++ Studie: Tinnitus und Depression ++ 1,8-Millionen-Buch für Gutenberg-Museum ++ Balkonkraftwerke boomen

8:56 Uhr Das kleine Kraftwerk für den Balkon Es ist wie ein kleines Kraftwerk auf dem Balkon: zwei Solarmodule, ein Wechselrichter und eine Anschlussdose für das Hausnetz. Scheint die Sonne auf die Module, wird Strom erzeugt, der über die Wechselrichter ins Hausnetz eingespeist werden kann. So können Nutzer Teile ihres Stromverbrauchs abdecken und Kosten sparen. Die Zahl der sogenannten Balkonkraftwerke ist in Rheinland-Pfalz jedenfalls in den vergangenen Monaten enorm gestiegen. Im Bundesland seien derzeit 3.117 Solaranlagen unter 600 Watt, zu denen die Balkonkraftwerke gehören, registriert. Davon kamen 1.394 allein in diesem Jahr hinzu. "Ein unglaublicher Boom", sagt eine Sprecherin der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Unsere Socials haben mal geguckt, ob sich das rentiert:

8:31 Uhr Neues vom Deutschland-Ticket Was macht eigentlich das Deutschland-Ticket? Offenbar sind seit der Einführung mehr Menschen mit Zügen auf Regio-Linien unterwegs. Das sagt der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr Rheinland-Pfalz. Besonders beliebt seien Strecken, die am Rhein entlangführten. Gefragt ist auch die Verbindung zwischen Frankfurt und Saarbrücken. Diese Züge halten außerdem in Mainz, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein. Und die Studis sind offenbar auch zufrieden: Der Allgemeine Studierendenausschuss (AstA) der Universität Trier freut sich über die Lösung für Studierende bezüglich des 49-Euro- Tickets. Demnach können Studierende ab dem 1. Juli das Deutschland-Ticket zum Semesterticket hinzubuchen. Das Deutschland-Ticket kostet dann nur noch rund 23 Euro anstatt 49 Euro. Kleiner Wermutstropfen: Der Asta findet es problematisch, dass Studierende für die Monate Mai und Juni den vollen Preis des Tickets zahlen müssen. Dafür müsse es eine Ausgleichszahlung geben. Über dieses Thema berichteten das SWR Studio Mainz und das SWR Studio Trier am 19.5.2023 um 7:30 Uhr.

8:07 Uhr Ein Buch für 1,8 Millionen Euro Wenn es mit dem Lesen nicht dringend ist, warte ich immer auf die Taschenbuch-Ausgabe, die ist ja oft ein bisschen günstiger. Für die Stadt Mainz war das nun leider keine Option. Der Stadtrat gab grünes Licht für den Ankauf eines sogenannten Blockbuches. Kostenpunkt: 1,8 Millionen Euro. Das Werk ist für das Gutenberg-Museum vorgesehen, als neues, wertvolles Ausstellungsstück. Das Buch ist aus dem 15. Jahrhundert und hat laut Expertenmeinung Seltenheitswert. Für den Druck jeder Buchseite wurde eine Holztafel erstellt, in die Texte und Bilder hinein geschnitzt wurden. Die Stadt wird etwa ein Drittel der Kosten tragen, den Rest übernehmen Stiftungen und das Land Rheinland- Pfalz. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 19.5.2023 um 7:30 Uhr.

7:55 Uhr Neue Stiftung für Ahrtal-Wiederaufbau Im Ahrtal soll künftig eine neue Stiftung Hilfen rund um den Wiederaufbau bündeln. Das Projekt wird heute in Altenahr vorgestellt. "Stiftung Ahrtal" soll die neu gegründete Stiftung heißen. Sie geht aus dem Spendenverteilzentrum hervor, das seit mehr als einem Jahr Flut-Betroffene unterstützt. Dahinter steht eine Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, sagte Initiator Nick Falkner aus Grafschaft dem SWR. Die Stiftung plant unter anderem Jugendräume und Begegnungsstätten im ganzen Tal einzurichten. Ziel sei es außerdem, die verschiedenen Hilfsangebote im Ahrtal zu koordinieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19.5.2023 um 6:30 Uhr.

