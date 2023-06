Das Luftwaffen-Manöver Air Defender beginnt, im Losheimer Stausee ertrinkt ein Kind und in Berschweiler verenden mehr als hundert Fische.

9:58 Uhr Tschüss, schönen Tag noch! Liebe Leute, nach dem langen Wochenende war der Einstieg in die Fünf-Tage-Woche doch gar nicht so schlimm. Es ist schon wieder 10 Uhr! Die Ticker-Zeit für heute ist um, morgen versorge ich euch dann wieder ab 6 Uhr mit den wichtigsten Informationen aus Rheinland-Pfalz. Möget ihr bis dahin nicht allzu sehr schwitzen! Macht's gut!

9:55 Uhr Abstimmung: Ihr scheut das kühle Nass! Erstaunliches Ergebnis unserer Umfrage zum Thema: "Badesee oder Schwimmbad". Die meisten von euch - 33 Prozent - bleiben am liebsten zuhause! Knapp dahinter in der Beliebtheitsskala liegt der Badesee mit 31 Prozent, im Schwimmbad fühlen sich nur 18 Prozent am wohlsten.

9:47 Uhr Update: BioNTech-Verhandlung abgesetzt Eigentlich hätte heute der bundesweit erste Prozess wegen des Verdachts auf Impfschäden gegen den Impfstoffhersteller BioNTech beginnen sollen. Doch soeben wurde bekannt: Die erste mündliche Verhandlung wurde abgesetzt - wegen eines Befangenheitsantrags des Klägeranwalts gegen den Richter.

9:45 Uhr Diskussion um Lindemann-Konzert in Trier Gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann gibt es seit Wochen schwere Vorwürfe: Frauen sollen gezielt für Sex mit ihm rekrutiert worden sein. Lindemanns Anwälte bezeichneten das als unwahr. Im November will Lindemann solo in Trier auftreten. Doch der Frauennotruf Trier und weitere Initiativen fordern die Absage des Konzerts. Darüber wird auch auf Instagram intensiv diskutiert.

9:15 Uhr Tote Fische in Berschweiler Im Unnenbach in Berschweiler bei Baumholder hat es nach Angaben der Polizei ein Fischsterben gegeben. Mehr als 100 Bachforellen und Grundeln seien aus unbekannten Gründen am vergangen Freitag verendet. Sauerstoffmangel oder Hitze könnten als Ursache ausgeschlossen werden, da der Bach eine gute Fließgeschwindigkeit habe, so die Polizei. Experten analysierten nun Fischkadaver und Wasserproben.

9:00 Uhr Special-Olympics-Sportler zu Gast in Rheinland-Pfalz Knapp eine Woche vor den Special Olympic World Games in Berlin empfangen mehrere rheinland-pfälzische Orte dieser Tage Teilnehmer-Teams aus verschiedenen Ländern. Gastgeber für die internationalen Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder mehrfacher Behinderung sind zum Beispiel Mendig, Trier, die Verbandsgemeinde Prüm, Speyer, Bad Dürkheim, Koblenz und Neuwied. Gestern kam in Neuwied eine Delegation aus dem pazifischen Inselstaat Palau an: Tischtennisspieler mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung samt ihrem Betreuerteam. Die Stadt Koblenz ist Gastgeberstadt der etwa 30-köpfigen Special- Olympics-Delegation aus Ecuador. In Mendig ist eine Delegation aus dem Süd-Sudan untergebracht. Die Special Olympic World Games, die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt, finden zum ersten Mal in Deutschland statt. Die Gäste bleiben bis Donnerstag hier in der Region und reisen dann nach Berlin. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:40 Uhr 🌲 Vorsicht vor Astbruch! Im Wetterbericht haben wir ja schon darauf hingewiesen, dass die Waldbrandgefahr aktuell hoch ist. Die Trockenheit führt aber noch zu anderen Gefahren im Wald: Die Forstverwaltung in Trippstadt weist darauf hin, dass insbesondere Buchen bedingt durch den sogenannten Trockenstress zum Teil armdicke Äste verlieren können. Es rät Wanderern im Pfälzerwald daher dazu, nicht unter Buchen zu rasten. Auch das Parken unter Buchen sei nicht besonders ratsam. Info für die Stadtmenschen: Das ist eine Buche! dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hannes P Albert Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Juni 2023 um 7:30 Uhr.

