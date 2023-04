++ Bundesregierung tadelt die Bahn ++ Steinewerfer auf A1? ++ Hund verbeißt sich in Kleinkind ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Tschüss und frohe Ostern! Es ist 10 Uhr. Ich sage Tschüss und Danke fürs Mitlesen! Am Dienstag nach Ostern versorgt euch Denise Thomas mit allem Wichtigen für Rheinland-Pfalz. Macht es gut, passt auf euch auf und habt wunderschöne Osterfeiertage!

9:42 Uhr Bundesregierung will pünktlichere Bahn Mit ihrer Unpünktlichkeit stellt die Bahn das Wohlwollen ihrer Kunden immer wieder auf eine harte Probe. 2022 waren die Fernzüge des bundeseigenen Unternehmens so unpünktlich wie lange nicht. Die Bahn musste deshalb Entschädigungen in Rekordhöhe zahlen. Aus Sicht der Bundesregierung soll damit jetzt Schluss sein: "Wir erwarten, dass sich diese Werte verbessern", sagte Verkehrsstaatsekretär Michael Theurer (FDP) der "Augsburger Allgemeinen". Signaltechnik, Oberleitungen und Stellwerke fielen zu oft aus. Das Kernnetz müsse dringend generalsaniert - und das vorhandene Geld dafür abgerufen werden. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 6. April 2023 um 9:00 Uhr.

9:30 Uhr Schlag gegen mutmaßliche Datendiebe auch in RLP Gestern wurden bundesweit Razzien gegen eine Verkaufsplattform für gestohlene Zugangsdaten durchgeführt. Drei der Beschuldigten leben laut Generalstaatsanwaltschaft Koblenz bei uns im Land - und zwar in Kaiserslautern, Zweibrücken und dem Landkreis Bad Dürkheim. Bei ihnen bestehe der Verdacht, dass sie Daten ausgespäht und verkauft haben. Bei zwei der Durchsuchungen habe die Polizei Handys, Festplatten und Computer sichergestellt. Konkret geht es bei den Ermittlungen um die seit 2018 bestehende Plattform "Genesis Market", auf der die gestohlenen Daten verkauft worden sein sollen. Sie wurde im Zuge der Ermittlungen gestern von den US-Behörden abgeschaltet. 58 verdächtige Personen Bundesweite Razzien gegen Cyberkriminelle Deutsche Ermittler haben in ganz Deutschland Wohnungen und Geschäftsräume von 58 Verdächtigen durchsucht. Sie sollen über die Darknet-Plattform "Genesis Market" gestohlene Zugangs… Über dieses Thema berichtete SWR4 Mannheim-Ludwigshafen am 6. April 2023 um 8:30 Uhr.

8:47 Uhr ADAC erwartet mehr Osterverkehr als in den Vorjahren Autofahrer aufgepasst: Der ADAC rechnet in diesem Jahr über Ostern mit deutlich mehr Reiseverkehr als in den vergangenen Corona-Jahren. Auch auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz werde es voraussichtlich sehr voll. Der Autoclub geht davon aus, dass am heutigen Gründonnerstag vor allem die A3 und die A61 im Norden von Rheinland-Pfalz stark belastet sein werden. Der ADAC empfiehlt, an den Feiertagen entweder ganz früh oder erst in den Abendstunden loszufahren. Dann sei tendenziell weniger Verkehr auf den Straßen unterwegs. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 6. April 2023 um 8:30 Uhr.

8:26 Uhr Debatte über Vier-Tage-Woche nimmt Fahrt auf Gestern habe ich an dieser Stelle von der Forderung der IG Metall nach einer Vier-Tage-Woche berichtet. Jetzt hat sich die Partei Die Linke hinter diesen Vorstoß gestellt. "Die Vier-Tage-Woche ist kein weltfremdes Hirngespinst, sondern in einigen Ländern längst Praxis", sagte Co-Parteichef Martin Schirdewan. Erfahrungen aus Schweden, Island und Belgien zeigten, dass eine Vier-Tage-Woche die Arbeitsbelastung senke und die Produktivität erhöhe. "Sie bedeutet mehr Zeit zum Leben und weniger Stress." Skeptisch zeigte sich dagegen das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW). Eine Vier-Tage-Woche würde den Faktor Arbeit drastisch verteuern, sagte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. Das könne dazu führen, dass Unternehmen am Ende weniger Menschen beschäftigten. Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 6. April 2023 um 8:00 Uhr.

