Das war der RLP-Newsticker am Mittwoch

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Und jetzt zur Auflösung unserer kleinen Abstimmung - da ist das Meinungsbild eindeutig: Fast 80 Prozent von euch sagen, dass sie die Osterferien zu Hause mit der Familie verbringen. Nur gut 15 Prozent wollen wegfahren und gerade einmal 5,3 Prozent sind bereits im Urlaub.

9:44 Uhr Trechtingshausen: B9 nach Erdrutsch gesperrt Autofahrer im Kreis Mainz-Bingen aufgepasst: Die B9 ist derzeit im Bereich Trechtingshausen in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben eines Polizeisprechers war an einem steilen Hang oberhalb der Straße ein Gartenhäuschen ein Stück abgerutscht, vermutlich weil der Boden darunter durch den Regen der letzten Zeit aufgeweicht war. Die Fahrbahn wird gerade geräumt. Außerdem sollen zur Sicherung vor weiterem Geröll Betonblöcke am Straßenrand platziert werden. Die B9 soll aber noch am Vormittag wieder für den Verkehr freigegeben werden. Weitere Verkehrsmeldungen findet ihr hier: Aktuelle Verkehrsmeldungen

9:25 Uhr Deutsche sind unzufrieden mit Bildungssystem Habt ihr Kinder? Wenn ja, dürfte euch das deutsche Bildungssystem weiter sehr vertraut sein. Aus eigener Erfahrung kann ich zweierlei sagen: Erstens brauchen meine Kinder bei vielem Unterstützung. Zum anderen habe ich aber bei vielem Zweifel, ob das für ihr weiteres Leben wichtig ist. Mit letzterer Einschätzung bin ich nicht allein. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts Forsa sind 85 Prozent der Bundesbürger der Meinung, dass Kinder hierzulande von den Schulen nicht ausreichend auf das Leben nach dem Abschluss vorbereitet werden. Gerade mal 13 Prozent glauben, dass Kinder in den Schulen mit den notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattet werden. In Ostdeutschland ist die Unzufriedenheit noch etwas größer (89 Prozent) als in Westdeutschland (85 Prozent). Ebenfalls nur 13 Prozent glauben, dass die heutigen Schulabgänger besser qualifiziert sind als die vor 30 oder 40 Jahren. Mehr als die Hälfte der Befragten (57 Prozent) gehen laut der Forsa-Umfrage davon aus, dass man die Schule heute schlechter qualifiziert verlässt als früher. In dieser Frage ist der Ost-West-Unterschied besonders groß: 69 Prozent der Ostdeutschen halten die DDR-Schulen für besser als die heutigen, im Westen denken 55 Prozent, die Schulen waren früher besser. Eigentlich heißt es ja: Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben. dpa Bildfunk Picture Alliance

9:08 Uhr Drogenhändler muss ins Gefängnis Nach mehreren kuriosen Blaulichtmeldungen nun eine ernste: Ein Drogenhändler aus der Westpfalz muss für vier Jahre ins Gefängnis. Dazu hat ihn das Landgericht Kaiserslautern verurteilt. Schuldig gesprochen wurde der Mann demnach wegen zehn Fällen, in denen ihm Drogenhandel nachgewiesen worden war. Außerdem verurteilte ihn das Landgericht wegen Waffenbesitzes. Einen Teil der Haftstrafe soll der Westpfälzer in einer Erziehungsanstalt verbringen.

8:54 Uhr Eulen gewinnen gegen Team aus Saporischschja Saporischschja ist ein ständiger Begleiter in den Nachrichten: In der südukrainischen Stadt befindet sich das größte Atomkraftwerk Europas. Seit März 2022 hält Russland den Meiler besetzt. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat die Lage im Werk wiederholt als "besorgniserregend" bezeichnet. Um ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Stadt zu setzen, haben die Eulen Ludwigshafen gestern Abend gegen den HC Saporischschja gespielt. Wegen des Krieges hat der Verein derzeit ein Gastrecht in der 2. Deutschen Handball-Liga. Ludwigshafen Freier Eintritt für Geflüchtete Eulen Ludwigshafen gewinnen gegen Handballmannschaft aus der Ukraine Die Eulen Ludwigshafen haben gestern Abend ihr Spiel Solidaritätsspiel gegen die ukrainische Mannschaft HC Saporischschja gewonnen.

