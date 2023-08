Weideschlachtung im Rhein-Lahn-Kreis, tödlicher Unfall bei Bonefeld, kein Niedrigwasser im Rhein

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

10:00 Uhr Schönes Wochenende euch allen! Das war's dann auch schon wieder von mir für heute! Ich hoffe, ihr seid gut durch den Morgen gekommen und könnt dem Regen mit ein bisschen mehr Freundlichkeit begegnen. Am Montag begleitet euch meine Kollegin Denise Thomas durch den Nachrichtenmorgen, während ich schon mal in wärmere Gefilde fliege. Aber hier soll's dann ja ab Dienstag auch wieder etwas wärmer werden - meine Daumen sind gedrückt.

9:57 Uhr Bürgersprechstunde zu Hochstraßen in Ludwigshafen Mehr als 40 Menschen haben sich gestern Abend an einem Bürgerdialog zu den Hochstraßen in Ludwigshafen beteiligt. Es ging unter anderem um die Parkplatzsituation und den geplanten Radweg unter der Ludwigshafener Hochstraße Süd. Der Radweg wurde von vielen begrüßt, trotz der wegfallenden Parkplätze. Im Zuge dessen versprach die Stadtverwaltung, das Gelände unter der Brücke gut auszuleuchten, um weitere Angsträume zu vermeiden. Weitere Punkte waren die Finanzierung des Projektes, Fragen der Nachhaltigkeit und die konkrete Belastung während des Baus. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 9:30 Uhr.

9:32 Uhr Tödlicher Unfall bei Bonefeld Im Kreis Neuwied ist am Morgen ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann auf der B256 zwischen Bonefeld und Straßenhaus mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Der Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Die Bundesstraße ist in dem Bereich laut Polizei voraussichtlich noch bis 10.00 Uhr voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, muss noch ermittelt werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 9:30 Uhr.

9:25 Uhr 👯‍♀️ Schlabbeflickerfestival in Pirmasens Na, wie sehen eure Pläne fürs Wochenende aus? Ich werde den Samstag recht entspannt angehen und meinen Koffer für den Urlaub packen. Falls ihr ein bisschen mehr Action braucht, kommt hier ein Tipp für euch: In Pirmasens startet heute Abend das Schlabbeflickerfestival in der Innenstadt. Die Stadt will in diesem Jahr nach eigenen Angaben ein größeres Publikum ansprechen - zum Beispiel mit einem DJ-Programm für junge Menschen. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

9:12 Uhr 📖 Der 4. August historisch betrachtet... ...1971: Bei einem Banküberfall in München kommt es zu einer Geiselnahme. Die Polizei erschießt einen der beiden Täter, der andere wird festgenommen. Eine Geisel stirbt im Kugelhagel. ...1951: Mit der Verabschiedung des Gesetzes "über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes" wird das KBA gegründet. Sitz der neuen Behörde wird Flensburg in Schleswig-Holstein. ...1917: Beim Bruch der Tigra-Talsperre in Indien kommen etwa 1.000 Menschen in den Flutwellen ums Leben. Die etwa 25 Meter hohe Staumauer bricht, als sie von Hochwasser überflutet wird.

8:57 Uhr Handwerker klagen über Regenwetter Während die Pflanzen, die Böden und die Flüsse sich über den Regen freuen, klagen andere wiederum darüber - verständlicherweise! Denn für Handwerker und Handwerkerinnen ist das regnerische Wetter bestimmt kein willkommener Freund. Der Regen hat viele Auswirkungen auf ihre Arbeit. Dachdeckerbetriebe beispielsweise können bestimmte Arbeiten nur bei Trockenheit durchführen. Über das Thema berichtete SWR4 RLP um 8:30 Uhr.

8:34 Uhr 🚲 Mit dem Rad von Trier nach Wacken! Heute geht es für die Techno-Fans los, auf der früheren Raketenbasis Pydna im Hunsrück - zu DEM Festival für Raver überhaupt: NATURE ONE. Nun sind die Musikgeschmäcker ja verschieden, andere zieht es um diese Zeit eher Richtung Norden. Und zwar in DAS Mekka der Metal-Fans, nach Wacken in Schleswig-Holstein. Ein junger Mann aus Trier hat sich auf die Reise gemacht - mit dem Fahrrad - mehr als 600 Kilometer. Die ganze Geschichte haben die Kolleginnen und Kollegen auf Instagram.

