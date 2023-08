Protest-Rücktritt in Freisbach, Motorradunfall in Wiesbaden, Weltkatzentag

6:21 Uhr

👋 Hallo Nachbarn, in NRW!

So etwas wie ein Sommerloch, also eine Zeit ohne besondere Themen, kennen unsere Nachbarn in Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen nicht. Im Gegenteil: Seit gestern läuft dort wieder alles seinen gewohnten Alltags-Gang, denn in NRW sind die Sommerferien bereits zu Ende. Und als ob das nicht schon ärgerlich genug wäre, mussten gestern Abend in Düsseldorf rund 13.000 Menschen über mehrere Stunden ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Grund dafür war eine gefundene amerikanische Fliegerbombe, die noch in der Nacht entschärft werden sollte. Um 2:47 Uhr in der Nacht kam dann die Entwarnung. Alles war gut gelaufen. Und so kann also heute in Nordrhein-Westfalen alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen.

Über dieses Thema berichtete SWR3 am 8. August 2023 um 5:30 Uhr.