9:44 Uhr 🌟 Sternsinger sind wieder unterwegs Zum Jahresbeginn sind in Rheinland-Pfalz vielerorts wieder Sternsinger unterwegs. Mädchen und Jungen, die sich als die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar verkleiden, gehen von Haus zu Haus, um den Menschen die "frohe Botschaft" von der Geburt Jesu zu verkünden. Sie bringen ihren Segen und bitten um eine kleine Spende für bedürftige Kinder und Familien. Die diesjährige Sternsinger-Aktion steht unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit". Sternsinger gehen wieder von Tür zu Tür. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat Sendung am Fr. , 5.1.2024 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:08 Uhr 🚘 Prozessauftakt gegen einen mutmaßlichen Autodieb Vor dem Landgericht Koblenz beginnt heute der Prozess gegen einen 36-jähriger Mann, der mehrere teure Fahrzeuge gestohlen haben soll. Laut Anklage hat der mutmaßliche Dieb im vergangenen Jahr zusammen mit mehreren Komplizen einen Sportwagen aus einem Autohaus in Limburg entwendet. Außerdem soll er einen Geländewagen und ein Wohnmobil gestohlen haben. Der Gesamtwert der Fahrzeuge: 250.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem vor, einen Baumarkt bestohlen und dabei jemanden angegriffen zu haben. Sendung am Fr. , 5.1.2024 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:55 Uhr 👏 Hochwasserschutz in Zell geglückt Gute Nachrichten aus Zell an der Mosel: Die Hochwasserschutzmauer hat in der Nacht gehalten. Die Altstadt ist verschont geblieben! Laut Prognose der Hochwasservorhersagezentrale sinken die Pegelstände an der Mosel weiter. Der Pegelstand in Zeltingen-Rachtig ist demnach über Nacht noch weiter gefallen und hat jetzt eine Höhe erreicht, die nicht mehr kritisch für den Moselort Zell ist. Sendung am Fr. , 5.1.2024 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:50 Uhr Urteil wegen Besitzes kinderpornografischer Bilder Das Amtsgericht Pirmasens hat einen Mann aus dem Kreis Südwestpfalz zu einem Jahr und zwei Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er kinderpornografische Bilder besessen hatte. Unter anderem fanden die Ermittler 19 kinderpornografische Bilder auf seinem Handy. Das Urteil ist rechtskräftig. Sendung am Fr. , 5.1.2024 6:57 Uhr, Morgengruß, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:35 Uhr Das geschah am 5. Januar 1813

Dänemark erklärt seinen Staatsbankrott. 1769

James Watt, der schottische Erfinder der (im Wirkungsgrad verbesserten) Dampfmaschine, erhält eine große Anerkennung. Seine Erfindung des separaten Kondensators für die Dampfmaschine wird patentiert. 1953

Im Théâtre de Babylone in Paris wird das Stück "Warten auf Godot" von Samuel Beckett uraufgeführt. Es gilt als eines der bekanntesten Stücke des sogenannten absurden Theaters. Beckett selbst sprach von Stan Laurel und Oliver Hardy (Dick und Doof) als Idealbesetzung der beiden Figuren im Stück.

8:14 Uhr 🍎 Der neue Chef der Unimedizin und seine Pläne Zu seinem Start hat der neue Chef der Unimedizin Mainz Äpfel an seine Mitarbeitenden verteilt. Zur Frühschicht stand er vor dem Eingang der Unimedizin und gab allen eine Frucht - samt Aufkleber, auf dem er sich vorgestellt hat. Wahrscheinlich war es den Mitarbeitenden etwas zu früh am Morgen. Viele seien erstaunt gewesen und es sei lustig gewesen. "Die haben sich gedacht, was will der Schlipsträger mir verkaufen?", berichtet Ralf Kiesslich, der neue Chef. Vielleicht wäre die Verwirrung ja in Freude umgeschlagen, wenns anstelle eines Apfels einen Schokoriegel gegeben hätte - nur so als kleine Idee für die nächste Aktion. Aber genug von den Äpfeln: Mehr zu den Plänen des neuen Chefs könnt ihr hier lesen: Mainz Vorstandsvorsitzender seit 1. Januar 2024 Neuer Chef der Universitätsmedizin Mainz verteilt zur Begrüßung Äpfel Professor Ralf Kiesslich muss dicke Bretter bohren. Auch, weil die Klinikdirektoren einen Neuanfang gefordert haben. Zum Start hat sich der neue Chef etwas einfallen lassen. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

7:59 Uhr Kreis Mainz-Bingen sucht Notunterkünfte für Geflüchtete Der Kreis Mainz-Bingen sucht jetzt verstärkt in Gewerbegebieten nach Notquartieren für Geflüchtete. Wie der Kreis mitteilte, hofft er auf freie Büroflächen, freistehende Lagerräume und Gebäudekomplexe. Wer über solche Flächen verfügt und sie als Unterkunft zur Verfügung stellen will, soll sich an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen wenden. Der Kreis Mainz-Bingen geht davon aus, dass das Land auch in diesem Jahr wieder viele Geflüchtete dem Kreis zuweisen wird. Die bisherigen Kapazitäten seien nahezu alle belegt.

