Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr THW-Fluthelfer beim Bundespräsidenten Jetzt gleich werden drei THW-Helfer aus Lahnstein für ihren Einsatz im Ahrtal geehrt. Und zwar von niemand geringerem als unserem Bundespräsidenten. Das Ganze findet beim traditionellen Neujahrsempfang im Schloss Bellevue statt. Die drei Männer haben bei der Flutkatastrophe vor zweieinhalb Jahren viele Menschen in Bad Neuenahr gerettet. Mehr dazu hört ihr hier: Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:35 Uhr Hackerangriffe auf Handwerkskammern in RLP Hacker haben die Handwerkskammern in Koblenz, Trier und der Pfalz angegriffen. Die gute Nachricht ist: Laut Angaben der Koblenzer Kammer sind keine personenbezogenen Daten oder Daten von Betrieben betroffen. Zur Sicherheit seien alle Systeme vom Netz genommen worden. Die Auswirkungen für alle, die dort arbeiten, sind jedoch groß: Die Verwaltungssoftware könne nicht genutzt werden. Auch die Internetseite der Kammer sei zurzeit nicht erreichbar. Dass genau diese drei Handwerkskammern von dem Angriff betroffen sind, ist übrigens kein Zufall: Sie werden alle vom selben IT-Dienstleister betreut. Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:22 Uhr Ein kleines Gedicht Soeben hat mich eine Mail von Otmar erreicht, über die ich mich sehr gefreut habe. Denn: Auf Social Media lesen wir Redakteurinnen und Redakteure hier täglich auch viele negative Kommentare. Das geht schon manchmal an die Substanz, auch wenn wir gar nicht selbst kritisiert werden, sondern das Thema worüber wir berichten. Wenn dann so eine Mail, wie die von Otmar eintrudelt, ist das einfach eine schöne Abwechslung. Er hat ein Gedicht mit mir geteilt, das ich gern auch mit euch teilen möchte, denn die Botschaft fand ich total schön! 🍀

das Handeln unerhört blockieren

und wir so schwere Lasten tragen

dass Drang und Mut sich stark genieren Dann ist es gut daran zu denken

dass manche Fragen die beklemmen

im Tageslauf sich so verrenken

dass wir sie nicht mehr wieder erkennen

8:59 Uhr 200 Bäume bei Trier-Ehrang werden gefällt Bye, bye Bäume! 🌳😥 An der B422 zwischen Trier-Ehrang und Kordel werden diese und nächste Woche bis zu 200 Bäume gefällt. Es sind Buchen und die wurden durch Hitze und Sonneneinstrahlung so sehr geschwächt, dass sie nun gefällt werden müssen. Weil die Wurzeln teilweise schon abgestorben sind und die Bäume an einem Hang stehen, könnten sie sonst auf die Fahrbahn stürzen. Die Bundesstraße ist deswegen voraussichtlich bis nächste Woche gesperrt. Dass Bäume wegen des Klimawandels sterben und mit den Bedingungen nicht mehr gut klar kommen, ist nicht nur bei Trier ein ziemliches Problem, denn unsere Wälder werden immer kleiner. Mehr dazu seht ihr in unserem Reel: Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:50 Uhr Streichkonzerte im Ahrtal Und jetzt zwischendurch was fürs Herz 🥰 Musikerinnen des SWR-Symphonieorchesters geben in dieser Woche insgesamt 14 Konzerte im Kreis Ahrweiler. Sie sind vor allem in Schulen und Seniorenheimen unterwegs. Gestern ging es in der Levana-Förderschule in Ahrweiler los. Bei den Schülerinnen und Schülern sei der Auftritt der drei Streicherinnen gut angekommen, sagte die Schulleiterin Kathrin Römermann nach dem Konzert. Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:27 Uhr Landau: Mängel per App melden Habt ihr schon mal vom Mängel- und Ideenmelder gehört? Ich nicht. Aber es ist genau das, was man sich unter so einem Namen vorstellt. Man kann quasi meckern und zwar bei der Stadt. Landau hat eine App, bei der man Mängel oder Ideen melden und dann sogar den Bearbeitungsstand der Sache verfolgen kann. Mehr als 3.300 Meldungen seien in den vergangenen drei Jahren eingegangen, sagt die Stadt. Damit ist sie sehr zufrieden. Bei etwa der Hälfte der Meldungen ging es nach Angaben der Verwaltung um das Thema Müll. Bei 15 Prozent gab es Beschwerden oder Anregungen zu Verkehrszeichen und Ampeln. Und das ist was für ganz Genaue 😉 Seit diesem Jahr kann nach Angaben der Stadt beispielsweise auch gemeldet werden, wenn eine Hecke in den Gehweg ragt. Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:16 Uhr Seid ihr Team Katze? Dieser Post von uns hat bei Instagram gestern reichlich Herzen gesammelt: Ich hab selbst einen Kater aus dem Tierschutz - bin also eher Team Katze 😺 Aber das Anliegen des Tierheims Landau braucht viel Geduld und vor allem ein gutes Gespür. Die beiden Katzen Bud und Terrence scheinen echt ziemlich verängstigt zu sein, wenn sie fauchen und spucken ... Eine Userin schreibt unter unserem Post aber auch: "Jahre hat es gedauert bis ich Mino anfassen durfte! Er war wild und wir haben ihn angefüttert. Er hat mich angefaucht und ist weg gerannt. Mittlerweile schläft er bei mir im Bett und ist mega anhänglich." Es kann also klappen und dann lohnt es sich auf jeden Fall auch!