8:10 Uhr Junge im Losheimer See ertrunken Tragischer Unfall im Saarland: Ein siebenjähriger Junge ist gestern im Losheimer Stausee nahe der Grenze zu Rheinland-Pfalz ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind bei einem Ausflug mit seiner Familie verschwunden. Einsatzkräfte machten sich auf die Suche und fanden den Jungen wenige Stunden später im Wasser im Bereich des Strandbades. Er konnte trotz Reanimationsmaßnahmen nicht wiederbelebt werden. Die Ermittler gehen von einem Badeunfall aus. Losheim Badeunfall im Strandbad Siebenjähriger Junge in Losheimer Stausee ertrunken Ein siebenjähriger Junge ist am Sonntag bei einem Badeunfall im Stausee in Losheim (Kreis Merzig-Wadern) ertrunken. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:00 Uhr Moselschleusen wegen Wartungsarbeiten gesperrt Ab heute sind die meisten Schleusen an der Mosel und der Saar für zehn Tage gesperrt. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Koblenz beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten. Dafür werden sechs Schleusenkammern komplett trockengelegt. Die Schleusen mit zwei Kammern in Zeltingen, Fankel und Koblenz blieben aber passierbar, so die Behörde. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 12. Juni 2023 um 7:00 Uhr.

7:30 Uhr 🛌 Lieber Knast als Parkbank Was tut man nicht alles für ein warmes Bett? In Andernach hat sich ein Mann freiwillig festnehmen und ins Gefängnis bringen lassen, weil seine Mutter ihn nachts nicht in ihre Wohnung lassen wollte. Nach Angaben der Polizei rief der 42-Jährige gestern Abend den Notruf an und sagte, er würde jetzt gerne seinen Joker ziehen und einen Haftbefehl einlösen, um eine Unterkunft zu bekommen. Der Haftbefehl lag vor, weil er in der Vergangenheit eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Laut Polizei konnte er sie auch jetzt nicht bezahlen - deswegen bleibt er jetzt einen Monat im Gefängnis. Danach lässt ihn Mutti hoffentlich wieder ins Haus. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Juni 20923 um 7:30 Uhr.

🚗 So sieht's auf den Straßen in RLP aus Ich hoffe, dass alle, die heute ins Büro, auf die Arbeit oder sonstwohin müssen, gut und stressfrei durchkommen.

7:15 Uhr 🐟 Mainzer Feuerwehr rettet Fische Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz gestern im Mainzer Volkspark: Weil ein Teich zu wenig Wasser hatte, drohten die Fische darin zu sterben. Die Feuerwehr konnte den Tieren im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser reichen. Sie pumpte 200 Liter Wasser dazu. Damit sind die Fische wieder in Sicherheit! Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 12. Juni um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr 🏊‍♀️ Abstimmung: Badesee oder Schwimmbad? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat 🎵 Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, und dann nüscht wie raus nach ... - ja, wohin denn? Das ist eine Frage von großer sozialer Sprengkraft. Sie hätte beinahe das Potential, Ehen zu zerrütten, Generationen gegeneinander aufzubringen und Freundschaften zu zerstören. Und sie ist angesichts der Temperaturen aktuell wie nie: Wenn ihr schwimmen geht: Wo tut ihr das am liebsten? Die Abstimmung ist bereits beendet. Geht ihr lieber an den Badesee oder ins Schwimmbad? Natürlich ins Schwimmbad! Hier gibt's die besten Rutschen, Sprungtürme, Babybecken, Nichtschwimmerbecken - kurz, für jeden Geschmack etwas. Ich bevorzuge Schwimmbäder! 18,3%