8:09 Uhr 🦉 Testet euer Eulenwissen zum Internationalen Tag der Eule Die Augen der Greifvögel sind unseren weit übelegen SWR – Screenshot aus der Sendung Schuuuhuuu, schuuuuhuuuu! Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken: Jetzt wird's tierisch - und zwar mit dem heutigen Internationalen Ehrentag der Eule. Ich frag mich wirklich, wer sich diese internationalen Feier- und Ehrentage immer einfallen lässt... Naja, kommen wir zum Wesentlichen. Die Tierschutzorganisationen American Bird Conservancy und Partners in Flight (PFI) gehen davon aus, dass mindestens ein Drittel oder mehr der einheimischen Eulenarten gefährdet sind. Deshalb feiert der "International Owl Awareness Day" die Eulen und will auch zu deren Schutz beitragen. Hier kommt also die Eulenfrage für euch. Wer weiß es? Wie groß können Eulen werden? Sie können etwa 50 bis 75 cm groß werden. Sie können etwa 30 bis 40 cm groß werden. Sie können etwa 80 cm bis 1 m groß werden. richtige Antwort: Sie können etwa 50 bis 75 cm groß werden.

irrelevant: Sie können etwa 30 bis 40 cm groß werden.

irrelevant: Sie können etwa 80 cm bis 1 m groß werden. Die gegebene Antwort ist Eulen werden etwa 50 bis 75 cm groß. Die größte Eulenart ist der sibirische Uhu.

7:54 Uhr 👩‍🎓 Mit 50 noch mal zur Uni? Als ich vergangenes Jahr auf dem Jakobsweg war, habe ich einen Mann kennengelernt, der mit 60 nochmal Medizin studiert hat. Das hat mich damals ganz schön beeindruckt. Gleichzeitig stellte ich mir vor, wie es wohl für mich wäre, mit 60 nochmal zur Uni zu gehen. Mir hat der Gedanke gut gefallen... Falls euch der Gedanke auch gefällt, ihr 50 oder älter seit, Eltern, Freunde oder Bekannte in dem Alter habt, dann ist das hier vielleicht spannend für euch: Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz bietet im kommenden Semester mehr als 70 Veranstaltungen für Menschen an, die 50 oder älter sind. Die Kurse sollen teils in Präsenz und teils digital stattfinden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

7:39 Uhr 🌍 Der Blick nach Deutschland und die Welt Die AfD setzt heute Vormittag ihre am vergangenen Wochenende begonnene Europawahlversammlung in Magdeburg fort. Eingeplant sind noch einmal drei Tage bis Sonntag. Zunächst sollen weitere Kandidaten für das EU-Parlament bestimmt werden - die Listenplätze 15 bis 30 sind noch offen. Anschließend will die Partei das Programm beschließen, mit dem sie in den Europa-Wahlkampf zieht. Im Fall des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny will das Moskauer Stadtgericht in einem umstrittenen Extremismus-Prozess das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft hat 20 Jahre Straflager beantragt. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Straflager Melechowo statt, wo Nawalny auch seine bisherige Strafe verbüßt. In Berlin steht erneut eine Klimaaktivistin der "Letzten Generation" vor Gericht. Nach einer Straßenblockade werden der 22-Jährigen Nötigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Der Fall soll in einem sogenannten beschleunigten Verfahren verhandelt werden.

7:15 Uhr 💦 Kein Niedrigwasser in Rhein und Mosel mehr Ja, ich bin selbst nicht der größte Fan, wenn's draußen nur noch nass ist. Ich versuche dann immer, mir einzureden, wie gut das viele Wasser für unsere Umwelt ist, die doch in den heißen Wochen sehr gelitten hat. Wir Deutschen sind aber auch wirklich gut im Jammern: Erst war es viel zu heiß und zu trocken. Jetzt ist es zu nass. Und in ein paar Wochen wird's wieder zu kalt sein. Aber: Der Regen hat definitiv auch gute Seiten! Mit dem ergiebigen Regen in den vergangenen Tagen sind die Wasserstände an Rhein und Mosel wieder gestiegen. Nach Auskunft des Bundesamtes für Gewässerkunde haben die beiden Flüsse ihre Mittelwerte erreicht. Deutschlandweit seien damit nur noch die Elbe und die Oder von Niedrigwasser betroffen. Die Flusspegel im Norden von Rheinland-Pfalz sollen dem Bericht zufolge auch in den kommenden zwei bis drei Wochen stabil bleiben. Erst danach rechnen die Experten wieder mit längeren Trockenphasen und auch wieder sinkenden Pegeln an Rhein und Mosel. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. August 2023 um 6:30 Uhr.