7:43 Uhr GDL-Streik UND Bauernproteste passend zum Deutsch-Abi morgen An mein Deutsch-Abitur kann ich mich noch ziemlich gut erinnern - ist jetzt genau 11 Jahre her. Es herrschte Schnee-Gestöber und ich musste mit dem Rad hin. Die Schülerinnen und Schüler, die morgen in RLP dran sind, werden sich wahrscheinlich auch noch lange danach erinnern können, denn für ihren Deutsch-Abi-Tag sind Bauernproteste und ein GDL-Streik angesagt. Wie das trotzdem klappen soll, haben wir hier für euch zusammengefasst: Rheinland-Pfalz Am Mittwoch landesweit Prüfungen im Fach Deutsch Abiturprüfungen in RLP trotz Bahnstreik und Bauernprotesten Trotz absehbarer Verkehrsbehinderungen durch Bahnstreik und Bauernproteste sollen die schriftlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz am Mittwoch planmäßig stattfinden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:33 Uhr Bauernproteste: Wie geht's eigentlich weiter? Die Bauernproteste fanden nicht nur gestern statt - die ganze Woche soll es mit verschiedenen Aktionen weitergehen. Die Organisatoren sprechen aber von kleineren Aktionen wie Mahnwachen oder Kundgebungen. Am Mittwoch findet in Mainz eine Kundgebung auf dem Messegelände statt, danach wollen die Bauern geschlossen zum Ministerium fahren. Heute wollen die Landwirte in der Südpfalz von 8 bis 18 Uhr die B272 bei Hochstadt blockieren. Im Video seht ihr nochmal verschiedene Eindrücke des großen Protests gestern: Video herunterladen (70,2 MB | MP4) Sendung am Di. , 9.1.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