7:22 Uhr Das Wichtigste aus Deutschland und der Welt Die Staats- und Regierungschefs der G7 wollen bei ihrem Gipfeltreffen im japanischen Hiroshima über schärfere Sanktionen gegen Russland beraten. Zur G7-Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen der Welt gehören neben Deutschland und Japan auch die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada. Nach der Bürgerschaftswahl in Bremen beginnen die Parteien Sondierungsgespräche über eine mögliche Regierungsbildung. Die SPD hat die Wahl gewonnen. Bislang wird das kleinste Bundesland von SPD, Grünen und Linkspartei regiert. In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad trifft sich die Arabische Liga erstmals nach der Wiederaufnahme Syriens. Die Mitgliedschaft Syriens war nach der gewaltsamen Niederschlagung von Protesten im Land 2011 ausgesetzt worden. In Kairo einigten sich die Außenminister der arabischen Länder auf eine Wiederaufnahme der Regierung von Baschar al-Assad in die Organisation. Assad wird bei dem Gipfeltreffen in Saudi-Arabien erwartet. Zu den wichtigsten Themen dürften die Konflikte in Syrien, im Jemen, im Sudan sowie die Annäherung mit dem Iran gehören.

6:56 Uhr 24-Stunden-Rennen: Bislang keine Zwischenfälle Die Polizei am Nürburgring zieht eine erste positive Zwischenbilanz für das diesjährige 24-Stunden-Rennen. Sowohl der Hauptanreisetag am Mittwoch als auch der erste Veranstaltungstag gestern seien ohne Zwischenfälle verlaufen, hieß es. Das eigentliche 24-Stunden-Rennen startet erst am Samstagnachmittag. Aber schon gestern waren die ersten Wagen auf der Strecke. Neben freien Trainingsläufen gab es auch schon erste Qualifizierungsrunden für die Hauptrennen. Im letzten Jahr kamen nach zwei Jahren Corona-Pause rund 230.000 Motorsportfans in die Eifel. Der ADAC erwartet dieses Jahr ähnlich viele Besucher am Nürburgring. Über das Thema berichtete das SWR Studio Koblenz am 19.5.2023 um 6.30 Uhr.

6:46 Uhr Endlich wieder Erdbeer-Zeit! Kuchen belegen, Marmelade kochen oder einfach nur zum zwischendurch Naschen. Jetzt geht es wieder los mit den Erdbeeren. Hattet Ihr schon Euer erstes Schälchen in diesem Jahr? Und habt ihr auch über den Preis gestaunt? Übrigens: Habt Ihr gewusst, dass es auch weiße Erdbeeren gibt? Mehr von unseren Social-Kollegen:

6:17 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz Sonne, Wolken und angenehm warm: Der Brückentag startet zunächst heiter, bevor später vor allem in der Pfalz einige Wolken durchziehen. Die Höchsttemperaturen liegen am Freitag zwischen 17 und 20 Grad. Jeden Tag soll es nun immer sommerlicher werden. 23 bis 27 Grad sind für den Sonntag vorhergesagt. Video herunterladen (37,2 MB | MP4)

6:09 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Trier ist stolz: Das "Ada Evangeliar" ist zum UNESCO-Weltdokumentenerbe ernannt worden. Die kostbare Handschrift aus der Trierer Schatzkammer ist eine Bilderhandschrift des Neuen Testaments um 800 und gilt als bedeutendste Bilderhandschrift aus dieser Zeit. Der Mittelaltermarkt Spectaculum beginnt in Worms. Bis Sonntag wird es Konzerte, Vorführungen, Wettkämpfe geben. Es ist die 20. Ausgabe des Spectaculums. Der Silbersee in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis) ist erneut gesperrt worden. Grund ist der Abbruch des Seegrunds im öffentlichen Badebereich des Gewässers. Die Gemeinde will versuchen, das tiefe Loch in den nächsten Tagen mit bis zu 500 Kubikmeter Sand zu verfüllen. Ob das funktioniert, ist ungewiss.

6:02 Uhr Keine Geldautomaten in der Nacht gesprengt So gefühlt wird ja nahezu täglich hierzulande ein Geldautomat in die Luft gejagt. In der Nacht zum Donnerstag hatte es in Bad Dürkheim gleich zwei Automaten erwischt. Doch in der vergangenen Nacht wurden in Rheinland-Pfalz offenbar keine Geldautomaten gesprengt. Weder die Polizei noch eine Agentur vermelden bislang einen solchen Zwischenfall. Das ist doch mal 'ne Meldung wert!