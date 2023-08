NATURE ONE-Abreise, BioNTech-Bilanz, Baumwuchs nach Waldbrand

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

6:32 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Slowenien hat wegen der Überschwemmungen und Erdrutsche die NATO um Hilfe gebeten. Nach Medienberichten forderte die Regierung technische Hilfsgüter an. Ministerpräsident Robert Golob sprach von der größten Naturkatastrophe seit mehr als 30 Jahren. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 500 Millionen Euro geschätzt. Zwei Drittel Sloweniens sind betroffen. Der Blick auf ein überschwemmtes Gebiet in Ravne na Koroskem, rund 60 Kilometer nordöstlich von Ljubljana. dpa Bildfunk Picture Alliance Nach dem Putsch im Niger ist das Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas ausgelaufen. Sie hatte der Militärjunta mit Gewalt gedroht, falls der gestürzte Präsident Bazoum nicht wieder eingesetzt werde. Die selbst ernannte Regierung in der Hauptstadt Niamey ließ den Luftraum sperren, um möglichen Angriffen zu begegnen. Bei unseren Nachbarn in Nordrhein-Westfalen startet heute wieder die Schule. Nachdem bei uns gerade mal zwei Wochen Sommerferien rum sind, heißt es für die Schülerinnen und Schüler in NRW schon wieder: Schulranzen auf und los geht das Schuljahr 2023/2024. NRW ist damit das erste Bundesland, das ins neue Schuljahr startet. Die deutschen Frauen sind bei der Fußball-WM in Neuseeland und Australien zwar schon ausgeschieden, doch der Ball rollt weiter. Heute stehen bei der Weltmeisterschaft die nächsten Achtelfinalbegegnungen auf dem Programm. England trifft ab 9:30 Uhr deutscher Zeit auf Nigeria und ab 12:30 Uhr spielt Australien gegen Dänemark. 6:16 Uhr 🤟 Wacken 2024 bereits ausverkauft Von der NATURE ONE direkt zu einem anderen Festival, das die vergangene Woche die Menschen beschäftigt hat: Wacken. Bei dem Heavy Metal-Festival hoch im Norden sah es nämlich so aus: dpa Bildfunk Picture Alliance Aber trotz der Schlammschlacht, die Wacken dieses Jahr geboten hat, und dem Anreisestopp inklusiver herber Enttäuschung für einige Heavy Metal-Fans in diesem Jahr, ist das Festival für nächstes Jahr schon wieder komplett ausverkauft - nur wenige Stunden nachdem das diesjährige Festival beendet ist. Nach Angaben der Veranstalter waren nach viereinhalb Stunden alle Tickets weg. Im kommenden Jahr wollen unter anderem die Scorpions bei dem Festival in Schleswig-Holstein auftreten. Über dieses Thema berichtete SWR3 um 5 Uhr. 6:11 Uhr 🚀 Das war die NATURE ONE Wart ihr schon mal auf der NATURE ONE? Ich muss gestehen, obwohl ich nur wenige Kilometer entfernt von Kastellaun aufgewachsen bin, war ich selbst noch nie dort. Techno ist einfach nicht so meine Musik. Rund 65.000 Raver sehen das anders und haben am Wochenende das Festival auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück besucht. Die letzten von ihnen reisen aktuell noch ab. Bis 8 Uhr haben die Fans Zeit, die Campingplätze zu verlassen. Die vorläufige Bilanz der Polizei ist positiv: Das Technofestival ist aus Sicht der Beamten friedlich verlaufen und es gab weniger Einsätze als im vergangenen Jahr. Ein endgültiges Fazit der NATURE ONE wird es aber erst im Laufe der Woche geben. Wie die Party auf der NATURE aussah, könnt ihr euch hier anschauen: 6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech gibt die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Jahres bekannt. Es ist zu erwarten, dass sich der Fokus des Unternehmens weiter in Richtung individualisierter Krebstherapien auf mRNA-Basis entwickelt. In Bad Kreuznach beginnt der Prozess gegen einen Mann, der einem Bekannten ohne Vorwarnung in die rechte Halsseite gestochen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft hat er in Tötungsabsicht gehandelt, weshalb er wegen Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist. Selbst als das Opfer beim Versuch, sich zu wehren, gestürzt sei, soll sich der Angeklagte über ihn gebeugt und ihm fünfmal in den Rücken gestochen haben. Nach dem Waldbrand Mitte Juni zwischen Pirmasens und Rodalben sprießen seit einigen Wochen wieder die ersten Keimlinge aus der verkohlten Erde. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern berichten heute dazu, wie sich der Wald dort regeneriert. 6:01 Uhr ☀️ Wann wirds mal wieder richtig Sommer? Na? Ohrwurm angekommen? Da wir uns diese Frage auf jeden Fall seit Wochen stellen, hier die Vorhersage für heute und die kommenden Tage: Während es am Vormittag bei dichten Wolkenfeldern und etwas Regen über Rheinland-Pfalz noch keine Chance für die Sonne gibt, kommt sie ab dem Nachmittag immer häufiger durch. Die Temperaturen steigen dann auf 17 bis 21 Grad. Und der Blick auf die Woche gibt nach den zuletzt grauen Regenwochen auch Hoffnung: Spätestens ab Donnerstag geht es bergauf mit den Temperaturen und es wird zunehmend trocken - 25 Grad stellt Wetterexpertin Claudia Kleinert zum Wochenende in Aussicht. Der Sommer feiert also ein Comeback! Video herunterladen (26,6 MB | MP4) 