7:11 Uhr Lahntalbahn ist bis Freitag dicht Die Lahntalbahn ist diese Woche bis Freitag bis 14 Uhr zwischen Limburg und Weilburg dicht. Die Deutsche Bahn sagt, sie könne wegen Krankheit zwei Stellwerke nicht besetzen. Die beiden Mitarbeiter seien kurzfristig erkrankt. Man versuche aber einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Übrigens: Auch der Regionalexpress von Koblenz nach Gießen ist betroffen und endet bereits in Limburg. Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:53 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Zwischen den Jahren hatten bundesweit tausende Ärztinnen und Ärzte ihre Praxen geschlossen aus Protest gegen die Politik von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Heute hat der Minister Vertreterinnen und Vertreter der Ärzteschaft zu einem "Krisengipfel" eingeladen. Mögliche Ergebnisse des Treffens soll anschließend bei einer Pressekonferenz bekanntgegeben werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lädt ab 10 Uhr Repräsentanten des öffentlichen Lebens, Politiker des Bundeskabinetts und ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger zum Neujahrsempfang ins Schloss Bellevue in Berlin ein. In diesem Jahr sind auch Helferinnen und Helfer aus den Flutgebieten in Deutschland dabei. Vor dem Verwaltungsgericht in Luxemburg wird darüber verhandelt, ob der Versandriese Amazon gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung verstoßen hat. Die luxemburgische Datenschutzbehörde hatte ein Strafe von 746 Millionen Euro verhängt. Außenministerin Annalena Baerbock (Die Grünen) setzt ihre Reise im Nahen Osten fort, sie besucht heute Ägypten und den Libanon. In Ägypten trifft sie sich zum Gespräch mit Außenminister Samih Schukri und am Abend mit dem Amtskollegen Abdallah Bou Habib im Libanon. In Beirut wird sie außerdem den Kommandeur der libanesischen Streitkräfte treffen.

6:32 Uhr So siehts auf den Straßen aus Gestern war ganz schön viel los - die Bauernproteste hatten unsere Verkehrsübersicht zwischenzeitlich sogar ausgeknockt. Wie es aktuell auf den Straßen aussieht, seht ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:22 Uhr Lokführer dürfen Personenverkehr der Bahn in RLP bestreiken Achtung 📢🚄 Es sieht ganz danach aus, als ob es ab morgen bis zum Freitag zum nächsten Streik der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr der Bahn kommt. Denn das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat gestern Abend einen Eilantrag der Bahn auf einstweilige Verfügung gegen den angekündigten Streik abgewiesen. Die Bahn kündigte allerdings an, in Berufung zu gehen und das Urteil in der zweiten Instanz vom Hessischen Landesarbeitsgericht überprüfen zu lassen. Was aber schon feststeht: Den Auftakt des mehrtägigen GDL-Streiks im Tarifstreit mit der Bahn macht heute Abend der Ausstand im Güterverkehr. Um 18 Uhr soll es da losgehen. Sendung am Di. , 9.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:07 Uhr So wird das Wetter an diesem Dienstag Leute, ich fands gestern schon sch... kalt. Und heute bleibt es genau so, aber mit einem Goodie: 🌞🌞🌞 In Rheinland-Pfalz ist jede Menge Kaltluft unterwegs, sagt Wetterexperte Sven Plöger. Tagsüber liegen die Werte um den Gefrierpunkt. Dazu wird es aber sehr sonnig, also "ein wunderschöner Wintertag". In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen ähnlich. Video herunterladen (25,3 MB | MP4)

6:00 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Die Proteste der Landwirte von gestern werden sicher auch heute weiter ein heiß diskutiertes Thema sein. Zumal morgen, am Mittwoch, schon der nächste Protesttag im Rahmen der Aktionswoche der Landwirte ansteht. Gestern hatten landesweit etwa 10.000 Bauern gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert und dabei Autobahnen und Straßen blockiert.

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) will die Fortschritte beim Bau an der neuen Hochstraße Süd vorstellen. Die Hochstraße Süd war bis zu ihrem teilweisen Abriss wegen maroder Bausubstanz eine Hauptverkehrsader im Rhein-Neckar-Raum.

Ein 67-jähriger Mann muss sich ab heute wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Er soll Mitglied und zweitweise Präsident des Bonner Ablegers der Hells Angels gewesen sein, der laut Anklage im Großraum Bonn und im nördlichen Rheinland-Pfalz tätig gewesen sein soll. Der Ableger wurde 2018 vom Bundesinnenministerium verboten.