7:08 Uhr 🚘 How to: Rettungsgasse bilden Liebe Autofahrerinnen und Autofahrer, bitte denkt dran, eine Rettungsgasse zu bilden, falls ihr heute früh in einen Stau geraten solltet. Die Mainzer Feuerwehr teilte mit, dass einige unaufmerksame Autofahrer und Autofahrerinnen gestern Abend bei einem Unfall auf der A60 keine Rettungsgasse gebildet haben. Als kleiner Reminder für euch: Bei zwei Spuren wird die Rettungsgasse zwischen den beiden Fahrstreifen gebildet. Bei einer dreispurigen Autobahn wird die Rettungsgasse zwischen der äußersten linken und der mittleren Fahrspur gebildet. Das gilt auch für Autobahnen mit vier Spuren: Autofahrer und Autofahrerinnen auf der linken Spur müssen nach links ausweichen, während alle anderen Spuren nach rechts ausweichen, damit wieder die Rettungsgasse zwischen der äußersten linken und der Spur rechts daneben gebildet wird. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP um 6:30 Uhr.

6:55 Uhr ⚽ WM-Aus für deutsche Fußballerinnen Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist gestern überraschend aus der Frauen-WM in Australien und Neuseeland ausgeschieden. Nach der 1:2-Niederlage gegen Kolumbien folgte gestern ein Unentschieden gegen Südkorea. Falls ihr nochmal nachschauen möchtet, welche Spielerinnen aus dem Südwesten dabei waren, hab ich euch hier nochmal unseren Insta-Post rausgesucht:

6:41 Uhr Schwerer Autounfall auf der A48 Bei einem Verkehrsunfall auf der A48 bei Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer am Abend bei Starkregen die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war gegen eine Schutzplanke geprallt. Ein nachfolgendes Auto konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf den Unfallwagen auf. Beide Fahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die A48 in Richtung Dernbach war wegen der Rettungsarbeiten vier Stunden lang gesperrt. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 4. August 2023 um 6:30 Uhr.

6:31 Uhr So läuft es auf den Straßen Gestern gab es ja einige Behinderungen durch umgefallene Bäume auf den Straßen aufgrund des Sturms - wie es heute aussieht, verrät ein Blick in die aktuelle Verkehrslage. Hier geht's lang: Verkehrsmeldungen für Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ab heute wird die ehemalige Raketenbasis Pydna zum Schauplatz der NATURE ONE, eines der größten deutschen Techno-Festivals. Die Veranstalter erwarten rund 60.000 Besucherinnen und Besucher. Auf der NATURE ONE werden Musikerinnen und Musiker wie Nevo, Charlotte de Witte und Claptone auftreten. Der Naturschutzbund RLP ruft ab heute wieder zum Insektenzählen auf. Die Aktion "Insektensommer" soll bis zum 13. August gehen. Ziel ist auch, dass Bürgerinnen und Bürger mehr über unterschiedliche Insekten erfahren. Wer teilnehmen möchte, solle sich einen ruhigen Platz auf einer Wiese, im Wald, im Garten, im Park oder auf dem Balkon suchen. Dort sollen dann eine Stunde lang alle Insekten in einem Radius von zehn Metern gezählt werden. Mehr als 34.800 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben bis zum Sommer an einer Sprachförderung im Fach Deutsch als zweite Fremdsprache teilgenommen. Dafür seien über 19.200 Lehrerwochenstunden eingesetzt worden, so Bildungsministerin Stefanie Hubig. Das Herkunftsland spiele bei dieser Sprachförderung keine Rolle.

6:01 Uhr 🌂 Packt die Schirme noch nicht weg - es bleibt nass! Ok, jetzt mal ehrlich: Wer hat den Sommer versteckt? Der mag sich nämlich auch heute noch nicht wieder blicken lassen. Der Morgen startet mit Regen im Süden, dann bleibt es mal kurz trocken, ehe im Norden wieder neue Wolken mit Schauern und Gewittern aufziehen. Mit höchstens 22 Grad sind auch die Temperaturen nicht gerade sommerlich. Wie das Wochenende wird, weiß SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke. Video herunterladen (29,1 MB | MP4)