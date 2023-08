Sonnenblumen-Boom in der Pfalz, Protest-Rücktritt in Freisbach, Motorradunfall in Wiesbaden

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:32 Uhr 📜 Der 8. August historisch betrachtet... 2022: Ermittler der Bundespolizei FBI durchsuchen die Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Florida und beschlagnahmen mehr als hundert teils streng geheime Dokumente. Das Material hätte laut Gesetz an das Nationalarchiv gegeben werden müssen. 2008: Torhüter Jens Lehmann beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. 1948: Der 1. FC Nürnberg gewinnt das erste Nachkriegs-Finale um die deutsche Fußballmeisterschaft mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. 1858: In Frankfurt/Main wird der Zoologische Garten eröffnet. Er ist nach Berlin der zweite Zoo in Deutschland. 1588: Spaniens als "unbesiegbar" geltende Kriegsflotte, die Armada, wird im Ärmelkanal von der englischen Marine vernichtend geschlagen. Von insgesamt 130 Schiffen kehren nur 67 nach Spanien zurück.

9:26 Uhr 🚢 Wissenschaftsschiff legt in Koblenz an Vielleicht eine coole Ausflugsidee mit Kindern in den Sommerferien? In Koblenz legt heute das Ausstellungsschiff "MS-Wissenschaft" für zwei Tage am Moselufer an. Auf dem Schiff können Wissenschaftsbegeisterte eine Ausstellung rund um das Thema Universum besuchen, teilte die Organisation "Wissenschaft im Dialog" mit. Dabei können sich Interessierte zum Beispiel anschauen, wie der Klimawandel die Erde verändert. Außerdem erfahren sie, wie weit Wissenschaftler mit einem Teleskop ins All schauen können. Die "MS-Wissenschaft" ist im Auftrag des Bundesbildungsministeriums deutschlandweit in 34 Städten unterwegs. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 8. August 2023 um 9 Uhr.

9:15 Uhr Inflation im Juli etwas schwächer Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen nicht mehr so stark an wie bisher. Das Statistische Bundesamt hat erste Schätzungen bestätigt - demnach ist die Inflation im Juli auf 6,2 Prozent zurückgegangen. Im Juni betrug sie noch 6,4 Prozent. Die Präsidentin des Statistischen Bundesamtes Ruth Brand sagte jedoch, trotz der Abschwächung bleibe die Inflation auf hohem Niveau. Vor allem die Preisentwicklung bei Nahrungsmitteln treibe die Inflation weiter an. Auch Energie verteuere sich wieder etwas stärker. Wie genau das mit der Inflationsrate eigentlich funktioniert und wie sie berechnet wird, könnt ihr euch in diesem Erklärvideo anschauen: Video herunterladen (20,3 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 8. August 2023 um 9 Uhr.

9:04 Uhr 🎓 Nur knapp jede vierte Professur in RLP mit einer Frau besetzt Wer studiert hat, kennt's: Die Professoren sind meistens männlich. Ich hatte während meines Studiums in Mainz nur zwei Frauen als Profs, der Rest waren Männer. Das verdeutlichen auch die heute veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamts in Bad Ems. Denn nur knapp jede vierte Professur in Rheinland-Pfalz ist mit einer Frau besetzt. Zum Ende des Jahres 2022 lehrten an den Unis und Hochschulen im Land rund 1.600 Professoren und nur etwa 590 Professorinnen. Aber es gibt immerhin Grund zur Hoffnung, denn: Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der Professorinnen um 7,7 Prozent. Schaut man zurück auf die vergangenen zehn Jahre, dann sind es sogar 53 Prozent.

8:47 Uhr Millionen-Investitionen ins Stromnetz erforderlich Die rund 50 Betreiber von Stromnetzen in Rheinland-Pfalz müssen wegen der Energiewende Millionen in den Erhalt und Ausbau ihrer Netze investieren. Das hat die Landesregierung auf eine Große Anfrage der Fraktion der Freien Wähler mitgeteilt. Genaue Zahlen, wie viel investiert werden muss, nennen weder die Landesregierung noch die vom SWR angefragten Netzbetreiber. Die Freien Wähler gehen davon aus, dass deshalb die Strompreise deutlich steigen werden. Hintergrund ist unter anderem das künftige Gebäudeenergiegesetz der Bundesregierung und der damit verbundene Betrieb von Wärmepumpen in vielen Privathäusern. Das Gesetz soll im Herbst nach der Sommerpause verabschiedet werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 8. August 2023 um 8:30 Uhr.