8:32 Uhr Diskussion über E-Roller-Verbot in RLP Was haltet ihr von E-Rollern? Ich persönlich finde die Dinger an sich gut, weil sie zu besserer Luft in der Stadt beitragen. Wenn E-Scooter allerdings auf dem Bürgersteig oder der Straße herumliegen, stößt auch mein Wohlwollen an Grenzen. In Paris sehen die Bürgerinnen und Bürger das offenbar ähnlich. Am vergangenen Sonntag haben sie für ein Verbot von E-Rollern in der Stadt gestimmt. Auch in Rheinland-Pfalz wird über so einen drastischen Schritt diskutiert: Video herunterladen (76,2 MB | MP4)

8:04 Uhr Bewohner bedroht Schornsteinfegerin mit Waffe Dass Kinder sich vorm schwarzen Mann fürchten, ist bekannt. Dass ein 60-Jähriger das aber auch tut, ist eher ungewöhnlich - so wie in Alzey gestern: Dort soll ein Mann eine Schornsteinfegerin mit einer Waffe bedroht haben. Nach Angaben der Polizei wollte die Schornsteinfegerin zusammen mit zwei Mitarbeitern der Kreisverwaltung die Heizungsanlage der Wohnung überprüfen. Der 60-Jährige soll aber die Tür zugeschlagen haben, die Frau erst verbal bedroht und dann eine Waffe in die Hand genommen haben, was durch ein Fenster in der Tür zu erkennen war. Die Waffe stellte sich als Luftdruckgewehr heraus. Die gerufene Polizei nahm die Daten des Mannes auf, gegen ihn wird wegen Bedrohung ermittelt. Unter Erwachsenen gelten Schornsteinfeger eher als Glücksbringer, denn als Angstmacher (Symbolbild). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Patrick Pleul

7:43 Uhr Der Blick über die Landesgrenze und in die Welt In Brüssel endet das zweitägige Treffen der Nato-Außenminister. Die Ressortchefs der Bündnis-Staaten wollten vor allem über die weitere Unterstützung für die Ukraine und den Umgang mit möglichen Bedrohungen durch China reden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron reist heute nach China. Dabei soll es auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begleitet Macron auf einem Teil der Reise. Cup-Verteidiger RB Leipzig und Borussia Dortmund beschließen an diesem Mittwoch das Viertelfinale im DFB-Pokal (20:45 Uhr). Zuvor (18.00 Uhr) gibt Sebastian Hoeneß im Spiel beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg seinen Einstand als Trainer des VfB Stuttgart. Die Halbfinals finden am 2. und 3. Mai statt, das Endspiel wird am 3. Juni in Berlin ausgetragen.

7:35 Uhr Wird Ex-Landrat Pföhler angeklagt? Die Flutkatastrophe an der Ahr ist schon mehr als 20 Monate her. Trotzdem hat die Staatsanwaltschaft immer noch nicht entschieden, ob sie Anklage erheben wird. Derzeit richten sich die Ermittlungen gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, und den Leiter des Krisenstabs - wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler sagte dem SWR, das Verfahren sei extrem komplex - allein weil sich der Tatort auf 70 Kilometer erstrecke. Die Staatsanwaltschaft könne nur dann Anklage erheben, wenn sie einem Beschuldigten ein konkretes Fehlverhalten nachweisen könne, das eindeutig zum Tod eines oder mehrerer Menschen geführt habe. Ob dies gelinge, sei völlig offen, so Mannweiler. Pföhlers Anwalt geht nicht davon aus. Es gebe nicht einmal einen konkreten Vorwurf, so der Anwalt zum SWR. Bei der Flutkatastrophe starben mindestens 134 Menschen. Das SWR Fernsehen zeigt heute Abend ab 20:15 Uhr eine Dokumentation zur Aufarbeitung der Katastrophe. Ex-Landrat Jürgen Pföhler steht seit der Flutkatastrophe im Zentrum der Kritik. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

7:24 Uhr IG Metall will Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie Nur vier Tage die Woche arbeiten und das Gleiche verdienen wie vorher - klingt verlockend, oder? Genau das will die IG Metall nun für die deutsche Stahlindustrie durchsetzen. "Wir wollen eine echte Entlastung für die Beschäftigten erreichen, ohne dass sie deshalb weniger verdienen", sagte Knut Giesler, IG-Metall-Chef in NRW, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Für die Lebensqualität und die Gesundheit wäre das ein großer Fortschritt. Gleichzeitig würde die Vier-Tage-Woche die Stahlindustrie attraktiver für junge Menschen machen. Die Verhandlungen beginnen im November. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es bereits einige Erfahrungen mit der Vier-Tage-Woche. Ein großer Stahlstandort in RLP ist ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach. Thomas Frey Über dieses Thema berichtete DASDING am 5. April 2023 um 7:00 Uhr.

