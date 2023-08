Blitzerkontrollen in RLP, NATURE ONE-Abreise, BioNTech-Bilanz

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:52 Uhr ⛱️ Das sind eure Urlaubspläne Ich wollte heute Morgen von euch wissen, wie eure Urlaubspläne aussehen beziehungweise, ob bei euch diesen Sommer noch ein Urlaub ansteht. So habt ihr abgestimmt: 🎉 Hurra! Für 46 Prozent von euch geht die Reise bald los. 😔 Weniger schön: Für 31 Prozent von euch fällt der Urlaub in diesem Jahr flach. Ich hoffe, ihr könnt euch zuhause trotzdem eine schöne Zeit machen und dort den Sommer genießen - das Wetter soll ja bald wieder besser werden. 👋 18 Prozent von euch waren in diesem Jahr schon weg. ❄️ Und 5 Prozent von euch haben ihren Urlaub auf den Winter geschoben, um dann der Kälte zu entfliehen.

9:25 Uhr 📜 Der 7. August historisch betrachtet... 1888: Der niederländisch-amerikanische Erfinder Theophilus Van Kannel erhält an diesem Tag das US-Patent für die Drehtür. 1971: Der US-amerikanische Mondflug Apollo 15 endet mit einer sicheren Landung im Pazifik - und das, obwohl sich einer der drei Fallschirme der Kapsel nicht öffnete. 1983: In Helsinki werden die ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften eröffnet.

9:19 Uhr 🔥 Hund aus brennendem Haus gerettet Nachdem es heute Morgen im Ticker schon um die überlasteten Tierheime in Rheinland-Pfalz ging, gibt es jetzt nochmal eine gute Tiernews: In Edenkoben konnte am Wochenende ein Hund aus einem brennenden Haus gerettet werden. In der Nacht zu Sonntag brannte dort der Dachstuhl eines Hauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand den Angaben zufolge schnell fest, dass keine Menschen in dem Gebäude waren. Allerdings befand sich noch ein Hund in dem Haus. Feuerwehrleute bekämpften die Flammen unter dem Einsatz von Atemschutz-Geräten auch im Innern des Hauses und konnten so den Hund retten. Auch ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

9:01 Uhr 💔 Ex-Freund löst kuriosen Polizeieinsatz in Landau aus Polizeieinsatz in Landau aus der Kategorie "Sachen gibt’s": Am späten Samstagabend rief ein 21-Jähriger die Polizei, weil er angeblich vom neuen Freund seiner Ex-Freundin mit einem Baseballschläger bedroht werde. Das Besondere: Er hatte sich im Schrank seiner früheren Partnerin versteckt und mit dem Polizeinotruf versucht, sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Denn der neue Freund seiner Ex-Partnerin war unerwartet aufgetaucht, während er die 19-Jährige zu Hause besuchte. Als die Polizei anrückte, war der Anrufer in einem günstigen Moment bereits aus dem Schrank geflüchtet. Und wie sich vor Ort herausstellte, war seine Notlage in weiten Teilen ausgedacht: Er gab an, dass die Geschichte mit dem Baseballschläger frei erfunden war. Auf ihn kommen nun "als Dankeschön für so viel Kreativität", so schreibt die Polizei, Anzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen sowie des Vortäuschens einer Straftat zu. Außerdem muss er die Kosten des Polizeieinsatzes zahlen. Wie hoch diese ausfallen, teilte die Polizei nicht mit. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 7:30 Uhr.

8:52 Uhr Grundsteuer-Erhöhungen in RLP In Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr vielerorts die Grundsteuer erhöht worden. Wie es in einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst & Young heißt, stiegen die Hebesätze für bebaute und unbebaute Grundstücke in rund 17 Prozent der Kommunen. Größer war der Anteil bundesweit nur in Nordrhein-Westfalen und im Saarland. Im Schnitt lag der Grundsteuer-Hebesatz in Rheinland-Pfalz demnach bei 394 Prozent. Am höchsten war er in Lissendorf in der Vulkaneifel, in anderen Kommunen wie in Bergenhausen im Westerwald lag er dagegen bei null Prozent. Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP um 8:30 Uhr.

