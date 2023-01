++ Geldautomat gesprengt ++ Massive Einschränkungen im Zugverkehr ++ 14-Jähriger vor Gericht ++

Es war eine fast ruhige Nacht in Rheinland-Pfalz. Einen lauten Knall gab es im Landkreis Kusel. Ihr ahnt es: Es wurde schon wieder ein Geldautomat gesprengt , diesmal in Schönenberg-Kübelberg. Die Täter sind auf der Flucht , die Höhe des Schadens ist noch unklar. Schon Wahnsinn: Ich glaube, ich hatte noch keinen Newsticker ohne Geldautomatensprengung. Jede Nacht knallt es irgendwo anders.

Ich sehe noch nicht viel vom Wetter , dazu ist es einfach noch zu dunkel heute Morgen. Aber: Ich kann es hören und das ist, je nach Sichtweise, eher ein schlechtes Zeichen. Es wird ziemlich ungemütlich, das Wetter in den nächsten Tagen. Immer mal wieder Regen- oder Graupelschauer, in höheren Lagen auch Schneeflocken.

6:00 Uhr

Guten Morgen, Rheinland-Pfalz! Wir starten gemeinsam in die zweite Woche des Jahres 2023.