8:43 Uhr 💜 Awareness-Team in Trier kommt gut an Was für eine gute und wichtige Sache: In Trier gibt es seit knapp zwei Jahren ein sogenanntes Awareness-Team, das nach Absprache zum Beispiel auf Konzerten dabei ist und bei übergriffigem Verhalten einschreitet. So soll für mehr Sicherheit im Nachtleben gesorgt werden. Zum Trierer Awareness-Team gehören zum Beispiel Lisa und Erika. SWR Jetzt haben die Ehrenämtler eine positive Bilanz gezogen: Seit der Gründung der Gruppe vor rund zwei Jahren habe das Konzept schon sehr an Bekanntheit gewonnen und das Angebot sei immer gefragter. Hut ab, vor ihrem Engagement! Meine Kollegin Lara Dudek hat das Team bei seiner Arbeit begleitet, den ganzen Bericht könnt ihr hier nachlesen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 8. August 2023 um 7:30 Uhr.

8:24 Uhr ✉️ Post-Probleme in Guntersblum Wer in Guntersblum, Eich und Dorn-Dürkheim auf wichtige Post wartet, braucht starke Nerven. Die Lieferungen können sich dort nämlich aktuell ganz schön verzögern. Denn: Mehr als ein Drittel der Mitarbeitenden ist krank. Außerdem seien vier Zusteller gerade im Urlaub, heißt es von der Deutschen Post. Deshalb könne momentan nur ein Teil der Post zugestellt werden. Besonders spannend: Jetzt wird priorisiert bei der Auslieferung. Pakete oder teure Briefsendungen würden bevorzugt zugestellt. Einfache Werbepost hingegen werde so lange wie möglich zurückgehalten, so die Post. Um die große Menge an Post abzuarbeiten, helfen außerdem Zustellerinnen und Zusteller aus benachbarten Bezirken aus. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 8. August 2023 um 7:30 Uhr.

8:00 Uhr 🌻 Sonnenblumen-Boom in der Pfalz Wow, wie schön! Im Rhein-Pfalz-Kreis bauen die Landwirte in diesem Sommer deutlich mehr Sonnenblumen an. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Jens Kalaene Der Hintergrund des Ganzen ist jedoch weniger schön: Denn wegen des Krieges kann der bisherige Weltmarktführer in diesem Bereich - die Ukraine - so gut wie keine Sonnenblumenkerne mehr liefern. Allein rund um Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis blühen derzeit auf mehreren Dutzend Feldern Sonnenblumen. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Anbaufläche in Rheinland-Pfalz laut Bauern- und Winzerverband mehr als verdoppelt. Die meisten der Sonnenblumenkerne werden zu Öl verarbeitet, ein kleiner Teil wird als Vogelfutter verkauft. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 8. August 2023 um 7:30 Uhr.

7:45 Uhr 🚗 So sieht's auf den Straßen aus Gestern gab's am Nachmittag einen schweren Unfall im Land: Auf der A1 Richtung Hermeskeil kurz hinter dem Dreieck Moseltal hat sich ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet, bei dem sich ein Militärfahrzeug überschlug. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand! Die Polizei sucht jetzt aber nach Zeugen, die den Unfall beobachten haben. Wer etwas gesehen hat: Einmal bei der Autobahnpolizei Schweich melden (Telefon: 06502 - 9165-0). Und auch heute ist bereits einiges los auf den Straßen: Auf der A61 Koblenz Richtung Ludwigshafen zwischen Pfalzfeld und Laudert steht ein defekter LKW auf der rechten Spur. Die A6 Saarbrücken Richtung Kaiserslautern ist zwischen Kreuz Landstuhl-West und Ramstein-Miesenbach wegen einer Unfallaufnahme gesperrt und auf der A62 Nonnweiler Richtung Landstuhl am Kreuz Landstuhl-West ist die Überleitung zur A6 Richtung Kaiserslautern nach einem Unfall gesperrt.