8:37 Uhr 📸 Blitzerkontrollen in RLP Autofahrer aufgepasst: In Rheinland-Pfalz kontrolliert die Polizei in dieser Woche verstärkt die Geschwindigkeit von Autos. Die Kontrollen sind Teil der europaweiten Aktion "Speed". Das bedeutet: Eine Woche lang unter anderem mehr Blitzer auf den Straßen. Das soll die Zahl der Unfälle und insbesondere der Verkehrstoten senken. Die verstärkten Kontrollen dauern noch bis Sonntag an. Wie teuer es für euch werden kann, wenn ihr zum Beispiel außerorts zu schnell unterwegs seid, könnt ihr hier nachschauen: SWR

8:08 Uhr 🐶 Tierheime in RLP am Limit In den Tierheimen in Rheinland-Pfalz herrscht Alarmstufe rot. "Die Tierheime sind überfüllt, es gibt keine freien Zwinger mehr und Tierbesitzer müssen abgewiesen werden", sagt Andreas Lindig, der 1. Vorsitzende des Tierschutzbundes Rheinland-Pfalz. Viele Menschen wollen ihre Tiere abgegeben, weil sie zum Beispiel die Kosten für Futter oder Tierarztbesuche nicht mehr tragen können. Mein Kollege Florian Wagner hat sich die Situation genauer angeschaut, seinen Artikel könnt ihr hier lesen. Die wichtigsten Infos und was sich nach Ansicht von Tierschutzverbänden verbessern muss, haben wir euch außerdem auf Instagram zusammengefasst:

Ich als Herbstkind 🍂 mag den Regen aktuell ja ganz gerne: Schön gemütlich zuhause einkuscheln, Tee trinken, Serien schauen und lesen. Das macht Vorfreude auf September und Oktober. Für meinen Urlaub Ende August würde ich mir aber doch nochmal ein paar Sonnentage wünschen. Und für die Schulkinder und ihre Familien wäre ein bisschen Sommer in den Ferien auch ganz schön. Für mich geht's inspiriert von der Tour de France in diesem Jahr zum Wandern in die Vogesen. Steht bei euch auch noch ein Urlaub an?

7:42 Uhr Unfall mit Sportwagen auf A6 bei Enkenbach-Alsenborn Großes Glück hatte am Wochenende ein Porschefahrer auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn. Auf der nassen Straße hat ein 64-jährige Fahrer laut Polizei die Kontrolle über seinen 500 PS-starken Porsche verloren. Der Sportwagen rutschte quer über die Autobahn und in den Graben. Der Fahrer des Wagens blieb jedoch unverletzt. Laut Polizei war der 64-Jährige zu schnell unterwegs. Der verunfallte Porsche auf der A6 bei Enkenbach-Alsenborn. Pressestelle Polizei Kaiserslautern Erst vor wenigen Tagen hatte es nur 500 Meter weiter einen ähnlichen Unfall gegeben. Auch bei diesem Unfall war ein Sportwagen allein beteiligt, weil der Fahrer auf der nassen Fahrbahn zu schnell unterwegs war.

7:32 Uhr Getötete Frau in Kaiserslautern - Polizei will heute Details nennen Die Polizei in Kaiserslautern will heute im Fall einer ermordeten Frau Einzelheiten bekannt gegeben. Ein Mann war am Freitag festgenommen worden. Der 39-Jährige steht nach Angaben der Polizei im Verdacht, am Freitagnachmittag eine Frau getötet zu haben. Am Freitag war noch nicht geklärt, wer die Tote ist. Aus ermittlungstaktischen Gründen hatte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Alles was wir bislang zu dem Fall wissen, könnt ihr hier nachlesen: Kaiserslautern Weitere Details nach Leichenfund Mann soll Vermieterin in Kaiserslautern zerstückelt und Leichenteile verbrannt haben Nach dem Fund einer Leiche in Kaiserslautern sind weitere Details bekannt geworden. Demnach wurde die Frau getötet und anschließend zerstückelt. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete SWR1 RLP um 7 Uhr.