7:30 Uhr Quiz: Welcher Vogel war 2023 in RLP seltener zu sehen? An diesem Wochenende sind Menschen in ganz Deutschland wieder aufgerufen, Vögel zu zählen. Schon zum 14. Mal ruft der Naturschutzbund NABU zu der Aktion auf. Im vergangenen Winter war ein Vogel in Rheinland-Pfalz besonders selten anzutreffen und zwar dieser: Wer sitzt hier auf einem Zweig? Colourbox Welcher Vogel war 2023 viel seltener in RLP zu sehen? Eichelhäher Stieglitz Zaunkönig richtige Antwort: Eichelhäher

Eichelhäher

Richtige Antwort ist der Eichelhäher. Spatz, Kohl- und Blaumeise wurden bei der vergangenen "Stunde der Wintervögel" hingegen am häufigsten in Rheinland-Pfalz gesichtet.

7:18 Uhr Zugausfälle zwischen Tier und Perl ab Mitte Januar Wegen Personalproblemen war im Dezember die Regionalbahn 82 zwischen Trier und Perl wochenlang ausgefallen. Jetzt müssen sich Bahnreisende wieder auf Einschränkungen gefasst machen: Denn zwischen dem 15. und 25. Januar sind auf der Strecke wieder Bauarbeiten geplant. Dann fallen laut Bahn aber nur abends nach 19 Uhr einige Züge zwischen Trier und Perl aus. Aber keine Sorge, ihr kommt dennoch an euer Ziel: Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Sendung am Fr. , 5.1.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:51 Uhr 🌍 Blick nach Deutschland und in die Welt Im badischen Offenburg wird der verstorbene CDU-Politiker Wolfgang Schäuble beigesetzt. Den öffentlich übertragenen Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche leitet die Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart. Sprechen werden dort auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Der ehemalige südafrikanische Sportstar Oscar Pistorius kommt auf Bewährung aus dem Gefängnis frei. Der beinamputierte Sprinter war 2012 zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden, weil er seine damalige Freundin durch die Toilettentür seiner Villa erschossen hatte. Bei der Vierschanzentournee steht die Qualifikation in Bischofshofen an. Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger macht sich weiter Hoffnungen auf den Gesamtsieg. Im Ranking liegt er derzeit auf Platz zwei. Das Abschlussspringen findet dann am Samstag statt.

6:21 Uhr 🌲 Tipps für den Weihnachtsbaum-Weitwurf Na, steht euer Weihnachtsbaum noch? Oder spielt ihr schon mit dem Gedanken, ihn so langsam loszuwerden? Ich gehöre ja eher zu den Menschen, die ihre Tanne sehr lange stehen lassen - ich liebe die Weihnachtszeit mit all den Lichtern, dem Glitzer und den Plätzchen! Wieso ist sie nur so kurz? Aber falls ihr eher zur Fraktion "Der Baum muss raus!" gehört, hier mein Tipp: Macht doch mal bei der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen mit! Ja, ihr habt richtig gelesen: Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen. Die nächste steigt am Sonntag im pfälzischen Weidenthal. Meine Kollegin Carolin Keil hat sich mal ein paar Tipps für den perfekten Wurf geholt. Und wer hätte da besser helfen können als der Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul? Schaut mal rein:

6:06 Uhr ❄️ Das Wetter für RLP: Es wird frostig! Noch ist es bei uns in Rheinland-Pfalz recht mild: bis 7 Grad. Dazu gibt's meist dicke Wolken, lediglich in der Eifel und im Westerwald regnet's heute. In den kommenden Tagen wird es dann kälter: Schon am Wochenende könnte der Winter zurückkommen. Inklusive Dauerfrost. Und wisst ihr was? Ich find's richtig gut! Video herunterladen (28,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ihr wollt wissen, was heute an Terminen im Land ansteht? Bitteschön:



In der Abtei Maria Laach im Kreis Ahrweiler wird mit einem Gottesdienst um 17:30 Uhr Orgelweihe gefeiert. Beide Orgeln in der Abteikirche sind fertig renoviert und werden heute vom Trierer Bischof Ackermann geweiht. Finanziert wurde die Renovierung vor allem durch Spenden. Der Naturschutzbund NABU hat dazu aufgerufen, auch in Rheinland-Pfalz wieder Vögel zu zählen. Alle Teilnehmenden sollen bis Sonntag eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und dem NABU melden. Die Aktion "Stunde der Wintervögel" läuft bundesweit zum 14. Mal. Der Mainzer Carneval Club (MCC) verkündet, wer der "neue Till" wird. Er ist einer der wichtigsten Figuren der Mainzer Fastnacht. Nach 25 Jahren ist der "alte Till" Friedrich Hoffmann abgetreten.