7:30 Uhr Protest-Rücktritte in Freisbach erwartet "Jetzt reicht es uns", sagt Peter Gauweiler, seit 20 Jahren parteiloser Ortsbürgermeister von Freisbach (Kreis Germersheim). Er und die 16 Gemeinderatsmitglieder sind frustriert. Der Finanzhaushalt für dieses und kommendes Jahr wurde von der Kommunalaufsicht immer noch nicht genehmigt, weil die Ausgaben des Ortes die Einnahmen deutlich übersteigen. Freisbach soll die Steuern anheben, sagt die Kommunalaufsicht. Doch das wollen Gemeinderat und Ortsbürgermeister nicht. Der Ortsbürgermeister von Freisbach - Peter Gauweiler SWR Deswegen haben sie sich eine besondere Form des Protests überlegt: den Rücktritt. Den haben sie für heute Abend angekündigt. "Unser Rücktritt soll ein politisches Zeichen sein und ein Hilferuf - stellvertretend für alle Kommunen in Rheinland-Pfalz", sagt Gauweiler. Meine Kollegen berichten heute Abend von vor Ort. Es bleibt also spannend in der kleinen Pfalzgemeinde! Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP am 8. August 2023 um 7 Uhr.

7:16 Uhr 👮 Weiterhin Tempokontrollen in RLP Auch heute nochmal ein kleiner Reminder für euch: Aufgepasst auf den Straßen in Rheinland-Pfalz! Hier gibt's diese Woche nämlich verstärkte Tempokontrollen - im Rahmen der europaweiten Aktion "Speed". Gestern hab' ich euch hier schon eine Übersicht verlinkt, wie viel es kostet, wenn man außerorts zu schnell ist. Heute gibt's für euch die Übersicht, wie es innerorts aussieht. Also, wenn ihr nicht blechen wollt: Schön langsam fahren! SWR

7:04 Uhr 🌱 Natur erholt sich nach Waldbrand in der Pfalz Heute Morgen ging es hier im Ticker schon um die verheerenden Waldbrände, die in Portugal gerade wüten. Die vergangenen Wochen haben die Brände auf Rhodos die Menschen in Atem gehalten. Und auch in Rheinland-Pfalz gab es in diesem Jahr schon einige Wald- und Wiesenbrände - zum Beispiel Mitte Juni zwischen Rodalben und Pirmasens. So sah es dort danach aus: SWR Ein verkohlter Boden und verbrannte Baumstämme. Außerdem mussten aus Sicherheitsgründen 300 Bäume am Hang gefällt werden. Doch jetzt gibt es einen Hoffnungschimmer, dass sich die Natur vor Ort langsam erholt. Denn es wachsen wieder erste Triebe: SWR

6:51 Uhr Testet euer 🐱-Wissen zum Weltkatzentag! Wie heute Morgen bereits erwähnt, ist heute Internationaler Tag der Katze. Und weil Cat-Content immer geht, gibt's jetzt erst ein süßes Katzenbild ❤️ für euch... dpa Bildfunk Picture Alliance ...und danach könnt ihr euer Katzenwissen testen. Auf geht's: Welcher Katzen-Fact stimmt? Das Gehör einer Katze zählt zu den besten unter allen Säugetieren. Katzen schlafen wie der Mensch rund acht Stunden am Tag. Katzen ernähren sich ausschließlich von Mäusen. richtige Antwort: Das Gehör einer Katze zählt zu den besten unter allen Säugetieren.

irrelevant: Katzen schlafen wie der Mensch rund acht Stunden am Tag.

irrelevant: Katzen ernähren sich ausschließlich von Mäusen. Die gegebene Antwort ist Von allen Säugetieren haben Katzen das mit am besten ausgebildete Gehör. Es zählt mit zu ihren wichtigsten Sinnen. Sie hören sogar besser als Hunde. Katzen können Geräusche auch im Ultraschallbereich wahrnehmen.