7:17 Uhr 🚞 Behinderungen und Zugausfälle im Mittelrheintal Wer durch's Mittelrheintal pendeln muss, der ist bereits an die ständigen Verspätungen, Bauarbeiten und Behinderungen gewöhnt. Die aktuelle Nachricht dürfte deswegen für die geplagten Pendlerinnen und Pendler keine Überraschung sein, dennoch an dieser Stelle einmal der Hinweis: Auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Mainz müssen Bahnkunden in dieser Woche wegen Bauarbeiten mit Behinderungen und Zugausfällen rechnen. Nach Angaben der Deutschen Bahn fährt die Mittelrheinbahn (RB26) zu bestimmten Zeiten in der Nacht und am frühen Morgen nicht den Köln/Bonner Flughafen an. Bestimmte Züge zwischen Mainz und Remagen fahren den Angaben zufolge von Donnerstag auf Freitag zu anderen Zeiten. Und von Freitag auf Samstag fallen einige Züge zwischen Köln/Bonner Flughafen und Bonn Hauptbahnhof ganz aus. Für genauere Infos werden Bahnreisende gebeten, sich vor Fahrtbeginn zu informieren. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

7:05 Uhr Klimaaktivistin klagt gegen Trierer Polizei Das Verwaltungsgericht Trier beschäftigt sich heute mit Ermittlungen der Polizei gegen eine Klimaaktivistin. Die Frau hatte gegen die Polizei geklagt, weil von ihr unter anderem Fingerabdrücke genommen werden sollten. Hintergrund ist eine Straßenblockade im Juni 2021 in Trier. Zusammen mit anderen Klimaaktivisten muss sich die Frau deshalb im September wegen Nötigung vor dem Amtsgericht Trier verantworten. Klimaaktivisten blockierten im Juni 2021 die B49 entlang des Moselufers in Trier. Klimavernetzung Trier/Fotomontage SWR Im Rahmen der Ermittlungen wollte die Polizei von ihr Finger- und Handabdrücke nehmen, Fotos machen und ihre Körpermaße registrieren. Dagegen wehrt sich die Frau jetzt vor Gericht. Aus ihrer Sicht werden dadurch ihre Grundrechte verletzt. Die Polizei sagte auf SWR-Anfrage, sie habe die rechtliche Grundlage vorher geprüft und betrachte die Maßnahmen als angemessen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:50 Uhr 🚘 Die Lage auf den Straßen: Sperrung im Lautertal Autofahrerinnen und Autofahrer im Lautertal brauchen ab heute gute Nerven. Die Ortsdurchfahrt Katzweiler ist ab 7 Uhr gesperrt. Wer von Katzweiler beispielsweise nach Kaiserslautern will, muss dann einen kilometerlangen Umweg fahren - über Weilerbach. Die Sperrung dauert bis Anfang September. Eine Karte mit der Umleitung findet ihr hier. Was heute Morgen sonst so los ist auf den Straßen in Rheinland-Pfalz, könnt ihr hier nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:39 Uhr 🍇 Winzer sorgen sich um Trauben Alle Weinkenner werden es sich schon denken können, der dauerhafte Regen tut den Reben nicht wirklich gut. In manchen Weinanbaugebieten sorge man sich wegen der erhöhten Niederschläge, dass die Trauben faulen könnten, sagte der Präsident des Deutschen Weinbauverbands, Klaus Schneider. Momentan könne man die Auswirkungen aber noch kompensieren - zum Beispiel durch das Entblättern, so komme mehr Luft an die Trauben und es könne keine Fäulnis entstehen. Also: Alle Weinfans können erstmal aufatmen! Über dieses Thema berichtete SWR1 um 6 Uhr.

6:32 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt Slowenien hat wegen der Überschwemmungen und Erdrutsche die NATO um Hilfe gebeten. Nach Medienberichten forderte die Regierung technische Hilfsgüter an. Ministerpräsident Robert Golob sprach von der größten Naturkatastrophe seit mehr als 30 Jahren. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 500 Millionen Euro geschätzt. Zwei Drittel Sloweniens sind betroffen. Der Blick auf ein überschwemmtes Gebiet in Ravne na Koroskem, rund 60 Kilometer nordöstlich von Ljubljana. dpa Bildfunk Picture Alliance Nach dem Putsch im Niger ist das Ultimatum der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas ausgelaufen. Sie hatte der Militärjunta mit Gewalt gedroht, falls der gestürzte Präsident Bazoum nicht wieder eingesetzt werde. Die selbst ernannte Regierung in der Hauptstadt Niamey ließ den Luftraum sperren, um möglichen Angriffen zu begegnen. Bei unseren Nachbarn in Nordrhein-Westfalen startet heute wieder die Schule. Nachdem bei uns gerade mal zwei Wochen Sommerferien rum sind, heißt es für die Schülerinnen und Schüler in NRW schon wieder: Schulranzen auf und los geht das Schuljahr 2023/2024. NRW ist damit das erste Bundesland, das ins neue Schuljahr startet. Die deutschen Frauen sind bei der Fußball-WM in Neuseeland und Australien zwar schon ausgeschieden, doch der Ball rollt weiter. Heute stehen bei der Weltmeisterschaft die nächsten Achtelfinalbegegnungen auf dem Programm. England trifft ab 9:30 Uhr deutscher Zeit auf Nigeria und ab 12:30 Uhr spielt Australien gegen Dänemark.