Natürlich an den Badesee! Schwimmen inmitten der Natur, viel Platz zum Paddeln und kein Chlor im Wasser - so gefällt es mir am besten! 31,2%

Ich wechsle ab. Mal Schwimmbad, mal See - je nach Laune. Die Mischung macht's! 17,2%

Weder noch! Das alles ist nicht so mein Ding. Mir reicht die kalte Dusche / das Planschi im Garten / das eisgekühlte Getränk im Liegestuhl. 33,3% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:15 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Auch außerhalb der Landesgrenzen bleibt die Welt nicht stehen. Dies sind wichtige Termine des Tages: Das Stockholmer Friedensinstitut SIPRI veröffentlicht seinen Bericht zu Atomwaffen. Demnach ist die Anzahl der einsatzbereiten Atomwaffen in der Welt gestiegen. Die Gefahr, dass sie tatsächlich eingesetzt werden könnten, habe sich erstmals seit Ende des zweiten Weltkrieges dramatisch erhöht. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist zu einem zweitägigen Besuch in die USA. Am Montag wird er zu einem Gespräch mit Präsident Joe Biden und US-Außenminister Antony Blinken im Weißen Haus erwartet. Im Tarifkonflikt bei der Bahn beginnt am frühen Nachmittag die nächste Verhandlungsrunde zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Seit Februar geht es um mehr Gehalt und Zahlungen für die Beschäftigten. Ob es zu einer Einigung oder zu weiteren Streiks kommt, ist noch offen.

6:05 Uhr 👒 Friedliches Strohhutfest in Frankenthal Gute Stimmung in Frankenthal: Fast 200.000 Menschen haben am langen Wochenende das 48. Strohhutfest besucht. Stadt und Polizei zeigten sich zufrieden: Es sei ein ruhiges und friedliches Fest gewesen, größere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Allerdings hatte die Stadt mit etwas mehr Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Möglicherweise hätten in den Pfingstferien einige Leute etwas anderes vorgehabt, so die Überlegung einer Sprecherin. Das Strohhutfest 2023 in Frankenthal SWR Über dieses Thema berichtet SWR4 RLP am 12. Juni 2023 um 6:30 Uhr.

6:02 Uhr 🌞 Das Wetter: Der Sommer geht weiter Petrus ist ein Spaßvogel: Mit dem Ende der Pfingstferien beschert er uns bestes Badewetter! Nach einem heißen Sommer-Wochenende geht's zu Beginn der Woche genau so weiter. Für heute sind wieder Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt, für die kommenden Tage 27 bis 29 Grad. Unser Wetterexperte warnt: Durch die Hitze und und den fehlenden Regen steigt die Waldbrandgefahr. Video herunterladen (23,5 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Das Innenministerium Rheinland-Pfalz und die Luftwaffe informieren über die Auswirkungen der Luftwaffen-Übung Air Defender 23 auf das Land. An dem Manöver vom 12. bis 23. Juni 2023 sind 25 Staaten - vor allem aus der NATO - mit 250 Flugzeugen und fast 10.000 Soldaten beteiligt. Es sind etwa 2.000 Flüge geplant. Auch wenn der Schwerpunkt der Übung in Norddeutschland liegt, ist Rheinland-Pfalz mit dem US-Standort Spangdahlem sowie dem Sonderluftraum "TRA Lauter" in die Übung eingebunden. In Hamburg beginnt der erste Zivilprozess gegen den Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech wegen Impfschäden. Eine Klägerin macht geltend, wegen der Impfung unter anderem an Schmerzen im Oberkörper, an Schwellungen der Extremitäten sowie an Erschöpfung, Müdigkeit und Schlafstörungen zu leiden. Sie fordert ein Schmerzensgeld von mindestens 150.000 Euro. Die Kirchen im Land stellen ihr Programm für den diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag vor. Laut eigener Aussage wollen Kirche und Diakonie vom 16. bis 18. Juni in Bad Ems mit einem umfangreichen Programm "Brücken bauen".