8:17 Uhr Vulkane in der Eifel sind aktiver als gedacht Als ich in der Schule war, sagte mein Deutschlehrer immer: Wenn in Europa mal wieder ein Vulkan ausbricht, dann womöglich in der Eifel - und das wird dann ein ziemlicher Knall. An der Vorhersage meines Paukers könnte was dran sein. Denn die Vulkane in der Region sind nicht erloschen. Sie sind sogar aktiver als die Wissenschaft lange glaubte. Das ergeben erste Daten des größten seismologischen Experimentes, das es in Deutschland jemals gab. Dafür wurden im vergangenen Jahr mehr als 350 Messstationen in der Eifel aufgebaut. Sie erfassen leichte Erdbeben in bis zu 40 Kilometern Tiefe. Überrascht hat die Forscher nach eigenen Angaben, dass die Beben nicht nur in der Osteifel auftreten, sondern auch im Westen der Region. Mehr lest ihr hier: Vulkaneifel Seismologisches Experiment Forschungsprojekt: Wie gefährlich sind die Vulkane in der Eifel? Die Vulkane der Eifel sind aktiver als gedacht. Ob und wann sie wieder ausbrechen können, untersuchen Forscher gerade, indem sie kaum spürbare Erdbeben in der Region messen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:56 Uhr Tanken wird teurer - aber nicht wegen Ostern Fahrt ihr über Ostern mit dem Auto weg? Wenn ja, müsst ihr womöglich mehr fürs Tanken zahlen. Hauptgrund scheinen diesmal aber nicht gierige Mineralölkonzerne zu sein, sondern in erster Linie die Ölförderländer. Denn diese hatten bereits Anfang April angekündigt, ihre Produktion zu drosseln. Der dadurch gestiegene Ölpreis führt seit Dienstag zu einer Verteuerung an den Tankstellen, wie der ADAC festgestellt hat. Dazu komme, dass der Gründonnerstag ein besonders verkehrsreicher Tag sei - weil dann viele Menschen gleichzeitig in die Osterfeiertage starteten und vorab tankten, hieß es. Mythen rund um Spritpreise Tanken wird teurer – aber nicht nur wegen Ostern Der ADAC rechnet mit steigenden Spritpreisen über Ostern. Diese könnten eine Folge davon sein, dass die Opec+-Staaten weniger Öl fördern wollen. 12:05 Uhr SWR2 Aktuell SWR2

7:45 Uhr Der Blick über die Landesgrenze und in die Welt Unserem Nachbarland Frankreich steht heute wieder ein Streik- und Protesttag bevor. Denn die Gewerkschaften haben erneut zu Kundgebungen gegen die Anhebung des Renteneintrittsalters aufgerufen. Die Reform ist inzwischen beschlossene Sache und sieht vor, dass das Rentenalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre steigt. Während in Frankreich das öffentliche Leben zum Erliegen kommt, ist der Präsident des Landes, Emanuel Macron, in China unterwegs. Dort trifft er sich heute mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Chinas Staatschef Xi Jinping zu einem Dreiergipfel. Bei den Gesprächen soll es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Haltung Chinas gehen. Weltweit feiern Christen heute Gründonnerstag. Es ist der erste Höhepunkt der Karwoche, die vor vier Tagen mit dem Palmsonntag begonnen hat. Heute gedenken Gläubige des letzten Abendmahls Jesu mit seinen Jüngern. Der Tag verdankt seinen Namen übrigens nicht der Farbe Grün, sondern dem althochdeutschen Wort "grunen" oder "greinen" für "weinen": Gründonnerstag als Tag der "Greinenden", der Weinenden, der Büßer.

7:33 Uhr Faeser lehnt Begrenzung von Flüchtlingen ab Auch in Rheinland-Pfalz kämpfen viele Kommunen damit, die hohe Zahl an Flüchtlingen unterzubringen. Eine Begrenzung des Zuzugs kommt für Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) jedoch nicht in Frage: "Wir erleben einen furchtbaren Krieg mitten in Europa", sagte sie jetzt den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Da kann es keine Höchstgrenzen für Menschlichkeit geben." Sie wisse aber, dass die Situation der Kommunen sehr schwierig sei. Zuletzt hatten sich unter anderem CDU und FDP dafür ausgesprochen, den Flüchtlingszuzug nach Deutschland zu begrenzen. Nancy Faeser (SPD) beim Besuch einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Spandau dpa Bildfunk picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress Über dieses Thema berichtete SWR2 am 6. April 2023 um 6:00 Uhr.

7:08 Uhr Autodach-Fenster zersplittert auf A1 - Polizei vermutet Steinewerfer Schrecksekunde für eine Autofahrerin bei Laufeld: Als die Frau gestern auf der A1 im Kreis Bernkastel-Wittlich unterwegs war, zersplitterte bei voller Fahrt die Dachscheibe ihres Wagens. Laut Polizei war die Frau genau in dem Moment unter einer Brücke durchgefahren. Dies lege nahe, dass ein Steinewerfer am Werk gewesen sei. Die Frau sei unverletzt geblieben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Brücke, unter der sich der Vorfall ereignete, befindet sich zwischen der Anschlussstelle Manderscheid und dem Autobahnrasthof Eifel West. Über dieses Thema berichtete SWR4 Trier am 6. April 2023 um 6:30 Uhr.

