefühlt wird ja nahezu täglich hierzulande ein Geldautomat in die Luft gejagt. In der Nacht zum Donnerstag hatte es in Bad Dürkheim gleich zwei Automaten erwischt. Doch in der vergangenen Nacht wurden in Rheinland-Pfalz offenbar keine Geldautomaten gesprengt. Weder die Polizei noch eine Agentur vermelden bislang einen solchen Zwischenfall. Das ist doch mal 'ne Meldung wert!