7:04 Uhr Familie will russisch klingenden Namen ändern Spätestens seitdem viele Ukrainer nach Rheinland-Pfalz geflohen sind, wissen wir: Der Krieg in dem Land betrifft auch uns - wenn auch meist nur indirekt. Besonders vom Krieg betroffen fühlt sich eine Familie aus der Verbandsgemeinde Maifeld. Die Personen haben einen russisch klingenden Nachnamen und befürchten dadurch Nachteile im Alltag. Heute zieht die Familie vor das Verwaltungsgericht Koblenz, um den Namen ändern zu lassen. Ob das gelingt, ist ungewiss. Denn Namensänderungen sind in Deutschland nur unter sehr strengen Voraussetzungen möglich - die Gemeinde hat den Antrag erstmal abgelehnt, dagegen klagt die Familie jetzt.

6:50 Uhr Fünf neue Michelin-Sterne für Restaurants im Land Gute Nachrichten für alle Feinschmecker in Rheinland-Pfalz: Im neuen Michelin-Führer haben Restaurants im Land fünf neue Sterne erhalten. So steigerte sich das "L.A. Jordan" im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit Küchenchef Daniel Schimkowitsch von einem auf zwei Sterne. Neu mit einem ersten Michelin-Stern geehrt wurden die Restaurants "Verbene" in Koblenz, "Borst" in Maßweiler, "Bagatelle" in Trier und "Intense" in Wachenheim an der Weinstraße. Einigen anderen Lokalen wurde der Stern dagegen aberkannt. Welche das sind, erfahrt ihr hier: Rheinland-Pfalz Essen wie Gott in Frankreich Fünf neue Michelin-Sterne für Restaurants in RLP Freunde des kulinarischen Genusses wird es freuen: Im am Dienstag vorgestellten Guide Michelin gibt es fünf neue Sterne für Restaurants in Rheinland-Pfalz. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

6:37 Uhr Polizei befreit vermeintliche Einbrecher Kuriose Meldung aus Bad Kreuznach: Dort hat die Polizei gestern Abend drei vermeintliche Einbrecher aus einer Kleingartenanlage befreit. Eine Zeugin hatte die Beamten alarmiert und angegeben, dass auf dem Gelände des Vereins vermutlich Einbrecher unterwegs seien. Als die Streife dort ankam, traf sie auf drei junge Männer. Allerdings handelte es sich nicht um Einbrecher. Vielmehr hatten die drei Männer die Schließzeiten des Kleingartenvereins verpasst und schon seit einer Stunde versucht, von dem mit Stacheldraht umzäunten Gelände herunterzukommen. Zusammen mit der Polizei fanden sie eine große Mülltonne als Steighilfe, ein Freund der drei kam außerdem mit einer Leiter zu Hilfe. So schafften es die jungen Männer schließlich, sich zu befreien.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute in Rheinland-Pfalz Der April bleibt weiterhin für die Jahreszeit zu kalt. Tagsüber breiten sich Wolken und etwas Regen über dem Land aus. Mit ganz kleinen Schritten geht es wenigstens mit den Temperaturen aufwärts. Maximal 3 bis 12 Grad erwarten uns. Der Mittelwert für diese Jahreszeit liegt eigentlich bei bis zu 16 oder 17 Grad entlang des Rheins. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Ostern ist Reisezeit. Und damit auch immer wichtig für das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr hatten sich die Besucher- und Übernachtungszahlen deutlich erholt. Das Vor-Corona-Niveau wurde aber noch nicht wieder erreicht. Einen Ausblick auf die Tourismussaison in Rheinland-Pfalz geben heute die Tourismus GmbH und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP).

Geburten kosten Geld. Doch wie viel Geld steht in Rheinland-Pfalz zur Verfügung, um die Geburtshilfe-Abteilungen in Krankenhäusern zu unterstützen? Und nach welchen Kriterien wird das Geld verteilt? Schließlich soll kein Standort leer ausgehen. Auskunft darüber gibt heute das Gesundheitsministerium.

In Paris ist mit herumliegenden E-Scootern auf Gehwegen ab September Schluss. Am Sonntag haben die Bürgerinnen und Bürger gegen E-Scooter in der Stadt gestimmt. Wie sieht das bei uns in Rheinland-Pfalz aus? Denn auch hier kennen wir die Bilder aus den Städten. Allein im letzten Jahr gab es in Rheinland- Pfalz 300 Unfälle mit E-Scootern. Die Stadt Kaiserslautern zieht heute Bilanz.