7:02 Uhr Trechtingshausen: Ursache für Hangrutsch steht fest Gestern war an der B9 in Trechtingshausen (Kreis Mainz- Bingen) ein Hang abgerutscht. Jetzt steht der Grund fest: Ausgelöst wurde der Rutsch laut Polizei durch ein Gewächshaus, das an der Hangkante oberhalb des Ortes steht. Aus einer Sprinkleranlage sei fortwährend Wasser gelaufen. Dieses habe den Boden aufgeweicht und anschließend den Erdrutsch verursacht. Dabei waren unter anderem auch kleinere Bäume von dem Hang auf zwei parkende Autos gestürzt. Die Bauaufsicht werde nun prüfen, ob das Gewächshaus rechtmäßig oder illegal errichtet wurde, sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Geprüft werde auch, weshalb das Wasser aufgedreht war. Was eine harmlose Sprinkleranlage so alles verursachen kann (Archivbild). dpa Bildfunk Picture Alliance Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 6. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:54 Uhr Hund verbeißt sich in Bein von Dreijährigem Als Vater oder Mutter will man so etwas auf keinen Fall erleben: In Ingelheim-Wackernheim hat sich gestern ein Hund in einen drei Jahre alten Jungen verbissen. Nach Angaben der Polizei war das Kind auf das Tier zugelaufen. Der Hund schnappte nach dem rechten Unterschenkel und ließ nicht mehr von ihm ab. Einer der gerufenen Polizisten konnte das Tier dann dazu bringen, sein Maul zu öffnen. Glücklicherweise hat der Junge nur oberflächliche Verletzungen - vermutlich, weil sein Gummistiefel sein Bein etwas schützte. Trotzdem kam er erstmal in ein Krankenhaus. Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 6. April 2023 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Sonne und Wolken, später Regen - in Rheinland-Pfalz fällt das Wetter am Gründonnerstag durchwachsen aus. Immerhin bleibt es mit Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad vergleichsweise mild. Am morgigen Karfreitag wird das Wetter dann leider noch etwas schlechter. Erst ab Samstag ist Besserung in Aussicht. Video herunterladen (29,4 MB | MP4)

6:23 Uhr Das wird heute wichtig Personalengpässe in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten werden immer häufiger durch Leiharbeiter überbrückt. Welche Vor- und Nachteile bietet die Leiharbeit in der Pflege? Darüber informiert heute die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Es soll auch um die Liquidität von Krankenhäusern, Heimen und die Tariftreueregelung gehen. Das Pfalztheater Kaiserslautern hat endlich eine Ausweichspielstätte für Theaterproduktionen in Kaiserslautern gefunden - ein Zirkuszelt! Heute soll die Schauspielpremiere "Das Licht im Kasten" von Elfriede Jelinek in die Manege gehen. Beginn ist um 19 Uhr. Im Großen Haus des Pfalztheaters war im Dezember ein schwerer Wasserschaden festgestellt worden. Der gesamte Boden der Hauptbühne muss erneuert werden. In dieser Saison kann der Spielbetrieb dort deshalb nicht mehr aufgenommen werden. Am heutigen Gründonnerstag - dem Tag des letzten Abendmahls - beginnt das Gedenken der Christen an das Leiden und Sterben Jesu. In vielen Oster-Gottesdiensten im Land finden Fußwaschungen statt, wie etwa am Abend im Mainzer Dom. Zugleich beginnen heute die staureichsten Tage: Laut ADAC werden viele Pendler auf dem Heimweg und viele Reisende auf dem Weg zu Osterbesuchen sein.

6:17 Uhr Die merkwürdigsten Osterbräuche in Rheinland-Pfalz An Ostern dreht sich bekanntermaßen alles ums Ei. Doch wer dabei nur ans Essen denkt, lässt eine Vielzahl an Möglichkeiten ungenutzt. Denn Ostereier kann man auch erschießen, weit werfen, ditschen, gecksen und schibbeln. Wem das nicht genügt, der möge sich im Wettkampf der Eierlage mit einem Gegner messen. Wo all diese seltsamen Bräuche stattfinden? Na bei uns in Rheinland-Pfalz! Der Rekord beim Eierweitwurf in Horhausen im Westerwald liegt bei über 70 Metern. Rolf Schmidt-Markoski

6:02 Uhr A6 bei Kaiserslautern heute gesperrt Seid ihr heute auf der A6 im Raum Kaiserslautern unterwegs? Wenn ja, braucht ihr womöglich starke Nerven. Denn die Autobahn wird zwischen 11 und 15 Uhr in Richtung Mannheim gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Kaiserslautern-West und Enkenbach-Alsenborn. Autos werden auf die gegenüberliegende Fahrbahn geleitet. Grund für die Sperrung - ihr ahnt es - ist eine Baustelle. Leider ist das nicht die einzige Sperrung heute: Auch am Zubringer zur A63 bei Kaiserslautern Centrum müssen Autofahrer aufpassen. Dieser ist ebenfalls zwischen 11 und 15 Uhr nicht befahrbar. Autos sollen dann über die Anschlussstelle Kaiserslautern Centrum/Mehlingen umgeleitet werden. Weitere aktuelle Verkehrsmeldungen findet ihr jederzeit hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen Über dieses Thema berichtete SWR4 Kaiserslautern am 6. April 2023 um 6:00 Uhr.