6:16 Uhr 🤟 Wacken 2024 bereits ausverkauft Von der NATURE ONE direkt zu einem anderen Festival, das die vergangene Woche die Menschen beschäftigt hat: Wacken. Bei dem Heavy Metal-Festival hoch im Norden sah es nämlich so aus: dpa Bildfunk Picture Alliance Aber trotz der Schlammschlacht, die Wacken dieses Jahr geboten hat, und dem Anreisestopp inklusiver herber Enttäuschung für einige Heavy Metal-Fans in diesem Jahr, ist das Festival für nächstes Jahr schon wieder komplett ausverkauft - nur wenige Stunden nachdem das diesjährige Festival beendet ist. Nach Angaben der Veranstalter waren nach viereinhalb Stunden alle Tickets weg. Im kommenden Jahr wollen unter anderem die Scorpions bei dem Festival in Schleswig-Holstein auftreten. Über dieses Thema berichtete SWR3 um 5 Uhr.

6:11 Uhr 🚀 Das war die NATURE ONE Wart ihr schon mal auf der NATURE ONE? Ich muss gestehen, obwohl ich nur wenige Kilometer entfernt von Kastellaun aufgewachsen bin, war ich selbst noch nie dort. Techno ist einfach nicht so meine Musik. Rund 65.000 Raver sehen das anders und haben am Wochenende das Festival auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück besucht. Die letzten von ihnen reisen aktuell noch ab. Bis 8 Uhr haben die Fans Zeit, die Campingplätze zu verlassen. Die vorläufige Bilanz der Polizei ist positiv: Das Technofestival ist aus Sicht der Beamten friedlich verlaufen und es gab weniger Einsätze als im vergangenen Jahr. Ein endgültiges Fazit der NATURE ONE wird es aber erst im Laufe der Woche geben. Wie die Party auf der NATURE aussah, könnt ihr euch hier anschauen:

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech gibt die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Jahres bekannt. Es ist zu erwarten, dass sich der Fokus des Unternehmens weiter in Richtung individualisierter Krebstherapien auf mRNA-Basis entwickelt. In Bad Kreuznach beginnt der Prozess gegen einen Mann, der einem Bekannten ohne Vorwarnung in die rechte Halsseite gestochen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft hat er in Tötungsabsicht gehandelt, weshalb er wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist. Selbst als das Opfer beim Versuch, sich zu wehren, gestürzt sei, soll sich der Angeklagte über ihn gebeugt und ihm fünfmal in den Rücken gestochen haben. Nach dem Waldbrand Mitte Juni zwischen Pirmasens und Rodalben sprießen seit einigen Wochen wieder die ersten Keimlinge aus der verkohlten Erde. Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Kaiserslautern berichten heute darüber, wie sich der Wald dort regeneriert.

6:01 Uhr ☀️ Wann wirds mal wieder richtig Sommer? Na? Ohrwurm angekommen? Da wir uns diese Frage auf jeden Fall seit Wochen stellen, hier die Vorhersage für heute und die kommenden Tage: Während es am Vormittag bei dichten Wolkenfeldern und etwas Regen über Rheinland-Pfalz noch keine Chance für die Sonne gibt, kommt sie ab dem Nachmittag immer häufiger durch. Die Temperaturen steigen dann auf 17 bis 21 Grad. Und der Blick auf die Woche gibt nach den zuletzt grauen Regenwochen auch Hoffnung: Spätestens ab Donnerstag geht es bergauf mit den Temperaturen und es wird zunehmend trocken - 25 Grad stellt Wetterexpertin Claudia Kleinert zum Wochenende in Aussicht. Der Sommer feiert also ein Comeback! Video herunterladen (26,6 MB | MP4)