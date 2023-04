Hausbesitzer in RLP können aufatmen: Ihre schlimmsten Befürchtungen treten nicht ein, Öl -und Gaskessel müssen nicht sofort raus. Aber was gilt jetzt nach der Ampel-Einigung zum Heizungstausch?

FAQ: Was nun auf Heizungsbesitzer in RLP zukommt

6:10 Uhr

Gefährliche Aktion: Zug-Surfer in Bad Hönningen gestoppt

Aus der Abteilung: Bitte nicht nachmachen! Meldung an die Polizei gestern abend - ein Mann sitzt in kurzen Hosen und mit Flipflops auf der Deichsel eines Regionalzuges, der gerade aus dem Bahnhof Neuwied ausgefahren ist. Die Beamten fanden den Mann in Bad Hönningen in genau der beschrieben Situation vor. Er war bereits öfter wegen ähnlicher Delikte aufgefallen und wurde in Gewahrsam genommen. Vor der Surf-Aktion war der Mann im Zug schon ohne Fahrschein erwischt worden. Weil er sich psychisch auffällig benahm, wurde er zum eigenen Schutz in einer Fachklinik untergebracht.