6:34 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Nach den Überschwemmungen in Slowenien laufen dort die Aufräumarbeiten. Auch die internationale Hilfe ist angelaufen. Deutschland schickt unter anderem Bagger und Behelfsbrücken nach Slowenien sowie Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks. Auch zwei THW-Mitglieder aus Mainz und Saarburg sind unter den Helfenden. In Portugal gibt es weiter heftige Wald- und Buschbrände. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im ganzen Land im Einsatz. Starker Wind facht die Flammen an. Nach Behördenangaben wurden mehrere Menschen verletzt. Mehrere Ortschaften mussten geräumt werden. Bei russischen Angriffen auf die ukrainische Stadt Pokrowsk sind nach offiziellen Angaben mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als 30 weitere seien verletzt worden. Angriffe soll es auch auf das Gebiet um Charkiw gegeben haben. Dort wurden nach Behördenangaben zwei Zivilisten getötet. Das Statistische Bundesamt legt heute die endgültigen Verbraucherpreisdaten für Juli vor. Vorläufigen Zahlen zufolge lag die Inflationsrate bei 6,2 Prozent - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Juni. Einer der Gründe dafür ist, dass sich Lebensmittel zuletzt nicht mehr so stark verteuert haben. Die Staats- und Regierungschefs der südamerikanischen Amazonasländer beraten im brasilianischen Belém über den Schutz des Regenwaldes. Bei dem "Amazonas-Gipfel" wollen sich die Vertreter von Brasilien, Bolivien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela zudem auf eine gemeinsame Position für die UN-Klimakonferenz COP28 in Dubai Ende des Jahres einigen. Knapp zwei Wochen nach ihrem Tod wird die Sängerin Sinead O`Connor heute beigesetzt. An der Trauerfeier in der irischen Ortschaft Bray sollen nur Angehörige teilnehmen.

6:21 Uhr 👋 Hallo Nachbarn, in NRW! So etwas wie ein Sommerloch, also eine Zeit ohne besondere Themen, kennen unsere Nachbarn in Nordrhein-Westfalen in diesen Tagen nicht. Im Gegenteil: Seit gestern läuft dort wieder alles seinen gewohnten Alltags-Gang, denn in NRW sind die Sommerferien bereits zu Ende. Und als ob das nicht schon ärgerlich genug wäre, mussten gestern Abend in Düsseldorf rund 13.000 Menschen über mehrere Stunden ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Grund dafür war eine gefundene amerikanische Fliegerbombe, die noch in der Nacht entschärft werden sollte. Um 2:47 Uhr in der Nacht kam dann die Entwarnung. Alles war gut gelaufen. Und so kann also heute in Nordrhein-Westfalen alles wieder seinen gewohnten Gang nehmen. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 8. August 2023 um 5:30 Uhr.

6:07 Uhr Schwerer Motorradunfall in Wiesbaden In Wiesbaden-Dotzheim ist am Montagabend ein Motorradfahrer in eine Gruppe Biker gefahren. Der Unfallverursacher wurde lebensgefährlich verletzt. Drei weitere Biker aus der Gruppe erlitten schwere Verletzungen. Wieso der Motorradfahrer in die wartende Gruppe fuhr, ist bislang noch unklar. Diese hatte sich auf einem Park&Ride-Parkplatz aufgehalten. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

6:02 Uhr 🌦️ Das Wetter in RLP Das Sommerfeeling lässt noch ein bisschen auf sich warten: Im Laufe des Tages breiten sich im ganzen Land Quellwolken aus, die auch für den ein oder anderen Schauer sorgen können. Immerhin kommt auch die Sonne raus, die Temperaturen liegen zwischen 17 und 22 Grad. Ab Mittwoch wird es dann aber wirklich wieder wärmer! Video herunterladen (27,7 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Viele Gemeinden in Rheinland-Pfalz sind hoch verschuldet. So auch die Gemeinde Freisbach in der Südpfalz. Freisbach soll die Steuern anheben, sagt die Kommunalaufsicht. Erst dann könne der Haushalt der Gemeinde genehmigt werden. Doch Gemeinderat und Ortsbürgermeister wollen keine höheren Steuern. Für den heutigen Tag haben sie deswegen ihren Rücktritt angekündigt - aus Protest. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) für Rheinhessen ruft ab heute 42.000 Unternehmen zur Wahl der Vollversammlung auf. Insgesamt kandidieren fast 90 Unternehmerinnen und Unternehmer für einen Sitz in dem Gremium. Die Vollversammlung wird auf fünf Jahre gewählt. Die Stimmabgabe ist bis zum 15. September möglich.