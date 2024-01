Was ist in der vergangenen Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

So wird das Wetter an diesem Dienstag

Das wird heute wichtig für RLP

Guten Morgen alle zusammen! 6:07 Uhr So wird das Wetter an diesem Dienstag Leute, ich fands gestern schon sch... kalt. Und heute bleibt es genau so, aber mit einem Goodie: 🌞🌞🌞 In Rheinland-Pfalz ist jede Menge Kaltluft unterwegs, sagt Wetterexperte Sven Plöger. Tagsüber liegen die Werte um den Gefrierpunkt. Dazu wird es aber sehr sonnig, also "ein wunderschöner Wintertag". In den kommenden Tagen bleiben die Temperaturen ähnlich. Video herunterladen (25,3 MB | MP4) 6:00 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Die Proteste der Landwirte von gestern werden sicher auch heute weiter ein heiß diskutiertes Thema sein. Zumal morgen, am Mittwoch, schon der nächste Protesttag im Rahmen der Aktionswoche der Landwirte ansteht. Gestern hatten landesweit etwa 10.000 Bauern gegen die Sparpläne der Bundesregierung demonstriert und dabei Autobahnen und Straßen blockiert.

Die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) will die Fortschritte beim Bau an der neuen Hochstraße Süd vorstellen. Die Hochstraße Süd war bis zu ihrem teilweisen Abriss wegen maroder Bausubstanz eine Hauptverkehrsader im Rhein-Neckar-Raum.

Ein 67-jähriger Mann muss sich ab heute wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Er soll Mitglied und zweitweise Präsident des Bonner Ablegers der Hells Angels gewesen sein, der laut Anklage im Großraum Bonn und im nördlichen Rheinland-Pfalz tätig gewesen sein soll. Der Ableger wurde 2018 vom Bundesinnenministerium verboten. 6:00 Uhr Guten Morgen alle zusammen! Habt ihr gut geschlafen? Ich freue mich, dass ihr heute Morgen wieder mit dabei seid - ich bin Annika Kercher und begleite euch bis 10 Uhr durch den Nachrichtenmorgen. Alles, was heute wichtig wird und alles, was in der Nacht passiert ist, lest ihr jetzt hier. Unter anderem gibt es einen Gerichtsentscheid zum geplanten GDL-Streik im Personenverkehr der Bahn. Wenn ihr Ideen, Anregung oder Kritik habt, schickt mir gerne eine Mail an rlp-newsticker@swr.de. Und außerdem, wenn ihr mir Bilder schicken wollt, sehr gerne: Schickt uns eure Fotos